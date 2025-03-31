RSI Divergence Suite Pro
- Indikatoren
- German Pablo Gori
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
RSI Divergence Suite Pro - Erweiterter Indikator für MetaTrader 5
Übersicht Der RSI Divergence Suite Pro ist ein fortschrittlicher technischer Indikator für MetaTrader 5, der automatisch Divergenzen zwischen Preis und RSI erkennt und hochpräzise Handelssignale liefert. Dieser professionelle Indikator kombiniert die Leistungsfähigkeit des RSI mit Divergenzanalyse, Multi-Timeframe-Unterstützung/Widerstand und einem vollständigen Alarmsystem.
Hauptmerkmale
- Erweiterte Divergenzerkennung
- Vier Arten von Divergenzen:
- Reguläre bullische Divergenz: Bullisches Signal, wenn der Preis tiefere Tiefs bildet, der RSI jedoch höhere Tiefs
- Reguläre bärische Divergenz: Bärisches Signal, wenn der Preis höhere Hochs bildet, der RSI jedoch tiefere Hochs
- Versteckte bullische Divergenz: Bestätigung eines Aufwärtstrends (Fortsetzung)
- Versteckte bärische Divergenz: Bestätigung eines Abwärtstrends (Fortsetzung)
- Integrierte Qualitätsfilter:
- Mindestvolumenfilter
- ATR-Volatilitätsfilter
- RSI-Level-Filter (überkauft/überverkauft)
- Balkenabstandsfilter
2. Stärke-Klassifizierungssystem
- Automatische Kategorisierung von Signalen:
- Stark: Divergenzen mit einer RSI-Differenz über dem konfigurierbaren Schwellenwert
- Normal: Divergenzen, die die Mindestkriterien erfüllen
- Differenzierte Visualisierung:
- Durchgezogene Linien für starke Signale
- Gestrichelte Linien für normale Signale
- Anpassbare Farben für jeden Divergenztyp
3. Echtzeit-Informationspanel
- Anpassbares Panel, das Folgendes anzeigt:
- Art der zuletzt erkannten Divergenz
- Signalstärke
- Farben, die an den Divergenztyp angepasst sind
- Einstellbare Position und Größe
4. Multi-Timeframe-Unterstützung/Widerstandssystem
- Gleichzeitige Analyse von 9 Zeitrahmen:
- Von M1 bis Monatlich
- Selektive Aktivierung von Zeitrahmen je nach Bedarf
- Intelligente Gruppierung von Levels:
- Konfigurierbare Toleranz zur Vermeidung von Duplikaten
- Klare Visualisierung mit anpassbaren Farben und Stilen
5. Vollständiges Alarmsystem
-
Fünf Benachrichtigungsmethoden:
- Popup-Benachrichtigungen
- E-Mail-Benachrichtigungen
- Push-Benachrichtigungen mit Verlauf
- Anpassbare Soundalarme
- Visuelles Panel im Chart
-
Integrierter Alarmverlauf:
- Speichert die letzten 6 Alarme
- Enthält Zeitstempel, Symbol, Zeitrahmen und Typ
- Senden des Verlaufs in Push-Benachrichtigungen
6. Informationsetiketten
- Anzeige aktueller Werte:
- Aktueller RSI-Wert
- Aktueller ATR-Wert
- Aktueller Kerzen-Timer
Anpassbare Parameter
RSI-Konfiguration
- RSI_Period: Periode für die RSI-Berechnung
- StrengthRsiDiffThreshold: Schwellenwert, um eine Divergenz als stark zu betrachten
Qualitätsfilter
- ZigZag_Depth: Tiefe zum Erkennen signifikanter Hochs und Tiefs
- Volume_Filter: Mindestvolumenfilter zur Validierung von Signalen
- Vol_Min: Minimaler ATR-Wert zum Filtern von Perioden geringer Volatilität
- Filter_UseRsiLevels: RSI-Level-Filter aktivieren
- Filter_RsiOverbought/Filter_RsiOversold: Überkaufte/überverkaufte Level
- Filter_UseBarDistance: Balkenabstandsfilter aktivieren
- Filter_MinBarDistance/Filter_MaxBarDistance: Zulässiger Abstandsbereich
Visuelle Anpassung
- RegBullColor, RegBearColor: Farben für reguläre Divergenzen
- HidBullColor, HidBearColor: Farben für versteckte Divergenzen
- EnableStrengthStyle: Linienstile basierend auf der Stärke aktivieren
- DefaultLineStyle: Standard-Linienstil
- PanelBackColor: Hintergrundfarbe des Panels
- PanelTextColorNormal/PanelTextColorStrong: Textfarben des Panels
- PanelCorner, PanelXDistance, PanelYDistance: Position des Panels
- PanelFontSize: Schriftgröße des Panels
Unterstützung/Widerstand-Konfiguration
- ShowSRLines: S/R-Linien aktivieren/deaktivieren
- SR_Lookback: Anzahl der zu analysierenden Balken
- SR_UseM1, SR_UseM5, ...: Auswahl der Zeitrahmen für die Analyse
- SupportColor, ResistanceColor: Farben für S/R-Linien
- SR_LineStyle, SR_LineWidth: Stil und Dicke der S/R-Linien
- SR_Tolerance_Percent: Toleranz zum Gruppieren nahegelegener Level
Alarmsystem
- EnableAlerts: Alarmsystem aktivieren/deaktivieren
- AlertOnRegularBullish, AlertOnRegularBearish, ...: Auswahl der Divergenztypen für Alarme
- UsePopupAlert, UseSoundAlert, ...: Benachrichtigungsmethoden
- AlertOncePerBar: Beschränkung auf einen Alarm pro Balken für jeden Typ
- SoundFileName: Benutzerdefinierte Sounddatei
Wettbewerbsvorteile
- Überlegene Präzision: Fortschrittlicher Algorithmus mit mehreren Filtern zur Eliminierung falscher Signale
- Duale Visualisierung: System, das Divergenzen sowohl im Preisdiagramm als auch im RSI-Fenster anzeigt
- Multi-Timeframe-Analyse: Integration von Informationen aus mehreren Zeitrahmen
- Vollständige Anpassung: Mehr als 50 einstellbare Parameter zur Anpassung an jeden Handelsstil
- Ressourcenoptimierung: Entwickelt für optimale Leistung auch auf Charts mit vielen Instrumenten
- Intelligentes Speichermanagement: Automatische Bereinigung von Grafikobjekten und selektive Neuberechnung
Praktische Anwendungen
- Reversal Trading: Präzise Identifizierung potenzieller Marktumkehrpunkte
- Continuation Trading: Bestätigung bestehender Trends mit versteckten Divergenzen
- Multi-Asset-Analyse: Kompatibel mit allen Instrumenten (Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen)
- Scalping und Daytrading: Klare und präzise Signale auf niedrigen Zeitrahmen
- Swingtrading: Identifizierung längerfristiger Chancen auf höheren Zeitrahmen
Fazit
Der RSI Divergence Suite Pro stellt eine umfassende Lösung für Trader dar, die nach Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Basis von Divergenzen suchen. Seine einzigartige Kombination aus fortschrittlicher Erkennung, Stärke-Klassifizierung, Multi-Timeframe-Analyse und Alarmsystem macht ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für jeden technischen Trader, der MetaTrader 5 verwendet.
