Piggy Bank EA MT5

Offre limitée : 3 unités restantes sur 10. Pour chaque tranche de dix unités vendues, le prix augmentera de 1 200 $, pour un prix final de 29 000 $.

Abonnez-vous à notre chaîne : https://www.mql5.com/en/channels/sqrcltd (Recevez les dernières promotions et les informations sur le lancement des EA dès que possible)


1.) Signaux de trading


2.) Caractéristiques du produit

  1. Il s'agit d'un portefeuille rare SPX500 + XAUUSD sur MQL5. Il ne s'agit pas d'une seule stratégie de trading.
  2. Il comprend 6 stratégies de trading SPX500 et 4 stratégies de trading XAUUSD, soit un total de 10 stratégies de trading. 
  3. Le SPX500 et le XAUUSD ont tendance à augmenter sur le long terme. L'EA n'opère donc que sur des positions longues afin de rester en phase avec la tendance générale.
  4. La sécurité avant tout ! Cette stratégie n'utilise ni Martingale ni Grid Trading, garantissant ainsi la sécurité du capital. Une gestion financière rigoureuse permet d'éviter les appels de marge.
  5. D'après les résultats des backtests, le facteur de profit est d'environ 2,56, le taux de gain à long terme d'environ 50 % et le ratio risque/rendement d'environ 1:5.
  6. Chaque transaction ne dure pas plus de 24 heures, avec une durée moyenne de détention d'environ quatre heures.
  7. Chaque transaction utilise des ordres au marché avec des paramètres réels de stop-loss, take-profit, et de stop-loss suiveur et take-profit.
  8. L'un des rares EA adaptés aux défis du trading pour compte propre.
  9. Le capital de départ minimum varie de 41,16 $ à 82,32 $.
  10. Aucun paramètre de fuseau horaire GMT ni de conversion d'heure d'été n'est requis, ni de filtrage des actualités.
  11. Aucun paramétrage complexe n'est requis ; Définissez simplement vos paramètres de gestion financière.
  12. Les clients peuvent activer la gestion financière Martingale selon leurs besoins ; elle est désactivée par défaut.
  13. L'EA offre une fonction d'optimisation permettant aux clients d'optimiser leurs opérations en fonction des données historiques de leur courtier.
  14. Ses exigences sont minimales en termes de type de courtier, de type de compte, de spread de courtier ou de latence réseau.
  15. En éliminant l'impact des spreads et du slippage réels, les résultats de trading réels sont quasiment identiques aux résultats des backtests utilisant les données de ticks.
  16. Les rapports de backtest peuvent être importés via QuantAnalyzer4 et utilisés avec d'autres EA à faible corrélation.
  17. L'EA ne sera pas mis à jour, sauf en cas de bug affectant les résultats de trading, garantissant ainsi la stabilité opérationnelle.

3.) Exigences de trading

  • Type de courtier : ECN, STP et MM sont acceptés sans restriction.
  • Type de compte : Standard, Zero Spread et comptes islamiques sont acceptés sans restriction.
  • Compte de couverture : Doit être un compte de couverture.
  • Fuseau horaire du courtier : Aucune restriction.
  • Objectif d'investissement : SPX500, XAUUSD.
  • Configuration graphique : Il est recommandé d’installer et d’exécuter le programme sur un graphique EUR/USD.
  • Fuseau horaire : M15
  • Capital de départ : 41,16 USD à 82,32 USD
  • Levier minimum : 1:10 à 1:250
  • Spread maximum : Pas de limite de spread, mais plus il est bas, mieux c’est.
  • Latence maximale : Moins de 2 000 ms, mais plus il est bas, mieux c’est.
  • Type de VPS : Un VPS Windows est requis.

