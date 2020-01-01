Piggy Bank EA MT5
- Experts
- Hong Yi Li
- Version: 1.0
- Activations: 10
Offre limitée : 3 unités restantes sur 10. Pour chaque tranche de dix unités vendues, le prix augmentera de 1 200 $, pour un prix final de 29 000 $.
2.) Caractéristiques du produit
- Il s'agit d'un portefeuille rare SPX500 + XAUUSD sur MQL5. Il ne s'agit pas d'une seule stratégie de trading.
- Il comprend 6 stratégies de trading SPX500 et 4 stratégies de trading XAUUSD, soit un total de 10 stratégies de trading.
- Le SPX500 et le XAUUSD ont tendance à augmenter sur le long terme. L'EA n'opère donc que sur des positions longues afin de rester en phase avec la tendance générale.
- La sécurité avant tout ! Cette stratégie n'utilise ni Martingale ni Grid Trading, garantissant ainsi la sécurité du capital. Une gestion financière rigoureuse permet d'éviter les appels de marge.
- D'après les résultats des backtests, le facteur de profit est d'environ 2,56, le taux de gain à long terme d'environ 50 % et le ratio risque/rendement d'environ 1:5.
- Chaque transaction ne dure pas plus de 24 heures, avec une durée moyenne de détention d'environ quatre heures.
- Chaque transaction utilise des ordres au marché avec des paramètres réels de stop-loss, take-profit, et de stop-loss suiveur et take-profit.
- L'un des rares EA adaptés aux défis du trading pour compte propre.
- Le capital de départ minimum varie de 41,16 $ à 82,32 $.
- Aucun paramètre de fuseau horaire GMT ni de conversion d'heure d'été n'est requis, ni de filtrage des actualités.
- Aucun paramétrage complexe n'est requis ; Définissez simplement vos paramètres de gestion financière.
- Les clients peuvent activer la gestion financière Martingale selon leurs besoins ; elle est désactivée par défaut.
- L'EA offre une fonction d'optimisation permettant aux clients d'optimiser leurs opérations en fonction des données historiques de leur courtier.
- Ses exigences sont minimales en termes de type de courtier, de type de compte, de spread de courtier ou de latence réseau.
- En éliminant l'impact des spreads et du slippage réels, les résultats de trading réels sont quasiment identiques aux résultats des backtests utilisant les données de ticks.
- Les rapports de backtest peuvent être importés via QuantAnalyzer4 et utilisés avec d'autres EA à faible corrélation.
- L'EA ne sera pas mis à jour, sauf en cas de bug affectant les résultats de trading, garantissant ainsi la stabilité opérationnelle.
3.) Exigences de trading
- Type de courtier : ECN, STP et MM sont acceptés sans restriction.
- Type de compte : Standard, Zero Spread et comptes islamiques sont acceptés sans restriction.
- Compte de couverture : Doit être un compte de couverture.
- Fuseau horaire du courtier : Aucune restriction.
- Objectif d'investissement : SPX500, XAUUSD.
- Configuration graphique : Il est recommandé d’installer et d’exécuter le programme sur un graphique EUR/USD.
- Fuseau horaire : M15
- Capital de départ : 41,16 USD à 82,32 USD
- Levier minimum : 1:10 à 1:250
- Spread maximum : Pas de limite de spread, mais plus il est bas, mieux c’est.
- Latence maximale : Moins de 2 000 ms, mais plus il est bas, mieux c’est.
- Type de VPS : Un VPS Windows est requis.
4.) Paramètres de backtesting
- Réalisez un backtesting en utilisant des données historiques de chandeliers ou de ticks d’au moins 1 minute afin de garantir la cohérence des résultats de trading réels avec les résultats du backtesting.
- Veuillez vous assurer que la qualité des données historiques est supérieure à 98 %. Une perte excessive de données historiques peut indiquer une erreur de configuration.
- Le backtesting sur ThinkMarkets/ThinkCapital est recommandé. Cet EA a été développé à partir des données historiques de ce courtier.
- Si votre courtier ne dispose pas de données historiques plus anciennes, vous pouvez utiliser QuantDataManager pour importer des données historiques externes à des fins de backtesting conjoint.
- Voici la configuration des données historiques que j'ai utilisée lors du développement de mon EA ; elle peut servir de référence pour les paramètres de backtesting.
|Symbol
|Spread
|Commission
|Buy swap
|Sell swap
|Decimal
|Data Source
|SPX500
|60
|0.00 USD
|-171.00 USD
|-47.00 USD
|0.01
|Dukascopy
|XAUUSD
|50
|0.00 USD
|-73.00 USD
|-27.00 USD
|0.01
|Dukascopy
5.) Détails techniques
- Source des données historiques des ticks : Dukascopy + ThinkMarkets/ThinkCapital.
- Période d'échantillonnage : 2012.01.01 - 2020.01.01, à partir des données historiques de Dukascopy.
