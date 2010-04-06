Piggy Bank EA MT5

ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Alle acht Monate erhöht sich der Leasingpreis um 240 $ auf einen Endpreis von 1.190 $.

Abonnieren Sie unseren Kanal: https://www.mql5.com/en/channels/sqrcltd (Erhalten Sie schnellstmöglich die neuesten Produktaktionen und Informationen zur EA-Einführung)


1.) Handelssignale


2.) Produktmerkmale

  1. Dies ist ein seltenes SPX500 + XAUUSD-Portfolio auf MQL5. Es handelt sich nicht nur um eine einzelne Handelsstrategie.
  2. Es besteht aus sechs SPX500-Handelsstrategien und vier XAUUSD-Handelsstrategien, also insgesamt zehn Handelsstrategien. 
  3. SPX500 und XAUUSD tendieren langfristig zu steigenden Kursen, daher handelt der EA nur Long-Positionen, um sicherzustellen, dass er dem allgemeinen Trend folgt.
  4. Sicherheit geht vor! Diese Strategie verwendet keine Martingale- oder Grid-Trading-Strategie und gewährleistet so Kapitalsicherheit. Ein angemessenes Money Management verhindert Margin Calls.
  5. Basierend auf Backtesting-Ergebnissen beträgt der Gewinnfaktor ca. 2,56, die langfristige Gewinnrate ca. 50 % und das Risiko-Ertrags-Verhältnis ca. 1:5.
  6. Jeder Trade dauert nicht länger als 24 Stunden, die durchschnittliche Haltedauer einer Position beträgt ca. vier Stunden.
  7. Jeder Trade verwendet Marktaufträge mit realen Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen.
  8. Einer der wenigen EAs, die für Prop-Firm-Trading-Herausforderungen geeignet sind.
  9. Das Mindeststartkapital liegt zwischen 41,16 $ und 82,32 $.
  10. Es sind keine GMT-Zeitzonen- oder Sommerzeitumstellungseinstellungen erforderlich, ebenso wenig wie eine Nachrichtenfilterung.
  11. Es sind keine komplexen Parametereinstellungen erforderlich. Legen Sie einfach Ihre Geldverwaltungseinstellungen fest.
  12. Kunden können das Martingale-Geldmanagement bei Bedarf aktivieren; standardmäßig ist es deaktiviert.
  13. Der EA bietet eine Optimierungsfunktion, die es Kunden ermöglicht, basierend auf den historischen Daten ihres Brokers zu optimieren.
  14. Es gelten minimale Anforderungen an Brokertyp, Kontotyp, Broker-Spread und Netzwerklatenz.
  15. Da die Auswirkungen tatsächlicher Spreads und Slippage eliminiert werden, sind die tatsächlichen Handelsergebnisse nahezu identisch mit den Backtest-Ergebnissen anhand von Tick-Daten.
  16. Backtest-Berichte können über QuantAnalyzer4 importiert und in Verbindung mit anderen EAs mit geringer Korrelation verwendet werden.
  17. Der EA wird nur aktualisiert, wenn ein Fehler die Handelsergebnisse beeinträchtigt, um die Betriebsstabilität zu gewährleisten.

3.) Handelsanforderungen

  • Brokertyp: ECN, STP und MM werden ohne Einschränkungen akzeptiert.
  • Kontotyp: Standard-, Zero-Spread- und islamische Konten werden ohne Einschränkungen akzeptiert.
  • Hedge-Konto: Muss ein Hedging-Konto sein.
  • Broker-Zeitzone: Keine Einschränkungen.
  • Anlageziel: SPX 500, XAUUSD.
  • Chart-Setup: Es wird empfohlen, einen EUR/USD-Chart zu installieren und auszuführen.
  • Chart-Zeitzone: M15
  • Startkapital: 41,16 USD bis 82,32 USD
  • Mindesthebel: 1:10 bis 1:250
  • Maximaler Spread: Kein Spread-Limit, aber je niedriger, desto besser.
  • Maximale Latenz: Unter 2000 ms, aber je niedriger, desto besser.
  • VPS-Typ: Ein Windows-VPS ist erforderlich.

