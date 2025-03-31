RSI Divergence Suite Pro

RSI Divergence Suite Pro - Erweiterter Indikator für MetaTrader 5

Übersicht Der RSI Divergence Suite Pro ist ein fortschrittlicher technischer Indikator für MetaTrader 5, der automatisch Divergenzen zwischen Preis und RSI erkennt und hochpräzise Handelssignale liefert. Dieser professionelle Indikator kombiniert die Leistungsfähigkeit des RSI mit Divergenzanalyse, Multi-Timeframe-Unterstützung/Widerstand und einem vollständigen Alarmsystem.

Hauptmerkmale

  1. Erweiterte Divergenzerkennung
  • Vier Arten von Divergenzen:
    • Reguläre bullische Divergenz: Bullisches Signal, wenn der Preis tiefere Tiefs bildet, der RSI jedoch höhere Tiefs
    • Reguläre bärische Divergenz: Bärisches Signal, wenn der Preis höhere Hochs bildet, der RSI jedoch tiefere Hochs
    • Versteckte bullische Divergenz: Bestätigung eines Aufwärtstrends (Fortsetzung)
    • Versteckte bärische Divergenz: Bestätigung eines Abwärtstrends (Fortsetzung)
  • Integrierte Qualitätsfilter:
    • Mindestvolumenfilter
    • ATR-Volatilitätsfilter
    • RSI-Level-Filter (überkauft/überverkauft)
    • Balkenabstandsfilter

2. Stärke-Klassifizierungssystem

  • Automatische Kategorisierung von Signalen:
    • Stark: Divergenzen mit einer RSI-Differenz über dem konfigurierbaren Schwellenwert
    • Normal: Divergenzen, die die Mindestkriterien erfüllen
  • Differenzierte Visualisierung:
    • Durchgezogene Linien für starke Signale
    • Gestrichelte Linien für normale Signale
    • Anpassbare Farben für jeden Divergenztyp

3. Echtzeit-Informationspanel

  • Anpassbares Panel, das Folgendes anzeigt:
    • Art der zuletzt erkannten Divergenz
    • Signalstärke
    • Farben, die an den Divergenztyp angepasst sind
    • Einstellbare Position und Größe

4. Multi-Timeframe-Unterstützung/Widerstandssystem

  • Gleichzeitige Analyse von 9 Zeitrahmen:
    • Von M1 bis Monatlich
    • Selektive Aktivierung von Zeitrahmen je nach Bedarf
  • Intelligente Gruppierung von Levels:
    • Konfigurierbare Toleranz zur Vermeidung von Duplikaten
    • Klare Visualisierung mit anpassbaren Farben und Stilen

5. Vollständiges Alarmsystem

  • Fünf Benachrichtigungsmethoden:

    • Popup-Benachrichtigungen
    • E-Mail-Benachrichtigungen
    • Push-Benachrichtigungen mit Verlauf
    • Anpassbare Soundalarme
    • Visuelles Panel im Chart

  • Integrierter Alarmverlauf:

    • Speichert die letzten 6 Alarme
    • Enthält Zeitstempel, Symbol, Zeitrahmen und Typ
    • Senden des Verlaufs in Push-Benachrichtigungen

6. Informationsetiketten

  • Anzeige aktueller Werte:
    • Aktueller RSI-Wert
    • Aktueller ATR-Wert
    • Aktueller Kerzen-Timer

Anpassbare Parameter

RSI-Konfiguration

  • RSI_Period: Periode für die RSI-Berechnung
  • StrengthRsiDiffThreshold: Schwellenwert, um eine Divergenz als stark zu betrachten

Qualitätsfilter

  • ZigZag_Depth: Tiefe zum Erkennen signifikanter Hochs und Tiefs
  • Volume_Filter: Mindestvolumenfilter zur Validierung von Signalen
  • Vol_Min: Minimaler ATR-Wert zum Filtern von Perioden geringer Volatilität
  • Filter_UseRsiLevels: RSI-Level-Filter aktivieren
  • Filter_RsiOverbought/Filter_RsiOversold: Überkaufte/überverkaufte Level
  • Filter_UseBarDistance: Balkenabstandsfilter aktivieren
  • Filter_MinBarDistance/Filter_MaxBarDistance: Zulässiger Abstandsbereich

