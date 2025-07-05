RSI Momentum Shift Detector
RSI Momentum Shift Detector - Indikator für Momentumveränderungen
ÜBERBLICK
Der RSI Momentum Shift Detector ist ein technischer Indikator, der mit Hilfe der RSI-Analyse signifikante Veränderungen im Kursmomentum erkennt. Der Indikator identifiziert Momentumverschiebungen, die auf potenzielle Trendwechsel oder Fortsetzungsmuster hinweisen können.
MOMENTUM-ANALYSE
Erkennungsmethoden
- RSI-Level-Veränderungen
- RSI-Neigungsanalyse
- Momentum-Beschleunigung/Verlangsamung
- Erkennung von Divergenzen
- Überkaufte/überverkaufte Übergänge
Erkannte Verschiebungstypen
- Bullische Verschiebung: Momentum dreht ins Positive
- Baisse-Verschiebung: Momentum dreht ins Negative
- Beschleunigung: Momentum nimmt zu
- Verlangsamung: Abschwächung des Momentums
Signalerzeugung
- Verfolgung des Momentums in Echtzeit
- Schwellenwert-basierte Alarme
- Gradienten-Analyse
- Mehrperiodenbestätigung
TECHNISCHE KOMPONENTEN
RSI-Analyse
- Standard-RSI-Berechnung
- Anpassbare RSI-Periode
- Mehrere überkaufte/überverkaufte Niveaus
- Option gleitender RSI-Durchschnitt
Momentum-Berechnung
- Messung der Änderungsrate
- Velocity-Berechnung
- Erkennung von Beschleunigung
- Bewertung der Trendstärke
Filter
- Minimale Änderungsschwelle
- Volatilitätsfilter
- Trend-Filter
- Zeitfilter
VISUELLE ANZEIGE
Chart-Elemente
- Momentum-Verschiebungspfeile
- RSI-Level-Linien
- Trend-Indikatoren
- Hervorhebung von Zonen
RSI-Fenster-Anzeige
- RSI-Linie mit Niveaus
- Überkaufte/überverkaufte Zonen
- Verschiebungsmarkierungen
- Gleitender Durchschnitt überlagert
Informationstafel
- Aktueller RSI-Wert
- Momentum-Status
- Indikator zur Erkennung von Verschiebungen
- Alert-Historie
ALARMSYSTEM
Alert Bedingungen
- Bullische Momentumverschiebung
- Baisse-Momentum-Verschiebung
- Überkaufte Bedingung
- Überverkaufte Bedingung
- Erkennung von Divergenzen
Benachrichtigungsoptionen
- Visuelle Popup-Benachrichtigungen
- Sound-Benachrichtigungen
- E-Mail-Benachrichtigungen
- Push-Benachrichtigungen
Konfiguration von Benachrichtigungen
- Aktivieren/Deaktivieren nach Typ
- Steuerung der Häufigkeit von Warnmeldungen
- Benutzerdefinierte Meldungen
- Auswahl der Tondatei
KONFIGURATIONSPARAMETER
RSI-Einstellungen
- RSI-Periode (Standardwert 14)
- Angewandter Preis
- Überkauft-Niveau (Standardwert 70)
- Überverkauftes Niveau (Standardwert 30)
Shift Detection Einstellungen
- Minimale Änderungsschwelle
- Rückblickzeitraum
- Empfindlichkeitsstufe
- Bestätigungsbalken
Filter-Einstellungen
- Volatilitätsfilter (ATR-basiert)
- Stärke des Trendfilters
- Zeitfilter (Handelsstunden)
- Spread-Filter
Visuelle Einstellungen
- Pfeilfarben und -größen
- RSI-Linienfarbe und -breite
- Stile für Level-Linien
- Erscheinungsbild des Panels
HANDELSANWENDUNGEN
Momentum-Handel
- Einstieg bei Momentum-Signalen
- Richtung an der Verschiebung ausgerichtet
- Ausstieg bei entgegengesetzter Verschiebung
- Stop-Loss unter/über dem letzten Swing verwenden
Divergenz-Handel
- RSI-Divergenz zum Preis
- Bestätigung der Momentumverschiebung
- Einstieg bei Shift-Signal
- Vorheriges Extrem anpeilen
Trend-Bestätigung
- Verwendung mit Trendindikatoren
- Momentum-Shifts bestätigen Trendstärke
- Gegenläufige Trendverschiebungen vermeiden
- Ausstieg, wenn das Momentum nachlässt
EMPFOHLENE VERWENDUNG
Zeitrahmen
- M15: Tageshandel
- H1: Swing-Handel
- H4: Positionshandel
- D1: Langfristige Analyse
Instrumente
- Forex Hauptpaare
- Indizes
- Rohstoffe
- Kryptowährungen
Kombinations-Strategien
- Verwendung mit EMA für Trend
- Kombinieren Sie mit Unterstützung/Widerstand
- Volumenanalyse hinzufügen
- Multi-Timeframe-Bestätigung
RISIKOMANAGEMENT
Einstiegsrichtlinien
- Warten Sie auf die Bestätigung der Momentumverschiebung
- Überprüfen Sie die Ausrichtung auf einen höheren Zeitrahmen
- Anhand der Preisentwicklung überprüfen
- Günstiges Risiko/Ertragsverhältnis sicherstellen
Stop-Loss-Platzierung
- Unter/über dem letzten Swing
- ATR-basierter Abstand
- RSI-basierte Levels
- Fester Pip-Abstand
Positionsmanagement
- Beginnen Sie mit einer kleinen Position
- Bei Bestätigung hinzufügen
- Teilweise Gewinnmitnahmen
- Trailing-Stop bei Gewinnern
TECHNISCHE DATEN
Plattform: MetaTrader 5
Kompatibilität: Alle MT5-Builds
Berechnungsmethode: Echtzeit
Ressourcenverbrauch: Niedrig
Puffersystem: Optimiert für Leistung
UNTERSTÜTZUNG
Für technischen Support oder Fragen zur Handelsstrategie benutzen Sie bitte den Kommentarbereich oder das interne Nachrichtensystem von MQL5.com.
