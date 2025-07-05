RSI Momentum Shift Detector - Indikator für Momentumveränderungen





ÜBERBLICK





Der RSI Momentum Shift Detector ist ein technischer Indikator, der mit Hilfe der RSI-Analyse signifikante Veränderungen im Kursmomentum erkennt. Der Indikator identifiziert Momentumverschiebungen, die auf potenzielle Trendwechsel oder Fortsetzungsmuster hinweisen können.





MOMENTUM-ANALYSE





Erkennungsmethoden

- RSI-Level-Veränderungen

- RSI-Neigungsanalyse

- Momentum-Beschleunigung/Verlangsamung

- Erkennung von Divergenzen

- Überkaufte/überverkaufte Übergänge





Erkannte Verschiebungstypen

- Bullische Verschiebung: Momentum dreht ins Positive

- Baisse-Verschiebung: Momentum dreht ins Negative

- Beschleunigung: Momentum nimmt zu

- Verlangsamung: Abschwächung des Momentums





Signalerzeugung

- Verfolgung des Momentums in Echtzeit

- Schwellenwert-basierte Alarme

- Gradienten-Analyse

- Mehrperiodenbestätigung





TECHNISCHE KOMPONENTEN





RSI-Analyse

- Standard-RSI-Berechnung

- Anpassbare RSI-Periode

- Mehrere überkaufte/überverkaufte Niveaus

- Option gleitender RSI-Durchschnitt





Momentum-Berechnung

- Messung der Änderungsrate

- Velocity-Berechnung

- Erkennung von Beschleunigung

- Bewertung der Trendstärke





Filter

- Minimale Änderungsschwelle

- Volatilitätsfilter

- Trend-Filter

- Zeitfilter





VISUELLE ANZEIGE





Chart-Elemente

- Momentum-Verschiebungspfeile

- RSI-Level-Linien

- Trend-Indikatoren

- Hervorhebung von Zonen





RSI-Fenster-Anzeige

- RSI-Linie mit Niveaus

- Überkaufte/überverkaufte Zonen

- Verschiebungsmarkierungen

- Gleitender Durchschnitt überlagert





Informationstafel

- Aktueller RSI-Wert

- Momentum-Status

- Indikator zur Erkennung von Verschiebungen

- Alert-Historie





ALARMSYSTEM





Alert Bedingungen

- Bullische Momentumverschiebung

- Baisse-Momentum-Verschiebung

- Überkaufte Bedingung

- Überverkaufte Bedingung

- Erkennung von Divergenzen





Benachrichtigungsoptionen

- Visuelle Popup-Benachrichtigungen

- Sound-Benachrichtigungen

- E-Mail-Benachrichtigungen

- Push-Benachrichtigungen





Konfiguration von Benachrichtigungen

- Aktivieren/Deaktivieren nach Typ

- Steuerung der Häufigkeit von Warnmeldungen

- Benutzerdefinierte Meldungen

- Auswahl der Tondatei





KONFIGURATIONSPARAMETER





RSI-Einstellungen

- RSI-Periode (Standardwert 14)

- Angewandter Preis

- Überkauft-Niveau (Standardwert 70)

- Überverkauftes Niveau (Standardwert 30)





Shift Detection Einstellungen

- Minimale Änderungsschwelle

- Rückblickzeitraum

- Empfindlichkeitsstufe

- Bestätigungsbalken





Filter-Einstellungen

- Volatilitätsfilter (ATR-basiert)

- Stärke des Trendfilters

- Zeitfilter (Handelsstunden)

- Spread-Filter





Visuelle Einstellungen

- Pfeilfarben und -größen

- RSI-Linienfarbe und -breite

- Stile für Level-Linien

- Erscheinungsbild des Panels





HANDELSANWENDUNGEN





Momentum-Handel

- Einstieg bei Momentum-Signalen

- Richtung an der Verschiebung ausgerichtet

- Ausstieg bei entgegengesetzter Verschiebung

- Stop-Loss unter/über dem letzten Swing verwenden





Divergenz-Handel

- RSI-Divergenz zum Preis

- Bestätigung der Momentumverschiebung

- Einstieg bei Shift-Signal

- Vorheriges Extrem anpeilen





Trend-Bestätigung

- Verwendung mit Trendindikatoren

- Momentum-Shifts bestätigen Trendstärke

- Gegenläufige Trendverschiebungen vermeiden

- Ausstieg, wenn das Momentum nachlässt





EMPFOHLENE VERWENDUNG





Zeitrahmen

- M15: Tageshandel

- H1: Swing-Handel

- H4: Positionshandel

- D1: Langfristige Analyse





Instrumente

- Forex Hauptpaare

- Indizes

- Rohstoffe

- Kryptowährungen





Kombinations-Strategien

- Verwendung mit EMA für Trend

- Kombinieren Sie mit Unterstützung/Widerstand

- Volumenanalyse hinzufügen

- Multi-Timeframe-Bestätigung





RISIKOMANAGEMENT





Einstiegsrichtlinien

- Warten Sie auf die Bestätigung der Momentumverschiebung

- Überprüfen Sie die Ausrichtung auf einen höheren Zeitrahmen

- Anhand der Preisentwicklung überprüfen

- Günstiges Risiko/Ertragsverhältnis sicherstellen





Stop-Loss-Platzierung

- Unter/über dem letzten Swing

- ATR-basierter Abstand

- RSI-basierte Levels

- Fester Pip-Abstand





Positionsmanagement

- Beginnen Sie mit einer kleinen Position

- Bei Bestätigung hinzufügen

- Teilweise Gewinnmitnahmen

- Trailing-Stop bei Gewinnern





TECHNISCHE DATEN





Plattform: MetaTrader 5

Kompatibilität: Alle MT5-Builds

Berechnungsmethode: Echtzeit

Ressourcenverbrauch: Niedrig

Puffersystem: Optimiert für Leistung





UNTERSTÜTZUNG





Für technischen Support oder Fragen zur Handelsstrategie benutzen Sie bitte den Kommentarbereich oder das interne Nachrichtensystem von MQL5.com.





