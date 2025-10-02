CRT Pro Ultimate Scanner

CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - Professioneller Muster-Scanner

Übersicht
Der CRT Pro Trading EA Ultimate v10 ist ein fortschrittlicher Multi-Symbol Expert Advisor, der von Helios Technologies entwickelt wurde und sich auf das Erkennen und Handeln von CRT-Mustern (Konsolidierung-Manipulation-Distribution) mit intelligenter Trendausrichtung spezialisiert hat. Dieser EA kombiniert institutionelle Handelskonzepte mit intelligentem Signalmanagement, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten über mehrere Märkte hinweg zu bieten.

Hauptmerkmale

Trendausgerichtete Signalgenerierung
Intelligente Trendanalyse: Generiert nur Signale, die mit dem dominierenden Markttrend übereinstimmen
Multi-Timeframe-Bestätigung: Verwendet Analysen höherer Zeitrahmen, um Setups mit geringer Wahrscheinlichkeit zu filtern
Adaptive Signalrichtung: Bullische Trends = Nur KAUF-Signale, Bärische Trends = Nur VERKAUF-Signale, Neutrale Trends = Beide Richtungen erlaubt

Multi-Symbol-Marktscanner
12+ Instrumente Unterstützung: Überwacht EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, EURGBP, XAUUSD, US30, GER40, US100, UK100
Echtzeit-Mustererkennung: Scannt kontinuierlich nach CRT-Mustern über alle konfigurierten Symbole
Broker-Symbol-Autoerkennung: Passt sich automatisch an verschiedene Broker-Symbolbenennungskonventionen an

Intelligentes Signalmanagement
Stop-Loss-Abkühlungssystem: Verhindert Rache-Trading mit konfigurierbaren Abkühlungsperioden (Standard: 30 Minuten)
Maximum Signale pro Symbol: Begrenzt gleichzeitige Signale, um Überexposition zu verhindern (Standard: 2 pro Symbol)
Signal-Persistenz-Kontrolle: Signale können stundenweise bestehen bleiben oder niemals ablaufen, basierend auf Konfiguration
Intelligente Benachrichtigungen: Ratenlimitierte Alarme mit Option für Ruhemodus

Duale Handelsmodi
Manueller Modus: Generiert Signale mit Handelsbuttons zur Benutzerausführung
Automatischer Modus: Führt Trades automatisch mit Positionslimits aus (max. 3 gleichzeitig)
Ein-Klick-Moduswechsel: Einfaches Umschalten zwischen manuellem und automatischem Handel

Fortgeschrittenes Trade-Management
Breakeven-Bewegung: Verschiebt Stop-Loss automatisch auf Breakeven bei 50% Gewinn
Teilgewinn-Mitnahme: Verschiebt Stop-Loss auf 25% Gewinn bei Erreichung von 75% des Ziels
Individuelle Lot-Größe: Anpassbare Lot-Größen für jedes Symbol
Risiko-Ertrags-Optimierung: Gewährleistet mindestens 1,2:1 Risiko-Ertrags-Verhältnisse

Professionelles Dashboard-Interface
Echtzeit-Überwachung: Live-Anzeige aller Symbole, Muster und Signale
Symbol-Berater-Panel: Detaillierte Analyse des ausgewählten Symbols mit Trend-Bias, Volatilität und Empfehlungen
Performance-Tracking: Überwachung der Erfolgsquote und Handelsstatistiken
Responsives Design: Passt sich automatisch an verschiedene Bildschirmgrößen an

Wie es funktioniert

CRT-Mustererkennungsprozess:
Phase 1 - Akkumulation: Identifiziert rangierende Märkte mit klaren Unterstützungs-/Widerstandsniveaus
Phase 2 - Manipulation: Erkennt Liquiditäts-Grabs (falsche Ausbrüche) über/unter der Range
Phase 3 - Distribution: Bestätigt Mustervollständigung und generiert Einstiegssignale

Trendausrichtungs-Logik:
Verwendet gleitenden Durchschnitt des höheren Zeitrahmens (H4) und Preisaktionsanalyse
Berechnet Trendstärke und Richtungs-Scores
Filtert Signale, die mit dem dominanten Trend-Bias in Konflikt stehen
Bietet Flexibilität während neutraler/rangierender Marktbedingungen