4.) Paramètres de backtesting

  1. Réalisez un backtesting en utilisant des données historiques de chandeliers ou de ticks d’au moins 1 minute afin de garantir la cohérence des résultats de trading réels avec les résultats du backtesting.
  2. Veuillez vous assurer que la qualité des données historiques est supérieure à 98 %. Une perte excessive de données historiques peut indiquer une erreur de configuration.
  3. Le backtesting sur ThinkMarkets/ThinkCapital est recommandé. Cet EA a été développé à partir des données historiques de ce courtier.
  4. Si votre courtier ne dispose pas de données historiques plus anciennes, vous pouvez utiliser QuantDataManager pour importer des données historiques externes à des fins de backtesting conjoint.
  5. Voici la configuration des données historiques que j'ai utilisée lors du développement de mon EA ; elle peut servir de référence pour les paramètres de backtesting.
Symbol Spread Commission Buy swap Sell swap Decimal
 Data Source
SPX500 60 0.00 USD -171.00 USD -47.00 USD 0.01 Dukascopy
XAUUSD 50 0.00 USD -73.00 USD -27.00 USD 0.01 Dukascopy

5.) Détails techniques

  • Source des données historiques des ticks : Dukascopy + ThinkMarkets/ThinkCapital.
  • Période d'échantillonnage : 2012.01.01 - 2020.01.01, à partir des données historiques de Dukascopy.
  • Période hors échantillon : 2020.01.01 - 2025.07.01, selon les données historiques de ThinkMarkets/ThinkCapital.
  • Conditions d’entrée : Combinaison de plusieurs indicateurs SMA, CCI et Williams.
  • Conditions de sortie : Stop suiveur et sortie programmée.
  • Nombre moyen de transactions annuelles : 47,00
  • Jour sans transaction le plus long : 259,62 jours
  • Période sans transaction la plus longue : 2015.06.18 - 2016.03.04
  • Nombre moyen de jours avant un nouveau sommet : 38,19 jours
  • Nombre de jours avant un nouveau sommet le plus long : 373,05 jours
  • Période de nouveau sommet la plus longue : 2016.03.22 - 2017.03.30

6.) Gestion du capital

Les résultats des backtests suivants sont basés sur des paramètres prédéfinis sur ThinkMarkets/ThinkCapital. Les résultats peuvent varier d’un courtier à l’autre et sont fournis à titre indicatif uniquement. Ne présumez pas qu'ils représentent des performances commerciales réelles.
Risk Definition Balance Minimum initial capital Compound annual growth rate Max drawdown Minimum leverage requirement  Applicable situations
High risk 65 USD 82.32 USD CAGR 148.88 % MDD 50.00 %  1 : 250 Small capital account speculation
Medium risk 350 USD 350.00 USD CAGR 29.77 % MDD 10.00 %  1 : 50 Deposit trading, Prop Firm trading challenge period
Low risk 1900 USD 1900.00 USD CAGR 5.95 % MDD 2.00 %  1 : 10 Prop Firm Real Account
Fixed lot size 0.01 Lots 82.32 USD 122.56 USD 41.16 USD  1 : 50 Measure real performance

7.) Avis d'achat

  1. À l'exception de la gestion de portefeuille, les signaux de trading affichés publiquement et les performances backtestées sont basés sur la valeur par défaut Les paramètres de l'EA et ne nécessitent aucun fichier de configuration supplémentaire.
  2. Les résultats de trading réels varient considérablement d'un courtier à l'autre. Si vous utilisez un courtier autre que ThinkMarkets/ThinkCapital, vous pouvez optimiser votre compte en vous basant sur son historique de données.
  3. Veuillez évaluer vos capacités financières avant d'acheter. Les performances backtestées ne préjugent pas des performances futures. Vous pouvez télécharger une version d'essai gratuite pour effectuer des backtests et optimiser vos EA, puis la louer ou l'acheter si elle vous convient.
  4. Si vous rencontrez des difficultés ou des bugs, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez également consulter le forum de discussion ou le blog EA pour accéder à la FAQ.
  5. Je n'ajouterai pas de nouvelles fonctionnalités au produit, sauf si un bug affecte les résultats de trading. Les mises à jour fréquentes peuvent agacer de nombreux clients.
  6. Si votre courtier ne prend pas en charge l'utilisation d'un EA acheté sur MQL5.com, veuillez me contacter immédiatement et je vous aiderai à résoudre le problème. 
  7. Actuellement, je vends mes EA uniquement sur MQL5.com. Si vous voyez quelqu'un vendre mes EA sur d'autres sites web, il s'agit d'une arnaque. Attention à ne pas vous faire avoir.

