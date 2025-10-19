Trade Ratio Calculator MT5 Smart Position Planner
- Utilitys
- Mehdi Ghorbani Saeidian
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 19 Oktober 2025
- Aktivierungen: 5
ACHTUNG ! Utilities haben keine gute Funktionalität im Backtest-Modus.
Um eine Demo-Testversion zu haben, senden Sie mir eine Nachricht über das Nachrichtenfeld und erhalten Sie 3 Tage Testversion.
Unser Team Dienstleistungen:
Wenn Sie eine Idee haben, die Sie zu einer Anwendung entwickeln möchten, klicken Sie auf den Link:LINK
Sofortige Stop- und Target-Levels auf dem Chart, von 1:1 bis zu 1:6.Trade Ratio Lines MT5 zeichnet eine offene Stop-Linie und Ziellinien (Take-Profit) bei festen R-Multiplikatoren relativ zu Ihrem Einstieg. Dies ist eine schnelle, visuelle Methode, um ein Setup zu validieren: Sehen Sie 1R...6R-Levels, Abstände und Preise auf einen Blick - ohne irgendwelche Aufträge zu platzieren.
Was es bewirkt
-
Zeichnet eine Einstiegsmarkierung, eine offene Stop-Linie und Ziellinien (TP) bei 1R → 6R.
-
Zeigt Preise und Entfernungen für jedes Level (Punkte/Pips).
-
Ermöglicht das Ziehen von Entry/Stop, um alle Verhältnisziele sofort zu aktualisieren.
-
Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen (automatische Ziffern, Tickgröße, Kontrakt).
Hauptmerkmale
-
Feste Verhältnisse: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 (Sichtbarkeit konfigurierbar).
-
Bearbeitung im Chart: Ziehen Sie Entry oder Stop; alle 1R-6R Linien werden live neu berechnet.
-
Saubere Beschriftungen: Preis, Abstand und R-Multiple werden deutlich angezeigt.
-
Instrumentenabhängig: automatische Formatierung für 5-stellige FX, Indizes, Metalle, Krypto-CFDs, Aktien.
-
Geringes Gewicht: keine Aufträge, keine Alarme - reine visuelle Planung.