Signal-Bewertungssystem:
Bewertet Musterqualität, Range-Größe und Volatilität
Berücksichtigt Sitzungs-Timing und Volumenbestätigung
Fügt Bonuspunkte für Trendausrichtung hinzu
Bewertungen reichen von 60-100%, wobei 85%+ hochvertrauenswürdige Signale sind

Konfigurationsoptionen

Mustererkennung:
Minimale/Maximale Range-Größe in ATR-Vielfachen
Ausbruchs-Empfindlichkeitseinstellungen
Volumenbestätigungs-Anforderungen
Pullback-Verhältnis für Einstiege (Standard: 61,8% Fibonacci)

Signalmanagement:
Signal-Persistenz-Dauer (1-24 Stunden oder niemals ablaufen)
Stop-Loss-Abkühlungsperiode (1-120 Minuten)
Maximale Signale pro Symbol (1-5)
Ruhemodus für reduzierte Benachrichtigungen

Handelseinstellungen:
Individuelle Lot-Größen für jedes Symbol
Maximale automatische Trades (1-10)
Slippage-Toleranz
Trade-Management-Funktionen aktivieren/deaktivieren

Benachrichtigungen:
Terminal-Alarme, Push-Benachrichtigungen, E-Mail-Alarme
Klang-Benachrichtigungen für wichtige Signale
Benutzerdefinierte Benachrichtigungsfrequenz-Kontrollen

Risikomanagement-Funktionen

Eingebaute Sicherheitsmaßnahmen:
Leistungsschalter: Stoppt Operationen vorübergehend nach mehreren Fehlschlägen
Abkühlungsperioden: Verhindert Überhandel nach Stop-Losses
Positionslimits: Kontrolliert maximale Exposition pro Symbol und insgesamt
Risiko-Ertrags-Validierung: Warnt Benutzer vor ungünstigen Trade-Setups

Trade-Schutz:
Automatische Stop-Loss- und Take-Profit-Platzierung
Dynamische Stop-Loss-Anpassung, während Trades fortschreiten
Echtzeit-Gewinn-/Verlust-Überwachung
Trade-Management mit teilweiser Gewinnsicherung

Leistung und Optimierung

Adaptive Funktionen:
Sitzungsbasierte Priorität: Priorisiert volatile Symbole während aktiver Sitzungen
Volatilitätsanpassung: Passt Parameter basierend auf Marktbedingungen an
Leistungsüberwachung: Verfolgt Scan-Zeiten und Systemeffizienz
Speicherverwaltung: Optimiert für kontinuierlichen 24/7-Betrieb

Anforderungen
Plattform: MetaTrader 5
Kontotyp: Kompatibel mit allen Kontotypen
Zeitrahmen: Optimiert für M15 mit H4-Trendbestätigung
Mindestguthaben: Empfohlen $500+ für ordnungsgemäßes Risikomanagement
VPS Empfohlen: Für 24/7-Betrieb und zuverlässige Signalerkennung

Wichtige Haftungsausschlüsse
Risikowarnung: Der Handel birgt erhebliches Verlustrisiko. Frühere Leistungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.
Keine Garantie: Dieser EA garantiert keine Gewinne und kann zu Verlusten führen.
Test erforderlich: Gründlich auf Demo-Konten testen, bevor Live-Handel.
Marktbedingungen: Die Leistung kann unter verschiedenen Marktbedingungen erheblich variieren.
Expertenaufsicht: Erfordert Verständnis von Marktbedingungen und Musterhandelskonzepten.

Enthaltene Funktionen: Mustererkennung, Signalgenerierung, Trade-Management, Leistungsverfolgung und fortlaufende Unterstützung für Setup und Optimierung.

Dieser EA repräsentiert fortgeschrittene institutionelle Handelskonzepte, die für Privathändler angepasst wurden. Ordnungsgemäße Schulung und Risikomanagement sind für eine erfolgreiche Implementierung unerlässlich.