4.) Backtesting-Einstellungen

  1. Führen Sie einen Backtest mit mindestens 1-minütigen historischen Candlestick- oder Tick-Daten durch, um sicherzustellen, dass die tatsächlichen Handelsergebnisse mit den Backtesting-Ergebnissen übereinstimmen.
  2. Bitte stellen Sie sicher, dass die Qualität der historischen Daten über 98,00 % liegt. Bei übermäßigem Verlust historischer Daten liegt möglicherweise ein Konfigurationsfehler vor.
  3. Backtesting auf ThinkMarkets/ThinkCapital wird empfohlen. Dieser EA wurde mit historischen Daten dieses Brokers entwickelt.
  4. Falls Ihr Broker keine älteren historischen Daten besitzt, können Sie mit QuantDataManager externe historische Daten für gemeinsame Backtests importieren.
  5. Die folgende Konfiguration der historischen Daten habe ich bei der Entwicklung meines EA verwendet; sie kann als Referenz für die Backtesting-Einstellungen dienen.
Symbol Spread Commission Buy swap Sell swap Decimal
 Data Source
SPX500 60 0.00 USD -171.00 USD -47.00 USD 0.01 Dukascopy
XAUUSD 50 0.00 USD -73.00 USD -27.00 USD 0.01 Dukascopy

5.) Technische Details

  • Quelle der historischen Tick-Daten: Dukascopy + ThinkMarkets/ThinkCapital.
  • Stichprobenzeitraum: 2012.01.01 - 2020.01.01, unter Verwendung historischer Dukascopy-Daten.
  • Out-of-Sample-Zeitraum: 2020.01.01 - 2025.07.01, basierend auf historischen Daten von ThinkMarkets/ThinkCapital.
  • Einstiegsbedingungen: Kombination mehrerer SMA-, CCI- und Williams-Indikatoren.
  • Ausstiegsbedingungen: Trailing Stop und zeitgesteuerter Ausstieg.
  • Durchschnittliche jährliche Trades: 47,00
  • Längster handelsfreier Tag: 259,62 Tage
  • Längster handelsfreier Zeitraum: 2015.06.18 - 2016.03.04
  • Durchschnittliche Anzahl von Tagen bis zu einem neuen Höchststand: 38,19 Tage
  • Längste Anzahl von Tagen bis zu einem neuen Höchststand: 373,05 Tage
  • Längster Zeitraum für einen neuen Höchststand: 2016.03.22 - 2017.03.30

6.) Money Management

Die folgenden Backtest-Ergebnisse basieren auf voreingestellten Parametern von ThinkMarkets/ThinkCapital. Die Ergebnisse können je nach Broker variieren und dienen nur als Referenz. Gehen Sie nicht davon aus, dass sie die tatsächliche Handelsleistung darstellen.
Risk Definition Balance Minimum initial capital Compound annual growth rate Max drawdown Minimum leverage requirement  Applicable situations
High risk 65 USD 82.32 USD CAGR 148.88 % MDD 50.00 %  1 : 250 Small capital account speculation
Medium risk 350 USD 350.00 USD CAGR 29.77 % MDD 10.00 %  1 : 50 Deposit trading, Prop Firm trading challenge period
Low risk 1900 USD 1900.00 USD CAGR 5.95 % MDD 2.00 %  1 : 10 Prop Firm Real Account
Fixed lot size 0.01 Lots 82.32 USD 122.56 USD 41.16 USD  1 : 50 Measure real performance

