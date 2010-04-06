Piggy Bank EA MT5
- Experten
- Hong Yi Li
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Alle acht Monate erhöht sich der Leasingpreis um 240 $ auf einen Endpreis von 1.190 $.
Abonnieren Sie unseren Kanal: https://www.mql5.com/en/channels/sqrcltd (Erhalten Sie schnellstmöglich die neuesten Produktaktionen und Informationen zur EA-Einführung)
1.) Handelssignale
- Piggy Bank EA MT5 High Risk: https://www.mql5.com/en/signals/2324069
- Liste aller meiner EAs und Signale: https://www.mql5.com/en/users/sqrc/seller
2.) Produktmerkmale
- Dies ist ein seltenes SPX500 + XAUUSD-Portfolio auf MQL5. Es handelt sich nicht nur um eine einzelne Handelsstrategie.
- Es besteht aus sechs SPX500-Handelsstrategien und vier XAUUSD-Handelsstrategien, also insgesamt zehn Handelsstrategien.
- SPX500 und XAUUSD tendieren langfristig zu steigenden Kursen, daher handelt der EA nur Long-Positionen, um sicherzustellen, dass er dem allgemeinen Trend folgt.
- Sicherheit geht vor! Diese Strategie verwendet keine Martingale- oder Grid-Trading-Strategie und gewährleistet so Kapitalsicherheit. Ein angemessenes Money Management verhindert Margin Calls.
- Basierend auf Backtesting-Ergebnissen beträgt der Gewinnfaktor ca. 2,56, die langfristige Gewinnrate ca. 50 % und das Risiko-Ertrags-Verhältnis ca. 1:5.
- Jeder Trade dauert nicht länger als 24 Stunden, die durchschnittliche Haltedauer einer Position beträgt ca. vier Stunden.
- Jeder Trade verwendet Marktaufträge mit realen Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen.
- Einer der wenigen EAs, die für Prop-Firm-Trading-Herausforderungen geeignet sind.
- Das Mindeststartkapital liegt zwischen 41,16 $ und 82,32 $.
- Es sind keine GMT-Zeitzonen- oder Sommerzeitumstellungseinstellungen erforderlich, ebenso wenig wie eine Nachrichtenfilterung.
- Es sind keine komplexen Parametereinstellungen erforderlich. Legen Sie einfach Ihre Geldverwaltungseinstellungen fest.
- Kunden können das Martingale-Geldmanagement bei Bedarf aktivieren; standardmäßig ist es deaktiviert.
- Der EA bietet eine Optimierungsfunktion, die es Kunden ermöglicht, basierend auf den historischen Daten ihres Brokers zu optimieren.
- Es gelten minimale Anforderungen an Brokertyp, Kontotyp, Broker-Spread und Netzwerklatenz.
- Da die Auswirkungen tatsächlicher Spreads und Slippage eliminiert werden, sind die tatsächlichen Handelsergebnisse nahezu identisch mit den Backtest-Ergebnissen anhand von Tick-Daten.
- Backtest-Berichte können über QuantAnalyzer4 importiert und in Verbindung mit anderen EAs mit geringer Korrelation verwendet werden.
- Der EA wird nur aktualisiert, wenn ein Fehler die Handelsergebnisse beeinträchtigt, um die Betriebsstabilität zu gewährleisten.
3.) Handelsanforderungen
- Brokertyp: ECN, STP und MM werden ohne Einschränkungen akzeptiert.
- Kontotyp: Standard-, Zero-Spread- und islamische Konten werden ohne Einschränkungen akzeptiert.
- Hedge-Konto: Muss ein Hedging-Konto sein.
- Broker-Zeitzone: Keine Einschränkungen.
- Anlageziel: SPX 500, XAUUSD.
- Chart-Setup: Es wird empfohlen, einen EUR/USD-Chart zu installieren und auszuführen.
- Chart-Zeitzone: M15
- Startkapital: 41,16 USD bis 82,32 USD
- Mindesthebel: 1:10 bis 1:250
- Maximaler Spread: Kein Spread-Limit, aber je niedriger, desto besser.
- Maximale Latenz: Unter 2000 ms, aber je niedriger, desto besser.
- VPS-Typ: Ein Windows-VPS ist erforderlich.
4.) Backtesting-Einstellungen
- Führen Sie einen Backtest mit mindestens 1-minütigen historischen Candlestick- oder Tick-Daten durch, um sicherzustellen, dass die tatsächlichen Handelsergebnisse mit den Backtesting-Ergebnissen übereinstimmen.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Qualität der historischen Daten über 98,00 % liegt. Bei übermäßigem Verlust historischer Daten liegt möglicherweise ein Konfigurationsfehler vor.
- Backtesting auf ThinkMarkets/ThinkCapital wird empfohlen. Dieser EA wurde mit historischen Daten dieses Brokers entwickelt.
- Falls Ihr Broker keine älteren historischen Daten besitzt, können Sie mit QuantDataManager externe historische Daten für gemeinsame Backtests importieren.
- Die folgende Konfiguration der historischen Daten habe ich bei der Entwicklung meines EA verwendet; sie kann als Referenz für die Backtesting-Einstellungen dienen.
|Symbol
|Spread
|Commission
|Buy swap
|Sell swap
|Decimal
|Data Source
|SPX500
|60
|0.00 USD
|-171.00 USD
|-47.00 USD
|0.01
|Dukascopy
|XAUUSD
|50
|0.00 USD
|-73.00 USD
|-27.00 USD
|0.01
|Dukascopy
5.) Technische Details
- Quelle der historischen Tick-Daten: Dukascopy + ThinkMarkets/ThinkCapital.
- Stichprobenzeitraum: 2012.01.01 - 2020.01.01, unter Verwendung historischer Dukascopy-Daten.
- Out-of-Sample-Zeitraum: 2020.01.01 - 2025.07.01, basierend auf historischen Daten von ThinkMarkets/ThinkCapital.
- Einstiegsbedingungen: Kombination mehrerer SMA-, CCI- und Williams-Indikatoren.
- Ausstiegsbedingungen: Trailing Stop und zeitgesteuerter Ausstieg.
- Durchschnittliche jährliche Trades: 47,00
- Längster handelsfreier Tag: 259,62 Tage
- Längster handelsfreier Zeitraum: 2015.06.18 - 2016.03.04
- Durchschnittliche Anzahl von Tagen bis zu einem neuen Höchststand: 38,19 Tage
- Längste Anzahl von Tagen bis zu einem neuen Höchststand: 373,05 Tage
- Längster Zeitraum für einen neuen Höchststand: 2016.03.22 - 2017.03.30
6.) Money Management
Die folgenden Backtest-Ergebnisse basieren auf voreingestellten Parametern von ThinkMarkets/ThinkCapital. Die Ergebnisse können je nach Broker variieren und dienen nur als Referenz. Gehen Sie nicht davon aus, dass sie die tatsächliche Handelsleistung darstellen.
|Risk Definition
|Balance
|Minimum initial capital
|Compound annual growth rate
|Max drawdown
|Minimum leverage requirement
|Applicable situations
|High risk
|65 USD
|82.32 USD
|CAGR 148.88 %
|MDD 50.00 %
|1 : 250
|Small capital account speculation
|Medium risk
|350 USD
|350.00 USD
|CAGR 29.77 %
|MDD 10.00 %
|1 : 50
|Deposit trading, Prop Firm trading challenge period
|Low risk
|1900 USD
|1900.00 USD
|CAGR 5.95 %
|MDD 2.00 %
|1 : 10
|Prop Firm Real Account
|Fixed lot size
|0.01 Lots
|82.32 USD
|122.56 USD
|41.16 USD
|1 : 50
|Measure real performance
7.) Kaufhinweis
- Mit Ausnahme des Money Managements basieren die öffentlich angezeigten Handelssignale und die Backtesting-Performance auf den Standardparametern des EAs und erfordern keine zusätzlichen Konfigurationsdateien.
- Die tatsächlichen Handelsergebnisse variieren erheblich zwischen den Brokern. Wenn Sie einen anderen Broker als ThinkMarkets/ThinkCapital verwenden, können Sie basierend auf den historischen Daten Ihres Brokers optimieren.
- Bitte berücksichtigen Sie vor dem Kauf Ihre finanziellen Möglichkeiten. Die Backtest-Performance stellt keine zukünftige Performance dar. Sie können eine kostenlose Testversion herunterladen, um Backtests durchzuführen und zu optimieren. Anschließend können Sie sie mieten oder kaufen, wenn Sie zufrieden sind.
- Bei Problemen oder Fehlern kontaktieren Sie mich bitte. Sie können auch das EA-Diskussionsforum oder den Blog für die FAQ-Wissensdatenbank besuchen.
- Ich werde dem Produkt keine neuen Funktionen hinzufügen, es sei denn, ein Fehler beeinträchtigt die Handelsergebnisse. Häufige Updates werden viele Kunden verärgern.
- Wenn Ihr Broker die Nutzung eines auf MQL5.com erworbenen EAs nicht unterstützt, kontaktieren Sie mich bitte umgehend. Ich werde Ihnen bei der Fehlerbehebung helfen.
- Derzeit verkaufe ich meine EAs ausschließlich auf MQL5.com. Wenn Sie jemanden sehen, der meine EAs auf anderen Websites verkauft, handelt es sich um Betrug. Fallen Sie nicht darauf herein.
8.) Support kontaktieren
- Kontaktfenster: https://www.mql5.com/en/users/sqrc
- Kontaktmethode: Klicken Sie auf der Seite auf „Nachricht senden“, um den Entwickler zu kontaktieren, oder stellen Sie Ihre Fragen im Produktdiskussionsforum.
- Kontaktzeit: Die Reaktionszeit beträgt maximal fünf Minuten und maximal 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr.
9.) Vorsicht vor Betrug
- Die tatsächliche Out-of-Sample-Startzeit eines EA sollte auf dem Zeitpunkt basieren, zu dem der EA auf der MQL5-Verkaufsseite veröffentlicht wird, und nicht einfach auf dem vom Verkäufer angegebenen Startdatum.
- Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, dass die vom Verkäufer angezeigten Handelssignale in etwa mit der im Backtesting ermittelten Performance übereinstimmen, um Situationen zu vermeiden, in denen der Verkäufer die Backtesting-Ergebnisse im Code absichtlich manipuliert hat.
- Seien Sie vorsichtig bei Vertriebskanälen, die nicht auf MQL5 basieren. Wenn der Verkäufer nicht in MQL5 verkauft, gibt es keine unabhängige Aufzeichnung des tatsächlichen Veröffentlichungsdatums des EAs durch Dritte. Dies erschwert die Überprüfung der tatsächlichen Out-of-Sample-Startzeit des EAs.
- Bitte beachten Sie, dass die vom Verkäufer bereitgestellten Handelssignale mit dem auf der Verkaufsseite aufgeführten EA identisch sind. Diese Art von Betrug lässt sich nur schwer verhindern.
- Vermeiden Sie Marketing-Versprechen, die garantierte Gewinne und Renditen versprechen. Die Grenze zwischen Investition und Betrug ist schmal. Verkäufer sind verpflichtet, Käufer im Voraus darüber zu informieren, dass jede Investition mit Verlust- und Renditeverlustpotenzial verbunden ist.