Piggy Bank EA MT5

OFERTA POR TEMPO LIMITADO: A cada oito meses, o preço do aluguer aumentará 240 dólares, para um preço final de 1.190 dólares.

Subscreva o nosso canal: https://www.mql5.com/en/channels/sqrcltd (Receba as últimas promoções de produtos e informações sobre o lançamento do EA o mais rapidamente possível)


1.) Sinais de Negociação


2.) Características do Produto

  1. Este é um portfólio raro de SPX500 + XAUUSD em MQL5. Não se trata apenas de uma estratégia de trading.
  2. Consiste em 6 estratégias de negociação SPX500 e 4 estratégias de negociação XAUUSD, totalizando 10 estratégias de negociação. 
  3. O SPX500 e o XAUUSD tendem a subir a longo prazo, pelo que o EA opera apenas em posições longas para garantir que se mantém alinhado com a tendência geral.
  4. Segurança em primeiro lugar! Esta estratégia não utiliza estratégias de negociação de Martingale ou de grelha, garantindo a segurança do capital. Uma gestão financeira adequada evita as chamadas de margem.
  5. Com base nos resultados do backtesting, o fator de lucro é de aproximadamente 2,56, a taxa de ganho a longo prazo é de aproximadamente 50% e a relação risco-recompensa é de aproximadamente 1:5.
  6. Cada operação dura no máximo 24 horas, com um tempo médio de manutenção da posição de aproximadamente quatro horas.
  7. Cada operação utiliza ordens de mercado com configurações reais de stop-loss, take-profit e trailing stop-loss e take-profit.
  8. Um dos poucos EA adequados para os Desafios de Negociação das Empresas Proprietárias.
  9. O capital inicial mínimo varia entre 41,16 e 82,32 dólares.
  10. Não são necessárias definições de fuso horário GMT ou conversão de horário de verão, nem filtragem de notícias.
  11. Não são necessárias configurações complexas dos parâmetros; Basta definir as suas definições de gestão financeira.
  12. Os clientes podem ativar a gestão financeira Martingale conforme necessário; está desativado por padrão.
  13. O EA oferece uma funcionalidade de otimização, permitindo que os clientes otimizem com base nos dados históricos da sua corretora.
  14. Tem requisitos mínimos para o tipo de corretora, tipo de conta, spread da corretora ou latência da rede.
  15. Eliminando o impacto dos spreads reais e da derrapagem, os resultados reais das negociações são quase idênticos aos resultados do backtest utilizando dados de ticks.
  16. Os relatórios de backtest podem ser importados através do QuantAnalyzer4 e utilizados em conjunto com outros EA de baixa correlação.
  17. O EA não será atualizado a menos que um bug afete os resultados das negociações, garantindo a estabilidade operacional.

3.) Requisitos de Negociação

  • Tipo de Corretor: ECN, STP e MM são aceites, sem restrições.
  • Tipo de Conta: Contas Standard, Spread Zero e Islâmicas são aceites, sem restrições.
  • Conta Hedge: Deve ser uma conta de cobertura.
  • Fuso Horário da Corretora: Sem restrições.
  • Alvo de Investimento: SPX500, XAUUSD.
  • Configuração do Gráfico: Recomenda-se a instalação e execução num gráfico EURUSD.
  • Fuso Horário do Gráfico: M15
  • Capital Inicial: 41,16 USD a 82,32 USD
  • Alavancagem Mínima: 1:10 a 1:250
  • Spread Máximo: Sem limite de spread, mas quanto mais baixo, melhor.
  • Latência Máxima: Inferior a 2000 ms, mas quanto mais baixa, melhor.
  • Tipo de VPS: É necessário um VPS Windows.