7.) Kaufhinweis

  1. Mit Ausnahme des Money Managements basieren die öffentlich angezeigten Handelssignale und die Backtesting-Performance auf den Standardparametern des EAs und erfordern keine zusätzlichen Konfigurationsdateien.
  2. Die tatsächlichen Handelsergebnisse variieren erheblich zwischen den Brokern. Wenn Sie einen anderen Broker als ThinkMarkets/ThinkCapital verwenden, können Sie basierend auf den historischen Daten Ihres Brokers optimieren.
  3. Bitte berücksichtigen Sie vor dem Kauf Ihre finanziellen Möglichkeiten. Die Backtest-Performance stellt keine zukünftige Performance dar. Sie können eine kostenlose Testversion herunterladen, um Backtests durchzuführen und zu optimieren. Anschließend können Sie sie mieten oder kaufen, wenn Sie zufrieden sind.
  4. Bei Problemen oder Fehlern kontaktieren Sie mich bitte. Sie können auch das EA-Diskussionsforum oder den Blog für die FAQ-Wissensdatenbank besuchen.
  5. Ich werde dem Produkt keine neuen Funktionen hinzufügen, es sei denn, ein Fehler beeinträchtigt die Handelsergebnisse. Häufige Updates werden viele Kunden verärgern.
  6. Wenn Ihr Broker die Nutzung eines auf MQL5.com erworbenen EAs nicht unterstützt, kontaktieren Sie mich bitte umgehend. Ich werde Ihnen bei der Fehlerbehebung helfen. 
  7. Derzeit verkaufe ich meine EAs ausschließlich auf MQL5.com. Wenn Sie jemanden sehen, der meine EAs auf anderen Websites verkauft, handelt es sich um Betrug. Fallen Sie nicht darauf herein.

8.) Support kontaktieren

  • Kontaktfenster: https://www.mql5.com/en/users/sqrc
  • Kontaktmethode: Klicken Sie auf der Seite auf „Nachricht senden“, um den Entwickler zu kontaktieren, oder stellen Sie Ihre Fragen im Produktdiskussionsforum.
  • Kontaktzeit: Die Reaktionszeit beträgt maximal fünf Minuten und maximal 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr.

