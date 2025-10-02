CRT Pro Ultimate Scanner

CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - Professioneller Muster-Scanner





Übersicht

Der CRT Pro Trading EA Ultimate v10 ist ein fortschrittlicher Multi-Symbol Expert Advisor, der von Helios Technologies entwickelt wurde und sich auf das Erkennen und Handeln von CRT-Mustern (Konsolidierung-Manipulation-Distribution) mit intelligenter Trendausrichtung spezialisiert hat. Dieser EA kombiniert institutionelle Handelskonzepte mit intelligentem Signalmanagement, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten über mehrere Märkte hinweg zu bieten.





Hauptmerkmale





Trendausgerichtete Signalgenerierung

Intelligente Trendanalyse: Generiert nur Signale, die mit dem dominierenden Markttrend übereinstimmen

Multi-Timeframe-Bestätigung: Verwendet Analysen höherer Zeitrahmen, um Setups mit geringer Wahrscheinlichkeit zu filtern

Adaptive Signalrichtung: Bullische Trends = Nur KAUF-Signale, Bärische Trends = Nur VERKAUF-Signale, Neutrale Trends = Beide Richtungen erlaubt





Multi-Symbol-Marktscanner

12+ Instrumente Unterstützung: Überwacht EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, EURGBP, XAUUSD, US30, GER40, US100, UK100

Echtzeit-Mustererkennung: Scannt kontinuierlich nach CRT-Mustern über alle konfigurierten Symbole

Broker-Symbol-Autoerkennung: Passt sich automatisch an verschiedene Broker-Symbolbenennungskonventionen an





Intelligentes Signalmanagement

Stop-Loss-Abkühlungssystem: Verhindert Rache-Trading mit konfigurierbaren Abkühlungsperioden (Standard: 30 Minuten)

Maximum Signale pro Symbol: Begrenzt gleichzeitige Signale, um Überexposition zu verhindern (Standard: 2 pro Symbol)

Signal-Persistenz-Kontrolle: Signale können stundenweise bestehen bleiben oder niemals ablaufen, basierend auf Konfiguration

Intelligente Benachrichtigungen: Ratenlimitierte Alarme mit Option für Ruhemodus





Duale Handelsmodi

Manueller Modus: Generiert Signale mit Handelsbuttons zur Benutzerausführung

Automatischer Modus: Führt Trades automatisch mit Positionslimits aus (max. 3 gleichzeitig)

Ein-Klick-Moduswechsel: Einfaches Umschalten zwischen manuellem und automatischem Handel





Fortgeschrittenes Trade-Management

Breakeven-Bewegung: Verschiebt Stop-Loss automatisch auf Breakeven bei 50% Gewinn

Teilgewinn-Mitnahme: Verschiebt Stop-Loss auf 25% Gewinn bei Erreichung von 75% des Ziels

Individuelle Lot-Größe: Anpassbare Lot-Größen für jedes Symbol

Risiko-Ertrags-Optimierung: Gewährleistet mindestens 1,2:1 Risiko-Ertrags-Verhältnisse





Professionelles Dashboard-Interface

Echtzeit-Überwachung: Live-Anzeige aller Symbole, Muster und Signale

Symbol-Berater-Panel: Detaillierte Analyse des ausgewählten Symbols mit Trend-Bias, Volatilität und Empfehlungen

Performance-Tracking: Überwachung der Erfolgsquote und Handelsstatistiken

Responsives Design: Passt sich automatisch an verschiedene Bildschirmgrößen an





Wie es funktioniert





CRT-Mustererkennungsprozess:

Phase 1 - Akkumulation: Identifiziert rangierende Märkte mit klaren Unterstützungs-/Widerstandsniveaus

Phase 2 - Manipulation: Erkennt Liquiditäts-Grabs (falsche Ausbrüche) über/unter der Range

Phase 3 - Distribution: Bestätigt Mustervollständigung und generiert Einstiegssignale





Trendausrichtungs-Logik:

Verwendet gleitenden Durchschnitt des höheren Zeitrahmens (H4) und Preisaktionsanalyse

