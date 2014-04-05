Apex Swing VWAP MT5

Apex Swing VWAP MT5

Beschreibung

Apex Swing VWAP ist ein fortschrittlicher Indikator für MetaTrader 5, der die VWAP-Analyse (volumengewichteter Durchschnittspreis) mit der automatischen Erkennung signifikanter Swing-Punkte kombiniert. Diese Kombination bietet einen genauen Einblick in die Marktstimmung und potenzielle Umkehrpunkte.

Wichtigste Merkmale

Integrierte technische Analyse
- Dynamischer VWAP von relevanten Umkehrpunkten
- Historischer VWAP für langfristige Trendanalysen
- Mehrere konfigurierbare VWAP-Perioden

Empfohlene Handelsarten
- Swing Trading für mittelfristige Trends
- Day Trading mit VWAP-Bestätigung
- Position Trading zur Strukturanalyse
- Professionelles Scalping in Hochwahrscheinlichkeitszonen

Empfohlene Symbole
- Wichtige Währungspaare mit hoher Liquidität
- Aktienindizes mit hohem Volumen
- Rohstoffe mit klaren Trends
- Kryptowährungen mit ausreichender Volatilität

Optimale Zeitrahmen
- H1-H4 für wichtige Trendanalysen
- M15-M30 für Intraday-Geschäfte
- M5 für fortgeschrittenes Scalping
- D1 für den Positionshandel

Konfiguration und Anpassung
- Anpassbare Parameter je nach Strategie
- Professionelle Farbschemata
- Konfigurierbares Informationspanel

Vorgeschlagene Trading-Strategien
- VWAP-Breakout-basierte Strategien
- Konfluenzzonen-Operationen
- Positionsmanagement mit Trailing Stops
- Kombination mit anderen technischen Indikatoren

Wettbewerbsvorteile
- Fortgeschrittene Algorithmen zur Swing-Erkennung
- Einzigartige Integration von VWAP und Volumen
- Vollständiges Informations-Dashboard
- Professionelles Warnsystem

Spezifische Anwendungsfälle
- Professioneller Handel mit institutioneller Analyse
- Unabhängige Händler, die einen Wettbewerbsvorteil suchen
- Ausbildung und Schulung in technischer Analyse

Risiko-Management
- Automatische Stop-Loss-Niveaus
- Dynamische Positionsgrößenbestimmung
- Risiko-Ertrags-Indikatoren

Erwartete Performance
- Höhere Präzision bei der Trenderkennung
- Besseres Timing für Ein- und Ausstieg
- Verringerung von Fehlsignalen


Wichtiger Hinweis
Der Handel birgt inhärente Risiken. Dieser Indikator ist ein Instrument der technischen Analyse, das keine positiven Ergebnisse garantiert. Es wird empfohlen, ihn zusammen mit anderen Analysemethoden und einem angemessenen Risikomanagement zu verwenden.
Empfohlene Produkte
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indikatoren
Beschreibung :  Wir freuen uns, Ihnen unseren neuen kostenlosen Indikator vorzustellen, der auf einem der professionellen und beliebten Indikatoren auf dem Devisenmarkt (Parabolic SAR) basiert. Dieser Indikator ist eine neue Modifikation des ursprünglichen Parabolic SAR-Indikators. Diese Überkreuzung ist kein Signal, sondern spricht über das Potenzial für das Ende der Bewegung. Sie können mit dem Kauf bei einem neuen blauen Punkt beginnen und einen Stop-Loss ein Atr vor dem ersten blauen Punkt
FREE
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indikatoren
Der WAPV Price and Volume Indicator for MT5 ist Teil des Toolsets (Wyckoff Academy Wave Market) und (Wyckoff Academy Price and Volume). Der WAPV-Preis- und Volumenindikator für MT5 wurde entwickelt, um die Volumenbewegung auf dem Chart auf intuitive Weise einfach zu visualisieren. Damit können Sie die Momente des Spitzenvolumens und Momente beobachten, in denen der Markt kein professionelles Interesse hat Identifizieren Sie Momente, in denen sich der Markt durch Trägheit bewegt und nicht durch d
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (7)
Indikatoren
Der Indikator   "Haven Key Levels PDH PDL"   hilft Tradern, Schlüsselniveaus auf dem Chart zu visualisieren. Er markiert automatisch die folgenden Niveaus: DO (Daily Open)   — Tageseröffnung. NYM (New York Midnight)   — New Yorker Mitternacht. PDH (Previous Day High)   — Hoch des Vortages. PDL (Previous Day Low)   — Tief des Vortages. WO (Weekly Open)   — Wocheneröffnung. MO (Monthly Open)   — Monatseröffnung. PWH (Previous Week High)   — Hoch der Vorwoche. PWL (Previous Week Low)   — Tief der
FREE
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indikatoren
Auto Optimized RSI   ist ein benutzerfreundlicher, intelligenter Pfeil-Indikator, der entwickelt wurde, um präzise Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Er nutzt Handelssimulationen auf historischen Daten, um automatisch die effektivsten RSI-Kauf-/Verkaufsschwellen für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen zu ermitteln. Dieser Indikator kann als eigenständiges Handelssystem verwendet werden oder als Teil einer bestehenden Strategie – besonders nützlich für kurzfristige Trader. Im Gegensatz zu herköm
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
No Demand No Supply MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
Indikatoren
Keine Nachfrage, kein Angebot Dieser Indikator identifiziert No Demand-No Supply-Kerzen auf Ihrem Chart und stellt entsprechend dem Signal farbige Volumenbalken dar. Er kann auf alle Zeitrahmen oder nur auf einen bestimmten angewendet werden. Er kann auch als regulärer Volumenindikator mit dem außergewöhnlichen Future von WEIGHTED VOLUME verwendet werden. Darüber hinaus verfügt er über eine Alarmbenachrichtigung, einen Ton und eine E-Mail, wenn ein Signal auftritt. Der Indikator malt nicht neu,
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
Fibonacci VPT
Roman Gelman
Indikatoren
Dieser Indikator stellt die Fibonacci-Abweichungsniveaus über und unter einem gleitenden Durchschnitt des Preises dar. Begleitindikator zum "Golden Bull Wave Trader " -Expertenberater , der den Preistrend anhand des Volumens zur Bestimmung von Preisumkehrungen nutzt. https://www.mql5.com/en/market/product/56291 Der Expert Advisor und dieser Indikator wurden entwickelt, um: Ideale und wiederholbare Handelseinstiege mit hoher Sicherheit zu identifizieren eine Daytrading-Strategie zu entwickeln, di
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
Indikatoren
Willkommen beim ultimativen Indikator zur Erkennung harmonischer Muster, der auf die Erkennung fortgeschrittener Muster ausgerichtet ist. Das Gartley-Muster, das Fledermaus-Muster und das Cypher-Muster sind beliebte technische Analysewerkzeuge, die von Händlern verwendet werden, um potenzielle Umkehrpunkte auf dem Markt zu identifizieren. Unser Ultimate Harmonic Patterns Indikator ist ein leistungsstarkes Tool, das fortschrittliche Algorithmen verwendet, um die Märkte zu scannen und diese Muste
