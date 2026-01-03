NRTR Indicator Signal for MT5

Der TradeX NRTR-Trendindikator für MetaTrader 5 ist ein leistungsfähiges, nicht nachzeichnendes Trendfolge-Tool, das entwickelt wurde, um die genaue Marktrichtung, dynamische Trailing-Levels und wahrscheinliche Einstiegspunkte zu identifizieren.
Dieser MT5-Indikator zeichnet automatisch adaptive obere und untere NRTR-Bänder auf und hebt Aufwärts- und Abwärtstrends mit klaren visuellen Signalen und Pfeilen hervor.
Er wurde für professionelle Händler entwickelt und bietet Kauf- und Verkaufswarnungen in Echtzeit, Push-Benachrichtigungen und eine genaue Erkennung von Trendwechseln auf der Grundlage der prozentualen Preiskorrektur.
Es ist ideal für den Handel mit Devisen, Indizes, Rohstoffen und Kryptowährungen und hilft dabei, Marktgeräusche zu filtern, Fehlsignale zu reduzieren und das Handels-Timing zu verbessern.
Dieser vollständig für MetaTrader 5 optimierte Indikator eignet sich perfekt für Scalping-, Daytrading- und Swingtrading-Strategien, die auf Trendbestätigung und Risikokontrolle ausgerichtet sind.


Einstellung dieses Indikators

Korrekturkoeffizient in Prozent: Sie sollten eine Zahl in Prozent angeben, die den Abstand zum aktuellen Kurs angibt.

Etikett Kauf oder Verkauf anzeigen: Zeigt Kauf- oder Verkaufspfeile auf dem Diagramm für Kauf und Verkauf an.

send alert: Ein Parameter, mit dem der Indikator eine Pop-up-Warnung senden kann.

Benachrichtigung senden: Ein Parameter, mit dem der Indikator eine Nachricht an Ihre MT5-App auf dem Mobiltelefon senden kann.


