Smart Trading Control Panel
- Utilitys
- Tahir Mehmood
- Version: 2.22
- Aktualisiert: 28 Dezember 2025
- Aktivierungen: 7
Smart Trading Panel – Professionelles manuelles & halbautomatisches EA
Smart Trading Panel ist ein moderner MetaTrader 5 Expert Advisor, entwickelt für Trader, die Wert auf volle Kontrolle und Präzision legen und gleichzeitig von Automatisierung profitieren möchten. Es ist eine umfassende Handelsmanagement-Lösung, die manuelle Orderausführung mit halbautomatischen Funktionen für Risikokontrolle, Positionsverwaltung und Leistungsüberwachung kombiniert.
Hauptfunktionen
One-Click Orderausführung
– BUY/SELL Positionen sofort öffnen mit einstellbarer Lotgröße und Magic Number.
Flexible Stop Loss & Take Profit
– SL/TP in Pips oder USD einstellen für optimales Risikomanagement.
Intelligenter Trailing Stop
– Gewinne mit prozentbasierter Aktivierung sichern.
Automatisches Teil-Schließen
– Schrittweise Gewinnmitnahme mit anpassbaren Niveaus.
Sitzungsverwaltung
– Handelszeiten und maximale Positionen pro Sitzung begrenzen.
Integrierte Dashboards
– Trading Panel: Schnellsteuerung (Buy, Sell, Pause, Close All, Profit Close).
– Info Panel: Live-Statistiken (Profit, Winrate, offene Positionen, Fortschritt).
– Kontoübersicht: Balance, Equity, Margin und Risiko-Alerts.
Anpassbares Layout
– Paneelgröße, Buttonfarben und Position individuell einstellen.
Performance Tracking
– Echtzeit-Überwachung von Ergebnissen, Historie und Profitabilität.
Vorteile von Smart Trading Panel
– Schnelle und präzise Ausführung für manuelle Trader.
– Halbautomatische Features wie Trailing und Teil-Schließen.
– Geeignet für Scalping, Intraday und Swing Trading.
– Volle Transparenz und Kontrolle.
Einstellungen
– Allgemein: Magic Number, Lotgröße, Sitzungen, maximale Trades.
– SL/TP: Modi in Pips oder USD.
– Trailing: Aktivierung in Pips/USD, prozentuale Anpassung.
– Teil-Schließen: Trigger, Prozentsätze, Wiederholung.
– Dashboards: Buttongröße, Farben, Fonts, GMT.
– Layout: Position und Größe anpassen.
Trader-Vorteile
– Manuelle Ausführung mit Automatisierungsunterstützung.
– Verbesserte Risikokontrolle mit integrierten Tools.
– Zeitersparnis durch schnelle Ausführung.
– Klare visuelle Rückmeldung der Performance.
Kompatibel mit Standard- und Custom-Indikatoren. Geeignet für Forex, Krypto und Hauptmärkte, besonders Gold (XAUUSD), Silber, EUR, JPY und weitere Instrumente.
Smart Trading Panel unterstützt verschiedene Strategien wie Scalping, Daytrading, Swing- und Langfrist-Trading. Ob manuell oder halbautomatisch – es bietet Flexibilität, Präzision und Effizienz.