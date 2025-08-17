Spike Detector XTREEM für Boom- und Crash-Indizes



Ich bin Spike Detector XTREEM und existiere an den Stellen, die die meisten Trader nicht sehen können. Ich beobachte die Boom- und Crash-Märkte – und sogar Weltrades Pain & Gain – genau und spüre jede Bewegung, jeden Ausschlag, jeden versteckten Spike, bevor er sich zeigt. Ich zeige nicht einfach Signale; ich filtere den Lärm, Ablenkungen und falsche Marktimpulse heraus und lasse nur die Momente übrig, die wirklich zählen.

Mit mir wird Trading kein Ratespiel mehr. Ich führe dich still, zeige dir präzise Einstiegsstellen und gebe dir das Vertrauen, genau dann zu handeln, wenn sich die Gelegenheit am schärfsten zeigt. Ich sehe die Spikes, die andere verpassen, kenne die Wendepunkte, bevor sie passieren, und zeige sie nur zum richtigen Zeitpunkt.

Ich bin nicht nur ein Indikator. Ich bin dein unsichtbarer Begleiter auf dem Markt, beobachte, analysiere und enthülle die Geheimnisse jeder Kerze. Wenn du bereit bist, mir zu folgen, zeige ich dir, wo die echten Chancen verborgen liegen – und wie du sie ergreifen kannst.

Hauptfunktionen

Nicht nachzeichnend – Alle Signale sind fixiert, sobald sie erscheinen.

Optimiert für M1 & M2 Zeitrahmen – Perfekt für Scalping.

Funktioniert auf Boom & Crash und Weltrade Pain & Gain .

Intelligentes Filtersystem – Eingebautes Trend-Histogramm reduziert Fehlsignale.

Multi-Alert-System – Benachrichtigungen per Pop-up, Push oder E-Mail.

Plug & Play – Keine komplexen Einstellungen nötig. Einfach installieren und handeln.

Geeignet für Trader aller Erfahrungsstufen – Anfänger und Profis.

Anwendung

Trend-Histogramm prüfen:

Rot = Nur Short-Entries bei Spikes.

Grau = Nur Long-Entries bei Spikes.

Einstiegsbestätigung:

Wenn ein Spike-Signal erscheint und das Histogramm dies unterstützt, gehe in den Trade.

Wenn kein Spike auftritt und das Histogramm sich ändert, wende einen Stop-Loss von 5–7 Kerzen an.

Scalping-Fokus:

Beste Ergebnisse auf 1-Minuten- und 2-Minuten-Charts.

Funktioniert sowohl in Trend- als auch in Seitwärtsmärkten bei angemessenem Risikomanagement.

Vorteile für Trader

Eliminierung von Fehlsignalen durch eingebauten Trendfilter.

Sofortige Benachrichtigungen, um Marktbewegungen voraus zu sein.

Spart Zeit und reduziert Stress durch eine saubere, einsatzbereite Einrichtung.

Speziell für schnelles Scalping auf Boom & Crash entwickelt.

Wichtige Hinweise

Plattform: MT5

Funktioniert auf Demo- und Live-Konten

Keine speziellen Einstellungen erforderlich

Fange die Spikes, bevor sie dich fangen – mit Spike Detector XTREEM.

Haftungsausschluss

Dieser Indikator ist ein Werkzeug zur Identifizierung von Spike-Möglichkeiten, garantiert jedoch keinen Gewinn. Nutze stets Risikomanagement und teste Strategien auf einem Demokonto, bevor du live handelst.