- Période hors échantillon : 2020.01.01 - 2025.07.01, selon les données historiques de ThinkMarkets/ThinkCapital.
- Conditions d’entrée : Combinaison de plusieurs indicateurs SMA, CCI et Williams.
- Conditions de sortie : Stop suiveur et sortie programmée.
- Nombre moyen de transactions annuelles : 47,00
- Jour sans transaction le plus long : 259,62 jours
- Période sans transaction la plus longue : 2015.06.18 - 2016.03.04
- Nombre moyen de jours avant un nouveau sommet : 38,19 jours
- Nombre de jours avant un nouveau sommet le plus long : 373,05 jours
- Période de nouveau sommet la plus longue : 2016.03.22 - 2017.03.30
6.) Gestion du capital
|Risk Definition
|Balance
|Minimum initial capital
|Compound annual growth rate
|Max drawdown
|Minimum leverage requirement
|Applicable situations
|High risk
|65 USD
|82.32 USD
|CAGR 148.88 %
|MDD 50.00 %
|1 : 250
|Small capital account speculation
|Medium risk
|350 USD
|350.00 USD
|CAGR 29.77 %
|MDD 10.00 %
|1 : 50
|Deposit trading, Prop Firm trading challenge period
|Low risk
|1900 USD
|1900.00 USD
|CAGR 5.95 %
|MDD 2.00 %
|1 : 10
|Prop Firm Real Account
|Fixed lot size
|0.01 Lots
|82.32 USD
|122.56 USD
|41.16 USD
|1 : 50
|Measure real performance
7.) Avis d'achat
- À l'exception de la gestion de portefeuille, les signaux de trading affichés publiquement et les performances backtestées sont basés sur la valeur par défaut Les paramètres de l'EA et ne nécessitent aucun fichier de configuration supplémentaire.
- Les résultats de trading réels varient considérablement d'un courtier à l'autre. Si vous utilisez un courtier autre que ThinkMarkets/ThinkCapital, vous pouvez optimiser votre compte en vous basant sur son historique de données.
- Veuillez évaluer vos capacités financières avant d'acheter. Les performances backtestées ne préjugent pas des performances futures. Vous pouvez télécharger une version d'essai gratuite pour effectuer des backtests et optimiser vos EA, puis la louer ou l'acheter si elle vous convient.
- Si vous rencontrez des difficultés ou des bugs, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez également consulter le forum de discussion ou le blog EA pour accéder à la FAQ.
- Je n'ajouterai pas de nouvelles fonctionnalités au produit, sauf si un bug affecte les résultats de trading. Les mises à jour fréquentes peuvent agacer de nombreux clients.
- Si votre courtier ne prend pas en charge l'utilisation d'un EA acheté sur MQL5.com, veuillez me contacter immédiatement et je vous aiderai à résoudre le problème.
- Actuellement, je vends mes EA uniquement sur MQL5.com. Si vous voyez quelqu'un vendre mes EA sur d'autres sites web, il s'agit d'une arnaque. Attention à ne pas vous faire avoir.
8.) Contacter le support
- Fenêtre de contact : https://www.mql5.com/en/users/sqrc
- Mode de contact : Cliquez sur le bouton « Envoyer un message » pour contacter le développeur ou posez vos questions sur le forum de discussion du produit.
- Délai de réponse : Le délai de réponse est de cinq minutes maximum et ne dépasse pas 24 heures, 7 jours sur 7, 365 jours par an.
9.) Attention aux arnaques
- L’heure de début réelle hors échantillon d’un EA doit être basée sur l’heure de publication de l’EA sur la page de vente MQL5, et non simplement sur la date de début annoncée par le vendeur.
- Avant d’acheter, veuillez vérifier que les signaux de trading affichés par le vendeur correspondent approximativement aux performances des backtests afin d’éviter toute manipulation délibérée des résultats des backtests dans le code.
- Méfiez-vous des canaux de vente non MQL5. Si le vendeur ne vend pas en MQL5, il n'existe aucun enregistrement indépendant de la date de sortie réelle de l'EA, ce qui rend difficile la vérification de l'heure de début réelle hors échantillon.
- Veuillez noter que les signaux de trading fournis par le vendeur sont les mêmes que ceux de l'EA indiqués sur la page de vente. Ce type de fraude est difficile à prévenir.
- Évitez les arguments marketing promettant des profits et des rendements garantis. La frontière entre investissement et fraude est ténue. Les vendeurs ont l'obligation d'informer les acheteurs à l'avance que tout investissement comporte un risque de perte et de perte de rendement.
10.) Clause de non-responsabilité
L'utilisation de ce logiciel implique la lecture, la compréhension et l'acceptation de l'ensemble des conditions générales, qui constituent un contrat juridiquement contraignant. Vous reconnaissez et garantissez que votre utilisation est pleinement conforme aux lois de votre juridiction et que vous assumez tous les risques et responsabilités juridiques qui en découlent.