Auto Refresh Chart

Auto Chart Refresh Indicator – MT5

Der Auto Chart Refresh Indikator hält Ihre MetaTrader 5 Charts stets mit den neuesten Marktdaten synchron. Perfekt für Scalper, Daytrader und alle, die Echtzeitgenauigkeit benötigen.

Hauptfunktionen

  • Anpassbare Aktualisierungsintervalle (1s–beliebig, Standard 30s)

  • Leichtgewichtig und stabil, minimale CPU-Belastung

  • Countdown, letzte Aktualisierungszeit und Refresh-Zähler

  • Flexible Anzeige: Textfarbe, Größe, Position

  • Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitrahmen

Vorteile

  • Immer mit Echtzeitkursen handeln

  • Schnell auf Nachrichten und Volatilität reagieren

  • Mehrere Charts und Zeitrahmen synchronisieren

  • Verlässliche Signale für manuelles und automatisches Trading

Auto Chart Refresh – die professionelle Lösung für Echtzeit-Genauigkeit.


