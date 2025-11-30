TradeX Manager All In One

=== Achtung =====

bevor Sie dieses Projekt verwenden, sehen Sie sich bitte das Video an.



Dies ist der erste Schritt eines All-in-One-Projekts, das täglich aktualisiert werden wird.

Diese Version (1.01) wird für Trade - Entry sein.

Sie können Market und Pending Orders haben - Losgröße - Take Profit und Stop Loss.

Take Profit und Stop Loss haben 4 verschiedene Typen, nämlich Punkt - Geld - Prozent - Preis und wir haben RR für Take Profit.

Sie können die Losgröße basierend auf Punkten und Geld berechnen.

Sie können visuelle Stoploss und Take Profit haben, die Ihnen helfen, Ihre Ebenen visuell zu finden.