Visuelle Anpassung

  • RegBullColor, RegBearColor: Farben für reguläre Divergenzen
  • HidBullColor, HidBearColor: Farben für versteckte Divergenzen
  • EnableStrengthStyle: Linienstile basierend auf der Stärke aktivieren
  • DefaultLineStyle: Standard-Linienstil
  • PanelBackColor: Hintergrundfarbe des Panels
  • PanelTextColorNormal/PanelTextColorStrong: Textfarben des Panels
  • PanelCorner, PanelXDistance, PanelYDistance: Position des Panels
  • PanelFontSize: Schriftgröße des Panels

Unterstützung/Widerstand-Konfiguration

  • ShowSRLines: S/R-Linien aktivieren/deaktivieren
  • SR_Lookback: Anzahl der zu analysierenden Balken
  • SR_UseM1, SR_UseM5, ...: Auswahl der Zeitrahmen für die Analyse
  • SupportColor, ResistanceColor: Farben für S/R-Linien
  • SR_LineStyle, SR_LineWidth: Stil und Dicke der S/R-Linien
  • SR_Tolerance_Percent: Toleranz zum Gruppieren nahegelegener Level

Alarmsystem

  • EnableAlerts: Alarmsystem aktivieren/deaktivieren
  • AlertOnRegularBullish, AlertOnRegularBearish, ...: Auswahl der Divergenztypen für Alarme
  • UsePopupAlert, UseSoundAlert, ...: Benachrichtigungsmethoden
  • AlertOncePerBar: Beschränkung auf einen Alarm pro Balken für jeden Typ
  • SoundFileName: Benutzerdefinierte Sounddatei

Wettbewerbsvorteile

  1. Überlegene Präzision: Fortschrittlicher Algorithmus mit mehreren Filtern zur Eliminierung falscher Signale
  2. Duale Visualisierung: System, das Divergenzen sowohl im Preisdiagramm als auch im RSI-Fenster anzeigt
  3. Multi-Timeframe-Analyse: Integration von Informationen aus mehreren Zeitrahmen
  4. Vollständige Anpassung: Mehr als 50 einstellbare Parameter zur Anpassung an jeden Handelsstil
  5. Ressourcenoptimierung: Entwickelt für optimale Leistung auch auf Charts mit vielen Instrumenten
  6. Intelligentes Speichermanagement: Automatische Bereinigung von Grafikobjekten und selektive Neuberechnung

Praktische Anwendungen

  • Reversal Trading: Präzise Identifizierung potenzieller Marktumkehrpunkte
  • Continuation Trading: Bestätigung bestehender Trends mit versteckten Divergenzen
  • Multi-Asset-Analyse: Kompatibel mit allen Instrumenten (Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen)
  • Scalping und Daytrading: Klare und präzise Signale auf niedrigen Zeitrahmen
  • Swingtrading: Identifizierung längerfristiger Chancen auf höheren Zeitrahmen

Fazit

Der RSI Divergence Suite Pro stellt eine umfassende Lösung für Trader dar, die nach Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Basis von Divergenzen suchen. Seine einzigartige Kombination aus fortschrittlicher Erkennung, Stärke-Klassifizierung, Multi-Timeframe-Analyse und Alarmsystem macht ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für jeden technischen Trader, der MetaTrader 5 verwendet.