8.) Contacter le support

  • Fenêtre de contact : https://www.mql5.com/en/users/sqrc
  • Mode de contact : Cliquez sur le bouton « Envoyer un message » pour contacter le développeur ou posez vos questions sur le forum de discussion du produit.
  • Délai de réponse : Le délai de réponse est de cinq minutes maximum et ne dépasse pas 24 heures, 7 jours sur 7, 365 jours par an.

9.) Attention aux arnaques

  1. L’heure de début réelle hors échantillon d’un EA doit être basée sur l’heure de publication de l’EA sur la page de vente MQL5, et non simplement sur la date de début annoncée par le vendeur.
  2. Avant d’acheter, veuillez vérifier que les signaux de trading affichés par le vendeur correspondent approximativement aux performances des backtests afin d’éviter toute manipulation délibérée des résultats des backtests dans le code. 
  3. Méfiez-vous des canaux de vente non MQL5. Si le vendeur ne vend pas en MQL5, il n'existe aucun enregistrement indépendant de la date de sortie réelle de l'EA, ce qui rend difficile la vérification de l'heure de début réelle hors échantillon.
  4. Veuillez noter que les signaux de trading fournis par le vendeur sont les mêmes que ceux de l'EA indiqués sur la page de vente. Ce type de fraude est difficile à prévenir.
  5. Évitez les arguments marketing promettant des profits et des rendements garantis. La frontière entre investissement et fraude est ténue. Les vendeurs ont l'obligation d'informer les acheteurs à l'avance que tout investissement comporte un risque de perte et de perte de rendement.

10.) Clause de non-responsabilité

Ce programme (Expert Advisor, ci-après dénommé le « Logiciel ») est destiné uniquement à la recherche et aux tests en trading algorithmique. Le contenu fourni est uniquement destiné à la démonstration et à l'analyse de modèles de stratégie de trading et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement ni une sollicitation pour le trading de titres. Lors de l'utilisation de ce logiciel à des fins de trading, les utilisateurs doivent évaluer soigneusement leur propre tolérance au risque et assumer l'entière responsabilité de leurs opérations de trading. Le développeur ne fournit aucun conseil d'investissement personnalisé ni aucune recommandation de timing de trading spécifique pour quelque instrument financier que ce soit. Tous les résultats de trading peuvent varier en fonction des fluctuations du marché et des conditions d'utilisation. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Le développeur décline toute responsabilité en cas de perte résultant de transactions effectuées avec ce logiciel et ne fournit aucune garantie.

De plus, ce logiciel est destiné aux utilisateurs internationaux uniquement et est soumis aux lois locales. Il n'est pas destiné aux personnes vivant dans les régions suivantes (indépendamment de leur nationalité, de leur résidence ou de leur juridiction juridique/fiscale), y compris, mais sans s'y limiter :

Abkhazie, Afghanistan, Albanie, Algérie, Andorre, Angola, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Biélorussie, Belgique, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunei, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, République centrafricaine, Tchad, Chili, Chine, Colombie, Comores, République du Congo, République démocratique du Congo, Îles Cook (Nouvelle-Zélande), Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Chypre Pays-Bas, République tchèque, Danemark, Djibouti, Dominique, République dominicaine, Équateur, Égypte, El Salvador, Guinée équatoriale, Érythrée, Estonie, Eswatini, Éthiopie, Fidji, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Allemagne, Ghana, Grèce, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guyane, Haïti, Honduras, Hongrie, Islande, Inde, Indonésie, Iran, Irak, Irlande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kosovo, Koweït, Kirghizistan, Laos, Lettonie, Liban, Lesotho, Libéria, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaisie, Maldives, Mali, Malte, Îles Marshall, Mauritanie, Australie, Maurice, Mexique, États fédérés de Micronésie, Moldavie, Monaco, Mongolie, Monténégro, Maroc, Mozambique, Myanmar, Namibie, Nauru, Népal, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Niger, Nigéria, Niue (Nouvelle-Zélande), Corée du Nord, Chypre du Nord, Macédoine du Nord, Norvège, Oman, Pakistan, Palaos, Palestine, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Transnistrie, Qatar, Roumanie, Russie, Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Samoa, Saint-Marin, Sao Tomé-et-Principe, Arabie saoudite, Sénégal, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Îles Salomon, Somalie Asie, Somaliland, Sud Afrique, Corée du Sud, Ossétie du Sud, Soudan du Sud, Espagne, Sri Lanka, Soudan, Suriname, Suède, Suisse, Syrie, République de Chine (Taïwan), Tadjikistan, Tanzanie, Thaïlande, Timor oriental, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Turkménistan, Tuvalu, Ouganda, Ukraine, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vanuatu, Vatican, Venezuela, Vietnam, Sahara occidental, Yémen, Zambie, Zimbabwe, ainsi que divers territoires d'outre-mer et régions administratives spéciales, y compris, mais sans s'y limiter : Hong Kong, Macao, Guam, Porto Rico, Îles Vierges américaines, Îles Vierges britanniques, Bermudes, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Martinique, Îles Caïmans, Île de Man, Gibraltar, Groenland, Nouvelle-Calédonie, Tokelau, etc.

Si vous êtes une personne physique, une personne morale ou une personne morale juridiquement ou fiscalement indépendante et que vous résidez dans l'une des régions susmentionnées, veuillez ne pas télécharger, acheter, louer ou utiliser ce logiciel. Le développeur ne se livre à aucune forme de promotion, de vente, de service ou de sollicitation dans les régions susmentionnées, et ne cible intentionnellement aucune activité commerciale dans ces régions.

L'utilisation de ce logiciel implique la lecture, la compréhension et l'acceptation de l'ensemble des conditions générales, qui constituent un contrat juridiquement contraignant. Vous reconnaissez et garantissez que votre utilisation est pleinement conforme aux lois de votre juridiction et que vous assumez tous les risques et responsabilités juridiques qui en découlent.


Produits recommandés
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
EclipesPro
Themichl LLC
Experts
EclipesPro II is a MetaTrader 5 Expert Advisor that uses FRAMA and VIDYA indicators for trend following in forex markets. It generates buy/sell signals based on indicator crossovers and price position relative to FRAMA, with RSI used for exit filtering. The EA employs advanced exit strategies, including partial position closing and triple-confirmation. Risk management includes multiple position sizing methods, trailing stops, and order volume validation. Market filters include trading sessions,
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Envelopes Intelligent
Sabil Yudifera
Experts
AI forex robot is an advanced trading tool that utilizes sophisticated algorithms and machine learning techniques to analyze market data and make informed trading decisions. One of the key indicators it uses is the envelopes indicator, which plots a pair of parallel lines, usually representing a standard deviation away from a moving average. This indicator helps the robot to identify potential trend reversals or breakouts by highlighting areas of support and resistance. By continuously monitorin
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Premium trend pro for Gold and Stocks
Prashant Dugaje
Experts
Unlock the Power of Trends with Premium Trend Master EA Are you looking for a stable, reliable, and non-martingale trading robot to capitalize on market trends? Premium Trend Master is a sophisticated Expert Advisor designed to identify and trade strong trends with precision and safety. Built with a robust trading engine, it's perfect for both beginners and experienced traders who want to automate their trend-following strategies on MT5. This EA shines on volatile instruments where trends are mo
Holeshot MAX
Carter Kyle Capital Inc.
Experts
Holeshot Max – Your Ultimate Trading Companion Holeshot Max is not just another trading tool; it's a sophisticated ally designed to empower traders of all levels to conquer the markets with ease. Built on the powerful Metatrader 5 platform, Holeshot Max is equipped with a custom equity management system that puts the control firmly in your hands. Say goodbye to stress and uncertainty – with Holeshot Max, you can trade worry-free, knowing that your risk tolerance and behavior are fully customizab
Holeshot Max MT5
Carter Kyle Capital Inc.
Experts
Holeshot Max – Your Ultimate Trading Companion Holeshot Max is not just another trading tool; it's a sophisticated ally designed to empower traders of all levels to conquer the markets with ease. Built on the powerful Metatrader 5 platform, Holeshot Max is equipped with a custom equity management system that puts the control firmly in your hands. Say goodbye to stress and uncertainty – with Holeshot Max, you can trade worry-free, knowing that your risk tolerance and behavior are fully customizab
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Atlas scalper for gold
Abdelhak Benazizi
Experts
Libérez la puissance du trading automatisé avec ATLAS SCALPER FOR GOLD, un Expert Advisor (EA) de pointe conçu pour dominer le monde rapide du trading de l'or sur un timeframe de 5 minutes. Conçu pour la précision et la rentabilité, cet EA est votre outil ultime pour le scalping de XAUUSD, offrant des rendements explosifs tout en naviguant avec confiance dans le marché volatil de l'or. Que vous soyez un trader chevronné ou débutant, ATLAS SCALPER FOR GOLD vous permet de tirer parti des mouvement
Form Designer Assistant
Maryna Shulzhenko
Experts
Form Designer : Advanced Trading Bot for Forex and Cryptocurrency Markets Form Designer represents the latest advancement in automated trading technology designed to perform optimally in both the Forex and Cryptocurrency markets (with supported brokers). This highly effective tool has unique capabilities, making it an indispensable assistant for traders. Key features and benefits: Multi-currency: Form Designer supports a wide range of currency pairs, providing flexibility and versatility in t
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Experts
Live signal https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/93601 ] ! Next price --> $699 and final: 1779$ This is a smart grid-based automated trading system, meticulously developed from over a decade of trading experience. The system leverages quantitative analysis, trend evaluation, and key resistance levels to execute precise entries. Our EA specializes in trading three major currency pairs: AUDCAD NZDCAD AUDNZD Designed with both efficiency a
Kintech Gold
Doan Van Hai
Experts
Following our guide, you will gain more than you lose. EA for long-term. Stable profit - min risk. Symbol:  XAUUSD Attach to any timeframe Min deposit:   3000$ - Calculate profit by month Live signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA input instruction: 1. With XAU 2 digits (eg: 1843.23) please set - Input   [3. Max spread]: 55 - Input   [9. Step point]: 100 2. With XAU 3 digits (eg: 1843.235) please set - Input   [3. Max spread]: 550 - Input   [9. Step point]:
