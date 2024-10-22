Golden Spike Premium

Golden Spikes-Indikator

Technischer Indikator für den Handel mit synthetischen Indizes auf dem Zeitrahmen M1. Kompatibel mit Boom/Crash-Indizes auf der Deriv-Plattform und Gain/Pain-Indizes auf der Weltrade-Plattform.

Senden Sie mir eine private Nachricht, um Handel ASISTANT EA. zu erhalten.

booklet guide: https: //drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing





Schauen Sie sich auch meinen Premium Spikes Bot an: https://www.mql5.com/en/market/product/142350

Merkmale

Verwendet Parabolic SAR, RSI, und Bollinger Bands Analyse

Drei Risikomodi: Niedrig, Mittel, Hoch

Konfigurierbare Handelsrichtung (Kaufen/Verkaufen/Beides)

Audio- und Push-Benachrichtigungen

Dashboard mit Marktstatistiken

Risikomodi

Modus für geringes Risiko Verwendet die M30-Bestätigung mit konservativen Einstellungen für eine geringere Signalfrequenz.

Modus für mittleres Risiko

Ausgewogener Ansatz unter Verwendung von Bollinger Bands mit moderater Empfindlichkeit.

Modus "Hohes Risiko" Adaptive RSI-Schwellenwerte mit höherer Empfindlichkeit für häufige Signale.

Wichtige Parameter

Handelsrichtung: BEIDE/AUSSCHLIESSLICH KAUFEN/AUSSCHLIESSLICH VERKAUFEN

Risiko-Modus: Geringes_Risiko/Mittleres_Risiko/Hohes_Risiko

TP_pips: Gewinnmitnahme-Level

SL_pips: Stop-Loss-Niveau

Signal_Cooldown_Minuten: Verzögerung zwischen den Alarmen

Installation Anhängen an M1-Chart auf MetaTrader 5 mit Deriv- oder Weltrade-Anbindung.

Verwendung Technisches Analysetool zur Identifizierung von Handelsmöglichkeiten. Kombinieren Sie Signale mit persönlicher Marktanalyse und Risikomanagement. Der Handel ist mit Risiken verbunden, und die Performance der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Ergebnisse aus.

Support Technischer Support wird über den MQL5-Marktkommentarbereich bereitgestellt.

Prüfen Sie auch meinen Premium-Spikes-Bot: https://www.mql5.com/en/market/product/142350