Empfohlene Produkte
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
Magic 7 Indicator
Marek Pawel Szczesny
Indikatoren
Überblick Magic 7 Indicator ist ein umfassender MetaTrader 5 (MQL5) Indikator, der sieben verschiedene Handelsszenarien auf der Grundlage von Candlestick-Mustern und technischer Analyse identifiziert. Der Indikator kombiniert traditionelle Preisaktionsmuster mit modernen Konzepten wie Fair Value Gaps (FVG), um Handelssignale mit präzisen Einstiegspunkten und Stop-Loss-Niveaus zu liefern. Merkmale 7 Handelsszenarien : Jedes Szenario identifiziert spezifische Marktbedingungen und Handelschancen Vi
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indikatoren
Important Lines Indikator (M1 - M15) Dieser Indikator zeigt Pivot-Lines, vortages Hoch und Tief, vortages Close und das Minimum und Maximum der vorherigen Stunde an. Sie müssen nur diesen einzelnen Indikator in das Diagramm ziehen, um alle diese wichtigen Linien zu haben. Sie können sich das Laden vieler einzelnen Indikatoren ersparen. Warum sind bestimmte Linien beim Traden so wichtig? Vortageshoch und -tief: Diese werden von Händlern beobachtet, die in einer Tages-Chart handeln. Sehr oft, w
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indikatoren
Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen erweiterten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten für die Trend- und Momentum-Analyse an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Dynamik, die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erzeugen. Aber Achtung! Um
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indikatoren
Statistischer Arbitrage Spread Generator für Cointegration [MT5] Was ist Pair Trading? Der Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, die relative Preisbewegung zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten auszunutzen, anstatt auf die Richtung des Marktes zu wetten. Die Idee dahinter? Wenn zwei Vermögenswerte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, über einen statistisch signifikanten Schwellenwert hinaus divergieren, ist einer von ihnen wahrscheinlich falsch bewerte
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
Indikatoren
Easy Correlations-Indikator Der Easy Correlations Indic ator wurde entwickelt, um Händlern bei der Analyse der Beziehung zwischen zwei korrelierten Instrumenten zu helfen. Durch die Überwachung des Abstands zwischen ihren Relative Strength Index (RSI)-Werten hebt der Indikator Situationen hervor, in denen sich ein Instrument deutlich weiter bewegt hat als das andere. Dies schafft potenzielle Handelsmöglichkeiten: Verkaufen Sie das stärkere Instrument (überstreckter RSI) Kauf des schwächeren Inst
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indikatoren
Der Indikator   Haven FVG   ist ein Tool zur Marktanalyse, das es ermöglicht, Ineffizienzbereiche (Fair Value Gaps, FVG) im Chart zu identifizieren und Händlern wichtige Preisniveaus für die Analyse und Handelsentscheidungen zur Verfügung stellt. Weitere Produkte ->  HIER Hauptmerkmale: Individuelle Farbeinstellungen: Farbe für bullisches FVG   (Bullish FVG Color). Farbe für bärisches FVG   (Bearish FVG Color). Flexible FVG-Visualisierung: Maximale Anzahl von Kerzen zur FVG-Suche. Zusätzliche V
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indikatoren
FlatBreakout MT5 (Kostenlose Version) Flat Range Detektor und Breakout Panel für MT5 - nur GBPUSD FlatBreakout MT5 ist die kostenlose Version des professionellen FlatBreakoutPro MT5-Indikators, der speziell für die Erkennung von Kursschwankungen und Ausbruchssignalen nur für das GBPUSD-Paar entwickelt wurde. Perfekt für Händler, die die einzigartige fraktale Logik von FlatBreakout MT5 erleben und Ausbruchssignale auf einem Live-Markt ohne Einschränkungen testen möchten. Für wen ist dieses Produk
