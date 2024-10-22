Golden Spike Premium

5

Golden Spikes-Indikator

Technischer Indikator für den Handel mit synthetischen Indizes auf dem Zeitrahmen M1. Kompatibel mit Boom/Crash-Indizes auf der Deriv-Plattform und Gain/Pain-Indizes auf der Weltrade-Plattform.

Senden Sie mir eine private Nachricht, um Handel ASISTANT EA. zu erhalten.

booklet guide: https: //drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing


Merkmale

  • Verwendet Parabolic SAR, RSI, und Bollinger Bands Analyse
  • Drei Risikomodi: Niedrig, Mittel, Hoch
  • Konfigurierbare Handelsrichtung (Kaufen/Verkaufen/Beides)
  • Audio- und Push-Benachrichtigungen
  • Dashboard mit Marktstatistiken

Risikomodi

Modus für geringes Risiko Verwendet die M30-Bestätigung mit konservativen Einstellungen für eine geringere Signalfrequenz.

Modus für mittleres Risiko
Ausgewogener Ansatz unter Verwendung von Bollinger Bands mit moderater Empfindlichkeit.

Modus "Hohes Risiko" Adaptive RSI-Schwellenwerte mit höherer Empfindlichkeit für häufige Signale.

Wichtige Parameter

  • Handelsrichtung: BEIDE/AUSSCHLIESSLICH KAUFEN/AUSSCHLIESSLICH VERKAUFEN
  • Risiko-Modus: Geringes_Risiko/Mittleres_Risiko/Hohes_Risiko
  • TP_pips: Gewinnmitnahme-Level
  • SL_pips: Stop-Loss-Niveau
  • Signal_Cooldown_Minuten: Verzögerung zwischen den Alarmen

Installation Anhängen an M1-Chart auf MetaTrader 5 mit Deriv- oder Weltrade-Anbindung.

Verwendung Technisches Analysetool zur Identifizierung von Handelsmöglichkeiten. Kombinieren Sie Signale mit persönlicher Marktanalyse und Risikomanagement. Der Handel ist mit Risiken verbunden, und die Performance der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Ergebnisse aus.

Support Technischer Support wird über den MQL5-Marktkommentarbereich bereitgestellt.

Bewertungen 1
Mark De Jonge
113
Mark De Jonge 2025.06.26 11:12 
 

This indicator is out of the books The best I have tested . You can trust this indicator.

