RQL Trend Board ist ein einfaches, aber leistungsstarkes Multi-Timeframe-Trend-Dashboard.
Es zeigt die aktuelle Markttendenz über mehrere Zeitrahmen gleichzeitig an, wobei eine interne Trendklassifizierungsmethode verwendet wird.

Jeder Zeitrahmen wird als farbiger Kasten angezeigt:

🟢 Grün - bullische Tendenz → nach Long-Setups Ausschau halten
🟡 Gelb - Range / unklar → keine Handelszone
🔴 Rot - bearische Tendenz → nach Short-Setups Ausschau halten

Der Indikator gibt ein klares Gesamtbild davon, wohin sich der Markt bewegen will, anstatt sich auf einen einzigen Zeitrahmen zu konzentrieren.

Er überwacht die Preise kontinuierlich im Hintergrund und aktualisiert sie in Echtzeit.

✅ Regeln für die Signalausrichtung

Um die Richtung zu bestimmen, müssen mehrere Zeitrahmen übereinstimmen:

  • M1: mindestens 5 übereinstimmende Farben empfohlen

  • M5: mindestens 4 übereinstimmende Farben

  • M15: mindestens 4 übereinstimmende Farben

  • H1 und höher: mindestens 3 übereinstimmende Farben

Wenn alle Zeitrahmen die gleiche Farbe aufweisen, ist die Richtung klar und das Momentum in der Regel am stärksten.

🧭 Wie wird er verwendet?

  1. Befestigen Sie den Indikator an einem beliebigen Chart

  2. Lesen Sie die Farben für jeden Zeitrahmen ab

  3. Handeln Sie in der Richtung der dominanten Farbgruppe

  4. Vermeiden Sie den Handel, wenn viele gelbe Kästchen erscheinen

  5. Warten Sie auf die Ausrichtung mehrerer Zeitrahmen, bevor Sie einsteigen

Der Indikator generiert keine Ein- oder Ausstiege.
Er konzentriert sich ausschließlich auf die Trendrichtung und den Marktbias - dies allein kann der Schlüssel zum Erfolg sein.

🦖 Raptor-Mentalität

Wie ein Raubvogel, der Beute jagt, sind Geduld und Ausrichtung alles:

  • beobachten.

  • auf Schwäche warten

  • nur zuschlagen, wenn die Richtung klar ist

Das RQL Trend Board hilft Händlern, den Markt von oben zu sehen, mit allen Zeitrahmen auf einmal sichtbar - eine klare Sicht, eine Richtung, eine Entscheidung.

⚠️ Risiko-Haftungsausschluss

Dieser Indikator wird nur zu Informations- und Bildungszwecken bereitgestellt.

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden, und die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Das RQL Trend Board liefert keine Handelssignale, Einstiegs- oder Ausstiegsempfehlungen oder finanzielle Beratung.

Alle Handelsentscheidungen, die mit diesem Indikator getroffen werden, liegen vollständig in der Verantwortung des Benutzers.
Der Entwickler und Raptor Quant Labs übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, Schäden oder verpasste Gelegenheiten, die sich aus dem Gebrauch oder Missbrauch dieses Indikators ergeben.

Durch die Nutzung dieses Indikators erkennen Sie an, dass:

  • Sie die mit dem Handel verbundenen Risiken verstehen,

  • Sie handeln mit Ihrem eigenen Kapital,

  • und dass Sie die volle Verantwortung für alle Ergebnisse übernehmen.


