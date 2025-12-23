CandleVision Pro EngulfingPinInsideBarScannerMTF

CandleVision Pro – Engulfing, Pin Bar, Inside Bar Scanner (MTF)


CandleVision Pro ist ein technischer Indikator, der Kerzenformationen auf mehreren Zeitrahmen erkennt und darstellt.

Er identifiziert drei gängige Price-Action-Muster: Engulfing, Pin Bar und Inside Bar.

Der Indikator enthält zudem ein Multi-Timeframe-Dashboard, optionale Filter und Signalstatistiken.


Hauptfunktionen

- Automatische Erkennung von Engulfing-, Pin Bar- und Inside Bar-Formationen

- Funktioniert über mehrere Zeitrahmen von M1 bis D1

- Anzeige der Signale auf einem einheitlichen Dashboard im Chart

- Optionale Filter für Trend, Momentum und Volatilität

- Berechnung grundlegender Statistiken für erkannte Muster

- Einstellbare Signalgültigkeit und Dashboard-Position

- Funktioniert für jedes vom Terminal unterstützte Symbol


Filter und Berechnungen

- Trendfilter: Basierend auf EMA zur Richtungsbestimmung

- Momentum-Filter: Basierend auf dem Wert des Momentum-Indikators

- Volatilitätsfilter: Verwendet ATR zur Schätzung der Marktbreite

Jeder Filter kann in den Eingabeparametern aktiviert oder deaktiviert werden


Dashboard-Funktionen

Der Indikator enthält ein konfigurierbares Dashboard, das Muster-Typ, Signalstatus, Trend, Volatilität und Grund-Score-Berechnungen anzeigt.

Benutzer können Größe, Position und Darstellung des Dashboards gemäß ihren Chart-Vorlieben anpassen.


Eingabeparameter

- Take Profit / Stop Loss (Punkte)

- Musterauswahl (Engulfing / Pin Bar / Inside Bar)

- Zeitrahmenwahl (M1–D1)

- Filtereinstellungen (Trend, Momentum, Volatilität)

- Dashboard-Position, Größe und Sichtbarkeitsoptionen


Hinweise zur Nutzung

CandleVision Pro ist ein Tool zur technischen Analyse, das bestimmte Kerzenformationen erkennt.

Es öffnet, schließt oder verwaltet keine Trades automatisch.

Benutzer sollten jedes Signal in Verbindung mit ihren eigenen Handelsmethoden und Risikomanagement-Praktiken bewerten.


Kompatibilität

- Plattform: MetaTrader 5

- Typ: Custom Indicator

- Symbole: Alle

- Zeitrahmen: von M1 bis D1