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indikatoren
RSI ABCD-Musterfinder: Technische Strategie 1. Funktionsweise des Indikators Kombiniert den klassischen RSI mit automatischer Erkennung von ABCD-Harmonie-Mustern . Hauptkomponenten Standard-RSI (einstellbare Periode) Hoch- und Tiefpunkte-Markierungen (Pfeile) ABCD-Muster (grüne/rote Linien) Überkauft (70) und Überverkauft (30) Filter 2. MT5-Einstellungen period = 14 ; // RSI-Periode size = 4 ; // Maximale Muster-Größe OverBought = 70 ; // Überkauft-Level OverSold = 30 ; // Überverkauft-Level Fil
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indikatoren
Donchian Channel ist ein von Richard Donchian entwickelter Indikator. Er wird aus dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief des letzten angegebenen Zeitraums in Kerzen gebildet. Der Bereich zwischen Hoch und Tief ist der Kanal für den gewählten Zeitraum. Seine Konfiguration ist einfach. Es ist möglich, den Durchschnitt zwischen der oberen und der unteren Linie liegen zu lassen, und Sie können sich benachrichtigen lassen, wenn der Kurs eine Seite berührt. Wenn Sie Fragen haben oder Fehler finden
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indikatoren
Dies ist der berühmte Sunflower-Indikator für Metatrader5. Dieser Indikator markiert mögliche Höchst- und Tiefststände auf Kurscharts. Der Indikator identifiziert Höchst- und Tiefststände in der Kursgeschichte des Vermögenswerts. Beachten Sie, dass sich die aktuelle Sonnenblume der letzten Kerze neu färbt, da es nicht möglich ist, einen Höchststand zu identifizieren, bis der Markt sich umkehrt, und es ist auch nicht möglich, einen Tiefststand zu identifizieren, ohne dass der Markt aufhört zu fa
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indikatoren
Indikator und Expert Adviser EA verfügbar im Kommentarbereich dieses Produkts. Download mit Indikator muss Indikator installiert haben für EA zu arbeiten. Der Mt5-Indikator warnt bei gleichzeitigem Auftreten von Bollinger-Band und Hüllkurven-Extremen. Kaufsignal-Warnungen treten auf, wenn eine bullische Kerze sich unter dem unteren Bollinger Band und dem unteren Envelope gebildet hat Der Balken muss unterhalb dieser beiden Indikatoren eröffnen und schließen. Verkaufssignale treten auf, wenn si
FREE
Heiken Ashi fxam
Ely Alsedy
5 (1)
Indikatoren
Heiken Ashi MT5 Indikator Verbessern Sie Ihre Marktanalyse mit dem Heiken Ashi MT5 Indikator. Dieses leistungsstarke Tool verwandelt Standard-Preisdaten in glattere, trendorientierte Kerzen, wodurch die Identifizierung von Markttrends und potenziellen Umkehrpunkten erleichtert wird. Hauptmerkmale: Klare Trendidentifikation: Unterscheiden Sie visuell zwischen Aufwärts- und Abwärtstrends durch unterschiedliche Kerzenfarben. Rauschreduktion: Filtern Sie Preisschwankungen heraus und erhalten Sie ei
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indikatoren
Die Idee eines Value-Chart-Indikators wurde in dem sehr guten Buch "Dynamic Trading Indicators" aus dem Jahr 2020 vorgestellt, das ich gelesen habe : Winning with Value Charts and Price Action Profile ", von den Autoren Mark Helweg und David Stendahl. Die Idee ist einfach und das Ergebnis ist genial: Präsentieren Sie die Candlestick-Kursanalyse auf eine detrendierte Weise! WIE MAN DIESEN INDIKATOR LIEST Suchen Sie nach überkauften und überverkauften Niveaus. Natürlich müssen Sie die Einstellung
FREE
DALA Forecast
Grigorii Matsnev
Indikatoren
About the indicator: DALA Forecast is a universal tool for predicting the dynamics of time series of any nature. For prediction, modified methods of nonlinear dynamics analysis are used, on the basis of which a predictive model is built using machine learning methods.  To get the trial version of the indicator, you can contact me in private messages. How to use the indicator: Apply the indicator to your chosen financial instrument or indicator with the settings you need. The prediction will be