4.) Configurações de Backtesting

  1. Faça backtest utilizando dados históricos de candles ou ticks de pelo menos 1 minuto para garantir que os resultados reais das negociações são consistentes com os resultados do backtesting.
  2. Certifique-se de que a qualidade dos dados históricos é superior a 98,00%. Se houver uma perda excessiva de dados históricos, poderá haver um erro de configuração.
  3. Recomenda-se o backtesting no ThinkMarkets/ThinkCapital. Este EA foi desenvolvido utilizando dados históricos desta corretora.
  4. Se a sua corretora não tiver dados históricos mais antigos, pode utilizar o QuantDataManager para importar dados históricos externos para backtesting conjunto.
  5. De seguida, a configuração de dados históricos que utilizei ao desenvolver o meu EA.
Symbol Spread Commission Buy swap Sell swap Decimal
 Data Source
SPX500 60 0.00 USD -171.00 USD -47.00 USD 0.01 Dukascopy
XAUUSD 50 0.00 USD -73.00 USD -27.00 USD 0.01 Dukascopy

5.) Detalhes Técnicos

  • Assinale a fonte de dados históricos: Dukascopy + ThinkMarkets/ThinkCapital.
  • Período dentro da amostra: 2012.01.01 - 2020.01.01, utilizando dados históricos da Dukascopy.
  • Período fora da amostra: 2020.01.01 - 2025.07.01, utilizando dados históricos da ThinkMarkets/ThinkCapital.
  • Condições de Entrada: Combinação de múltiplos indicadores SMA, CCI e Williams.
  • Condições de Saída: Trailing stop e saída temporizada.
  • Média de Negociações Anuais: 47,00
  • Maior Dia Sem Negociações: 259,62 dias
  • Maior Período Sem Negociações: 2015.06.18 - 2016.03.04
  • Média de Dias até uma Nova Máxima: 38,19 dias
  • Maior Número de Dias até uma Nova Máxima: 373,05 dias
  • Maior Período de Nova Máxima: 2016.03.22 - 2017.03.30

6.) Gestão de Fundos

Os resultados do backtest que se seguem baseiam-se em parâmetros predefinidos no ThinkMarkets/ThinkCapital. Os resultados podem variar entre diferentes corretores e são fornecidos apenas para referência. Não assuma que representam o desempenho real das negociações.
Risk Definition Balance Minimum initial capital Compound annual growth rate Max drawdown Minimum leverage requirement  Applicable situations
High risk 65 USD 82.32 USD CAGR 148.88 % MDD 50.00 %  1 : 250 Small capital account speculation
Medium risk 350 USD 350.00 USD CAGR 29.77 % MDD 10.00 %  1 : 50 Deposit trading, Prop Firm trading challenge period
Low risk 1900 USD 1900.00 USD CAGR 5.95 % MDD 2.00 %  1 : 10 Prop Firm Real Account
Fixed lot size 0.01 Lots 82.32 USD 122.56 USD 41.16 USD  1 : 50 Measure real performance

7.) Aviso de Compra

  1. Exceto para a gestão de fundos, os sinais de negociação exibidos publicamente e o desempenho testado baseiam-se em Os parâmetros padrão do EA e não requerem ficheiros de configuração adicionais.
  2. Os resultados reais das negociações variam significativamente entre as corretoras. Se utilizar uma corretora diferente da ThinkMarkets/ThinkCapital, pode otimizar com base nos dados históricos da sua corretora.
  3. Considere a sua capacidade financeira antes de comprar. O desempenho testado não representa o desempenho futuro. Pode descarregar uma versão de teste gratuita para testar e otimizar e, em seguida, alugar ou comprar, se achar satisfatório.
  4. Se encontrar dificuldades ou bugs, contacte-me. Também pode visitar o fórum de discussão ou o blogue do EA para aceder à base de conhecimento de perguntas frequentes.
  5. Não irei adicionar novas funcionalidades ao produto, a menos que um bug afete os resultados das negociações. As atualizações frequentes incomodarão muitos clientes.
  6. Se a sua corretora não suportar a utilização de um EA adquirido no MQL5.com, contacte-me imediatamente e eu ajudá-lo-ei a solucionar o problema. 
  7. Atualmente, só vendo os meus EA no MQL5.com. Se vir alguém a vender os meus EA noutros sites, é porque se trata de uma fraude. Tenha cuidado para não cair no logro.

