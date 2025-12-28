Smart Trading Control Panel

Smart Trading Panel – Professionelles manuelles & halbautomatisches EA





Smart Trading Panel ist ein moderner MetaTrader 5 Expert Advisor, entwickelt für Trader, die Wert auf volle Kontrolle und Präzision legen und gleichzeitig von Automatisierung profitieren möchten. Es ist eine umfassende Handelsmanagement-Lösung, die manuelle Orderausführung mit halbautomatischen Funktionen für Risikokontrolle, Positionsverwaltung und Leistungsüberwachung kombiniert.





Hauptfunktionen





One-Click Orderausführung

– BUY/SELL Positionen sofort öffnen mit einstellbarer Lotgröße und Magic Number.





Flexible Stop Loss & Take Profit

– SL/TP in Pips oder USD einstellen für optimales Risikomanagement.





Intelligenter Trailing Stop

– Gewinne mit prozentbasierter Aktivierung sichern.





Automatisches Teil-Schließen

– Schrittweise Gewinnmitnahme mit anpassbaren Niveaus.





Sitzungsverwaltung

– Handelszeiten und maximale Positionen pro Sitzung begrenzen.





Integrierte Dashboards

– Trading Panel: Schnellsteuerung (Buy, Sell, Pause, Close All, Profit Close).

– Info Panel: Live-Statistiken (Profit, Winrate, offene Positionen, Fortschritt).

– Kontoübersicht: Balance, Equity, Margin und Risiko-Alerts.





Anpassbares Layout

– Paneelgröße, Buttonfarben und Position individuell einstellen.





Performance Tracking

– Echtzeit-Überwachung von Ergebnissen, Historie und Profitabilität.





Vorteile von Smart Trading Panel

– Schnelle und präzise Ausführung für manuelle Trader.

– Halbautomatische Features wie Trailing und Teil-Schließen.

– Geeignet für Scalping, Intraday und Swing Trading.

– Volle Transparenz und Kontrolle.





Einstellungen

– Allgemein: Magic Number, Lotgröße, Sitzungen, maximale Trades.

– SL/TP: Modi in Pips oder USD.

– Trailing: Aktivierung in Pips/USD, prozentuale Anpassung.

– Teil-Schließen: Trigger, Prozentsätze, Wiederholung.

– Dashboards: Buttongröße, Farben, Fonts, GMT.

– Layout: Position und Größe anpassen.





Trader-Vorteile

– Manuelle Ausführung mit Automatisierungsunterstützung.

– Verbesserte Risikokontrolle mit integrierten Tools.

– Zeitersparnis durch schnelle Ausführung.

– Klare visuelle Rückmeldung der Performance.





Kompatibel mit Standard- und Custom-Indikatoren. Geeignet für Forex, Krypto und Hauptmärkte, besonders Gold (XAUUSD), Silber, EUR, JPY und weitere Instrumente.





Smart Trading Panel unterstützt verschiedene Strategien wie Scalping, Daytrading, Swing- und Langfrist-Trading. Ob manuell oder halbautomatisch – es bietet Flexibilität, Präzision und Effizienz.