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (7)
Indikatoren
Der Indikator   "Haven Key Levels PDH PDL"   hilft Tradern, Schlüsselniveaus auf dem Chart zu visualisieren. Er markiert automatisch die folgenden Niveaus: DO (Daily Open)   — Tageseröffnung. NYM (New York Midnight)   — New Yorker Mitternacht. PDH (Previous Day High)   — Hoch des Vortages. PDL (Previous Day Low)   — Tief des Vortages. WO (Weekly Open)   — Wocheneröffnung. MO (Monthly Open)   — Monatseröffnung. PWH (Previous Week High)   — Hoch der Vorwoche. PWL (Previous Week Low)   — Tief der
FREE
Dual RSI
Paul Conrad Carlson
3 (1)
Indikatoren
Indikator-Warnungen für Dual Relative Stärke Index rsi. Großer rsi voreingestellt auf 14 liegt unter 30 kleiner rsi voreingestellt bei 4 liegt unter 10 für bullische Kaufsignale. Großer rsi voreingestellt bei 14 ist über 70 Kleiner rsi voreingestellt bei 4 ist über 90 für bärische Verkaufssignale. Enthält mobile und Terminal-Warnungen. zeichnet Linien, wenn Alarme. Dieser Indikator kann helfen, Extreme zu identifizieren und dann die Ober- oder Unterseiten dieser Extreme.
FREE
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.81 (42)
Indikatoren
Der Indikator erkennt, wenn eine Divergenz zwischen dem Preis und einem Indikator oder Oszillator auftritt. Er identifiziert sowohl regelmäßige als auch versteckte Divergenzen. In Kombination mit Ihren eigenen Regeln und Techniken können Sie mit diesem Indikator Ihr eigenes leistungsstarkes System erstellen (oder verbessern). Für Setups mit höherer Wahrscheinlichkeit kann ich Ihnen empfehlen, meinen Supply Demand Indikator zu verwenden und nur zu handeln, wenn die Divergenz innerhalb einer Zone
FREE
ATR Plus
Ivan Pochta
Indikatoren
ATR Plus ist eine verbesserte Version der klassischen ATR, die nicht nur die Volatilität selbst, sondern auch die Richtungsenergie des Marktes anzeigt. Der Indikator wandelt die ATR in einen normalisierten Oszillator (0-100) um, so dass Sie klar sehen können: wer den Markt dominiert - Käufer oder Verkäufer wann ein Trend beginnt wenn ein Trend an Stärke verliert wenn sich der Markt in eine Spanne bewegt wenn die Volatilität Erschöpfungszonen erreicht ATR Plus eignet sich perfekt für Momentum-, T
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indikatoren
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) zeigen mögliche Trendrichtungen an. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt im Chart an. - V
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
Indikatoren
Der Indikator basiert auf der Methodik von Robert Miner, die er in seinem Buch "High probability trading strategies" beschrieben hat, und zeigt Signale zusammen mit dem Momentum von 2 Zeitrahmen an. Ein Stochastik-Oszillator wird als Momentum-Indikator verwendet. Die Einstellungen sprechen für sich selbst Periode_1 ist der aktuelle Zeitrahmen, 'current' period_2 wird angezeigt - der übergeordnete Zeitrahmen ist 4 oder 5 Mal größer als der aktuelle Zeitrahmen. Wenn der aktuelle Zeitrahmen beisp
FREE
Cumulative Delta MT5
Evgeny Shevtsov
4.55 (60)
Indikatoren
Der Indikator analysiert die Volumenskala und teilt sie in zwei Komponenten auf - Verkäufer- und Käufervolumen - und berechnet außerdem das Delta und das kumulative Delta. Der Indikator flackert nicht und wird nicht neu gezeichnet, seine Berechnung und Darstellung erfolgen relativ schnell, wobei die Daten der kleineren (im Vergleich zum aktuellen) Zeiträume verwendet werden. Die Betriebsmodi des Indikators können über die Eingangsvariable Modus umgeschaltet werden: Kaufen - zeigt nur die Käuferv
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indikatoren
