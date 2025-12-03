Auto Refresh Chart
Utilitys
- Tahir Mehmood
- Version: 3.20
- Aktualisiert: 3 Dezember 2025
- Aktivierungen: 7
Auto Chart Refresh Indicator – MT5
Der Auto Chart Refresh Indikator hält Ihre MetaTrader 5 Charts stets mit den neuesten Marktdaten synchron. Perfekt für Scalper, Daytrader und alle, die Echtzeitgenauigkeit benötigen.
Hauptfunktionen
Anpassbare Aktualisierungsintervalle (1s–beliebig, Standard 30s)
Leichtgewichtig und stabil, minimale CPU-Belastung
Countdown, letzte Aktualisierungszeit und Refresh-Zähler
Flexible Anzeige: Textfarbe, Größe, Position
Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitrahmen
Vorteile
Immer mit Echtzeitkursen handeln
Schnell auf Nachrichten und Volatilität reagieren
Mehrere Charts und Zeitrahmen synchronisieren
Verlässliche Signale für manuelles und automatisches Trading
Auto Chart Refresh – die professionelle Lösung für Echtzeit-Genauigkeit.