Outro
Manuel Gonzales
5 (2)
Experts
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
Webniam Ladder Gold
Sabir Shah
Experts
Webniam Ladder – Smart XAUUSD Trading Bot Webniam Ladder is an advanced automated trading system designed for MetaTrader 5 , optimized for XAUUSD (Gold). It combines dynamic support & resistance levels with risk-controlled strategies to deliver consistent results. Works on any broker that supports MT5 Optimized for XAUUSD (Gold) Timeframe: Any (H1 recommended) Fully automated – no manual intervention required Minimum recommended balance: $1000 Backtest Results (2025-01-01 → 2025-09
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Experts
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
AP London Breakout PRO
Allan Graham Pike
Experts
AP London Breakout PRO trades the first impulse when Europe hands over and London liquidity hits. It builds a pre-London range (02:00–07:00 server), checks the box height and spread, then posts one clean breakout with fixed risk. No martingale, no grid, no chasing; once filled, it cancels the other side and stands down for the day. Designed for majors and gold on M5–M15, with broker-safe placement (Stops/Freeze aware), lot rounding, and a daily cap. Quick start • Chart: M5 (reads higher TFs inte
X Forts
Denis Chebatarev
5 (1)
Experts
Trading robot X Forts The scalper Forts EA is designed for futures trading on the Russian futures futures market (RTS, Sberbank, Gazprom, Ruble, etc.). The main instruments are futures on the RTS, SBRF index. Recommended timeframes M1-M6. The EA does not use averaging. Each trade has its own stop loss.  The size of the required GO for tests and trading on the selected instrument is taken from the instrument code.  Trading robot settings SL - stop loss Lots - lot for trading Pos_Market - numbe
Commision AI
Phung Van Linh
Experts
===============Features================= Low initial capital from just $500, trading 3000-5000 orders/month Automatic trading to balance and preserve capital Switch between lot trading and profit trading Orders, stops, and limits based on market fluctuations, no holding losses, clean orders Fast and efficient trading, quick wins, demo version available for trial Option to close individual orders or based on total profit Option to limit the number of buy orders and sell order
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experts
PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   99 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   149 USD , and grad
BlackGrid
Veniamin Vorobev
Experts
Концепция сетки Форекс для пары EUR/USD: Стратегия “Разделяй и Властвуй” Вступление: В хаосе валютного рынка, где цена EUR/USD танцует в ритме глобальных событий, важна дисциплина и стратегия. Представляем концепцию “сетки” – нестандартного подхода к управлению позициями, который позволяет использовать силу тренда и минимизировать риск. Суть концепции: Сетка, по сути, – это набор ордеров, размещенных на определенном расстоянии друг от друга, которые активируются при достижении ценой заданных ур
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
ReversiLot
Kostiantyn Lytvyn
Experts
ReversiLot is a powerful automated trading tool on the MetaTrader 5 platform, created for professional traders and investors. This advisor is based on a money management strategy using Martingale and can adapt to market conditions. Key Features: Dynamic Lot Management: The initial lot size is calculated based on the risk percentage of the deposit. The ability to increase the lot size by multiplying after each losing trade. Flexible Parameter Settings: RiskPercentage – the risk percentage for ca
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Experts
Hamster Scalping est un conseiller commercial entièrement automatique. Stratégie de scalping de nuit. L'indicateur RSI et le filtre ATR sont utilisés comme entrées. L'Expert Advisor requiert un type de compte de couverture. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recommandations générales Dépôt minimum de 10
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (290)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (119)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (33)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Remstone
Remstone
5 (2)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 6 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain. Rejoign
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Experts
MultiWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Grâce à une large diversification sur neuf paires de devises corrélées (et même certaines typiquement “tendancielles”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP et GBPCAD — il capture les mouvements de prix revenant à la moyenne après de forts impulsions directionnelles. Après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir les inst
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.39 (46)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Experts
️ Déjà propriétaire du  Boring Pips EA  ? Vous êtes éligible à une   réduction supplémentaire de 30 %   ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump   a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient   se sont intensifiées — plus récemment entre   Israël et l’Iran   — ce qui pourrait influencer la haus
AiQ
William Brandon Autry
4.85 (33)
Experts
Présentation d'AIQ Version 3.0+ — L'Intelligence de Trading Autonome la Plus Avancée Jamais Créée J'ai le plaisir de présenter AIQ (Intelligence Autonome) Version 3.0+, un bond monumental dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès à plus de 300 modèles d'IA, y compris plus de 55 modèles d'IA intégrés GRATUITS, plus des modèles premium comme le puissant nouveau Grok 4, des capacités de recherche web massivement améliorées, de nouveaux rôles d'Analyste/Gestion
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (12)
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World. Crude Oil Robot is the undisputed, top-tier trading robot designed for the XTIUSD or any crude instrument offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a highly specialized system built exclusively for the crude oil market, utilizing unique technologies not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Filter, Geopolitical
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.95 (39)
Experts
Présentation de Mean Machine GPT Version 9.0+ — Un Bond Révolutionnaire dans la Technologie de Trading IA Je suis fier d'annoncer la mise à jour la plus significative de Mean Machine GPT à ce jour : la Version 9.0+. Cette version révolutionnaire introduit l'accès à plus de 300 modèles d'IA, y compris plus de 55 modèles d'IA intégrés GRATUITS, plus des modèles premium comme le puissant nouveau Grok 4, des capacités de recherche web massivement améliorées, le nouveau rôle d'Analyste, des vérifica
Doctor Winston mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Experts
Doctor Winsto n Bot Description General Features: Name: Doctor Winston Type: State-of-the-art Forex trading bot Tools: Supports most currency pairs and trading instruments Timeframe: Can work on any timeframe Bot Settings: Money Management: MMOn: Enable/disable money management (true/false) DefaultVolume: Default trade volume (0.01) MMCalc: Basic amount for money management (1000) Indicators: ALength, BLength, CLength, DLength, ELength: Parameters for different indicators by length ADimension
Tree Of Life MT5
Oeyvind Borgsoe
Experts
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid foundation for a robust stra
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Experts
À propos de APE (Alpha Prop Edge) APE (Alpha Prop Edge) est un Expert Advisor (EA) basé sur une stratégie de retour à la moyenne . Il est conçu pour détecter les mouvements de prix excessifs et réagir avec une logique contrarienne selon des conditions prédéfinies. Le système intègre des mécanismes de gestion du risque, tels qu’un limiteur de perte quotidienne et une fonction de clôture automatique en cas de profit. Les utilisateurs peuvent ajuster les paramètres en fonction de la taille du comp
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.75 (8)
Experts
Zenox is a state-of-the-art AI multi-pair swing trading robot that follows trends and diversifies risk across sixteen currency pairs. Years of dedicated development have resulted in a powerful trading algorithm. I used a high-quality dataset starting from the year 2000 up to today. The AI was trained on a server using the latest machine learning techniques, followed by reinforcement learning. This process took multiple weeks, but the results are truly impressive. Zenox always uses predefined s
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL AI PRO v7.21 — Expert Advisor MT5 Présentation Système automatisé pour XAUUSD (or) et principales paires Forex . Gère entrées, SL/TP, trailing et contrôle du drawdown selon des règles claires. Aucune garantie de profit ; voir l’avertissement sur les risques. Exigences Plateforme : MetaTrader 5 Compte : ECN/RAW recommandé Connexion : 24/7 (VPS conseillé) Unités de temps : M1–H4 Mise en route Activer Algo Trading . Attacher l’EA au graphique (un symbole par graphique). Dans Inputs, AI_Ac
Gold Trend X
Thang Chu
Experts