Wenn Sie dieses Projekt mögen, hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung. Dieser Indikator zieht die offenen, hohen, niedrigen und schließenden Preise für die angegebenen und kann für eine bestimmte Zeitzone eingestellt werden. Dies sind wichtige Ebenen, die von vielen institutionellen und professionellen Händler und kann nützlich sein, um die Orte, wo sie vielleicht mehr aktiv. Die verfügbaren Zeiträume sind: Vorheriger Tag. Vorherige Woche. Vorheriger Monat. Vorheriges Viertel. Vorheriges Jahr
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indikatoren
Der Coral Trend ist ein Trendfolge-Indikator, der bei Forex-Händlern sehr beliebt ist . Er wird normalerweise in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet. Er verwendet Kombinationen von gleitenden Durchschnitten mit komplexen Glättungsformeln! Er hat zwei konfigurierbare Parameter: Koeffizient - Glättungsverhältnis (*) Angewandter Preis Berechnung: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
PZ Pivot Points MT5
PZ TRADING SLU
4.91 (22)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt Pivot-Punkte im Chart an, einschließlich historischer Werte, und unterstützt viele Berechnungsmodi für Pivot-Punkte und S/R-Levels. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es stellt historische Levels für Backtesting-Zwecke dar Ermöglicht die Auswahl des Referenzzeitrahmens Es implementiert verschiedene Pivot Point Berechnungsmodi Es implementiert verschiedene SR-Berechnungsmodi Es implementiert anpassbare Farben und Größen Be
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indikatoren
Der Indikator hebt die Punkte hervor, die ein professioneller Händler in gewöhnlichen Indikatoren sieht. VisualVol zeigt visuell verschiedene Volatilitätsindikatoren auf einer einzigen Skala und einer gemeinsamen Ausrichtung an. Hebt den Überschuss an Volumenindikatoren farblich hervor. Gleichzeitig können Tick und Real Volume, Actual Range, ATR, Kerzengröße und Return (Open-Close-Differenz) angezeigt werden. Dank VisualVol werden Sie die Marktperioden und den richtigen Zeitpunkt für verschiede
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Master Indicator MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Gold Master Indicator MT5 - Spezialisierter Indikator für den Goldhandel ÜBERBLICK Gold Master Indicator ist ein spezialisierter technischer Indikator, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Der Indikator kombiniert mehrere Analysemethoden, um umfassende Signale für Goldmarktbewegungen zu liefern. ANALYSE-KOMPONENTEN Trend-Analyse - EMA-basierte Trenderkennung - Trendbestätigung für mehrere Zeitrahmen - Messung der Trendstärke - Erkennung von Trendumkehrungen Momentum-A
GoldMiner EA Pro MT5
German Pablo Gori
Experten
GoldMiner EA Pro MT5 - Expert Advisor für den Goldhandel ÜBERBLICK GoldMiner EA Pro ist ein Expert Advisor, der speziell für den automatisierten Goldhandel (XAUUSD) auf dem MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der EA nutzt mehrere technische Analysemethoden, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und verwaltet Positionen mit integriertem Risikomanagement. HANDELSSTRATEGIE Einstiegs-Logik - Multi-Indikator-Zusammenflussanalyse - Trendfolge-Ansatz - Momentum-Bestätigung - Validierung des Volume
Stoch Quad Rotation Signal MQL5
German Pablo Gori
5 (2)
Indikatoren
Stoch Quad Rotation Signal v1.3 - Professionelles Handelssystem Professionelles Multi-Stochastik-Handelssystem Stoch Quad Rotation Signal ist ein professioneller Handelsindikator, der auf der bekannten, von Mark Kurisko entwickelten Strategie basiert. Dieses fortschrittliche System kombiniert vier synchronisierte stochastische Oszillatoren mit exponentiellen gleitenden Durchschnitten und schafft so einen robusten Rahmen für die Identifizierung von Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlich
Apex Swing VWAP MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Apex Swing VWAP MT5 Beschreibung Apex Swing VWAP ist ein fortschrittlicher Indikator für MetaTrader 5, der die VWAP-Analyse (volumengewichteter Durchschnittspreis) mit der automatischen Erkennung signifikanter Swing-Punkte kombiniert. Diese Kombination bietet einen genauen Einblick in die Marktstimmung und potenzielle Umkehrpunkte. Wichtigste Merkmale Integrierte technische Analyse - Dynamischer VWAP von relevanten Umkehrpunkten - Historischer VWAP für langfristige Trendanalysen - Mehrere ko
Scanner Intelligence Hub
German Pablo Gori
Indikatoren
Scanner Intelligence Hub MT5 **ÜBERSICHT** Scanner Intelligence Hub ist ein professioneller Multi-Market-Analyse-Indikator, der für Trader entwickelt wurde, die ein umfassendes Scanning- und technisches Analysetool benötigen. Er integriert nahtlos Multi-Symbol- und Multi-Timeframe-Analysen mit fortschrittlichen Smart Money Concepts (SMC) in einer intuitiven, professionellen Schnittstelle. **SCHLÜSSELMERKMALE** **ERWEITERTE MULTI-MARKET-ANALYSE** - Gleichzeitiges Scannen von mehreren Währung
Basic Support and Resistance Indicator
German Pablo Gori
Indikatoren
Was ist dieser Indikator? Dieser Basic Support and Resistance Indicator -Free- wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, automatisch wichtige Marktniveaus, wie Unterstützungen und Widerstände, über mehrere Symbole und Zeitrahmen innerhalb der MetaTrader 5 (MT5) Plattform zu identifizieren. Er ist ein unverzichtbares Werkzeug für den Handel an verschiedenen Finanzmärkten, wie Forex, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen. Wichtigste Merkmale Automatische Erkennung von Unterstützungs- und Widerstan
FREE
RSI Momentum Shift Detector
German Pablo Gori
Indikatoren
RSI Momentum Shift Detector - Indikator für Momentumveränderungen ÜBERBLICK Der RSI Momentum Shift Detector ist ein technischer Indikator, der mit Hilfe der RSI-Analyse signifikante Veränderungen im Kursmomentum erkennt. Der Indikator identifiziert Momentumverschiebungen, die auf potenzielle Trendwechsel oder Fortsetzungsmuster hinweisen können. MOMENTUM-ANALYSE Erkennungsmethoden - RSI-Level-Veränderungen - RSI-Neigungsanalyse - Momentum-Beschleunigung/Verlangsamung - Erkennung von Diverge
Apex Arrows MQL5
German Pablo Gori
Indikatoren
PEX ARROWS - PROFESSIONELLER INDIKATOR FÜR HANDELSSIGNALE ALLGEMEINE BESCHREIBUNG Apex Arrows ist ein leistungsstarker technischer Indikator, der speziell für MetaTrader 5 entwickelt wurde und klare und zuverlässige Handelssignale durch visuelle Pfeilmarkierungen auf Ihrem Chart liefert. Der Indikator kombiniert mehrere Komponenten der technischen Analyse, einschließlich Trendanalyse, Momentum-Bewertung und Volatilitätsmessung, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generiere
Swing Sentinel EA MT5
German Pablo Gori
Experten
Swing Sentinel EA MT5 Beschreibung Swing Sentinel EA ist ein intelligenter Expert Advisor, der für den Einsatz in Trends mit strategischen Pullbacks entwickelt wurde. Dieses System nutzt fortschrittliche technische Analysen, um Einstiegsmöglichkeiten in große Trends mit professionellem Risikomanagement zu identifizieren. Hauptmerkmale Professionelle Strategie - Trendfolge mit intelligenten Pullbacks - D1-Zeitrahmen-spezifische Optimierung - Integrierte Multi-Timeframe-Analyse Mehrschichtige
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Genauigkeit M1 Scalper MT5 - Scalping-Indikator ÜBERBLICK Accuracy M1 Scalper ist ein technischer Indikator, der für Scalping auf dem M1-Zeitrahmen im MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der Indikator bietet eine schnelle Signalgenerierung für kurzfristige Handelsgelegenheiten mit Fokus auf schnellem Ein- und Ausstieg. SCALPING-METHODIK Signalgenerierung - Schnelle Indikatorberechnungen - Mehrfaches Bestätigungssystem - Niedrige Latenzzeit bei der Signalübermittlung - Analyse der Preisentwicklun
