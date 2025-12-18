SMC Trend Indicator for MT5

Besuchen Sie unsere Verkaufsseite: LINK Unser bestes Produkt: LINK

Produkt-Einstellung:

Kerzenanzahl: ein Parameter, um die Kerzen auf dem Chart zu zählen.

Zeitrahmen: Sie können dieses Konzept in mehreren Zeitrahmen verwenden

Ausschlag: Mit diesem Parameter können Sie wählen, wann dieser Indikator die Schwankungen findet. (sehr grundlegend und wichtig, wählen Sie verschiedene Zahlen, um zu sehen, wie es funktioniert).









Produkt-Einführung

Dieser Indikator basiert auf den Kernprinzipien des Smart Money Concept (SMC) und wurde entwickelt, um Händlern ein klares Verständnis der Marktstruktur in Echtzeit zu ermöglichen. Durch die Fokussierung auf die Trendrichtung, den Break of Structure (BOS) und den Change of Character (CHOCH) bietet dieses Tool eine klare und objektive Sicht auf das Preisverhalten und die Verschiebung der Marktrichtung.

Der Indikator identifiziert automatisch Aufwärts- und Abwärtstrends auf der Grundlage von strukturellen Hochs und Tiefs, so dass Händler erkennen können, ob sich der Markt in einer Fortsetzung oder einem Übergang befindet. BOS hebt Momente hervor, in denen der Preis die Trendfortsetzung bestätigt, während CHOCH potenzielle Trendumkehrungen oder frühe Veränderungen der Marktstimmung markiert. Diese Signale helfen Händlern, ihre Einstiege auf das institutionelle Preisverhalten abzustimmen, anstatt sich auf nachlaufende Indikatoren zu verlassen.

Dieses Tool eignet sich für mehrere Märkte und Zeitrahmen und kann sowohl für den diskretionären Handel als auch für systematische Backtests verwendet werden. Da er strukturbasiert ist, lässt er sich gut mit anderen Smart Money-Tools wie Liquiditätskonzepten, Orderblöcken und wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus kombinieren.

Der Indikator kann derzeit kostenlos verwendet werden, so dass Händler die Möglichkeit haben, ihn herunterzuladen, anhand historischer Daten zu testen und seine Leistung innerhalb ihrer eigenen Handelsstrategie zu bewerten. Unabhängig davon, ob Sie neu in Smart Money-Konzepten sind oder bereits Erfahrung haben, bietet dieser Indikator eine solide Grundlage für das Verständnis von Preisaktionen und die Verbesserung der Marktanalyse.