9.) Vorsicht vor Betrug

  1. Die tatsächliche Out-of-Sample-Startzeit eines EA sollte auf dem Zeitpunkt basieren, zu dem der EA auf der MQL5-Verkaufsseite veröffentlicht wird, und nicht einfach auf dem vom Verkäufer angegebenen Startdatum.
  2. Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, dass die vom Verkäufer angezeigten Handelssignale in etwa mit der im Backtesting ermittelten Performance übereinstimmen, um Situationen zu vermeiden, in denen der Verkäufer die Backtesting-Ergebnisse im Code absichtlich manipuliert hat. 
  3. Seien Sie vorsichtig bei Vertriebskanälen, die nicht auf MQL5 basieren. Wenn der Verkäufer nicht in MQL5 verkauft, gibt es keine unabhängige Aufzeichnung des tatsächlichen Veröffentlichungsdatums des EAs durch Dritte. Dies erschwert die Überprüfung der tatsächlichen Out-of-Sample-Startzeit des EAs.
  4. Bitte beachten Sie, dass die vom Verkäufer bereitgestellten Handelssignale mit dem auf der Verkaufsseite aufgeführten EA identisch sind. Diese Art von Betrug lässt sich nur schwer verhindern.
  5. Vermeiden Sie Marketing-Versprechen, die garantierte Gewinne und Renditen versprechen. Die Grenze zwischen Investition und Betrug ist schmal. Verkäufer sind verpflichtet, Käufer im Voraus darüber zu informieren, dass jede Investition mit Verlust- und Renditeverlustpotenzial verbunden ist.
Empfohlene Produkte
Gold Zone EA
Simon Reger
4.5 (8)
Experten
Gold Zone EA ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor, der Marktstrukturen anhand von Supply- und Demand-Zonen analysiert und auf definierte Preisreaktionen reagiert. Der EA kombiniert Zonenerkennung, Impulsanalyse, EMA-Filter, mehrere Take-Profit-Ebenen, Break-Even, Trailing-Stop sowie ein integriertes manuelles Trading-Panel im Chart. Der EA kann auf zahlreichen Symbolen eingesetzt werden, darunter: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, BTCUSD sowie viele weitere Forex-, Index- und CFD-Ins
FREE
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experten
BlueBird EA - Dynamisches adaptives Grid-Hedge-System BlueBird EA repräsentiert eine neue Ära der gitterbasierten Automatisierung - eine Kombination aus Volatilitätsbewusstsein, adaptiver Trendverfolgung und intelligentem Kapitalmanagement. Wenn Sie ein völlig autonomes, dynamisches Grid-System suchen , das sowohl Trends als auch Korrekturen erfassen kann , ist BlueBird EA Ihr ultimativer Handelsbegleiter. Überblick BlueBird EA ist ein adaptives Grid-Handelssystem der nächsten Generation, das f
BigBankSmc ICT Concept
John Muguimi Njue
Experten
BIGBANKSmc ICT CONCEPT PROP - Institutionelle Intelligenz trifft auf Smart Money Architektur WO ZENTRALBANKLOGIK AUF ALGORITHMISCHE PRÄZISION TRIFFT SET DATEI: MQL5 CHAT LINK IM VERKAUF: NUR $977.00 - GÜLTIG FÜR DIE NÄCHSTEN 10 VERKÄUFE NÄCHSTER PREIS $9977.00 SCHNELL SYSTEM ÜBERSICHT BIGBNKSmc ICT CONEPT PROP stellt die Konvergenz von zwei dominanten Marktparadigmen dar: Inner Circle Trader (ICT) Methodik und Smart Money Concepts (SMC) - synthetisiert in einem einheitlichen, autonomen Handelsra
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Experten
Dieser Handelsroboter ist ausschließlich für 10K Kapital Handelskonto und EURUSD H1 gemacht. Verwenden Sie es NICHT auf kleinere Konten, weil es minimale freie Marge Grenze dh Free Margin > 500 (dieser Wert ist in "tatsächlichen Geld" nicht in "Prozent"!) Dies ist ein einfaches Grid Trading System, das auf ADX Indikator Volatilität und mit High Winrate arbeitet. WICHTIG: Die Standard-Eingabeeinstellungen sind das absolute Minimum (nicht ideal). Verwenden Sie stattdessen die empfohlenen Einstell
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Experten
Der Keltner Grid Scalper MT5 EA ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5 Plattformen. Er verwendet den Keltner Channel Indikator für Einstiegssignale in einem gitterbasierten Strategie. Dieser EA generiert Trades auf der Basis von Keltner Channel Crossovers und verwaltet sie über Baskets. Wir haben ihn für Forex-Paare auf Zeitrahmen von M5 bis H1 entwickelt, aber Sie können ihn auch auf anderen Zeitrahmen testen und optimieren. Das System organisiert die Trades in Körben mit Optio
