Gemini EA MT5

Begrenztes Angebot: Noch 3/10 Exemplare übrig, der Preis erhöht sich um 1200 $ für jeweils zehn verkaufte Exemplare, der Endpreis beträgt 29000 $.

1.) Handelssignale


2.) Produktmerkmale

  1. Dieses SPX500 + XAUUSD-Portfolio ist eine seltene MQL5-Handelsstrategie, keine Einzelstrategie.
  2. Es besteht aus zehn SPX500- und zehn XAUUSD-Handelsstrategien, also insgesamt 20 Handelsstrategien.
  3. SPX500 und XAUUSD tendieren im Laufe der Zeit zu steigenden Kursen, daher handelt der Expert Advisor nur mit Long-Positionen, um einen langfristigen Handel im Einklang mit dem allgemeinen Trend zu gewährleisten.
  4. Sicherheit geht vor! Diese Strategie verwendet keine Martingale- oder Grid-Handelsstrategie und gewährleistet so Kapitalsicherheit. Mit einem angemessenen Fondsmanagement werden Sie nicht liquidiert.
  5. Basierend auf Backtesting-Ergebnissen beträgt der Gewinnfaktor ca. 2,48, die langfristige Gewinnrate ca. 50 % und das Risiko-Ertrags-Verhältnis ca. 1:5.
  6. Jeder Trade dauert maximal 24 Stunden, die durchschnittliche Haltedauer beträgt ca. 4 Stunden.
  7. Jeder Trade verwendet reale Pending Orders, Stop-Loss-Orders und Take-Profit-Orders; es werden keine virtuellen Orders verwendet.
  8. Einer der wenigen EAs, der für die Herausforderungen des Prop-Firmen-Handels geeignet ist.
  9. Das Mindeststartkapital liegt zwischen 88,75 und 177,50 US-Dollar.
  10. Sie müssen weder die GMT-Zeitzone noch die Sommerzeitumstellung oder die Nachrichtenfilterung konfigurieren.
  11. Keine komplizierten Parametereinstellungen erforderlich; legen Sie einfach Ihre Geldverwaltungseinstellungen fest.
  12. Kunden können das Martingale-Geldmanagement bei Bedarf aktivieren; standardmäßig ist es deaktiviert.
  13. Der EA bietet eine Optimierungsfunktion, die es Kunden ermöglicht, basierend auf den historischen Daten ihres Brokers zu optimieren.
  14. Es gibt keine Anforderungen an Brokertyp, Kontotyp, Broker-Spread oder Netzwerklatenz.
  15. Abgesehen von den Auswirkungen tatsächlicher Spreads und Slippage sind die tatsächlichen Handelsergebnisse nahezu identisch mit den Backtest-Ergebnissen anhand von Tick-Daten.
  16. Backtest-Berichte können über QuantAnalyzer4 importiert und in Verbindung mit anderen EAs mit geringer Korrelation verwendet werden.
  17. Der EA wird nur aktualisiert, wenn ein Fehler auftritt, der die Handelsergebnisse beeinträchtigt, um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.

3.) Handelsvoraussetzungen

  • Brokertyp: ECN, STP, MM können alle ohne Einschränkungen verwendet werden.
  • Kontotyp: Standard, Zero Spread, islamische Konten werden alle ohne Einschränkungen akzeptiert.
  • Gegenkonto: Muss ein Gegenkonto sein
  • Zeitzone des Brokers: Keine Einschränkungen
  • Anlageziele: SPX500, XAUUSD
  • Chart-Setup: Es wird empfohlen, die Installation auf dem EURUSD-Chart durchzuführen.
  • Diagrammzeitzone: m5
  • Startkapital: 88,75 USD bis 177,50 USD
  • Mindesthebel: 1:10 bis 1:200
  • Maximaler Spread: Es gibt keine Spread-Begrenzung, aber je niedriger der Spread, desto besser.
  • Maximale Verzögerung: innerhalb von 2000 ms, aber je niedriger, desto besser.
  • VPS-Typ: Sie müssen einen Windows VPS verwenden.

4.) Backtesting-Setup

  1. Verwenden Sie für das Backtesting mindestens 1-Minuten-Kerzen- oder Tick-Historiedaten, um sicherzustellen, dass die tatsächlichen Handelsergebnisse den Backtest-Ergebnissen ähneln.
  2. Bitte stellen Sie sicher, dass die Qualität der historischen Daten über 98,00 % liegt. Gehen zu viele historische Daten verloren, liegt möglicherweise ein Fehler in den Einstellungen vor.
  3. Es wird empfohlen, das Backtesting auf ThinkMarkets / ThinkCapital durchzuführen. Der EA wurde mit den historischen Daten dieses Brokers entwickelt.
  4. Sollte der Broker keine historischen Daten aus früheren Zeiten haben, können Sie mit QuantDataManager externe historische Daten für das gemeinsame Backtesting importieren.
  5. Die folgende Konfiguration der historischen Daten, die ich bei der Entwicklung des EA verwendet habe, dient als Referenz für die Backtesting-Einstellungen.
Symbol Spread Commission Buy swap Sell swap Decimal
 Data Source
SPX500 60 0.00 USD -171.00 USD -47.00 USD 0.01 Dukascopy
XAUUSD 50 0.00 USD -73.00 USD -27.00 USD 0.01 Dukascopy

5.) Technische Details

  • Tick-Historische Datenquellen: Dukascopy + ThinkMarkets / ThinkCapital.
  • Stichprobenzeitraum: 01.01.2012 – 01.01.2020, unter Verwendung historischer Daten von Dukascopy.
  • Out-of-Sample-Zeitraum: 01.01.2020 – 01.04.2025, unter Verwendung historischer Daten von ThinkMarkets/ThinkCapital.
  • Einstiegsbedingungen: Kombination mehrerer Gruppen von SMA-, CCI- und Williams-Indikatoren.
  • Ausstiegsbedingungen: Trailing Stop Loss und geplanter Ausstieg.
  • Durchschnittliche jährliche Anzahl der Transaktionen: 79,00
  • Längste Anzahl von Tagen ohne Handel: 139,68 Tage
  • Längster Zeitraum ohne Transaktionen: 18.06.2015 - 05.11.2015
  • Durchschnittliche Anzahl von Tagen bis zu neuen Höchstständen: 40,68 Tage
  • Längste Rekordtage: 409,62 Tage
  • Der längste Rekordwert wurde erreicht am: 20.03.2015 - 03.05.2016

6.) Geldmanagement

Nachfolgend sind Backtest-Ergebnisse aufgeführt, die mit voreingestellten Parametern auf ThinkMarkets/ThinkCapital erzielt wurden. Die Backtest-Ergebnisse können je nach Broker variieren. Sie dienen ausschließlich der Fondsverwaltung und stellen keine tatsächliche Handelsperformance dar.
Risk Definition Balance Minimum initial capital Compound annual growth rate Max drawdown Minimum leverage requirement Applicable situations
High risk 125 USD 177.50 USD CAGR 115.79 % MDD 50.00 % 1 : 200 Small capital account speculation
Medium risk 800 USD 887.50 USD CAGR 23.15 % MDD 10.00 % 1 : 50 Deposit trading, Prop Firm trading challenge period
Low risk 4200 USD 4437.50 USD CAGR 4.63 % MDD 2.00 % 1 : 10 Prop Firm Real Account
Fixed lot size 0.01 Lots 177.50 USD 205.52 USD 88.75 USD 1 : 10 Measure real performance

7.) Kaufhinweis

  1. Abgesehen vom Money Management verwenden die öffentlich angezeigten Handelssignale und die Backtesting-Performance die Standardparameter des EA und erfordern keine zusätzlichen Konfigurationsdateien.
  2. Die tatsächlichen Handelsergebnisse variieren erheblich zwischen den Brokern. Wenn Sie einen anderen Broker als ThinkMarkets/ThinkCapital verwenden, können Sie basierend auf den historischen Daten Ihres Brokers optimieren.
  3. Bitte berücksichtigen Sie vor dem Kauf Ihre finanziellen Möglichkeiten. Die Backtesting-Performance stellt keine zukünftige Performance dar. Sie können eine kostenlose Testversion zum Backtesten und Optimieren herunterladen und diese anschließend mieten oder kaufen, wenn Sie zufrieden sind.
  4. Bei Problemen oder Fehlern kontaktieren Sie mich bitte. Sie können auch die FAQ im EA-Diskussionsforum oder Blog lesen.
  5. Ich werde dem Produkt keine neuen Funktionen hinzufügen, es sei denn, ein Fehler beeinträchtigt die Handelsergebnisse. Häufige Updates werden viele Kunden verärgern.
  6. Wenn Ihr Broker die Verwendung eines auf MQL5.com erworbenen EA nicht unterstützt, kontaktieren Sie mich bitte umgehend, damit ich Ihnen bei der Fehlerbehebung helfen kann.
  7. Derzeit verkaufe ich meine EAs ausschließlich auf MQL5.com. Wenn Sie sehen, dass jemand meine EAs auf anderen Websites verkauft, handelt es sich um Betrug. Seien Sie vorsichtig.

8.) Kundenservice kontaktieren

  • Kontaktfenster: https://www.mql5.com/en/users/sqrc
  • Kontaktmethode: Klicken Sie auf der Seite auf die Schaltfläche [Nachricht senden], um den Entwickler zu kontaktieren, oder hinterlassen Sie Ihre Fragen im Produktdiskussionsbereich.
  • Kontaktzeit: Die schnellste Antwortzeit beträgt fünf Minuten, die langsamste Antwortzeit überschreitet 24 Stunden nicht, sieben Tage die Woche, das ganze Jahr über.

9.) Vorsicht vor Betrug

  1. Die tatsächliche Out-of-Sample-Startzeit des EA sollte auf dem Veröffentlichungsdatum des EAs auf der MQL5-Verkaufsseite basieren, nicht einfach auf dem vom Verkäufer angegebenen Startdatum.
  2. Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, dass die öffentlich angezeigten Handelssignale des Verkäufers in etwa mit der im Backtesting ermittelten Performance übereinstimmen, um Manipulationen der Backtesting-Ergebnisse im Code zu vermeiden.
  3. Seien Sie bei Vertriebskanälen, die nicht auf MQL5 basieren, vorsichtig. Wenn der Verkäufer nicht über MQL5 verkauft, gibt es keine unabhängige Aufzeichnung des tatsächlichen Veröffentlichungsdatums des EAs durch Dritte. Dies erschwert die Überprüfung der tatsächlichen Out-of-Sample-Startzeit des EAs.
  4. Bitte beachten Sie, dass die vom Verkäufer bereitgestellten Handelssignale mit dem auf der Verkaufsseite aufgeführten EA identisch sind. Diese Art von Betrug lässt sich nur schwer verhindern.
  5. Vermeiden Sie Marketingversprechen mit garantierten Gewinnen und Renditen. Die Grenze zwischen Investition und Betrug ist schmal. Verkäufer sind verpflichtet, Käufer im Voraus darüber zu informieren, dass jede Investition mit Verlusten oder Renditeeinbußen verbunden ist.