Expert Trend Analizer MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Expert Trend Analyzer MT5 Allgemeine Beschreibung Der Expert Trend Analyzer MT5 ist ein umfassender technischer Indikator, der zur Identifizierung und Analyse von Markttrends entwickelt wurde. Dieser Indikator kombiniert mehrere technische Tools, um zuverlässige und genaue Handelssignale zu liefern. Wichtigste Merkmale Technische Komponenten Adaptiver SuperTrend Adaptiver Algorithmus, der sich an unterschiedliche Marktbedingungen anpasst Mehrere Berechnungsperioden für höhere Genauigkeit Klare
Volume Structure Nexus MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Volumenstruktur Nexus MT5 Volume Structure Nexus ist ein fortschrittlicher Indikator, der die Analyse des institutionellen Volumens mit der Analyse der Marktstruktur für MetaTrader 5 kombiniert. Dieses Tool bietet einen vollständigen Überblick über das Volumenverhalten und die Preisstruktur. Wesentliche Merkmale Erweiterte Volumenanalyse - Erkennung signifikanter Kumulationen und Verteilungen - Analyse der Volumenströme in Echtzeit - Institutionelle Volumenindikatoren Marktstruktur-Analyse -
Squeeze Momentum Force MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Squeeze Momentum Force MT5 - Momentum- und Volatilitäts-Squeeze-Indikator ÜBERBLICK Squeeze Momentum Force ist ein technischer Indikator für MetaTrader 5, der die Erkennung von Volatilitäts-Squeeze mit der Momentum-Analyse kombiniert. Basierend auf den Konzepten des TTM Squeeze-Indikators von John Carter identifiziert dieses Tool Perioden geringer Volatilität (Squeeze), die häufig signifikanten Kursbewegungen vorausgehen. KERNKONZEPTE Volatilitäts-Squeeze-Erkennung Der Indikator erkennt Squ
Apex WilliamsR MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Apex WilliamsR MT5 Apex Williams %R MT5 ist ein professioneller technischer Indikator, der den traditionellen Williams %R-Oszillator um eine erweiterte Momentum-Analyse und mehrere Qualitätsfilter erweitert. Wichtigste Merkmale Intelligentes Signalsystem - Automatische Generierung von Kauf-/Verkaufssignalen - Qualitätsfilter zur Reduzierung von Fehlsignalen - Klare visuelle Indikatoren im Chart Erweiterte Divergenzanalyse - Automatische Divergenzerfassung - Integrierte Preis-Oszillator-Anal
EurUsd PRO
German Pablo Gori
Indikatoren
EUR/USD PRO - Institutioneller zusammengesetzter Indikator Ein professioneller Indikator, der speziell für EUR/USD optimiert wurde und die Konzepte der institutionellen Analyse in einem einzigen Tool zusammenfasst. Dieses System kombiniert DXY MTF-Analyse, Session-basierte VWAP, ADR/ATR-Metriken, Marktstruktur (BOS/CHOCH), SMC (FVG/OB), Cross-Asset-Korrelationen und ein Confluence-Panel mit einem Floating Signal. Es verfügt über eine neumorphe Benutzeroberfläche mit beweglichen Panels, Pip-ber
QuantFusion BTC MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
QUANTFUSION BTC - PROFESSIONELLER SMART MONEY INDIKATOR PREMIUM-BITCOIN-HANDELSSYSTEM - SMART-MONEY-ERKENNUNG QuantFusion BTC ist ein fortschrittlicher technischer Indikator, der speziell für den Handel mit Bitcoin/USD entwickelt und optimiert wurde . Er integriert institutionelle Smart Money Konzepte mit einer ausgefeilten Multi-Timeframe-Analyse, um hochwahrschei
Auswahl:
alejo3092
85
alejo3092 2025.08.14 06:32 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

German Pablo Gori
3185
Antwort vom Entwickler German Pablo Gori 2025.08.15 17:19
A pleasure, thank you very much for your comment. Regards!
Jordan Bob
83
Jordan Bob 2025.05.22 14:24 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

German Pablo Gori
3185
Antwort vom Entwickler German Pablo Gori 2025.06.13 04:31
Thanks for your comment! Regards!
Antwort auf eine Rezension