Berechnet Trendstärke und Richtungs-Scores

Filtert Signale, die mit dem dominanten Trend-Bias in Konflikt stehen

Bietet Flexibilität während neutraler/rangierender Marktbedingungen





Signal-Bewertungssystem:

Bewertet Musterqualität, Range-Größe und Volatilität

Berücksichtigt Sitzungs-Timing und Volumenbestätigung

Fügt Bonuspunkte für Trendausrichtung hinzu

Bewertungen reichen von 60-100%, wobei 85%+ hochvertrauenswürdige Signale sind





Konfigurationsoptionen





Mustererkennung:

Minimale/Maximale Range-Größe in ATR-Vielfachen

Ausbruchs-Empfindlichkeitseinstellungen

Volumenbestätigungs-Anforderungen

Pullback-Verhältnis für Einstiege (Standard: 61,8% Fibonacci)





Signalmanagement:

Signal-Persistenz-Dauer (1-24 Stunden oder niemals ablaufen)

Stop-Loss-Abkühlungsperiode (1-120 Minuten)

Maximale Signale pro Symbol (1-5)

Ruhemodus für reduzierte Benachrichtigungen





Handelseinstellungen:

Individuelle Lot-Größen für jedes Symbol

Maximale automatische Trades (1-10)

Slippage-Toleranz

Trade-Management-Funktionen aktivieren/deaktivieren





Benachrichtigungen:

Terminal-Alarme, Push-Benachrichtigungen, E-Mail-Alarme

Klang-Benachrichtigungen für wichtige Signale

Benutzerdefinierte Benachrichtigungsfrequenz-Kontrollen





Risikomanagement-Funktionen





Eingebaute Sicherheitsmaßnahmen:

Leistungsschalter: Stoppt Operationen vorübergehend nach mehreren Fehlschlägen

Abkühlungsperioden: Verhindert Überhandel nach Stop-Losses

Positionslimits: Kontrolliert maximale Exposition pro Symbol und insgesamt

Risiko-Ertrags-Validierung: Warnt Benutzer vor ungünstigen Trade-Setups





Trade-Schutz:

Automatische Stop-Loss- und Take-Profit-Platzierung

Dynamische Stop-Loss-Anpassung, während Trades fortschreiten

Echtzeit-Gewinn-/Verlust-Überwachung

Trade-Management mit teilweiser Gewinnsicherung





Leistung und Optimierung





Adaptive Funktionen:

Sitzungsbasierte Priorität: Priorisiert volatile Symbole während aktiver Sitzungen

Volatilitätsanpassung: Passt Parameter basierend auf Marktbedingungen an

Leistungsüberwachung: Verfolgt Scan-Zeiten und Systemeffizienz

Speicherverwaltung: Optimiert für kontinuierlichen 24/7-Betrieb





Anforderungen

Plattform: MetaTrader 5

Kontotyp: Kompatibel mit allen Kontotypen

Zeitrahmen: Optimiert für M15 mit H4-Trendbestätigung

Mindestguthaben: Empfohlen $500+ für ordnungsgemäßes Risikomanagement

VPS Empfohlen: Für 24/7-Betrieb und zuverlässige Signalerkennung





Wichtige Haftungsausschlüsse

Risikowarnung: Der Handel birgt erhebliches Verlustrisiko. Frühere Leistungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.

Keine Garantie: Dieser EA garantiert keine Gewinne und kann zu Verlusten führen.

Test erforderlich: Gründlich auf Demo-Konten testen, bevor Live-Handel.

Marktbedingungen: Die Leistung kann unter verschiedenen Marktbedingungen erheblich variieren.

Expertenaufsicht: Erfordert Verständnis von Marktbedingungen und Musterhandelskonzepten.





Enthaltene Funktionen: Mustererkennung, Signalgenerierung, Trade-Management, Leistungsverfolgung und fortlaufende Unterstützung für Setup und Optimierung.





Dieser EA repräsentiert fortgeschrittene institutionelle Handelskonzepte, die für Privathändler angepasst wurden. Ordnungsgemäße Schulung und Risikomanagement sind für eine erfolgreiche Implementierung unerlässlich.