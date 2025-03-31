RSI Divergence Suite Pro - Erweiterter Indikator für MetaTrader 5

Übersicht Der RSI Divergence Suite Pro ist ein fortschrittlicher technischer Indikator für MetaTrader 5, der automatisch Divergenzen zwischen Preis und RSI erkennt und hochpräzise Handelssignale liefert. Dieser professionelle Indikator kombiniert die Leistungsfähigkeit des RSI mit Divergenzanalyse, Multi-Timeframe-Unterstützung/Widerstand und einem vollständigen Alarmsystem.

Hauptmerkmale

Erweiterte Divergenzerkennung

Vier Arten von Divergenzen: Reguläre bullische Divergenz: Bullisches Signal, wenn der Preis tiefere Tiefs bildet, der RSI jedoch höhere Tiefs Reguläre bärische Divergenz: Bärisches Signal, wenn der Preis höhere Hochs bildet, der RSI jedoch tiefere Hochs Versteckte bullische Divergenz: Bestätigung eines Aufwärtstrends (Fortsetzung) Versteckte bärische Divergenz: Bestätigung eines Abwärtstrends (Fortsetzung)

Integrierte Qualitätsfilter: Mindestvolumenfilter ATR-Volatilitätsfilter RSI-Level-Filter (überkauft/überverkauft) Balkenabstandsfilter



2. Stärke-Klassifizierungssystem

Automatische Kategorisierung von Signalen: Stark: Divergenzen mit einer RSI-Differenz über dem konfigurierbaren Schwellenwert Normal: Divergenzen, die die Mindestkriterien erfüllen

Differenzierte Visualisierung: Durchgezogene Linien für starke Signale Gestrichelte Linien für normale Signale Anpassbare Farben für jeden Divergenztyp



3. Echtzeit-Informationspanel

Anpassbares Panel, das Folgendes anzeigt: Art der zuletzt erkannten Divergenz Signalstärke Farben, die an den Divergenztyp angepasst sind Einstellbare Position und Größe



4. Multi-Timeframe-Unterstützung/Widerstandssystem

Gleichzeitige Analyse von 9 Zeitrahmen: Von M1 bis Monatlich Selektive Aktivierung von Zeitrahmen je nach Bedarf

Intelligente Gruppierung von Levels: Konfigurierbare Toleranz zur Vermeidung von Duplikaten Klare Visualisierung mit anpassbaren Farben und Stilen



5. Vollständiges Alarmsystem

Fünf Benachrichtigungsmethoden: Popup-Benachrichtigungen E-Mail-Benachrichtigungen Push-Benachrichtigungen mit Verlauf Anpassbare Soundalarme Visuelles Panel im Chart

Integrierter Alarmverlauf: Speichert die letzten 6 Alarme Enthält Zeitstempel, Symbol, Zeitrahmen und Typ Senden des Verlaufs in Push-Benachrichtigungen



6. Informationsetiketten

Anzeige aktueller Werte: Aktueller RSI-Wert Aktueller ATR-Wert Aktueller Kerzen-Timer



Anpassbare Parameter

RSI-Konfiguration

RSI_Period: Periode für die RSI-Berechnung

StrengthRsiDiffThreshold: Schwellenwert, um eine Divergenz als stark zu betrachten

Qualitätsfilter

ZigZag_Depth: Tiefe zum Erkennen signifikanter Hochs und Tiefs

Volume_Filter: Mindestvolumenfilter zur Validierung von Signalen

Vol_Min: Minimaler ATR-Wert zum Filtern von Perioden geringer Volatilität

Filter_UseRsiLevels: RSI-Level-Filter aktivieren

Filter_RsiOverbought/Filter_RsiOversold: Überkaufte/überverkaufte Level

Filter_UseBarDistance: Balkenabstandsfilter aktivieren

Filter_MinBarDistance/Filter_MaxBarDistance: Zulässiger Abstandsbereich

Visuelle Anpassung

RegBullColor, RegBearColor: Farben für reguläre Divergenzen

HidBullColor, HidBearColor: Farben für versteckte Divergenzen

EnableStrengthStyle: Linienstile basierend auf der Stärke aktivieren

DefaultLineStyle: Standard-Linienstil

PanelBackColor: Hintergrundfarbe des Panels

PanelTextColorNormal/PanelTextColorStrong: Textfarben des Panels

PanelCorner, PanelXDistance, PanelYDistance: Position des Panels

PanelFontSize: Schriftgröße des Panels

Unterstützung/Widerstand-Konfiguration

ShowSRLines: S/R-Linien aktivieren/deaktivieren

SR_Lookback: Anzahl der zu analysierenden Balken

SR_UseM1, SR_UseM5, ...: Auswahl der Zeitrahmen für die Analyse

SupportColor, ResistanceColor: Farben für S/R-Linien

SR_LineStyle, SR_LineWidth: Stil und Dicke der S/R-Linien

SR_Tolerance_Percent: Toleranz zum Gruppieren nahegelegener Level

Alarmsystem

EnableAlerts: Alarmsystem aktivieren/deaktivieren

AlertOnRegularBullish, AlertOnRegularBearish, ...: Auswahl der Divergenztypen für Alarme

UsePopupAlert, UseSoundAlert, ...: Benachrichtigungsmethoden

AlertOncePerBar: Beschränkung auf einen Alarm pro Balken für jeden Typ

SoundFileName: Benutzerdefinierte Sounddatei

Wettbewerbsvorteile

Überlegene Präzision: Fortschrittlicher Algorithmus mit mehreren Filtern zur Eliminierung falscher Signale Duale Visualisierung: System, das Divergenzen sowohl im Preisdiagramm als auch im RSI-Fenster anzeigt Multi-Timeframe-Analyse: Integration von Informationen aus mehreren Zeitrahmen Vollständige Anpassung: Mehr als 50 einstellbare Parameter zur Anpassung an jeden Handelsstil Ressourcenoptimierung: Entwickelt für optimale Leistung auch auf Charts mit vielen Instrumenten Intelligentes Speichermanagement: Automatische Bereinigung von Grafikobjekten und selektive Neuberechnung

Praktische Anwendungen

Reversal Trading: Präzise Identifizierung potenzieller Marktumkehrpunkte

Continuation Trading: Bestätigung bestehender Trends mit versteckten Divergenzen

Multi-Asset-Analyse: Kompatibel mit allen Instrumenten (Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen)

Scalping und Daytrading: Klare und präzise Signale auf niedrigen Zeitrahmen

Swingtrading: Identifizierung längerfristiger Chancen auf höheren Zeitrahmen

Fazit

Der RSI Divergence Suite Pro stellt eine umfassende Lösung für Trader dar, die nach Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Basis von Divergenzen suchen. Seine einzigartige Kombination aus fortschrittlicher Erkennung, Stärke-Klassifizierung, Multi-Timeframe-Analyse und Alarmsystem macht ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für jeden technischen Trader, der MetaTrader 5 verwendet.