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indikatoren
Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen erweiterten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten für die Trend- und Momentum-Analyse an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Dynamik, die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erzeugen. Aber Achtung! Um
FREE
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indikatoren
Der Volumenprofilindikator des Marktes + ein intelligenter Oszillator. Er funktioniert für fast alle Instrumente - Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen - sowohl für reale Volumina als auch für Tickvolumina. Sie können sowohl die automatische Definition des Profilbereichs einstellen, z.B. für eine Woche oder einen Monat usw., als auch den Bereich manuell festlegen, indem Sie die Grenzen verschieben (zwei vertikale Linien, rot und blau). Es wird als Histogramm dargestellt. Die Breite d
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indikatoren
Statistischer Arbitrage Spread Generator für Cointegration [MT5] Was ist Pair Trading? Der Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, die relative Preisbewegung zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten auszunutzen, anstatt auf die Richtung des Marktes zu wetten. Die Idee dahinter? Wenn zwei Vermögenswerte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, über einen statistisch signifikanten Schwellenwert hinaus divergieren, ist einer von ihnen wahrscheinlich falsch bewerte
FREE
Volume Delta Candle
Muhammad Muzaffar Hussan
Indikatoren
Volumen-Delta-Kerzen: Ein umfassendes Tool für eine tiefgehende Handelsanalyse Erschließen Sie einen nahtlosen Weg zur Interpretation von Handelserfahrungen innerhalb jeder Kerze. Mit Volume Delta Candles benötigen Sie keine zusätzlichen Volumenindikatoren - alles, was Sie brauchen, ist bereits integriert. Dieses fortschrittliche Tool nutzt niedrigere Zeitrahmen oder Live-Marktdaten, um den prozentualen Anteil des Kauf- und Verkaufsvolumens innerhalb jeder Kerze als intuitiven farbcodierten Balk
Fibonacci Indicator
David Muriithi
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine automatisierte Version des Fibonacci-Retracement-Indikators (Fib). Die Entscheidung, welche Bereiche am besten zum Zeichnen des Fib zu verwenden sind, kann schwierig sein, und dieser Indikator wurde im Hinblick darauf entwickelt. Wenn Sie ihn auf dem Chart ablegen, wählt er automatisch die besten Punkte aus, um das Fib zu zeichnen, aber falls Sie mit diesen Regionen nicht zufrieden sind, können Sie ihn nach Belieben anpassen.
FREE
Pullback points indicator
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Pullback-Punkte-Indikator - ist das manuelle Handelssystem, das die beliebtesten Marktpreise anzeigt. Der Indikator misst den Druck der Bullen-/Bärenwellen und sucht nach "Konsens"-Preisen. In der Regel werden diese Punkte sehr oft nach oben und unten gekreuzt und der eröffnete Handel hat mehrere Chancen, in der positiven Zone geschlossen zu werden. Hauptsächlich sind solche Punkte eine gute Basis für "common profit"-Strategien. Der Indikator repräsentiert auch die Scalping-Methode "Common Prof
Gekko ADX Plus
Rodrigo Galeote
Indikatoren
Dies ist der Cutomized Cutomized Average Directional Index (ADX) von Gekko, eine angepasste Version des berühmten ADX-Indikators. Verwenden Sie den regulären ADX und nutzen Sie die Vorteile von zwei Berechnungen von Einstiegssignalen und verschiedenen Möglichkeiten, sich warnen zu lassen, wenn ein potenzieller Einstiegs- oder Ausstiegspunkt vorhanden ist. Eingaben Zeitraum: Periode für die ADX-Berechnung; PlotSignalType: Wie wird der Indikator die Einstiegssignale (Swing) berechnen: 1- ShowSwin
Doctor Edge Strategy Range Breakout Pro
Domingos Jose Antonio Lopes
Indikatoren
Doctor Edge Strategy Pro - Bereich und Ausbruchszonen Doctor Edge Strategy Pro ist ein professioneller Indikator, der entwickelt wurde, um das Lesen von Märkten auf der Basis von Range- und Breakout-Zonen zu vereinfachen. Er kombiniert Konzepte von Price Action, ICT und Smart Money Concepts und bietet einen automatisierten und präzisen Ansatz für Händler von synthetischen Indizes, Kryptowährungen und Forex-Paaren. Wie es funktioniert Doctor Edge Strategy Pro zeichnet automatisch auf dem Ch
