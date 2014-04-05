Swing and liquidity sweep finder
- Indikatoren
- Mehdi Ghorbani Saeidian
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
Swing and Liquidity Sweep Finder ist ein leistungsstarkes Tool zur automatischen Erkennung von Swing-Punkten und Liquiditäts-Sweeps in Ihrem Chart.
Er hilft Händlern zu erkennen, wo der Markt wahrscheinlich Liquidität aufnehmen wird, bevor er sich umkehrt, und zeigt sowohl interne als auch externe Liquiditätszonen mit hoher Genauigkeit an.
Dieser Indikator ist ideal für ICT- und Smart Money Concept-Händler, die sich bei ihren Ein- und Ausstiegen auf Swing-Strukturen und Liquiditätsmanipulationen verlassen.
Unser Team Dienstleistungen:
Wenn Sie unsere Produkte sehen möchten, klicken Sie auf den Link:LINK
Wenn Sie eine Idee haben, die Sie zu einer Anwendung entwickeln möchten, klicken Sie auf den Link:LINK