FREE
Maxi Daxi
Malhar Utpalkumar Jivrajani
Experten
Wir stellen Ihnen Maxi Daxi vor, einen sorgfältig ausgearbeiteten Expert Advisor, der für einen beständigen, langfristigen Erfolg im Markt des Deutschen Aktienindex (DAX) entwickelt wurde. Maxi Daxi wird Ihr Konto NICHT sprengen. Kein Grid, kein Martingale, kein Averaging, keine AI/ML, keine Quantum Gimmicks. Wir haben ihn so entwickelt, dass er beständig und nicht riskant ist. MACHEN SIE SICH KEINE SORGEN! WIR WERDEN DEN PREIS NICHT ERHÖHEN! Stattdessen werden wir den Verkauf einstellen, sobal
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experten
Bolic Eagle EA - Fortgeschrittener Parabolic SAR-gesteuerter Handelsalgorithmus Übersicht Bolic Eagle EA ist eine hochentwickelte algorithmische Handelslösung für Händler, die ein hochgradig anpassungsfähiges und automatisiertes System suchen, das auf dem Parabolic SAR-Indikator basiert. Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um Marktumkehrungen zu erkennen und zu nutzen, indem er die Präzision des Parabolic SAR nutzt und mit optionalen Trendbestätigungstools, fortschrittlichen Risikoman
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experten
Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
Gold SWmax EA
Sergei Linskii
Experten
Gold SWmax EA – ist einer der besten Expert Advisor für Meta Trader 5. Der einzigartige Algorithmus des Advisors analysiert die Bewegung des Vermögenspreises unter Berücksichtigung der Faktoren der technischen und mathematischen Analyse, bestimmt profitable Einstiegs- und Ausstiegspunkte und verwendet erweitertes Geldmanagement und Lot-Multiplikatoren.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade ac
Gold SDmax EA
Sergei Linskii
Experten
Gold SDmax EA – ist einer der besten Expert Advisor für Meta Trader 5. Der einzigartige Algorithmus des Advisors analysiert die Bewegung des Vermögenspreises unter Berücksichtigung der Faktoren der technischen und mathematischen Analyse, bestimmt profitable Einstiegs- und Ausstiegspunkte und verwendet erweitertes Geldmanagement und Lot-Multiplikatoren.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade a
Dracula MT5
Anatoliy Lukanin
Experten
Voll automatisiert, die nicht verwenden Grid-Strategien, Martingale, durchschnittliche Positionen, warten Sie einen Verlust, etc. Die Idee ist nicht kompliziert, bei Flat werden 2 Limit-Orders gesetzt, wenn USE_LIMIT_ORDERS = true verwendet wird, ansonsten wird nach Markt. Wenn eine Order ausgelöst wird, wird die Position durch TAKE_PROFIT geschlossen, SIGNAL_TRAILING_TAKE_PROFIT in einer erfolglosen Situation durch STOP_LOSS_VIRTUAL. Oder die Aufträge werden gelöscht. Nach dem Schließen e
Golden Osiris EA
Luis Corso
Experten
Was ist Golden Osiris EA? Golden Osiris EA ist ein leistungsstarker Expert Advisor (Handelsroboter), der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er kombiniert eine leistungsstarke algorithmische Struktur mit einer adaptiven Logik, um die Marktbewegungen im aktuellen Handelsumfeld optimal zu nutzen. Dieser EA wurde unter Verwendung der neuesten algorithmischen Updates entwickelt und analysiert Ausbrüche auf Schlüsselebenen, Preisaktionen und Signale von tec
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWEN
ScorpionGrid
Evgenii Kuznetsov
5 (3)
Experten
Multi-Currency Grid Expert Advisor, in den meisten Fällen erhält er recht genaue Eingaben. Wenn ein Einstieg nicht genau genug ist, werden die Positionen mit einer ausgeklügelten Martingale-Strategie verwaltet. Arbeit auf dem realen Konto: http: //tiny.cc/nkaqmz Der Einstieg erfolgt anhand der Signale der RSI- und Stochastik-Indikatoren in den überkauften/überverkauften Bereichen sowie anhand zusätzlicher Einstiegsbedingungen, die auf einem proprietären Algorithmus basieren. Empfohlener Zeitrahm
Tech EA
Heiko Kendziorra
Experten
Kaufen Sie Tief - verkaufen Sie Hoch im US Tech 100 Index Kein Martingale, kein Raster, immer nur eine offene Order mit StopLoss.  Live-Signal : https://www.mql5.com/en/signals/2196371 Der Startpreis ist nur für die ersten Käufer, nächster Preis USD 399 und jede Woche, die mit Gewinn endet, steigt er um weitere 100. Die Standardeinstellungen gelten für den US 100 Tech(Cash) CFD M15 Chart, die Standard-Lotgrößen sind für ein Konto von USD 10000.   Der Mindestkontostand beträgt USD 100 um