8.) Contacte o Suporte

  • Janela de contacto: https://www.mql5.com/en/users/sqrc
  • Método de contacto: Clique no botão "Enviar mensagem" na página para contactar o programador ou deixe as suas questões no fórum de discussão do produto.
  • Tempo de contacto: Tempo de resposta: O tempo de resposta é de até cinco minutos e não ultrapassa as 24 horas, sete dias por semana, 365 dias por ano.

9.) Cuidado com os golpes

  1. O horário de início real fora da amostra de um EA deve ser baseado no horário em que o EA é publicado na página de vendas do MQL5, e não simplesmente na data de início informada pelo vendedor.
  2. Antes de comprar, confirme se os sinais de negociação exibidos pelo vendedor são aproximadamente consistentes com o desempenho do backtesting para evitar situações em que o vendedor manipulou deliberadamente os resultados do backtesting no código. 
  3. Suspeite de canais de venda que não sejam do MQL5. Se o vendedor não estiver a vender em MQL5, não há registo imparcial de terceiros sobre a verdadeira data de lançamento do EA, dificultando a verificação do verdadeiro horário de início fora da amostra do EA.
  4. Note que os sinais de negociação fornecidos pelo vendedor são os mesmos EA listados na página de vendas. Este tipo de fraude é difícil de prevenir.
  5. Afaste-se de propostas de marketing que prometem lucros e retornos garantidos. Existe uma linha ténue entre investimento e fraude. Os vendedores têm a obrigação de informar antecipadamente os compradores sobre o potencial de perda e perda de retorno de qualquer investimento.
Produtos recomendados
Gold Zone EA
Simon Reger
4.5 (8)
Experts
Gold Zone EA é um Expert Advisor totalmente automatizado que analisa a estrutura do mercado por meio de zonas de oferta e demanda (Supply & Demand) e executa operações com base em reações de preço definidas. O EA integra detecção de zonas, análise de impulso, filtro EMA, múltiplos níveis de Take Profit, Break Even, Trailing Stop e um painel de negociação manual incorporado diretamente ao gráfico. O EA funciona em diversos instrumentos, incluindo: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, BTCUSD além de o
FREE
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experts
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
BigBankSmc ICT Concept
John Muguimi Njue
Experts
BIGBANKSmc ICT CONCEPT PROP - Institutional Intelligence Meets Smart Money Architecture WHERE CENTRAL BANK LOGIC MEETS ALGORITHMIC PRECISION SET FILE:   MQL5 CHAT LINK ON SALE: $977.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $9977.00 HURRY SYSTEM OVERVIEW BIGBNKSmc ICT CONEPT PROP represents the convergence of two dominant market paradigms: Inner Circle Trader (ICT) methodology and Smart Money Concepts (SMC)—synthesized into a unified, autonomous trading framework that mirrors institutional or
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Experts
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Experts
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
Maxi Daxi
Malhar Utpalkumar Jivrajani
Experts
Introducing Maxi Daxi, a meticulously crafted Expert Advisor designed for consistent, long-term success in the Germany Index (DAX) market. Maxi Daxi will NOT BLOW your account. No Grid, No Martingale, No Averaging, No AI/ML, No Quantum gimmicks. We made it to be steady and not risky. DO NOT WORRY! WE ARE NOT GOING TO INCREASE THE PRICE! Instead, we will stop selling this once we reach to the 30 sales. After purchasing, DM me for LIVE SIGNAL (myfxbook).  LIVE TRADES match 100% with myfxbook . In
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experts
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Gold SWmax EA
Sergei Linskii
Experts
Gold SWmax EA - é um dos melhores Expert Advisor para Meta Trader 5. O algoritmo exclusivo do consultor analisa o movimento do preço do ativo, tendo em conta os fatores de análise técnica e matemática, determina pontos de entrada e saída rentáveis ​​e utiliza uma gestão avançada de dinheiro e multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimization at
Gold SDmax EA
Sergei Linskii
Experts
Gold SDmax EA - é um dos melhores Expert Advisor para Meta Trader 5. O algoritmo exclusivo do consultor analisa o movimento do preço do ativo, tendo em conta os fatores de análise técnica e matemática, determina pontos de entrada e saída rentáveis ​​e utiliza uma gestão avançada de dinheiro e multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimization at
Dracula MT5
Anatoliy Lukanin
Experts
Fully automated, which does not use grid strategies, martingale, averaging positions, waiting out a loss, etc. The idea is not complicated, when flat, 2 limit orders are set when using USE_LIMIT_ORDERS = true, otherwise it trades by market. When an order is triggered, the position is closed by TAKE_PROFIT, SIGNAL_TRAILING_TAKE_PROFIT in an unsuccessful situation by STOP_LOSS_VIRTUAL. Or the orders are deleted. After closing a position, the expert looks at how the position closed, with a pr
Golden Osiris EA
Luis Corso
Experts
What is Golden Osiris EA? Golden Osiris EA is a high-performance Expert Advisor (trading robot) specifically designed for trading XAUUSD (gold) on MetaTrader 5. It combines a powerful algorithmic structure with adaptive logic to fully capitalize on market movements in the current trading environment. Developed using the latest algorithmic updates, this EA analyzes key level breakouts, price action, and signals from technical indicators specially tuned for the gold market. Key Features:
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
ScorpionGrid
Evgenii Kuznetsov
5 (3)
Experts
Multi-currency grid Expert Advisor, in most cases it receives quite accurate entries. If an entry is not accurate enough, the positions are managed using an elaborate martingale strategy. Work on real account:  http://tiny.cc/nkaqmz Entries are performed using the signals of RSI and Stochastic indicators, in the overbought/oversold areas, plus additional entry conditions based on a proprietary algorithm. Recommended timeframe - М15. Input parameters SetName - name of the current settings file Ma
Tech EA
Heiko Kendziorra
Experts
Buy the dip - sell the spike of the US Tech 100 Index No martingale, no grid, always just one order open with StopLoss.  Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2196371 The starting price is only for the first buyers, next price USD 399 and every week that ends with a profit, it increases by another 100. The default settings  are for the US 100 Tech(Cash) CFD   M15  chart, the default lotsizes are for an account of USD 10000.   The minimum account balance is USD 100 to trade 0.01 buy and
ADX Cross Sell
Jorge Rodriguez Redondo
Experts
ADX Cross Sell - Precisión con lógica direccional y gestión dinámica avanzada   Versión actual: 6.63 ️ Autor: Jorge Rodríguez “Kium” ️ Compatible con: MetaTrader 5 ️ Tipo: Expert Advisor (EA) automático Estrategia: Tendencial con validación de momentum y filtros temporales Protección: Gestión dinámica de riesgos (SL/TP/BE)   Descripción general ADX Cross Buy es un Expert Advisor de tipo tendencial que busca oportunidades de compra sólidas mediante el cruce del indicador   ADX
Exotics Adv
Ivan Simonika
Experts
Exotic Bot   is a multi -cream multifunctional adviser working on any time frame and in any market conditions. The robot’s work is taken as a system of averaging with the non -geometric progression of the construction of a trading grid. Built -in protection systems: special filters, spreading, internal restriction of trading time. Building a trading grid, taking into account important internal levels. The ability to configure trading aggressiveness. Work postponed orders with trailing orders. T
Nasdaq Scalper V1 MT5
Benrashi Sagev Jacobson
Experts
PROP FIRM READY!   -> Ask for set file | Price increases 100$ after each purchase | Final price 999$ |    Darwinex zero live account -   Link 100 Thousand profit firm allocation contact for more information. Key Features: Forward optimization, monte carlo, Sequencial optimization, and walk forward matrix stress testing uses trailing stop and no set TP so profit isn't capped Symbol: NASDAQ M15 CFD or futures No martingale & grid based trading. Contact me to learn more about the reasoning behind
