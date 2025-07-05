RSI Momentum Shift Detector

RSI Momentum Shift Detector - Indikator für Momentumveränderungen

ÜBERBLICK

Der RSI Momentum Shift Detector ist ein technischer Indikator, der mit Hilfe der RSI-Analyse signifikante Veränderungen im Kursmomentum erkennt. Der Indikator identifiziert Momentumverschiebungen, die auf potenzielle Trendwechsel oder Fortsetzungsmuster hinweisen können.

MOMENTUM-ANALYSE

Erkennungsmethoden
- RSI-Level-Veränderungen
- RSI-Neigungsanalyse
- Momentum-Beschleunigung/Verlangsamung
- Erkennung von Divergenzen
- Überkaufte/überverkaufte Übergänge

Erkannte Verschiebungstypen
- Bullische Verschiebung: Momentum dreht ins Positive
- Baisse-Verschiebung: Momentum dreht ins Negative
- Beschleunigung: Momentum nimmt zu
- Verlangsamung: Abschwächung des Momentums

Signalerzeugung
- Verfolgung des Momentums in Echtzeit
- Schwellenwert-basierte Alarme
- Gradienten-Analyse
- Mehrperiodenbestätigung

TECHNISCHE KOMPONENTEN

RSI-Analyse
- Standard-RSI-Berechnung
- Anpassbare RSI-Periode
- Mehrere überkaufte/überverkaufte Niveaus
- Option gleitender RSI-Durchschnitt

Momentum-Berechnung
- Messung der Änderungsrate
- Velocity-Berechnung
- Erkennung von Beschleunigung
- Bewertung der Trendstärke

Filter
- Minimale Änderungsschwelle
- Volatilitätsfilter
- Trend-Filter
- Zeitfilter

VISUELLE ANZEIGE

Chart-Elemente
- Momentum-Verschiebungspfeile
- RSI-Level-Linien
- Trend-Indikatoren
- Hervorhebung von Zonen

RSI-Fenster-Anzeige
- RSI-Linie mit Niveaus
- Überkaufte/überverkaufte Zonen
- Verschiebungsmarkierungen
- Gleitender Durchschnitt überlagert

Informationstafel
- Aktueller RSI-Wert
- Momentum-Status
- Indikator zur Erkennung von Verschiebungen
- Alert-Historie

ALARMSYSTEM

Alert Bedingungen
- Bullische Momentumverschiebung
- Baisse-Momentum-Verschiebung
- Überkaufte Bedingung
- Überverkaufte Bedingung
- Erkennung von Divergenzen

Benachrichtigungsoptionen
- Visuelle Popup-Benachrichtigungen
- Sound-Benachrichtigungen
- E-Mail-Benachrichtigungen
- Push-Benachrichtigungen

Konfiguration von Benachrichtigungen
- Aktivieren/Deaktivieren nach Typ
- Steuerung der Häufigkeit von Warnmeldungen
- Benutzerdefinierte Meldungen
- Auswahl der Tondatei

KONFIGURATIONSPARAMETER

RSI-Einstellungen
- RSI-Periode (Standardwert 14)
- Angewandter Preis
- Überkauft-Niveau (Standardwert 70)
- Überverkauftes Niveau (Standardwert 30)

Shift Detection Einstellungen
- Minimale Änderungsschwelle
- Rückblickzeitraum
- Empfindlichkeitsstufe
- Bestätigungsbalken

Filter-Einstellungen
- Volatilitätsfilter (ATR-basiert)
- Stärke des Trendfilters
- Zeitfilter (Handelsstunden)
- Spread-Filter

Visuelle Einstellungen
- Pfeilfarben und -größen
- RSI-Linienfarbe und -breite
- Stile für Level-Linien
- Erscheinungsbild des Panels

HANDELSANWENDUNGEN

Momentum-Handel
- Einstieg bei Momentum-Signalen
- Richtung an der Verschiebung ausgerichtet
- Ausstieg bei entgegengesetzter Verschiebung
- Stop-Loss unter/über dem letzten Swing verwenden

Divergenz-Handel
- RSI-Divergenz zum Preis
- Bestätigung der Momentumverschiebung
- Einstieg bei Shift-Signal
- Vorheriges Extrem anpeilen

Trend-Bestätigung
- Verwendung mit Trendindikatoren
- Momentum-Shifts bestätigen Trendstärke
- Gegenläufige Trendverschiebungen vermeiden
- Ausstieg, wenn das Momentum nachlässt

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Zeitrahmen
- M15: Tageshandel
- H1: Swing-Handel
- H4: Positionshandel
- D1: Langfristige Analyse

Instrumente
- Forex Hauptpaare
- Indizes
- Rohstoffe
- Kryptowährungen

Kombinations-Strategien
- Verwendung mit EMA für Trend
- Kombinieren Sie mit Unterstützung/Widerstand
- Volumenanalyse hinzufügen
- Multi-Timeframe-Bestätigung

RISIKOMANAGEMENT

Einstiegsrichtlinien
- Warten Sie auf die Bestätigung der Momentumverschiebung
- Überprüfen Sie die Ausrichtung auf einen höheren Zeitrahmen
- Anhand der Preisentwicklung überprüfen
- Günstiges Risiko/Ertragsverhältnis sicherstellen

Stop-Loss-Platzierung
- Unter/über dem letzten Swing
- ATR-basierter Abstand
- RSI-basierte Levels
- Fester Pip-Abstand

Positionsmanagement
- Beginnen Sie mit einer kleinen Position
- Bei Bestätigung hinzufügen
- Teilweise Gewinnmitnahmen
- Trailing-Stop bei Gewinnern

TECHNISCHE DATEN

Plattform: MetaTrader 5
Kompatibilität: Alle MT5-Builds
Berechnungsmethode: Echtzeit
Ressourcenverbrauch: Niedrig
Puffersystem: Optimiert für Leistung

UNTERSTÜTZUNG

Für technischen Support oder Fragen zur Handelsstrategie benutzen Sie bitte den Kommentarbereich oder das interne Nachrichtensystem von MQL5.com.

-------------------

Auswahl:
Molefi Mokhethi
492
Molefi Mokhethi 2025.12.04 10:02 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

German Pablo Gori
3185
Antwort vom Entwickler German Pablo Gori 2025.12.08 10:33
Hi Molefi! Sorry for the delay in responding, I just saw your kind comment. I'm glad to hear that you are using the indicator and that you are adding it to complement your supply and demand strategy. That is an excellent combination! I wish you great success in your trades! Regards !
Antwort auf eine Rezension