ADX Cross Sell
Jorge Rodriguez Redondo
Experten
ADX Cross Sell - Präzision mit direktionaler Logik und fortschrittlichem dynamischem Management Aktuelle Version: 6.63 ️ Autor: Jorge Rodríguez "Kium" ️ Kompatibel mit: MetaTrader 5 ️ Typ: Automatischer Expertenberater (EA) Strategie: Trend mit Momentum-Validierung und Zeitfiltern Schutz: Dynamisches Risikomanagement (SL/TP/BE) Überblick . ADX Cross Buy ist ein trendorientierter Expert Advisor, der nach soliden Kaufgelegenheiten durch das Crossover des ADX-Indikators in Kombin
Exotics Adv
Ivan Simonika
Experten
Exotic Bot ist ein multifunktionaler Berater, der auf jedem Zeitrahmen und unter allen Marktbedingungen arbeitet. Die Arbeit des Roboters wird als ein System der Mittelwertbildung mit der nicht-geometrischen Progression des Aufbaus eines Handelsgitters verstanden. Eingebaute Schutzsysteme: spezielle Filter, Spreading, interne Beschränkung der Handelszeit. Aufbau eines Handelsgitters unter Berücksichtigung wichtiger interner Niveaus. Die Möglichkeit, die Aggressivität des Handels zu konfiguriere
Nasdaq Scalper V1 MT5
Benrashi Sagev Jacobson
Experten
PROP FIRM READY! -> Set-Datei anfordern | Preis erhöht sich um 100$ nach jedem Kauf | Endpreis 999$ | Darwinex Zero Live Account - Link 100 Tausend Gewinn Firma Zuordnung Kontakt für weitere Informationen. Hauptmerkmale: Forward-Optimierung, Monte Carlo, Sequencial-Optimierung und Walk Forward Matrix Stresstest Verwendet Trailing-Stop und keinen festen TP, so dass der Gewinn nicht gedeckelt ist Symbol: NASDAQ M15 CFD oder Futures Kein Martingal & gridbasierter Handel. Kontaktieren Sie mich, um
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
Experten
Expert Advisor Beschreibung EA TugOfWar öffnet sowohl Kauf- als auch Verkaufspositionen zu verschiedenen Zeiten entsprechend dem ausgelösten Signal, die meisten Positionen und in Übereinstimmung mit der Marktrichtung, die gewinnen und profitieren wird. Gewinnziel pro Krieg ist 1% bis 5%. Warmode normal = Langfristige Strategie Warmode extrem = Kurzfristige Strategie Parameter Beschreibung StartTrade = Zeitpunkt des Handelsbeginns / der Positionseröffnung EndTrade = Zeitpunkt, um den Handel zu
FREE
Golden Retracement
Raza Khan
Experten
Machen Sie sich die Macht der perfektesten Zahl des Universums zunutze. Golden Retracement ist ein Expert Advisor, der sorgfältig entwickelt wurde, um präzise Umkehrungen an wichtigen Fibonacci-Retracement-Levels zu erkennen und zu handeln. Er erkennt automatisch signifikante Marktschwankungen und berechnet die Niveaus des Goldenen Schnitts (38,2 %, 50,0 %, 61,8 %) und wartet darauf, dass der Kurs mit einer starken Bestätigung "abprallt". Dieser Bot bringt mathematische Eleganz und diszipliniert
Maximum Infinity Pro
Jatuporn Kamwang
Experten
Maximum Infinity Pro – Fortschrittlicher Grid EA für MT5 Maximum Infinity Pro ist ein Expert Advisor (EA) professioneller Güte, entwickelt für MetaTrader 5, der fortschrittliche Grid-Handelslogik mit robustem Risikomanagement und adaptiven Ein-/Ausstiegsstrategien kombiniert. Dieser EA eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader, die eine zuverlässige, flexible und vollautomatische Handelslösung wünschen. Hauptmerkmale Intelligentes Grid-System (Smart Grid System): Verwaltet a
TradeGhost
Stefano Padovano
Experten
Wir stellen vor: TradeGhost! ist eine sehr leistungsfähige Ea mit einer Strategie, die ich lieber versteckt halten! jedoch werde ich erklären, wie es funktioniert in Kürze! Diese Ea erzeugt dank der Kontrolle verschiedener Faktoren einen Phantom-Handel, der natürlich nicht eröffnet wird! aber aufgezeichnet wird, so dass wir sehen können, ob dieser Handel ein Verlust- oder Gewinngeschäft war. (Ich könnte hinzufügen, dass dies ein bisschen von einem Handel Geheimnis in diesem ea setzen, NoN tut Sc
DAI Breakout Matrix EA
Phatcharawat Muangchiengwan
Experten
DAI Ausbruchsmatrix EA DAI Breakout Matrix EA ist eine Multi-Timeframe Breakout- und Grid-Engine, die für Gold und volatile Symbole entwickelt wurde. Er kombiniert Breakout-Einträge, 2-Timeframe-Williams %R-Bestätigung, adaptives Grid-Management, Profit-Locking und manuelle Integration über Chart-Buttons, alles überwacht durch ein klares On-Chart-HUD. Empfohlenes Symbol: XAUUSD Empfohlener Basis-Zeitrahmen: M10 (benutzerdefinierter 10-Minuten-Chart) Bei diesem EA handelt es sich um ein professio
SmartEdgeAnalyzer
Abenathi Ntwana
Experten
Smart Edge Analyzer - Begrenzen Sie Ihr Risiko. Meistern Sie Ihren Markt. Smart Edge Analyzer ist ein leistungsstarker vollautomatischer Handelsroboter für Händler, die intelligente, präzisionsgesteuerte Markteintritte wünschen - ohne einen Finger zu rühren. Ursprünglich als manuelles Signal-Tool entwickelt, wurde Smart Edge Analyzer vollständig aufgerüstet, um echte Trades automatisch auf der Grundlage fortschrittlicher technischer Bedingungen zu platzieren. Er kombiniert eine robuste Markta
TRDR Bot1
Musa Mampondo
Experten
Multi-Indikator MT5 Expert Advisor für Trend-, Reversal- und Momentum-Ausrichtung TRDR Bot-1 ist ein vielseitiger Expert Advisor, der von TRADEWYZE entwickelt wurde. Er wurde für Trader konzipiert, die ein robustes, regelbasiertes System wünschen, das Trendfolge, Umkehrerkennung, Momentum-Bestätigung und strikte Risikoabsicherung miteinander verbindet. Der EA kombiniert mehrere Indikatoren - MACD, Stochastic, CCI, Moving-Average Oscillator (MAO), Pin Bar-Erkennung und Candle Color-Muster - um h
SmartSMC Liquidity Sweep
Gooi Meng Liang
Experten
SmartSMC EA - Liquiditätsschwemmen Seit über 10 Jahren beobachte ich auf dem Goldmarkt, wie der Preis vor der eigentlichen Bewegung nach Liquidität jagt. SmartSMC EA ist meine destillierte Version dieses Vorteils: eine einfache, disziplinierte SMC-Liquiditätssweep-Engine, die den XAUUSD mit sauberem Risiko und professioneller Ausführung handelt. Warum SmartSMC wählen? Weil er Smart Money-Konzepte mit felsenfester Automatisierung verbindet. Sie müssen sich nicht mit dem Chart auseinandersetzen
AdaFibo Trader
Van Dao Lai
Experten
Ada Fibo Trader ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5, das auf einer risikokontrollierten Fibonacci Pullback DCA Strategie basiert. MEIN SIGNAL AUF MQL5 Der Expert Advisor konzentriert sich auf Kapitalschutz, disziplinierte Handelsausführung und langfristige Stabilität , statt auf aggressiven oder risikoreichen Handel. Das System begrenzt die Handelshäufigkeit, kontrolliert das Engagement zu jeder Zeit und vermeidet riskante Techniken wie Martingale oder Unlimited Grid. Wichtigs
TW Wolf Martingale MT5
Altan Karakaya
Experten
Professional Grid & Martingale EA TW Wolf Martingale MT5 ist ein professioneller Grid & Martingale EA und ein fortgeschrittener Smart Grid Trading EA, entwickelt für Trader, die präzises Risikomanagement, flexible Ausführung und sicheren automatisierten Handel unter verschiedenen Marktbedingungen verlangen. Dieser fortgeschrittene Martingale EA kombiniert strukturierte Grid-Logik mit intelligentem Risikomanagement, ermöglicht risikoarmes Grid-Trading auf mehreren Symbolen und Zeitrahmen ohne a
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
Experten
Dies ist ein Hedge EA für seitwärts laufende Märkte Der Markt bewegt sich zu 80% der Zeit seitwärts. Dieser EA zeigt in dieser Phase gute Leistungen und akzeptiert Stop-Losses (SL) in Zeiten starker Nachrichten und starker Trends. Der Vollzeit-Backtest zeigt gute Ergebnisse, aber wenn Sie ihn live laufen lassen und den EA in kritischen Phasen ein- und ausschalten, wird seine Effizienz noch höher sein. Vorteile: Take Profit (TP) für einzelne Orders , was für die Minimierung von Slippage sehr vor
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****5 Kopien zu diesem Preis übrig**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern, je nach den Bedingungen. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahme
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experten
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experten
