News Dashboard Filter Indicator for MT5

News Filter Dashboard - Wirtschaftskalender-Indikator für MT5

Der News Filter Dashboard ist ein leistungsfähiger MQL5-Indikator, der Händlern hilft, wirtschaftliche Nachrichtenereignisse direkt auf dem MetaTrader 5-Chart zu überwachen. Dieser Indikator bietet ein visuelles Nachrichten-Dashboard, das die neuesten und kommenden Wirtschaftsnachrichten für 8 Hauptwährungen anzeigt und es Händlern ermöglicht, während volatiler Marktbedingungen informiert zu bleiben und Risiken zu managen. Das Dashboard zeigt deutlich den Namen des Ereignisses, die zugehörige Währung und die geplante Veröffentlichungszeit an, alles in einer kompakten und leicht lesbaren Oberfläche. Händler können auswählen, welche Währungen angezeigt werden sollen, so dass sie sich nur auf die Märkte konzentrieren können, die für ihre Handelsstrategie wichtig sind. Zusätzlich zum Dashboard zeichnet der Indikator eine vertikale Zeitleiste auf das Diagramm, die den genauen Zeitpunkt der Nachrichtenveröffentlichung markiert, um den Markt genau zu beobachten. Ein integriertes Nachrichtenwarnsystem benachrichtigt Händler im Voraus über bevorstehende Wirtschaftsereignisse, mit anpassbaren Filtern, um zu kontrollieren, welche Währungen und Ereignisse Warnungen auslösen. Damit ist der Indikator ideal für manuelle Händler, Scalper, Daytrader und automatisierte Handelssysteme (EAs), die den Handel während risikoreicher Nachrichtenphasen vermeiden müssen. Das News Filter Dashboard verbessert das Handels-Timing, das Bewusstsein für Volatilität und das Risikomanagement und ist damit ein unverzichtbares Wirtschaftskalender- und Nachrichtenfilter-Tool für professionelle MT5-Händler.

Sie können die Einstellungen dieses Indikators in dem Video und den Screenshots dieses Projekts überprüfen.

Plattform

MetaTrader5 (MQL5)

Art der Anwendung

Indikator

Niveau der Anwendung

Anfänger

Handelsstil

Day-Trading - Swing-Trading - Scalping



