Apex WilliamsR MT5
- Indikatoren
- German Pablo Gori
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 12
Apex Williams %R MT5 ist ein professioneller technischer Indikator, der den traditionellen Williams %R-Oszillator um eine erweiterte Momentum-Analyse und mehrere Qualitätsfilter erweitert.
Wichtigste Merkmale
Intelligentes Signalsystem
- Automatische Generierung von Kauf-/Verkaufssignalen
- Qualitätsfilter zur Reduzierung von Fehlsignalen
- Klare visuelle Indikatoren im Chart
Erweiterte Divergenzanalyse
- Automatische Divergenzerfassung
- Integrierte Preis-Oszillator-Analyse
- Technische Signalbestätigung
Mehrfaches Filtersystem
- Trend- und Momentum-Filter
- Volatilitäts- und Volumenfilter
- Anpassbare Konfiguration
Interaktives visuelles Dashboard
- Vollständiges Informationspanel
- Daten in Echtzeit
- Signalstärke-Indikatoren
Ideale Handelsarten
Swing-Handel
- Zuverlässige mittelfristige Signale
- Besseres Risiko-Ertrags-Verhältnis
- Stabiles Positionsmanagement
Day-Trading
- Wirksame Intraday-Signale
- Anpassungsfähig an spezifische Sitzungen
- Gute Trefferquote
Skalpieren
- Hochfrequente Operationen
- Erfordert Volatilitätsbedingungen
- Spezialisierte Konfiguration
Positionshandel
- Wichtige Trendbestätigung
- Wichtige Umkehrsignale
- Langer Zeithorizont
Empfohlene Timeframes
Hocheffektiv
- H1 (1 Stunde) für Swing-Trading
- H4 (4 Stunden) für klare Trends
- D1 (täglich) für den Positionshandel
Mäßig effektiv
- M30 (30 Minuten) für den Tageshandel
- M15 (15 Minuten) für aktive Operationen
Erfordert eine spezielle Konfiguration
- M5 (5 Minuten) für Expert Scalping
- M1 (1 Minute) unter idealen Bedingungen
Kompatible Symbole und Märkte
Forex (sehr empfehlenswert)
- Wichtige Paare mit hoher Liquidität
- Niedrige Spreads und schnelle Ausführung
- Erhebliches Volumen
Aktienindizes
- Märkte mit klaren Trends
- Hohes Handelsvolumen
- Geringerer Einfluss von Nachrichten
Rohstoffe
- Rohstoffe mit ausreichender Liquidität
- Effektive technische Analyse
- Vorhersagbare Korrelationen
Kryptowährungen
- Vermögenswerte mit hoher Volatilität
- 24/7 Handel verfügbar
- Anwendbare technische Analyse
Einzelne Aktien
- Unternehmen mit ausreichender Liquidität
- Ergänzende fundamentale Analyse
- Spezielles Risikomanagement
Optimierte Standardkonfigurationen
Konservative Konfiguration (empfohlen für Einsteiger)
- Standardmäßige Werksparameter
- Standard-Filter aktiviert
- Lehrreiche Nutzung des Dashboards
Aggressive Konfiguration (erfahrene Trader)
- Erhöhte Empfindlichkeit
- Minimale Filter für mehr Signale
- Nutzung erweiterter Funktionen
Scalping-Konfiguration (M5-M15)
- Geschwindigkeitsoptimierte Parameter
- Volatilitätsfilter aktiviert
- Sofortige Alarme
Wettbewerbsvorteile
- Fortgeschrittene Analysealgorithmen
- Enthaltene Qualitätsfilter
- Vollständiges Informations-Dashboard
- Professionelles Warnsystem
- Hochgradig anpassbare Konfiguration
Wichtiger Hinweis
Der Handel birgt Risiken in sich. Dieser Indikator ist ein technisches Analyseinstrument, das keine positiven Ergebnisse garantiert. Es wird empfohlen, ihn zusammen mit anderen Analysemethoden und einem angemessenen Risikomanagement zu verwenden.