This EA is part of   Nexus Portfolio  - a combination of the b est long term EAs I created for my personal trading as well as private fund management Gold Trend X  is a multi systems - multi timeframes EA that trades gold exclusively. It has several internal systems to define trends and will try to follow intraday momentum with good Reward to risk ratio. This is one of the rare gold EA that have average profit > average loss and therefore have good risk management and very sustainable in the lon
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
4 (36)
Experts
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: Best Pairs (default settings) High-risk   performance Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the late
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jackal Expert Advisor – Stratégie de trading En live depuis 4 mois Après l'achat, tous mes produits resteront gratuits à vie.  Télécharger le fichier de configuration Or M1 | Compte ECN : Compatible avec tout broker 1. Stratégie de piège de rupture Une fois les conditions de marché confirmées, l'EA place deux ordres en attente simultanés dans des directions opposées : Un ordre Buy Stop au-dessus du prix actuel Un ordre Sell Stop en dessous du prix actuel Cette configuration garantit que l'E
EA Scalper BigBoss Ultra Z
Ipan Effendi
Experts
Le BigBoss Ultra Z Scalper EA est un EA de scalping précis pour la paire EUR/USD sur l'unité de temps M5 (5 minutes). BigBoss Scalper Ultra Z est un Expert Advisor (EA) spécialement conçu pour les stratégies de scalping de précision sur la paire EUR/USD, fonctionnant sur la plateforme MetaTrader 5 avec l'unité de temps M5 (5 minutes). Cet EA est conçu pour les traders recherchant une exécution rapide et une gestion du risque maîtrisée, car il utilise un Take Profit de 12 pips et un Stop Loss d
Nexus Stock Trader
Thang Chu
Experts
Nexus Stock Trader is a MT5 Expert Advisor trading US Stocks.  Stock list: AAPL, ADBE, AMD, AMZN, AVGO, BRK-B, COP, CRM, GOOG, INTU, MRK, MSFT, NVDA, TSLA, MVRS, MSTR, IBM The strategy is optimized on IC Markets data from 2018-2025. The EA only goes long aka. buying stock with trailing stop Live Signal ( trading 3% Account Balance Risk) Backtest & Setup Guide : To backtest and run the EA correctly you'll need the BankOrderFlow_update indicator. PM me to receive the indicator and put it in MQL5\I
Richter mt5
Yvan Musatov
Experts
A Richter Expert is a professional market analyst working using a specialized algorithm. By analyzing prices over a specific time period, it determines the strength and amplitude of prices using a unique indicator system based on real data. When the trend and its direction change, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms take into account signals about overbought and oversold markets. Buying occurs when the signal falls below a certain level and then rise
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
Experts
All explainations about the strategy:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live signals:  Main account:  https://www.mql5.com/en/signals/1416185 Second account:  https://www.mql5.com/en/signals/2111323 Here I will explain only the EA inputs part. This EA will be consistently updated with new and unpredictable things that can bring its performance to a better level every day! Buying this EA you will not only got a powerful automatic trading system, but also all knowledge and experience I'v
Plus de l'auteur
Virgo EA MT4
Hong Yi Li
Experts
Offre limitée : 3/10 exemplaires restants, le prix augmentera de 1 200 $ pour chaque dix exemplaires vendus, le prix final est de 29 000 $. 1.) Signaux de trading Vierge EA faible risque :       https://www.mql5.com/en/signals/2209017 Liste de tous mes signaux :   https://www.mql5.com/en/users/sqrc/seller 2.) Caractéristiques du produit Selon les résultats du backtest, le taux de réussite à long terme est de ± 80 % et le taux de croissance annuel composé maximum est de ± 130 %. Le capital de
Virgo EA MT5
Hong Yi Li
Experts
Offre limitée : 3/10 exemplaires restants, le prix augmentera de 1 200 $ pour chaque dix exemplaires vendus, le prix final est de 29 000 $. 1.) Signaux de trading Vierge EA faible risque :       https://www.mql5.com/en/signals/2209017 Liste de tous mes signaux :   https://www.mql5.com/en/users/sqrc/seller 2.) Caractéristiques du produit Selon les résultats du backtest, le taux de réussite à long terme est de ± 80 % et le taux de croissance annuel composé maximum est de ± 130 %. Le capital de
Gemini EA MT5
Hong Yi Li
Experts
Offre limitée : 3/10 exemplaires restants, le prix augmentera de 1 200 $ pour chaque tranche de dix exemplaires vendus, le prix final est de 29 000 $. Abonnez-vous à la chaîne : https://www.mql5.com/en/channels/sqrcltd (Recevez les dernières promotions de produits et les informations de lancement d'EA dès que possible) 1.) Signaux de trading Gemini EA MT5 Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2309494 Liste de tous mes EA et signaux : https://www.mql5.com/en/users/sqrc/seller 2.) Cara
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis