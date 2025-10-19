Trade Ratio Calculator MT5 Smart Position Planner

Sofortige Stop- und Target-Levels auf dem Chart, von 1:1 bis zu 1:6.

Trade Ratio Lines MT5 zeichnet eine offene Stop-Linie und Ziellinien (Take-Profit) bei festen R-Multiplikatoren relativ zu Ihrem Einstieg. Dies ist eine schnelle, visuelle Methode, um ein Setup zu validieren: Sehen Sie 1R...6R-Levels, Abstände und Preise auf einen Blick - ohne irgendwelche Aufträge zu platzieren.


Was es bewirkt

  • Zeichnet eine Einstiegsmarkierung, eine offene Stop-Linie und Ziellinien (TP) bei 1R → 6R.

  • Zeigt Preise und Entfernungen für jedes Level (Punkte/Pips).

  • Ermöglicht das Ziehen von Entry/Stop, um alle Verhältnisziele sofort zu aktualisieren.

  • Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen (automatische Ziffern, Tickgröße, Kontrakt).


Hauptmerkmale

  • Feste Verhältnisse: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 (Sichtbarkeit konfigurierbar).

  • Bearbeitung im Chart: Ziehen Sie Entry oder Stop; alle 1R-6R Linien werden live neu berechnet.

  • Saubere Beschriftungen: Preis, Abstand und R-Multiple werden deutlich angezeigt.

  • Instrumentenabhängig: automatische Formatierung für 5-stellige FX, Indizes, Metalle, Krypto-CFDs, Aktien.

  • Geringes Gewicht: keine Aufträge, keine Alarme - reine visuelle Planung.