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
Experts
Expert Advisor Description EA TugOfWar will open both buy and sell positions at different times according to the triggered signal, the most positions and in accordance with the market direction that will win and profit.  Profit target per war is 1% to 5%. Warmode normal = Longterm strategy Warmode extreme = Shortterm strategy Parameter Description StartTrade =  Time to start trading / open position EndTrade =  Time to end trading / open position WarMode =  1 -> Normal, 2 -> Extreme (lots of tr
FREE
Golden Retracement
Raza Khan
Experts
Harness the power of the universe's most perfect number. Golden Retracement is an Expert Advisor meticulously engineered to identify and trade precise reversals at key Fibonacci retracement levels. It automatically detects significant market swings and calculates the golden ratio levels (38.2%, 50.0%, 61.8%), waiting for the price to "bounce" with a powerful confirmation. This bot brings mathematical elegance and disciplined execution to your trading, helping you capitalize on deep corrections a
Maximum Infinity Pro
Jatuporn Kamwang
Experts
Maximum Infinity Pro – EA de Grade Avançado para MT5 Maximum Infinity Pro é um Expert Advisor (EA) de nível profissional projetado para o MetaTrader 5, combinando lógica avançada de negociação em grade com gerenciamento de risco robusto e estratégias adaptativas de entrada/saída. Este EA é adequado tanto para traders iniciantes quanto para experientes que desejam uma solução de negociação confiável, flexível e totalmente automatizada. Principais Características Sistema de Grade Inteligente (Sma
TradeGhost
Stefano Padovano
Experts
Vi Presento TradeGhost ! e' un Ea molto potente con una strategia che preferisco tenere nascosta! comunque spiego il funzionamento in breve! Questo ea grazie al controllo di vari fattori  crea un trade Fantasma che ovviamente non viene aperto ! ma viene registrato in modo da capire se quel trade era stato perdente o vincente. ( posso aggiungere che questo è un p'o' il Segreto del trading messo in questo ea, NoN fa scalping però quando apre hai una sorte di tranquillità che se anche fa il DD il p
DAI Breakout Matrix EA
Phatcharawat Muangchiengwan
Experts
DAI Breakout Matrix EA DAI Breakout Matrix EA is a multi-timeframe breakout and grid engine designed for gold and volatile symbols. It combines breakout entries, 2-timeframe Williams %R confirmation, adaptive grid management, profit-locking and manual integration via chart buttons, all monitored by a clear on-chart HUD. Recommended symbol: XAUUSD Recommended base timeframe: M10 (custom 10-minute chart) This EA is a professional tool, not a “set and forget” solution. Proper money management and t
SmartEdgeAnalyzer
Abenathi Ntwana
Experts
Smart Edge Analyzer — Edge Your Risk. Master Your Market. Smart Edge Analyzer is a powerful fully automated trading robot designed for traders who want intelligent, precision-driven market entries — without lifting a finger. Originally created as a manual signal tool, Smart Edge Analyzer has been fully upgraded to place real trades automatically based on advanced technical conditions. It combines robust market analysis with a smart execution engine that protects your capital while capturing
TRDR Bot1
Musa Mampondo
Experts
Multi-Indicator MT5 Expert Advisor Designed for Trend, Reversal & Momentum Alignment TRDR Bot-1 is a versatile Expert Advisor developed by TRADEWYZE, engineered for traders who want a robust, rules-driven system that blends trend-following, reversal detection, momentum confirmation, and strict risk protections. The EA combines multiple indicators—MACD, Stochastic, CCI, Moving-Average Oscillator (MAO), Pin Bar detection, and Candle Color patterns—to identify high-quality trade setups across For
SmartSMC Liquidity Sweep
Gooi Meng Liang
Experts
