Piggy Bank EA MT5

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ПО ВРЕМЕНИ: каждые восемь месяцев стоимость аренды будет увеличиваться на 240 долларов США, и окончательная цена составит 1190 долларов США.

Подпишитесь на наш канал: https://www.mql5.com/ru/channels/sqrcltd (получайте информацию о последних акциях и запуске советников как можно скорее)


1.) Торговые сигналы


2.) Характеристики продукта

  1. Это редкий портфель SPX500 + XAUUSD на MQL5. Это не просто одна торговая стратегия.
  2. Он состоит из 6 торговых стратегий SPX500 и 4 торговых стратегий XAUUSD, всего 10 торговых стратегий. 
  3. SPX500 и XAUUSD, как правило, растут в долгосрочной перспективе, поэтому советник открывает только длинные позиции, чтобы оставаться в русле общей тенденции.
  4. Безопасность превыше всего! Эта стратегия не использует мартингейл или сетку, что обеспечивает сохранность капитала. Правильное управление капиталом предотвращает маржин-коллы.
  5. По результатам бэктестинга, профит-фактор составляет приблизительно 2,56, долгосрочный процент выигрышей — приблизительно 50%, а соотношение риска к доходности — приблизительно 1:5.
  6. Каждая сделка длится не более 24 часов, а среднее время удержания позиции — приблизительно четыре часа.
  7. В каждой сделке используются рыночные ордера с реальными настройками стоп-лосса, тейк-профита и трейлинг-стопа и тейк-профита.
  8. Один из немногих советников, подходящих для участия в соревнованиях Prop Firm Trading Challenges.
  9. Минимальный стартовый капитал составляет от 41,16 до 82,32 долларов США.
  10. Настройка часового пояса GMT или перехода на летнее время, а также фильтрация новостей не требуются.
  11. Не требуется сложная настройка параметров; Просто настройте параметры управления капиталом.
  12. Клиенты могут включить управление капиталом по методу Мартингейла по мере необходимости; по умолчанию эта функция отключена.
  13. Советник предлагает функцию оптимизации, позволяющую клиентам оптимизировать свою деятельность на основе исторических данных своего брокера.
  14. Требования к типу брокера, типу счета, брокерскому спреду и сетевой задержке минимальны.
  15. Благодаря исключению влияния фактических спредов и проскальзывания, фактические торговые результаты практически идентичны результатам бэктестинга с использованием тиковых данных.
  16. Отчеты бэктестинга можно импортировать через QuantAnalyzer4 и использовать совместно с другими советниками с низкой корреляцией.
  17. Советник не будет обновляться, если ошибка не повлияет на торговые результаты, что гарантирует стабильность работы.

3.) Торговые требования

  • Тип брокера: ECN, STP и MM принимаются без ограничений.
  • Тип счета: Стандартный, с нулевым спредом и исламский принимаются без ограничений.
  • Хедж-счет: Должен быть хедж-счетом.
  • Часовой пояс брокера: Без ограничений.
  • Цель инвестиций: SPX500, XAUUSD.
  • Настройки графика: Рекомендуется установить и использовать график EURUSD. 
  • Часовой пояс графика: M15
  • Начальный капитал: 41,16–82,32 USD
  • Минимальное кредитное плечо: 1:10–1:250
  • Максимальный спред: Без ограничений по спреду, но чем меньше, тем лучше.
  • Максимальная задержка: Менее 2000 мс, но чем меньше, тем лучше.
  • Тип VPS: Требуется Windows VPS.

4.) Настройки тестирования на истории

  1. Тестируйте на истории не менее 1 минуты (свечи или тики), чтобы убедиться, что реальные торговые результаты соответствуют результатам тестирования на истории.
  2. Убедитесь, что качество исторических данных выше 98,00%. Чрезмерная потеря исторических данных может указывать на ошибку конфигурации.
  3. Рекомендуется тестирование на ThinkMarkets/ThinkCapital. Этот советник был разработан с использованием исторических данных этого брокера. 
  4. Если у вашего брокера нет более старых исторических данных, вы можете использовать QuantDataManager для импорта внешних исторических данных для совместного бэктестинга.
  5. Ниже представлена конфигурация исторических данных, которую я использовал при разработке своего советника; она может служить справочным материалом для настройки бэктестинга.
Symbol Spread Commission Buy swap Sell swap Decimal
 Data Source
SPX500 60 0.00 USD -171.00 USD -47.00 USD 0.01 Dukascopy
XAUUSD 50 0.00 USD -73.00 USD -27.00 USD 0.01 Dukascopy

5.) Технические характеристики

  • Отметьте источник исторических данных: Dukascopy + ThinkMarkets/ThinkCapital.
  • Период выборки: 2012.01.01 - 2020.01.01, с использованием исторических данных Dukascopy.
  • Период вне выборки: 2020.01.01 - 2025.07.01, с использованием исторических данных ThinkMarkets/ThinkCapital.
  • Условия входа: комбинация нескольких индикаторов SMA, CCI и Williams.
  • Условия выхода: трейлинг-стоп и выход по времени.
  • Среднее годовое количество сделок: 47,00
  • Самый длинный день без сделок: 259,62 дня
  • Самый длинный период без сделок: 2015.06.18 - 2016.03.04
  • Среднее количество дней до нового максимума: 38,19 дня
  • Самый длинный период до нового максимума: 373,05 дня
  • Самый длинный период нового максимума: 2016.03.22 - 2017.03.30

6.) Управление капиталом

Следующие результаты бэктестинга основаны на предустановленных параметрах ThinkMarkets/ThinkCapital. Результаты могут различаться у разных брокеров и приведены только для справки. Не следует предполагать, что они отражают реальную эффективность торговли.
Risk Definition Balance Minimum initial capital Compound annual growth rate Max drawdown Minimum leverage requirement  Applicable situations
High risk 65 USD 82.32 USD CAGR 148.88 % MDD 50.00 %  1 : 250 Small capital account speculation
Medium risk 350 USD 350.00 USD CAGR 29.77 % MDD 10.00 %  1 : 50 Deposit trading, Prop Firm trading challenge period
Low risk 1900 USD 1900.00 USD CAGR 5.95 % MDD 2.00 %  1 : 10 Prop Firm Real Account
Fixed lot size 0.01 Lots 82.32 USD 122.56 USD 41.16 USD  1 : 50 Measure real performance

7.) Уведомление о покупке

  1. За исключением управления капиталом, публично Отображаемые торговые сигналы и результаты тестирования основаны на параметрах советника по умолчанию и не требуют дополнительных файлов конфигурации.
  2. Фактические торговые результаты значительно различаются у разных брокеров. Если вы используете брокера, отличного от ThinkMarkets/ThinkCapital, вы можете оптимизировать свою работу на основе исторических данных вашего брокера.
  3. Пожалуйста, оцените свои финансовые возможности перед покупкой. Результаты тестирования на истории не отражают будущую эффективность. Вы можете скачать бесплатную пробную версию для тестирования и оптимизации, а затем арендовать или купить её, если она вас устроит.
  4. Если у вас возникнут трудности или вы обнаружите ошибки, пожалуйста, свяжитесь со мной. Вы также можете посетить форум обсуждения советника или блог, чтобы ознакомиться с часто задаваемыми вопросами.
  5. Я не буду добавлять новые функции в продукт, если ошибка не повлияет на результаты торговли. Частые обновления будут раздражать многих клиентов.
  6. Если ваш брокер не поддерживает использование советника, купленного на MQL5.com, пожалуйста, немедленно свяжитесь со мной, и я помогу вам решить проблему. 
  7. В настоящее время я продаю свои советники только на MQL5.com. Если вы видите, что кто-то продаёт мои советники на других сайтах, это мошенники. Будьте осторожны, не попадайтесь на их уловки.

8.) Свяжитесь со службой поддержки

  • Окно связи: https://www.mql5.com/en/users/sqrc
  • Способ связи: Нажмите кнопку «Отправить сообщение» на странице, чтобы связаться с разработчиком, или оставьте свои вопросы на форуме обсуждения продукта.
  • Время ответа: Время ответа: Время ответа составляет не более пяти минут и не более 24 часов, семь дней в неделю, 365 дней в году.

9.) Остерегайтесь мошенничества

  1. Фактическое время запуска советника вне выборки должно основываться на времени публикации советника на странице продаж MQL5, а не только на дате запуска, заявленной продавцом.
  2. Перед покупкой убедитесь, что торговые сигналы, отображаемые продавцом, примерно соответствуют результатам тестирования на истории, чтобы избежать ситуаций, когда продавец намеренно искажает результаты тестирования в коде. 
  3. Остерегайтесь каналов продаж, не использующих MQL5. Если продавец не продаёт советник на MQL5, то нет объективной информации от третьей стороны об истинной дате выпуска советника, что затрудняет проверку истинного времени запуска советника вне выборки.
  4. Обратите внимание, что торговые сигналы, предоставляемые продавцом, соответствуют тем же советникам, которые указаны на странице продажи. Этот вид мошенничества сложно предотвратить.
  5. Избегайте маркетинговых предложений, обещающих гарантированную прибыль и доходность. Существует тонкая грань между инвестициями и мошенничеством. Продавцы обязаны заранее информировать покупателей о том, что любые инвестиции несут в себе потенциальные убытки и потерю доходности.
