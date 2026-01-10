Opening Range Breakout ORB Pro

MASTER THE TRAIDING WITH "OPENING RANGE BREAKOUT PRO "

Professioneller Breakout Trading-Automat für disziplinierte Trader

Nutzen Sie die Macht der Volatilität bei der Markteröffnung mit unserem präzisionsgefertigten Expert Advisor. Die ORBP (Opening Range Breakout Pro)-Strategie genießt seit Jahrzehnten das Vertrauen institutioneller Händler - jetzt automatisiert mit militärischer Präzision für Einzelhändler.

WARUM DIESER EA SICH ABHEBT:

Im Gegensatz zu überoptimierten EAs, die in Live-Märkten versagen, verwendet ORB Breakout Pro einebewährte, statistisch fundierte Methodik, die auf:

Hoch/Tief-Ausbrüche des Vortages

London Session Range Ausbrüche ( optional)

Dual-Session Strategie für maximale Chancenausnutzung

- GRUNDLEGENDE MECHANIK UND STRATEGIEPRINZIPIEN:

Der EA arbeitet nach einem einfachen, aber tiefgreifenden Prinzip:Der erste Ausbruch aus der Handelsspanne des Vortages gibt oft die Trendrichtung des Tages vor. Durch die Platzierung strategischer Pending Orders auf diesen kritischen Niveaus erfassen wir Momentum-Bewegungen mit günstigem Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Dual-Session-Intelligenz:

Daily Session: Platziert Orders basierend auf dem Hoch/Tief des Vortages London Session: Optionales zusätzliches Setup unter Verwendung von London Session Extremen Smart Time Filtering: Konfigurierbare Einstiegsfenster zur Anpassung an Ihren Handelsplan

- FORTGESCHRITTENES RISIKOMANAGEMENT-FRAMEWORK:

mql5 // Professionelle Sicherheitsfunktionen: 1. intelligente Losgrößenbestimmung: Fester ODER risikobasierter Prozentsatz (1,0% Standard) 2. Trailing Stop System: Sichert Gewinne, wenn sich die Trades günstig entwickeln 3. End-of-Day Cleanup: Entfernt automatisch nicht ausgeführte schwebende Aufträge 4. Mehrschichtige Validierung: Margin-Kontrollen, Volumenlimits, Einhaltung der Handelsebene 5. Kein Martingal/Grid: Nur nachhaltiges Risikomanagement Wichtige Schutzfunktionen:

Automatische EOD-Order-Schließung ( verhindert Übernacht-Risiko)

Trailing Stop Loss mit konfigurierbarer Aktivierungsschwelle

Broker Compliance Checks ( prüft alle Aufträge auf Broker-Einschränkungen)

Maximum Spread Filtering ( vermeidet schlechte Ausführungsbedingungen)



- EMPFOHLENE HANDELSEINRICHTUNG:

Parameter Empfohlene Einstellung Symbole Wichtige Indizes (US30, SP500, NAS100, DAX40) Zeitrahmen M1 (für die Auftragserteilung) + D1 (für die Berechnung der Spanne) Session-Zeiten Anpassen an die Serverzeit Ihres Brokers Mindestguthaben $500+ (für ein angemessenes Risikomanagement) Broker-Typ Geringe Streuung, zuverlässige Ausführung (ECN bevorzugt)

Prop Firm Ready: Vollständig konform mit den meisten Regeln für finanzierte Konten

Keine Absicherung erforderlich

Konfigurierbare tägliche Drawdown-Limits

Flexible Losgrößen für Challenge Accounts

ERSTE SCHRITTE - 5 MINUTEN SETUP:

An den Chart anhängen: Ziehen Sie den EA auf einen beliebigen M1-Chart des von Ihnen gewählten Symbols Einstellungen laden: Verwenden Sie die mitgelieferten Voreinstellungsdateien (Täglich, London oder Kombiniert) Symbole konfigurieren: Aktualisieren Sie die Symbolnamen, damit sie mit den Konventionen Ihres Brokers übereinstimmen. Risiko einstellen: Passen Sie die Losgröße oder den Risikoprozentsatz an die Größe Ihres Kontosan. Aktivieren: Schalten Sie AutoTrading ein und lassen Sie es laufen.

Backtesting-Anweisungen:

Testen Sie auf dem M1-Zeitrahmen mit mindestens 2 Jahren Qualitätsdaten

Verwenden Sie "Every tick"-Modellierung für genaue Ergebnisse

Passen Sie den GMT-Offset an die Serverzeit Ihres Brokers an.

Testen Sie unter verschiedenen Marktbedingungen (Perioden mit hoher/niedriger Volatilität)

HERVORGEHOBENE PARAMETER:

RISIKOMANAGEMENT:

AutoLot : Umschalten zwischen festen Lots oder risikobasierter Größenbestimmung

RisikoProzent : Risiko 0,5%-2,0% pro Handel (empfohlen)

TrailingStartPoints : Sichern Sie Gewinne nach 1000+ Punkten

TrailingStopPoints : Gewinne mit einem 500-Punkte-Trailing-Abstand absichern

SITZUNGSSTEUERUNG:

UseTimeFilter : Beschränkung des Handels auf bestimmte Stunden

InpUseDailyHL : Aktivieren/Deaktivieren der täglichen Breakout-Strategie

InpUseLondonHL : Hinzufügen der Londoner Session-Breakout-Dimension

InpCloseOrdersEOD : Automatische Bereinigung am Tagesende

AUFTRAGSERTEILUNG:

PendingOffsetPoints : Anpassung der Einstiegsdistanz von den Extremwerten des Bereichs

TPPoints / InpSLPoints : Take-Profit- und Stop-Loss-Abstände festlegen

OrderPlaceHour/Minute : Genaue Zeitangabe für die Orderplatzierung





- TECHNISCHE DATEN:

Plattform: MetaTrader 5 (nur MT5)

Mindesteinlage: $500 (anpassbar über Losgröße)

Empfohlenes Konto: ECN/Raw Spread

Timeframes: M1 für die Ausführung, D1 für die Berechnung der Spanne

Symbole: Optimiert für Indizes, anpassbar an die wichtigsten Forex-Paare

Strategie-Typ: Breakout/Momentum

Risikoprofil: Mittel (1:1 bis 1:2 Risiko-Ertrag)





- WARUM HÄNDLER UNSERE LÖSUNG WÄHLEN:

Transparente Methodik: Keine Blackbox - die Strategielogik ist klar und basiert auf bewährten Marktprinzipien

Robuste Entwicklung: Mehr als 15 Jahre Handelserfahrung fließen in jeden Validierungscheckein

Realistische Erwartungen: Keine "get rich quick"-Versprechen - nur konsistente Edge-Execution

Aktiver Support: Regelmäßige Updates und Wartung der Broker-Kompatibilität

Backtest-Integrität: Wir zeigen realistische Backtests - keine auf Perfektion optimierten Kurven. Unser EA führt konsistent über:

Trending Märkte

Schwankende Bedingungen

Ereignisse mit hoher Volatilität (mit geeigneten Filtern)





- ÜBER DEN ENTWICKLER:

Mit über 15 Jahren Erfahrung im algorithmischen Handel und 11 Jahren Erfahrung mit MQL5 habe ich mich darauf spezialisiert,robuste, zuverlässige Systemezu entwickeln, die in Live-Märkten funktionieren. Ich glaube an:

Transparente Strategien statt "AI/Neural Network"-Marketing-Schlagworte

Risikomanagement als erster Ansatz für die Systementwicklung

Nachhaltiger Handel ohne Martingale oder Grid Gambling

Ehrliches Backtesting, das eine realistische Leistung widerspiegelt

Mein MQL5-Portfolio umfasst mehrere hoch bewertete Produkte mit durchweg positivem Feedback für Zuverlässigkeit und Support.



- RISIKO-HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Der Handel mit Futures, Forex und CFDs birgt ein erhebliches Risiko. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dieser EA ist ein Werkzeug zur Ausführung Ihrer Strategie - kein System mit Gewinngarantie. Testen Sie den EA immer gründlich in der Demo-Version, bevor Sie ihn live einsetzen. Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement und riskieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können, zu verlieren.

- UNTERSTÜTZUNG & UPDATES:

24-48 Stunden Reaktionszeit auf Support-Tickets

Regelmäßige Updates für Broker-Kompatibilität

Fehlerbehebungspriorität für aktive Lizenzinhaber

Lehrmaterial zur Optimierung der ORB-Strategie

