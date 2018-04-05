Piggy Bank EA MT5
- Experts
- Hong Yi Li
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
2.) Características do Produto
- Este é um portfólio raro de SPX500 + XAUUSD em MQL5. Não se trata apenas de uma estratégia de trading.
- Consiste em 6 estratégias de negociação SPX500 e 4 estratégias de negociação XAUUSD, totalizando 10 estratégias de negociação.
- O SPX500 e o XAUUSD tendem a subir a longo prazo, pelo que o EA opera apenas em posições longas para garantir que se mantém alinhado com a tendência geral.
- Segurança em primeiro lugar! Esta estratégia não utiliza estratégias de negociação de Martingale ou de grelha, garantindo a segurança do capital. Uma gestão financeira adequada evita as chamadas de margem.
- Com base nos resultados do backtesting, o fator de lucro é de aproximadamente 2,56, a taxa de ganho a longo prazo é de aproximadamente 50% e a relação risco-recompensa é de aproximadamente 1:5.
- Cada operação dura no máximo 24 horas, com um tempo médio de manutenção da posição de aproximadamente quatro horas.
- Cada operação utiliza ordens de mercado com configurações reais de stop-loss, take-profit e trailing stop-loss e take-profit.
- Um dos poucos EA adequados para os Desafios de Negociação das Empresas Proprietárias.
- O capital inicial mínimo varia entre 41,16 e 82,32 dólares.
- Não são necessárias definições de fuso horário GMT ou conversão de horário de verão, nem filtragem de notícias.
- Não são necessárias configurações complexas dos parâmetros; Basta definir as suas definições de gestão financeira.
- Os clientes podem ativar a gestão financeira Martingale conforme necessário; está desativado por padrão.
- O EA oferece uma funcionalidade de otimização, permitindo que os clientes otimizem com base nos dados históricos da sua corretora.
- Tem requisitos mínimos para o tipo de corretora, tipo de conta, spread da corretora ou latência da rede.
- Eliminando o impacto dos spreads reais e da derrapagem, os resultados reais das negociações são quase idênticos aos resultados do backtest utilizando dados de ticks.
- Os relatórios de backtest podem ser importados através do QuantAnalyzer4 e utilizados em conjunto com outros EA de baixa correlação.
- O EA não será atualizado a menos que um bug afete os resultados das negociações, garantindo a estabilidade operacional.
3.) Requisitos de Negociação
- Tipo de Corretor: ECN, STP e MM são aceites, sem restrições.
- Tipo de Conta: Contas Standard, Spread Zero e Islâmicas são aceites, sem restrições.
- Conta Hedge: Deve ser uma conta de cobertura.
- Fuso Horário da Corretora: Sem restrições.
- Alvo de Investimento: SPX500, XAUUSD.
- Configuração do Gráfico: Recomenda-se a instalação e execução num gráfico EURUSD.
- Fuso Horário do Gráfico: M15
- Capital Inicial: 41,16 USD a 82,32 USD
- Alavancagem Mínima: 1:10 a 1:250
- Spread Máximo: Sem limite de spread, mas quanto mais baixo, melhor.
- Latência Máxima: Inferior a 2000 ms, mas quanto mais baixa, melhor.
- Tipo de VPS: É necessário um VPS Windows.
4.) Configurações de Backtesting
- Faça backtest utilizando dados históricos de candles ou ticks de pelo menos 1 minuto para garantir que os resultados reais das negociações são consistentes com os resultados do backtesting.
- Certifique-se de que a qualidade dos dados históricos é superior a 98,00%. Se houver uma perda excessiva de dados históricos, poderá haver um erro de configuração.
- Recomenda-se o backtesting no ThinkMarkets/ThinkCapital. Este EA foi desenvolvido utilizando dados históricos desta corretora.
- Se a sua corretora não tiver dados históricos mais antigos, pode utilizar o QuantDataManager para importar dados históricos externos para backtesting conjunto.
- De seguida, a configuração de dados históricos que utilizei ao desenvolver o meu EA.
|Symbol
|Spread
|Commission
|Buy swap
|Sell swap
|Decimal
|Data Source
|SPX500
|60
|0.00 USD
|-171.00 USD
|-47.00 USD
|0.01
|Dukascopy
|XAUUSD
|50
|0.00 USD
|-73.00 USD
|-27.00 USD
|0.01
|Dukascopy
5.) Detalhes Técnicos
- Assinale a fonte de dados históricos: Dukascopy + ThinkMarkets/ThinkCapital.
- Período dentro da amostra: 2012.01.01 - 2020.01.01, utilizando dados históricos da Dukascopy.