Bereit für die Prop Firm! Nicht für kurzfristiges Konto-Flipping oder schnelle Gewinne konzipiert. Kein Martingale-Modell / Kein Grid-Modell / Keine KI Entwickelt für Trader, die auf langfristige Beständigkeit setzen. Live-Ergebnisse:   Live-Signal   |   Hauptportfolio   |   FTMO-Ergebnisse     |    Öffentliche Community Einführungspreis: 249 $, Nächster Preis: 349 $ (Nur noch 6 Exemplare verfügbar) Was ist Gold Atlas? Gold Atlas ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem für Gold (
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experten
[guide line]       [SET FILES] Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.23 (73)
Experten
SmartChoise EA – Trading-System mit neuronalen Netzwerken für XAU/USD (Gold) im M1-Zeitrahmen Das Benutzerhandbuch ist über den Link auf meiner Profilseite verfügbar — es enthält detaillierte Erklärungen zu allen Einstellungen und Optionen. Auf dem Telegram-Kanal finden Sie auch mehrere Konten, die SmartChoise mit unterschiedlichen Guthaben, Risikostufen und Setups verwenden. Das ist eine großartige Möglichkeit, die reale Leistung des EAs bei verschiedenen Brokern und unter unterschiedlichen Bed
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
Experten
AI Prop Firms - Intelligente Automatisierung für Prop Trading-Firmen . AI Prop Firms ist ein fortschrittliches, vollautomatisches Forex-Handelssystem, das auf künstlicher Intelligenz basiert und speziell für die strengen Regeln und Bewertungsmodelle von Prop Trading-Firmen entwickelt wurde. Das System ist darauf ausgelegt, unter kontrollierten Risikobedingungen zu handeln und dabei die Konsistenz , Stabilität und Einhaltung der Anforderungen von Prop Firms zu gewährleisten. AI Prop Firms verwen
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse und Marktungleichgewichte für präzise Einstiege mit minimalem Drawdown. Vorteile Liquidity Intelligence: Findet versteckte Liquidität für explosive Einstie
AI Aurum Pivot
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Experten
AI Aurum Pivot — Professioneller Expert Advisor für den Goldhandel (XAUUSD), entwickelt für langfristige Konsistenz und strikte Risikokontrolle Nur noch wenige Exemplare zum vergünstigten Preis verfügbar — nach dem Ausverkauf wird der Preis sofort auf $999.99 erhöht. LIVE SIGNAL: https://www.mql5.com/en/signals/2352634 AI CORE DETAIL: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766725 Download Setfile  |   Prop Firm Testing  |   H2 Time Frame Setting  (Optional) AI Aurum Pivot ist ein vollständig automat
Weitere Produkte dieses Autors
Virgo EA MT4
Hong Yi Li
Experten
Begrenztes Angebot: Noch 3/10 Exemplare übrig, der Preis erhöht sich um 1200 $ für jeweils zehn verkaufte Exemplare, der Endpreis beträgt 29000 $. 1.) Handelssignale Jungfrau EA geringes Risiko:       https://www.mql5.com/en/signals/2209017 Liste aller meiner Signale:   https://www.mql5.com/en/users/sqrc/seller 2.) Produkteigenschaften Den Backtest-Ergebnissen zufolge beträgt die langfristige Gewinnrate ±80 % und die maximale durchschnittliche jährliche Wachstumsrate beträgt ±130 %. Das für d
Virgo EA MT5
Hong Yi Li
Experten
Begrenztes Angebot: Noch 3/10 Exemplare übrig, der Preis erhöht sich um 1200 $ für jeweils zehn verkaufte Exemplare, der Endpreis beträgt 29000 $. 1.) Handelssignale Jungfrau EA geringes Risiko:       https://www.mql5.com/en/signals/2209017 Liste aller meiner Signale:   https://www.mql5.com/en/users/sqrc/seller 2.) Produkteigenschaften Den Backtest-Ergebnissen zufolge beträgt die langfristige Gewinnrate ±80 % und die maximale durchschnittliche jährliche Wachstumsrate beträgt ±130 %. Das für d
Gemini EA MT5
Hong Yi Li
Experten
Begrenztes Angebot: Noch 3/10 Exemplare übrig, der Preis erhöht sich um 1200 $ für jeweils zehn verkaufte Exemplare, der Endpreis beträgt 29000 $. Abonnieren Sie den Kanal: https://www.mql5.com/en/channels/sqrcltd (Erhalten Sie so schnell wie möglich die neuesten Produktaktionen und Informationen zum EA-Start) 1.) Handelssignale Gemini EA MT5 Hohes Risiko: https://www.mql5.com/en/signals/2309494 Liste aller meiner EAs und Signale: https://www.mql5.com/en/users/sqrc/seller 2.) Produktmerkmale
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension