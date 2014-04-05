Moving Average Ribbon TadeX

Prüfen Sie alle unsere Produkte: LINK

Einstellung dieses Indikators:

** Sie können die Breite und Farbe des Indikators auf der Registerkarte "Farben" auswählen

1. Gleitenden Durchschnitt anzeigen: Sie können jeden der gleitenden Durchschnitte ausblenden, wenn Sie möchten

2. Periode Gleitender Durchschnitt: Die Periode für den gleitenden Durchschnitt

3. Modus Gleitender Durchschnitt: Der Modus, der ein einfacher gleitender Durchschnitt, exponentiell oder geglättet sein kann

ist ein professionelles technisches Analysetool, das entwickelt wurde, um Trendrichtung, Momentum und dynamische Unterstützung und Widerstand mit hoher Genauigkeit zu identifizieren.Dieser fortschrittliche gleitende Durchschnittsindikator für MetaTrader 5 visualisiert mehrere MA-Linien, um Händlern zu helfen, Trendwechsel, Pullbacks und Marktstrukturverschiebungen in Echtzeit zu erkennen.Er ist ideal für den Handel mit Devisen, Kryptowährungen, Indizes und Rohstoffen und verbessert das Ein- und Ausstiegs-Timing für Scalping-, Daytrading- und Swing-Trading-Strategien.Der Indikator ist vollständig für MQL5 optimiert, leicht, schnell und kompatibel mit allen MT5-Zeitrahmen und -Symbolen.Egal, ob Sie mit dem Smart Money Concept, Trendfolgesystemen oder Preisaktionsstrategien handeln, dieser MT5-Indikator mit gleitendem Durchschnitt verbessert die Entscheidungsfindung und die Handelskonsistenz.