SmartSMC EA – Liquidity Sweeps For over 10 years in the Gold market I’ve watched how price hunts liquidity before the real move. SmartSMC EA is my distilled version of that edge: a simple, disciplined SMC liquidity-sweep engine that trades XAUUSD with clean risk and professional execution. Why choose SmartSMC? Because it blends Smart Money Concepts with rock-solid automation. You don’t need to second-guess the chart—attach the EA, choose your risk, and let it handle entries, exits, sizing and
AdaFibo Trader
Van Dao Lai
Experts
Ada Fibo Trader is an automated trading system for MetaTrader 5, designed around a risk-controlled Fibonacci pullback DCA strategy . MY SIGNAL ON MQL5 The Expert Advisor focuses on capital protection, disciplined trade execution, and long-term stability , rather than aggressive or high-risk trading. The system limits trade frequency, controls exposure at all times, and avoids risky techniques such as martingale or unlimited grid. Key Features Fibonacci-based pullback DCA strategy Maximum one tra
TW Wolf Martingale MT5
Altan Karakaya
Experts
EA Profissional de Grid & Martingale TW Wolf Martingale MT5 é um EA Profissional de Grid & Martingale e um EA Avançado de Smart Grid Trading, projetado para traders que exigem controle preciso de risco, execução flexível e negociação automatizada segura em diferentes condições de mercado. Este EA Martingale Avançado combina uma lógica de grid estruturada com uma gestão de risco inteligente, permitindo trading em grid de baixo risco em múltiplos símbolos e timeframes sem configurações agressiva
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
Experts
This is a Hedge EA for Sideways Markets The market is sideways 80% of the time. This EA performs well during this phase and accepts stop-losses (SL) during periods of strong news and strong trends. The full-time backtest shows good results, but if you run it live and turn the EA on and off during critical periods, its efficiency will be even higher. Advantages: Take Profit (TP) for individual orders , which is highly beneficial for minimizing slippage. Trims orders to reduce risks when the mark
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.5 (18)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor (Robô de Investimento) projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando nove estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e tempos gráficos (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não utiliza técnicas de grade (grid), martingale ou preço mé
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Experts
Sinal ao vivo (conta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza a mesma lógica e as mesmas regras de execução do sinal de negociação real verificado exibido no MQL5. Quando utilizado com as configurações recomendadas e otimizadas , juntamente com um broker ECN / RAW spread confiável , o comportamento em negociação real deve refletir de perto o desempenho e a estrutura do sinal ao vivo. Observe que os resultados individuais podem variar de
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex Turbo — “Negocie a tempestade — controle o vórtice” O Vortex Turbo representa o próximo estágio evolutivo na negociação inteligente — um desenvolvimento único que combina arquitetura de IA de ponta, lógica de mercado adaptativa e controle de risco preciso. Construído sobre princípios algorítmicos comprovados, ele integra múltiplas estratégias em um ecossistema unificado de alta velocidade, impulsionado por um novo nível de inteligência preditiva. Projetado como um especialista em scalpi
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barão Quântico EA Há uma razão para o petróleo ser chamado de ouro negro — e agora, com o Quantum Baron EA, você pode explorá-lo com precisão e confiança incomparáveis. Projetado para dominar o mundo de alta octanagem do XTIUSD (petróleo bruto) no gráfico M30, o Quantum Baron é sua arma definitiva para subir de nível e negociar com precisão de elite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Com desconto  
