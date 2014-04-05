SCM VProfile FIBO Circle

https://youtu.be/WFQaaQ4EJWQ ENG VERS.

🇹🇭 ภาษาไทย: SCM VProfile FIBO Circle "เปลี่ยนกราฟที่ยุ่งเหยิง ให้เป็นแผนที่การทำกำไรที่ชัดเจนด้วย SCM VProfile FIBO Circle"

ยกระดับการเทรดด้วยการวิเคราะห์โซนราคาอัจฉริยะ (Intelligente Zonenanalyse)

ก้าวไปอีกขั้นกับการเทรดที่แม่นยำด้วย SCM VProfile FIBO Circle อินดิเคเตอร์ที่รวมเอาสุดยอดกลยุทธ์ Kursverlauf, Unterstützung & Widerstand และ Fibonacci ไว้ในหนึ่งเดียว ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณมองเห็น "จุดนัยสำคัญ" ของตลาดที่คนส่วนใหญ่หาไม่เจอ

คุณสมบัติเด่น:

  • Smart Demand/Supply Detection: ระบบตรวจจับแรงปฏิเสธราคา (Starke Ablehnung) โดยวิเคราะห์ทั้งความยาวไส้เทียนและปริมาณการซื้อขาย (Volumen) เพื่อสร้างโซนแนวรับ-แนวต้านคุณภาพสูง

  • Dynamische S/R-Levels: ค้นหาแนวรับ-แนวต้านที่แท้จริงจากการทดสอบของราคา (Touch Count) พร้อมระบบทำความสะอาดเส้นที่ล้าสมัยอัตโนมัติ (Auto-Clean) ให้กราฟคุณสะอาดตาอยู่เสมอ

  • Spezielle Fibonacci-Warnungen: ระบบแจ้งเตือนพิเศษเมื่อราคาเข้าสู่โซน Fibonacci สำคัญ (เช่น 78,6% - 88,7%) เพื่อไม่ให้คุณพลาดจังหวะการกลับตัวที่สำคัญที่สุด

  • Bewertung der Stärke: มีระบบคำนวณความแข็งแกร่งของแต่ละโซนเป็นเปอร์เซ็นต์ ช่วยให้คุณเลือกเทรดเฉพาะในจุดที่มีความได้เปรียบสูง

  • Benutzerfreundliches Bildmaterial: มาพร้อมการแสดงผลที่ปรับแต่งได้ ทั้งสีสัน ความโปร่งใส และป้ายกำกับราคาที่ชัดเจน


1. Smart Zones (โซนอัจฉริยะ)

ในโค้ดมีฟังก์ชัน DetectRejectionZones และ CreateSmartZoneObjects ซึ่งทำหน้าที่ดังนี้ครับ:

  • การตรวจจับ: ไม่ได้วาดมั่วๆ แต่ตรวจจาก Starke Ablehnung (การปฏิเสธราคาที่รุนแรง) โดยดูจากไส้เทียนที่ยาว (Schatten) เทียบกับเนื้อเทียน (Körper)

  • การกรองด้วย Volumen: มีการคำนวณ CalculateRejectionStrength โดยเอา Tick Volume มาคำนวณด้วย ถ้าจุดไหนมีแรงปฏิเสธพร้อมวอลลุ่มเยอะ โซนนั้นจะมีความแข็งแกร่งสูง

  • การแสดงผล: แสดงเป็นกล่องสี่เหลี่ยม (Rectangle) แบ่งเป็น DEMAND (สีเขียว/ฟ้า) และ SUPPLY (สีแดง/ชมพู) พร้อมระบุ ค่าความแข็งแกร่งเป็น % ให้เห็นบนหน้าจอเลย

2. Unterstützung und Widerstand (แนวรับแนวต้าน)

ในโค้ดมีฟังก์ชัน CreateSRLines และ FilterImportableSRLevels ซึ่งฉลาดกว่าอินดี้ทั่วไปครับ:

  • ระบบ Touch Count: นับจำนวนครั้งที่ราคามาทดสอบ (Touches) ยิ่งทดสอบบ่อย เส้นนั้นยิ่งดูสำคัญ

  • การจัดลำดับความสำคัญ: มีระบบ FilterImportantSRLevels เพื่อเลือกแสดงเฉพาะเส้นที่มีความสำคัญจริงๆ (ตามค่า SR_MaxLinesToShow ) ทำให้กราฟไม่รก

  • Dynamisches Label: บนเส้นจะมีข้อความบอกชัดเจนว่าเป็นแนวรับ (S) หรือแนวต้าน (R) และบอกด้วยว่า ทดสอบไปแล้วกี่ครั้ง เช่น S (3) หมายถึงแนวรับที่โดนทดสอบมาแล้ว 3 ครั้งครับ

3. ระบบ Auto-Clean (ฟีเจอร์เด่น)

ตัวนี้มีฟังก์ชัน CheckAndCleanUsedZones และ CheckAndRemoveUsedSRLines ที่ช่วยให้คุณเทรดง่ายขึ้น:

  • ลบโซนที่ใช้แล้ว: เมื่อราคาพุ่งทะลุโซนหรือทดสอบจนครบจำนวนครั้งที่ตั้งไว้ ( CleanAfterBars ) อินดี้จะลบโซนนั้นทิ้งอัตโนมัติ

  • ลบเส้น S/R ที่หลุด: ถ้าราคาหลุดแนวรับหรือแนวต้านไปแล้ว (Breakout) เส้นนั้นจะถูกลบทิ้งทันที เพื่อให้คุณโฟกัสเฉพาะแนวที่ยังใช้งานได้จริง (Fresh Levels)

🇺🇸 Englisch:

📊 SCM VProfile FIBO Circle

"Verwandeln Sie chaotische Charts in eine klare Roadmap zum Gewinn."

Verbessern Sie Ihr Trading mit Smart Zone Analysis. Gehen Sie mit SCM VProfile FIBO Circle, einem fortschrittlichen Indikator, der Price Action, Support & Resistance und Fibonacci-Strategien nahtlos integriert, über die technische Standardanalyse hinaus. Entwickelt, um die "Institutional Footprints" aufzudecken, die den meisten Einzelhändlern entgehen.

🚀 Hauptmerkmale & Funktionalität

1. Intelligente Nachfrage/Angebot-Erkennung

Vergessen Sie zufällige Rechtecke. Unser Algorithmus erkennt starke Ablehnungszonen, indem er sie analysiert:

  • Wick-to-Body-Verhältnis: Identifiziert, wo der Preis aggressiv zurückgedrängt wurde.

  • Volumen-Validierung: Verwendet das Tick-Volumen, um schwache Zonen herauszufiltern. Wenn eine Ablehnung mit hohem Volumen auftritt, wird sie als Zone mit hoher Stärke gekennzeichnet.

  • Visuelle Präzision: Zeichnet automatisch DEMAND- (Kauf) und SUPPLY- (Verkauf) Zonen mit einem Echtzeit-Stärke-Score (%), der auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird.

2. Intelligente Unterstützung und Widerstand (S/R)

Intelligenter als Ihr durchschnittlicher S/R-Indikator:

  • Touch Count System: Es verfolgt, wie oft ein Level getestet wurde. Je mehr Berührungen, desto signifikanter ist das Niveau.

  • Intelligente Filterung: Die Logik von FilterImportantSRLevels stellt sicher, dass nur die kritischsten Pegel angezeigt werden, um ein "Durcheinander im Diagramm" zu vermeiden.

  • Dynamische Beschriftungen: Jede Linie ist eindeutig mit ihrem Typ und ihrer Stärke beschriftet, z. B. zeigt S(3) ein dreimal getestetes Unterstützungsniveau an.

3. Fortschrittliches Auto-Clean-System (nur frische Levels)

Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche. Der Indikator verwaltet aktiv Ihr Chart:

  • Automatisches Entfernen von Zonen: Sobald eine Zone "aufgebraucht" ist oder über das Limit hinaus getestet wurde(CleanAfterBars), verschwindet sie.

  • Erkennung von Ausbrüchen: Wenn eine Unterstützungs- oder Widerstandslinie durchbrochen wird, wird sie sofort entfernt. Sie sehen immer nur "Fresh Levels", die noch für den Handel gültig sind.

4. Premium Fibonacci-Warnungen

Verpassen Sie nie eine Umkehrung mit hoher Wahrscheinlichkeit.

  • Tiefe Retracement-Zonen: Eingebaute Alarme für die 78,6 % - 88,7 % Zonen - wo das "Smart Money" oft nach Einstiegsmöglichkeiten sucht.

  • Stärke-Bewertung: Jede Zone wird eingestuft (0-100%), so dass Sie sich nur auf Setups mit einem statistischen Vorteil konzentrieren können.

5. Benutzerfreundlich & hochgradig anpassbar

  • Aktualisierung mit einem Klick: Ziehen Sie einfach Ihr Swing High/Low und drücken Sie [UPDATE]. Der Fibo-Kreis und das 3-Ebenen-Volumenprofil erscheinen sofort.

  • Professionelle Visualisierung: Einstellbare Transparenz, Farben und Schriftgrößen zur Anpassung an jedes Chartthema (dunkel/hell).

💡 Warum SCM VProfile FIBO Circle wählen?

Im Handel ist Klarheit Macht. Dieser Indikator gibt Ihnen nicht nur Linien, sondern eine datengesteuerte Strategie. Durch die Kombination von Volumen, Price Action und Fibonacci handeln Sie mit dem Fluss des Marktes, nicht gegen ihn.

"Hören Sie auf zu raten. Fangen Sie an, mit Präzision zu handeln. Holen Sie sich SCM VProfile FIBO Circle noch heute."

SCM Multi Fibo
Chusak Sarekul
Indikatoren
Vom REAL KNOWLEDGE zum TRADE LIKE A PRO! CHoCH Power Indicator - Sofortige Erkennung von BOS und Bedarfs-/Versorgungszonen Verändern Sie Ihren Goldhandel mit kristallklaren Einsichten: Handeln Sie Gold mühelos auf M1 & M5 Spot-Nachfrage/Angebotszonen auf M15 & H1 Automatisches 61,8%-Fibonacci-Retracement auf M5, M15 und H1 Funktioniert am besten mit SMA 420 Kurs über SMA420 → Nur LONG in Betracht ziehen Preis unter SMA420 → Nur SHORT in Betracht ziehen SCM Multi-Frame Fibo Suite Multi-Timefra
