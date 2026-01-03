NRTR Indicator Signal for MT5

Link zu meinen Produkten:Link

Derist ein leistungsfähiges, nicht nachzeichnendes Trendfolge-Tool, das entwickelt wurde, um die genaue Marktrichtung, dynamische Trailing-Levels und wahrscheinliche Einstiegspunkte zu identifizieren.Dieser MT5-Indikator zeichnet automatisch adaptive obere und untere NRTR-Bänder auf und hebt Aufwärts- und Abwärtstrends mit klaren visuellen Signalen und Pfeilen hervor.Er wurde für professionelle Händler entwickelt und bietetin Echtzeit, Push-Benachrichtigungen und eine genaue Erkennung von Trendwechseln auf der Grundlage der prozentualen Preiskorrektur.Es ist ideal für denund hilft dabei, Marktgeräusche zu filtern, Fehlsignale zu reduzieren und das Handels-Timing zu verbessern.Dieser vollständig füroptimierte Indikator eignet sich perfekt für Scalping-, Daytrading- und Swingtrading-Strategien, die auf Trendbestätigung und Risikokontrolle ausgerichtet sind.





Einstellung dieses Indikators



Korrekturkoeffizient in Prozent: Sie sollten eine Zahl in Prozent angeben, die den Abstand zum aktuellen Kurs angibt.

Etikett Kauf oder Verkauf anzeigen: Zeigt Kauf- oder Verkaufspfeile auf dem Diagramm für Kauf und Verkauf an.

send alert: Ein Parameter, mit dem der Indikator eine Pop-up-Warnung senden kann.

Benachrichtigung senden: Ein Parameter, mit dem der Indikator eine Nachricht an Ihre MT5-App auf dem Mobiltelefon senden kann.