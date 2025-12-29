Smart Magic Trend Indicator for MT5

Link zu unseren Produkten: LINK

Smart Trend Magic-Indikator für MT5

Dieser Indikator ist einer der führenden Indikatoren auf dem MQL5-Marktplatz. Dieser Indikator sagt den Trendwechsel voraus. Dieser Indikator verwendet den CCI-Indikator und den ATR-Indikator. Die Berechnung dieses Indikators beginnt mit der Berechnung der wahren Spanne jeder Kerze, danach berechnet er die durchschnittliche wahre Spanne (ATR). Dieser Indikator berechnet ein unteres und ein oberes Band, wobei das untere Band niedrig - Multiplikator * ATR ist, und das obere Band hoch + Multiplikator * ATR ist. Danach kommt der cci ins Spiel. Wenn der cci über 0 liegt, prüfen wir das obere Band mit dem letzten magischen Trend und wenn der cci unter Null liegt, prüfen wir das untere Band mit der letzten magischen Zahl. Für einen Abwärtstrend verwenden wir die rote Farbe und für einen Aufwärtstrend die blaue Farbe. Bei jeder neuen Kerze und jedem neuen Trendwechsel wird ein Signal an Ihr Telefon und an Ihr Chart gesendet.

Plattform MetaTrader5 (MQL5) Art der Anwendung Indikator Niveau der Anwendung Anfänger Handelsstil Day-Trading - Swing-Trading - Scalping

Die Einstellung dieses Indikators

CCI Zeitraum: Die Periode des CCI

ATR-Multiplikator: Der Multiplikator wird mit der ATR multipliziert, um ein höheres und ein niedrigeres Band zu berechnen.

ATR-Zeitraum: Die ATR-Periode

Send Alert: Sendet einen Alarm im Chart

Benachrichtigung senden: Eine Benachrichtigung an Ihr Telefon senden