- Período fora da amostra: 2020.01.01 - 2025.07.01, utilizando dados históricos da ThinkMarkets/ThinkCapital.
- Condições de Entrada: Combinação de múltiplos indicadores SMA, CCI e Williams.
- Condições de Saída: Trailing stop e saída temporizada.
- Média de Negociações Anuais: 47,00
- Maior Dia Sem Negociações: 259,62 dias
- Maior Período Sem Negociações: 2015.06.18 - 2016.03.04
- Média de Dias até uma Nova Máxima: 38,19 dias
- Maior Número de Dias até uma Nova Máxima: 373,05 dias
- Maior Período de Nova Máxima: 2016.03.22 - 2017.03.30
6.) Gestão de Fundos
Os resultados do backtest que se seguem baseiam-se em parâmetros predefinidos no ThinkMarkets/ThinkCapital. Os resultados podem variar entre diferentes corretores e são fornecidos apenas para referência. Não assuma que representam o desempenho real das negociações.
|Risk Definition
|Balance
|Minimum initial capital
|Compound annual growth rate
|Max drawdown
|Minimum leverage requirement
|Applicable situations
|High risk
|65 USD
|82.32 USD
|CAGR 148.88 %
|MDD 50.00 %
|1 : 250
|Small capital account speculation
|Medium risk
|350 USD
|350.00 USD
|CAGR 29.77 %
|MDD 10.00 %
|1 : 50
|Deposit trading, Prop Firm trading challenge period
|Low risk
|1900 USD
|1900.00 USD
|CAGR 5.95 %
|MDD 2.00 %
|1 : 10
|Prop Firm Real Account
|Fixed lot size
|0.01 Lots
|82.32 USD
|122.56 USD
|41.16 USD
|1 : 50
|Measure real performance
7.) Aviso de Compra
- Exceto para a gestão de fundos, os sinais de negociação exibidos publicamente e o desempenho testado baseiam-se em Os parâmetros padrão do EA e não requerem ficheiros de configuração adicionais.
- Os resultados reais das negociações variam significativamente entre as corretoras. Se utilizar uma corretora diferente da ThinkMarkets/ThinkCapital, pode otimizar com base nos dados históricos da sua corretora.
- Considere a sua capacidade financeira antes de comprar. O desempenho testado não representa o desempenho futuro. Pode descarregar uma versão de teste gratuita para testar e otimizar e, em seguida, alugar ou comprar, se achar satisfatório.
- Se encontrar dificuldades ou bugs, contacte-me. Também pode visitar o fórum de discussão ou o blogue do EA para aceder à base de conhecimento de perguntas frequentes.
- Não irei adicionar novas funcionalidades ao produto, a menos que um bug afete os resultados das negociações. As atualizações frequentes incomodarão muitos clientes.
- Se a sua corretora não suportar a utilização de um EA adquirido no MQL5.com, contacte-me imediatamente e eu ajudá-lo-ei a solucionar o problema.
- Atualmente, só vendo os meus EA no MQL5.com. Se vir alguém a vender os meus EA noutros sites, é porque se trata de uma fraude. Tenha cuidado para não cair no logro.
8.) Contacte o Suporte
- Janela de contacto: https://www.mql5.com/en/users/sqrc
- Método de contacto: Clique no botão "Enviar mensagem" na página para contactar o programador ou deixe as suas questões no fórum de discussão do produto.
- Tempo de contacto: Tempo de resposta: O tempo de resposta é de até cinco minutos e não ultrapassa as 24 horas, sete dias por semana, 365 dias por ano.
9.) Cuidado com os golpes
- O horário de início real fora da amostra de um EA deve ser baseado no horário em que o EA é publicado na página de vendas do MQL5, e não simplesmente na data de início informada pelo vendedor.
- Antes de comprar, confirme se os sinais de negociação exibidos pelo vendedor são aproximadamente consistentes com o desempenho do backtesting para evitar situações em que o vendedor manipulou deliberadamente os resultados do backtesting no código.
- Suspeite de canais de venda que não sejam do MQL5. Se o vendedor não estiver a vender em MQL5, não há registo imparcial de terceiros sobre a verdadeira data de lançamento do EA, dificultando a verificação do verdadeiro horário de início fora da amostra do EA.
- Note que os sinais de negociação fornecidos pelo vendedor são os mesmos EA listados na página de vendas. Este tipo de fraude é difícil de prevenir.
- Afaste-se de propostas de marketing que prometem lucros e retornos garantidos. Existe uma linha ténue entre investimento e fraude. Os vendedores têm a obrigação de informar antecipadamente os compradores sobre o potencial de perda e perda de retorno de qualquer investimento.