MACDivergence MTF MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (5)
Indikatoren
Erweiterte Ideen des beliebten MACD-Indikators: Er erkennt und zeigt klassische und umgekehrte Divergenzen an (zwei Methoden zur Erkennung von Divergenzen). Er verwendet unterschiedliche Farben, um einen Aufwärts- und einen Abwärtstrend zu markieren. Zwei Methoden zur Bestimmung eines Trends: а) Der MACD überschreitet die 0-Marke (klassisches Signal); б) Der MACD kreuzt seinen eigenen Durchschnitt (frühes Signal). Es handelt sich um einen Multi-Zeitrahmen-Indikator: Er kann MACD-Daten aus andere
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indikatoren
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) zeigen mögliche Trendrichtungen an. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt im Chart an. - V
FREE
Auto Fibo Retracement MT5
Nguyen Tuan Son
5 (10)
Indikatoren
Auto-Fibonacci-Retracement-Indikator - flexibel und verlässlich Dies ist nicht nur ein weiterer Auto-Fibonacci-Retracement-Indikator. Er ist eines der flexibelsten und zuverlässigsten Tools auf dem Markt . Wenn Sie ihn nützlich finden, hinterlassen Sie bitte eine Bewertung oder einen Kommentar - Ihr Feedback bedeutet mir viel! Sehen Sie sich meine anderen hilfreichen Tools unten an: Smart Alert Manager - Richten Sie erweiterte Alarme ein und senden Sie sie an Mobile, Telegram, Discord, Webhook.
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
PZ Wolfe Waves MT5
PZ TRADING SLU
Indikatoren
Wolfe Waves sind natürlich vorkommende Handelsmuster, die an allen Finanzmärkten vorhanden sind und einen Kampf um einen Gleichgewichtspreis darstellen. Diese Muster können sich über kurze und lange Zeiträume entwickeln und sind eines der zuverlässigsten prädiktiven Umkehrmuster, die es gibt und die normalerweise starken und langen Kursbewegungen vorausgehen. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln
Reversal Oscillator
Rafael Grecco
Indikatoren
Reversal Oscillator - Fortgeschrittener Momentum-Shift-Detektor Der Reversal Oscillator ist ein kostenloser Indikator, der entwickelt wurde, um Preiszonen hervorzuheben, die statistisch gesehen außerhalb ihrer normalen Bewegungsmuster liegen, und Händlern zu helfen, potenzielle Wendepunkte zu antizipieren, bevor sie eintreten. Im Gegensatz zu traditionellen Oszillatoren, die hauptsächlich auf überkaufte/überverkaufte Bedingungen reagieren, wendet dieser Indikator die Analyse der dritten Ablei
FREE
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indikatoren
Kostenlose Version von ProEngulfing ist QualifiedEngulfing, mit einer Beschränkung von einem Signal pro Tag und weniger Funktionen. Treten Sie dem Koala Trading Solution Channel in der mql5-Community bei, um die neuesten Nachrichten zu allen Koala-Produkten zu erhalten. Der Beitrittslink ist unten: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution Die MT4-Version dieses Produkts ist über den folgenden Link herunterladbar: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 Einführung
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
Indikatoren
Automatischer Fibonacci-Retracement-Linien-Indikator. Dieser Indikator nimmt den aktuellen Trend und zeichnet, wenn möglich, Fibonacci-Retracement-Linien vom Swing bis zum aktuellen Preis. Die verwendeten Fibonacci-Ebenen sind: 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, 100%. Dieser Indikator funktioniert für alle Charts und alle Zeitrahmen. Die Fibonacci-Levels werden auch in Puffern aufgezeichnet und können von anderen Trading-Bots verwendet werden. Jegliche Kommentare, Bedenken oder zusätzliche Fun
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Master Indicator MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Gold Master Indicator MT5 - Spezialisierter Indikator für den Goldhandel ÜBERBLICK Gold Master Indicator ist ein spezialisierter technischer Indikator, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Der Indikator kombiniert mehrere Analysemethoden, um umfassende Signale für Goldmarktbewegungen zu liefern. ANALYSE-KOMPONENTEN Trend-Analyse - EMA-basierte Trenderkennung - Trendbestätigung für mehrere Zeitrahmen - Messung der Trendstärke - Erkennung von Trendumkehrungen Momentum-A
GoldMiner EA Pro MT5
German Pablo Gori
Experten
GoldMiner EA Pro MT5 - Expert Advisor für den Goldhandel ÜBERBLICK GoldMiner EA Pro ist ein Expert Advisor, der speziell für den automatisierten Goldhandel (XAUUSD) auf dem MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der EA nutzt mehrere technische Analysemethoden, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und verwaltet Positionen mit integriertem Risikomanagement. HANDELSSTRATEGIE Einstiegs-Logik - Multi-Indikator-Zusammenflussanalyse - Trendfolge-Ansatz - Momentum-Bestätigung - Validierung des Volume
Stoch Quad Rotation Signal MQL5
German Pablo Gori
5 (2)
Indikatoren
Stoch Quad Rotation Signal v1.3 - Professionelles Handelssystem Professionelles Multi-Stochastik-Handelssystem Stoch Quad Rotation Signal ist ein professioneller Handelsindikator, der auf der bekannten, von Mark Kurisko entwickelten Strategie basiert. Dieses fortschrittliche System kombiniert vier synchronisierte stochastische Oszillatoren mit exponentiellen gleitenden Durchschnitten und schafft so einen robusten Rahmen für die Identifizierung von Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlich
Scanner Intelligence Hub
German Pablo Gori
Indikatoren
Scanner Intelligence Hub MT5 **ÜBERSICHT** Scanner Intelligence Hub ist ein professioneller Multi-Market-Analyse-Indikator, der für Trader entwickelt wurde, die ein umfassendes Scanning- und technisches Analysetool benötigen. Er integriert nahtlos Multi-Symbol- und Multi-Timeframe-Analysen mit fortschrittlichen Smart Money Concepts (SMC) in einer intuitiven, professionellen Schnittstelle. **SCHLÜSSELMERKMALE** **ERWEITERTE MULTI-MARKET-ANALYSE** - Gleichzeitiges Scannen von mehreren Währung
Basic Support and Resistance Indicator
German Pablo Gori
Indikatoren
Was ist dieser Indikator? Dieser Basic Support and Resistance Indicator -Free- wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, automatisch wichtige Marktniveaus, wie Unterstützungen und Widerstände, über mehrere Symbole und Zeitrahmen innerhalb der MetaTrader 5 (MT5) Plattform zu identifizieren. Er ist ein unverzichtbares Werkzeug für den Handel an verschiedenen Finanzmärkten, wie Forex, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen. Wichtigste Merkmale Automatische Erkennung von Unterstützungs- und Widerstan
FREE
RSI Divergence Suite Pro
German Pablo Gori
Indikatoren
RSI Divergence Suite Pro - Erweiterter Indikator für MetaTrader 5 Übersicht Der RSI Divergence Suite Pro ist ein fortschrittlicher technischer Indikator für MetaTrader 5, der automatisch Divergenzen zwischen Preis und RSI erkennt und hochpräzise Handelssignale liefert. Dieser professionelle Indikator kombiniert die Leistungsfähigkeit des RSI mit Divergenzanalyse, Multi-Timeframe-Unterstützung/Widerstand und einem vollständigen Alarmsystem. Hauptmerkmale Erweiterte Divergenzerkennung Vier Arten v
RSI Momentum Shift Detector
German Pablo Gori
Indikatoren
RSI Momentum Shift Detector - Indikator für Momentumveränderungen ÜBERBLICK Der RSI Momentum Shift Detector ist ein technischer Indikator, der mit Hilfe der RSI-Analyse signifikante Veränderungen im Kursmomentum erkennt. Der Indikator identifiziert Momentumverschiebungen, die auf potenzielle Trendwechsel oder Fortsetzungsmuster hinweisen können. MOMENTUM-ANALYSE Erkennungsmethoden - RSI-Level-Veränderungen - RSI-Neigungsanalyse - Momentum-Beschleunigung/Verlangsamung - Erkennung von Diverge
Apex Arrows MQL5
German Pablo Gori
Indikatoren
PEX ARROWS - PROFESSIONELLER INDIKATOR FÜR HANDELSSIGNALE ALLGEMEINE BESCHREIBUNG Apex Arrows ist ein leistungsstarker technischer Indikator, der speziell für MetaTrader 5 entwickelt wurde und klare und zuverlässige Handelssignale durch visuelle Pfeilmarkierungen auf Ihrem Chart liefert. Der Indikator kombiniert mehrere Komponenten der technischen Analyse, einschließlich Trendanalyse, Momentum-Bewertung und Volatilitätsmessung, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generiere
Swing Sentinel EA MT5
German Pablo Gori
Experten
Swing Sentinel EA MT5 Beschreibung Swing Sentinel EA ist ein intelligenter Expert Advisor, der für den Einsatz in Trends mit strategischen Pullbacks entwickelt wurde. Dieses System nutzt fortschrittliche technische Analysen, um Einstiegsmöglichkeiten in große Trends mit professionellem Risikomanagement zu identifizieren. Hauptmerkmale Professionelle Strategie - Trendfolge mit intelligenten Pullbacks - D1-Zeitrahmen-spezifische Optimierung - Integrierte Multi-Timeframe-Analyse Mehrschichtige
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Genauigkeit M1 Scalper MT5 - Scalping-Indikator ÜBERBLICK Accuracy M1 Scalper ist ein technischer Indikator, der für Scalping auf dem M1-Zeitrahmen im MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der Indikator bietet eine schnelle Signalgenerierung für kurzfristige Handelsgelegenheiten mit Fokus auf schnellem Ein- und Ausstieg. SCALPING-METHODIK Signalgenerierung - Schnelle Indikatorberechnungen - Mehrfaches Bestätigungssystem - Niedrige Latenzzeit bei der Signalübermittlung - Analyse der Preisentwicklun
Expert Trend Analizer MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Expert Trend Analyzer MT5 Allgemeine Beschreibung Der Expert Trend Analyzer MT5 ist ein umfassender technischer Indikator, der zur Identifizierung und Analyse von Markttrends entwickelt wurde. Dieser Indikator kombiniert mehrere technische Tools, um zuverlässige und genaue Handelssignale zu liefern. Wichtigste Merkmale Technische Komponenten Adaptiver SuperTrend Adaptiver Algorithmus, der sich an unterschiedliche Marktbedingungen anpasst Mehrere Berechnungsperioden für höhere Genauigkeit Klare
Volume Structure Nexus MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Volumenstruktur Nexus MT5 Volume Structure Nexus ist ein fortschrittlicher Indikator, der die Analyse des institutionellen Volumens mit der Analyse der Marktstruktur für MetaTrader 5 kombiniert. Dieses Tool bietet einen vollständigen Überblick über das Volumenverhalten und die Preisstruktur. Wesentliche Merkmale Erweiterte Volumenanalyse - Erkennung signifikanter Kumulationen und Verteilungen - Analyse der Volumenströme in Echtzeit - Institutionelle Volumenindikatoren Marktstruktur-Analyse -
Squeeze Momentum Force MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Squeeze Momentum Force MT5 - Momentum- und Volatilitäts-Squeeze-Indikator ÜBERBLICK Squeeze Momentum Force ist ein technischer Indikator für MetaTrader 5, der die Erkennung von Volatilitäts-Squeeze mit der Momentum-Analyse kombiniert. Basierend auf den Konzepten des TTM Squeeze-Indikators von John Carter identifiziert dieses Tool Perioden geringer Volatilität (Squeeze), die häufig signifikanten Kursbewegungen vorausgehen. KERNKONZEPTE Volatilitäts-Squeeze-Erkennung Der Indikator erkennt Squ
Apex WilliamsR MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Apex WilliamsR MT5 Apex Williams %R MT5 ist ein professioneller technischer Indikator, der den traditionellen Williams %R-Oszillator um eine erweiterte Momentum-Analyse und mehrere Qualitätsfilter erweitert. Wichtigste Merkmale Intelligentes Signalsystem - Automatische Generierung von Kauf-/Verkaufssignalen - Qualitätsfilter zur Reduzierung von Fehlsignalen - Klare visuelle Indikatoren im Chart Erweiterte Divergenzanalyse - Automatische Divergenzerfassung - Integrierte Preis-Oszillator-Anal
EurUsd PRO
German Pablo Gori
Indikatoren
EUR/USD PRO - Institutioneller zusammengesetzter Indikator Ein professioneller Indikator, der speziell für EUR/USD optimiert wurde und die Konzepte der institutionellen Analyse in einem einzigen Tool zusammenfasst. Dieses System kombiniert DXY MTF-Analyse, Session-basierte VWAP, ADR/ATR-Metriken, Marktstruktur (BOS/CHOCH), SMC (FVG/OB), Cross-Asset-Korrelationen und ein Confluence-Panel mit einem Floating Signal. Es verfügt über eine neumorphe Benutzeroberfläche mit beweglichen Panels, Pip-ber
QuantFusion BTC MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
QUANTFUSION BTC - PROFESSIONELLER SMART MONEY INDIKATOR PREMIUM-BITCOIN-HANDELSSYSTEM - SMART-MONEY-ERKENNUNG QuantFusion BTC ist ein fortschrittlicher technischer Indikator, der speziell für den Handel mit Bitcoin/USD entwickelt und optimiert wurde . Er integriert institutionelle Smart Money Konzepte mit einer ausgefeilten Multi-Timeframe-Analyse, um hochwahrschei
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension