Opening Range Breakout ORB Pro
- Experten
- rachid el jaafari
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
MASTER THE TRAIDING WITH "OPENING RANGE BREAKOUT PRO "
Professioneller Breakout Trading-Automat für disziplinierte Trader
Nutzen Sie die Macht der Volatilität bei der Markteröffnung mit unserem präzisionsgefertigten Expert Advisor. Die ORBP (Opening Range Breakout Pro)-Strategie genießt seit Jahrzehnten das Vertrauen institutioneller Händler - jetzt automatisiert mit militärischer Präzision für Einzelhändler.
WARUM DIESER EA SICH ABHEBT:
Im Gegensatz zu überoptimierten EAs, die in Live-Märkten versagen, verwendet ORB Breakout Pro einebewährte, statistisch fundierte Methodik, die auf:
-
Hoch/Tief-Ausbrüche des Vortages
-
London Session Range Ausbrüche ( optional)
-
Dual-Session Strategie für maximale Chancenausnutzung
- GRUNDLEGENDE MECHANIK UND STRATEGIEPRINZIPIEN:
Der EA arbeitet nach einem einfachen, aber tiefgreifenden Prinzip:Der erste Ausbruch aus der Handelsspanne des Vortages gibt oft die Trendrichtung des Tages vor. Durch die Platzierung strategischer Pending Orders auf diesen kritischen Niveaus erfassen wir Momentum-Bewegungen mit günstigem Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Dual-Session-Intelligenz:
-
Daily Session: Platziert Orders basierend auf dem Hoch/Tief des Vortages
-
London Session: Optionales zusätzliches Setup unter Verwendung von London Session Extremen
-
Smart Time Filtering: Konfigurierbare Einstiegsfenster zur Anpassung an Ihren Handelsplan
- FORTGESCHRITTENES RISIKOMANAGEMENT-FRAMEWORK:
// Professionelle Sicherheitsfunktionen: 1. intelligente Losgrößenbestimmung: Fester ODER risikobasierter Prozentsatz (1,0% Standard) 2. Trailing Stop System: Sichert Gewinne, wenn sich die Trades günstig entwickeln 3. End-of-Day Cleanup: Entfernt automatisch nicht ausgeführte schwebende Aufträge 4. Mehrschichtige Validierung: Margin-Kontrollen, Volumenlimits, Einhaltung der Handelsebene 5. Kein Martingal/Grid: Nur nachhaltiges Risikomanagement Wichtige Schutzfunktionen:
-
Automatische EOD-Order-Schließung ( verhindert Übernacht-Risiko)
-
Trailing Stop Loss mit konfigurierbarer Aktivierungsschwelle
-
Broker Compliance Checks ( prüft alle Aufträge auf Broker-Einschränkungen)
-
Maximum Spread Filtering ( vermeidet schlechte Ausführungsbedingungen)
- EMPFOHLENE HANDELSEINRICHTUNG:
|Parameter
|Empfohlene Einstellung
|Symbole
|Wichtige Indizes (US30, SP500, NAS100, DAX40)
|Zeitrahmen
|M1 (für die Auftragserteilung) + D1 (für die Berechnung der Spanne)
|Session-Zeiten
|Anpassen an die Serverzeit Ihres Brokers
|Mindestguthaben
|$500+ (für ein angemessenes Risikomanagement)
|Broker-Typ
|Geringe Streuung, zuverlässige Ausführung (ECN bevorzugt)
Prop Firm Ready: Vollständig konform mit den meisten Regeln für finanzierte Konten
-
Keine Absicherung erforderlich
-
Konfigurierbare tägliche Drawdown-Limits
-
Flexible Losgrößen für Challenge Accounts
ERSTE SCHRITTE - 5 MINUTEN SETUP:
-
An den Chart anhängen: Ziehen Sie den EA auf einen beliebigen M1-Chart des von Ihnen gewählten Symbols
-
Einstellungen laden: Verwenden Sie die mitgelieferten Voreinstellungsdateien (Täglich, London oder Kombiniert)
-
Symbole konfigurieren: Aktualisieren Sie die Symbolnamen, damit sie mit den Konventionen Ihres Brokers übereinstimmen.
-
Risiko einstellen: Passen Sie die Losgröße oder den Risikoprozentsatz an die Größe Ihres Kontosan.
-
Aktivieren: Schalten Sie AutoTrading ein und lassen Sie es laufen.
Backtesting-Anweisungen:
-
Testen Sie auf dem M1-Zeitrahmen mit mindestens 2 Jahren Qualitätsdaten
-
Verwenden Sie "Every tick"-Modellierung für genaue Ergebnisse
-
Passen Sie den GMT-Offset an die Serverzeit Ihres Brokers an.
-
Testen Sie unter verschiedenen Marktbedingungen (Perioden mit hoher/niedriger Volatilität)
HERVORGEHOBENE PARAMETER:
RISIKOMANAGEMENT:
-
AutoLot : Umschalten zwischen festen Lots oder risikobasierter Größenbestimmung
-
RisikoProzent : Risiko 0,5%-2,0% pro Handel (empfohlen)
-
TrailingStartPoints : Sichern Sie Gewinne nach 1000+ Punkten
-
TrailingStopPoints : Gewinne mit einem 500-Punkte-Trailing-Abstand absichern
SITZUNGSSTEUERUNG:
-
UseTimeFilter : Beschränkung des Handels auf bestimmte Stunden
-
InpUseDailyHL : Aktivieren/Deaktivieren der täglichen Breakout-Strategie
-
InpUseLondonHL : Hinzufügen der Londoner Session-Breakout-Dimension
-
InpCloseOrdersEOD : Automatische Bereinigung am Tagesende
AUFTRAGSERTEILUNG:
-
PendingOffsetPoints : Anpassung der Einstiegsdistanz von den Extremwerten des Bereichs
-
TPPoints / InpSLPoints : Take-Profit- und Stop-Loss-Abstände festlegen
-
OrderPlaceHour/Minute : Genaue Zeitangabe für die Orderplatzierung
- TECHNISCHE DATEN:
-
Plattform: MetaTrader 5 (nur MT5)
-
Mindesteinlage: $500 (anpassbar über Losgröße)
-
Empfohlenes Konto: ECN/Raw Spread
-
Timeframes: M1 für die Ausführung, D1 für die Berechnung der Spanne
-
Symbole: Optimiert für Indizes, anpassbar an die wichtigsten Forex-Paare
-
Strategie-Typ: Breakout/Momentum
-
Risikoprofil: Mittel (1:1 bis 1:2 Risiko-Ertrag)
- WARUM HÄNDLER UNSERE LÖSUNG WÄHLEN:
Transparente Methodik: Keine Blackbox - die Strategielogik ist klar und basiert auf bewährten Marktprinzipien
Robuste Entwicklung: Mehr als 15 Jahre Handelserfahrung fließen in jeden Validierungscheckein
Realistische Erwartungen: Keine "get rich quick"-Versprechen - nur konsistente Edge-Execution
Aktiver Support: Regelmäßige Updates und Wartung der Broker-Kompatibilität
Backtest-Integrität: Wir zeigen realistische Backtests - keine auf Perfektion optimierten Kurven. Unser EA führt konsistent über:
-
Trending Märkte
-
Schwankende Bedingungen
-
Ereignisse mit hoher Volatilität (mit geeigneten Filtern)
- ÜBER DEN ENTWICKLER:
Mit über 15 Jahren Erfahrung im algorithmischen Handel und 11 Jahren Erfahrung mit MQL5 habe ich mich darauf spezialisiert,robuste, zuverlässige Systemezu entwickeln, die in Live-Märkten funktionieren. Ich glaube an:
-
Transparente Strategien statt "AI/Neural Network"-Marketing-Schlagworte
-
Risikomanagement als erster Ansatz für die Systementwicklung
-
Nachhaltiger Handel ohne Martingale oder Grid Gambling
-
Ehrliches Backtesting, das eine realistische Leistung widerspiegelt
Mein MQL5-Portfolio umfasst mehrere hoch bewertete Produkte mit durchweg positivem Feedback für Zuverlässigkeit und Support.
- RISIKO-HAFTUNGSAUSSCHLUSS:
Der Handel mit Futures, Forex und CFDs birgt ein erhebliches Risiko. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dieser EA ist ein Werkzeug zur Ausführung Ihrer Strategie - kein System mit Gewinngarantie. Testen Sie den EA immer gründlich in der Demo-Version, bevor Sie ihn live einsetzen. Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement und riskieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können, zu verlieren.
- SPEZIELLE EINFÜHRUNGSBONI:
-
Kostenlose Einrichtungshilfe für die ersten 10 Käufer
-
Benutzerdefinierte Broker-Konfigurationsdateien auf Anfrage
-
Zugang zu einer privaten Benutzergruppe für Strategiediskussionen
-
Vorrangige Update-Benachrichtigungen für künftige Erweiterungen
- UNTERSTÜTZUNG & UPDATES:
-
24-48 Stunden Reaktionszeit auf Support-Tickets
-
Regelmäßige Updates für Broker-Kompatibilität
-
Fehlerbehebungspriorität für aktive Lizenzinhaber
-
Lehrmaterial zur Optimierung der ORB-Strategie
READY TO TRANSFORM YOUR OPENING RANGE TRADING?
Klicken Sie auf Add to Cart und schließen Sie sich Hunderten von Händlern an, die ihre Breakout-Strategien bereits automatisieren!
Begrenzte Kopien zum Einführungspreis - Erhöhung auf $499 in Kürze erwartet.