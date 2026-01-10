AMD Indicator Accuracy Filter

Automatisieren Sie Ihre ICT-Analyse mit dem Accumulation, Manipulation and Distribution (AMD) Indikator.

Dieses fortschrittliche Trading-Tool wurde für Smart Money Concepts (SMC)-Händler entwickelt, die den mühsamen Prozess der Markierung von Charts automatisieren möchten. Er identifiziert automatisch die asiatische Handelsspanne (Accumulation), erkennt Liquiditätsschwankungen (Manipulation) und signalisiert hochwahrscheinliche Umkehrungen, die durch Fair Value Gaps (Distribution) bestätigt werden.

Starrt nicht länger auf die Charts und wartet auf einen Sweep. Lassen Sie sich vom Indikator warnen, wenn das Setup bereit ist.

Hauptmerkmale

Automatisierte Session Boxen: Visualisiert die Sitzungen in Asien, London und New York mit vollständig anpassbaren Zeiten und Farben. +2

Erkennung von Liquiditätsschwankungen: Erkennt automatisch, wenn der Kurs das asiatische Hoch oder Tief durchläuft (Manipulationsphase) und platziert einen Pfeil auf dem Chart.

FVG-Einstiegs-Signale: Nach einem Sweep wartet der Indikator auf die Bildung einer Fair Value Gap (FVG), die die Umkehrung bestätigt, bevor er einen Einstieg signalisiert. +1

Intelligenter Bereichsfilter: Enthält einen eingebauten Filter, der "schlechte" oder übermäßig ausgedehnte asiatische Handelsspannen (z. B. >40 Pips) ignoriert und Sie so vor Setups mit geringer Wahrscheinlichkeit bewahrt.

Multi-Warnsystem: Verpassen Sie keinen Handel mit Sofortwarnungen per Pop-up, mobiler Push-Benachrichtigung und Ton.

Saubere Charts: Automatische Verwaltung von Zeichenobjekten, damit Ihr Chart sauber und übersichtlich bleibt.

Wie es funktioniert (Die AMD-Logik)

Kumulation: Der Indikator zeichnet die Asian Session Box (Standard 02:00 - 07:00). Manipulation: Der Indikator wartet darauf, dass der Kurs das asiatische Hoch oder Tief durchbricht (Sweep). Er verfolgt den Sweep in Echtzeit. Verteilung: Sobald die Liquidität entnommen ist, sucht die Logik nach einer Verschiebung in der Marktstruktur, die durch eine Fair Value Gap (FVG) bestätigt wird. Signal: Wenn sich das FVG schließt, wird ein Eingabefeld gezeichnet und ein Alarm gesendet.

Einstellungen & Eingaben

--- Asien / Strategie Sitzung --- Asien Start/Ende: Legen Sie die Zeit für Ihren Akkumulationsbereich fest. KillZone Start: Zeitpunkt, zu dem der Indikator mit der Suche nach Einträgen beginnt.

--- Bereich Filter --- Schlechte Bereiche filtern: Aktivieren/Deaktivieren Sie das Filtern von großen Bereichen. Max Range Pips: Die maximal zulässige Größe für den asiatischen Bereich.

--- Visuals (London/NY) --- Sitzungszeiten: Konfigurieren Sie die Start-/Endzeiten für die visuellen Boxen in London und New York. Farben: Vollständig anpassbare Farben für Boxen, Liquiditätslinien und FVG-Einträge.

--- Strategie-Logik --- Ein Handel pro Tag: Option zur Beendigung der Suche, nachdem der erste gültige FVG-Eintrag gefunden wurde. Minimale Gap-Größe: Mindestgröße (in Punkten) für einen gültigen FVG.



Empfehlungen

Zeitrahmen: Optimiert für M15 und H1 Intraday-Handel.

Vermögenswerte: Funktioniert am besten bei volatilen Paaren wie EURUSD, GBPUSD, XAUUSD (Gold) , und Indizes (US30/NAS100).

Broker-Zeit: Die Standardeinstellungen sind für Broker auf GMT+2/GMT+3 (Serverzeit) optimiert.

Installation