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experts
Empresa de produção pronta! Não foi projetado para operações de curto prazo ou lucros rápidos. Sem Martingale / Sem Grade / Sem IA Projetado para traders focados em consistência a longo prazo. Resultados ao vivo:   Sinal ao vivo   |   Portfólio principal   |   Resultados FTMO     |    Comunidade pública PREÇO DE LANÇAMENTO: US$ 249, Próximo preço: US$ 349 (Apenas 6 unidades restantes) O que é o Atlas do Ouro? Gold Atlas é um sistema de negociação automatizado profissional para ouro (XAUUSD). E
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 399$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.23 (73)
Experts
SmartChoise EA – Sistema de Negociação com Rede Neural para XAU/USD (Ouro) no Timeframe M1 O manual do usuário está disponível através do link na minha página de perfil — ele contém explicações detalhadas de todas as configurações e opções. No canal do Telegram, você também pode encontrar várias contas rodando o SmartChoise com diferentes saldos, níveis de risco e configurações. É uma ótima maneira de ver o desempenho real do EA em vários corretores e condições. Preço reduzido por enquanto. Este
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
Experts
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
The Techno Deity — Domínio Digital no XAUUSD Promoção: Você pode receber o robô Cryon X-9000 de presente. Para detalhes e acesso, entre em contato diretamente. The Techno Deity é um ecossistema de trading de alta tecnologia para quem busca ordem estrutural no mercado de ouro. Utiliza um algoritmo de intuição digital para identificar zonas institucionais e desequilíbrios de mercado, permitindo entradas precisas com baixo drawdown. Vantagens Liquidez Inteligente: Identifica clusters de liquidez pa
AI Aurum Pivot
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Experts
AI Aurum Pivot — Expert Advisor profissional para negociação de Ouro (XAUUSD), desenvolvido para consistência de longo prazo e controle rigoroso de risco Restam apenas algumas cópias com desconto — após esgotarem, o preço será aumentado imediatamente para $999.99 . LIVE SIGNAL: https://www.mql5.com/en/signals/2352634 AI CORE DETAIL: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766725 Download Setfile  |   Prop Firm Testing  |   H2 Time Frame Setting  (Optional) AI Aurum Pivot é um Expert Advisor totalment
Mais do autor
Virgo EA MT4
Hong Yi Li
Experts
Oferta limitada: restam 3/10 exemplares, o preço aumentará 1.200 dólares por cada dez exemplares vendidos, o preço final é de 29.000 dólares. 1.) Sinais de negociação Virgem EA baixo risco:       https://www.mql5.com/en/signals/2209017 Lista de todos os meus sinais:   https://www.mql5.com/en/users/sqrc/seller 2.) Características do produto De acordo com os resultados do backtest, a taxa de vitória a longo prazo é de ±80% e a taxa composta máxima de crescimento anual é de ±130%. O capital inic
Virgo EA MT5
Hong Yi Li
Experts
Oferta limitada: restam 3/10 exemplares, o preço aumentará 1.200 dólares por cada dez exemplares vendidos, o preço final é de 29.000 dólares. 1.) Sinais de negociação Virgem EA baixo risco:       https://www.mql5.com/en/signals/2209017 Lista de todos os meus sinais:   https://www.mql5.com/en/users/sqrc/seller 2.) Características do produto De acordo com os resultados do backtest, a taxa de vitória a longo prazo é de ±80% e a taxa composta máxima de crescimento anual é de ±130%. O capital inic
Gemini EA MT5
Hong Yi Li
Experts
Oferta limitada: restam 3/10 exemplares, o preço aumentará 1.200 dólares por cada dez exemplares vendidos, o preço final é de 29.000 dólares. Subscreva o canal: https://www.mql5.com/en/channels/sqrcltd (Receba as últimas promoções de produtos e informações sobre o lançamento do EA o mais rapidamente possível) 1.) Sinais de negociação Gemini EA MT5 Alto risco: https://www.mql5.com/en/signals/2309494 Lista de todos os meus EA e sinais: https://www.mql5.com/en/users/sqrc/seller 2.) Característic
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário