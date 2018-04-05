Piggy Bank EA MT5

기간 한정 특가: 8개월마다 임대 가격이 240달러씩 인상되어 최종 가격은 1,190달러가 됩니다.

채널 구독: https://www.mql5.com/en/channels/sqrcltd (최신 제품 프로모션 및 EA 출시 정보를 최대한 빨리 받아보세요)


1.) 트레이딩 시그널


2.) 제품 특징

  1. MQL5 기반의 희귀한 SPX500 + XAUUSD 포트폴리오입니다. 단순한 단일 트레이딩 전략이 아닙니다.
  2. 6개의 SPX500 트레이딩 전략과 4개의 XAUUSD 트레이딩 전략으로 구성되어 총 10개의 트레이딩 전략을 제공합니다. 
  3. SPX500과 XAUUSD는 장기적으로 상승하는 경향이 있으므로, EA는 전반적인 추세를 유지하기 위해 롱 포지션만 거래합니다.
  4. 안전 제일! 이 전략은 마틴게일이나 그리드 트레이딩 전략을 사용하지 않아 자본 안정성을 보장합니다. 적절한 자금 관리는 마진콜을 예방합니다.
  5. 백테스팅 결과에 따르면, 수익률은 약 2.56, 장기 승률은 약 50%, 위험 대비 수익률은 약 1:5입니다.
  6. 각 거래는 24시간을 넘지 않으며, 평균 포지션 유지 시간은 약 4시간입니다.
  7. 각 거래는 실제 손절매, 이익실현, 그리고 후행 손절매 및 이익실현 설정이 있는 시장가 주문을 사용합니다.
  8. Prop Firm Trading Challenges에 적합한 몇 안 되는 EA 중 하나입니다.
  9. 최소 시작 자본금은 $41.16에서 $82.32입니다.
  10. GMT 시간대 또는 일광 절약 시간제 변환 설정이 필요하지 않으며, 뉴스 필터링도 필요하지 않습니다.
  11. 복잡한 매개변수 설정이 필요하지 않습니다. 자금 관리 설정을 간편하게 설정하세요.
  12. 고객은 필요에 따라 마틴게일 자금 관리를 활성화할 수 있으며, 기본적으로 비활성화되어 있습니다.
  13. EA는 최적화 기능을 제공하여 고객이 브로커의 과거 데이터를 기반으로 최적화할 수 있도록 합니다.
  14. 브로커 유형, 계좌 유형, 브로커 스프레드 또는 네트워크 지연 시간에 대한 요구 사항이 최소화되어 있습니다.
  15. 실제 스프레드 및 슬리피지의 영향을 제거하여 실제 거래 결과는 틱 데이터를 사용한 백테스트 결과와 거의 동일합니다.
  16. 백테스트 보고서는 QuantAnalyzer4를 통해 가져와 다른 저상관관계 EA와 함께 사용할 수 있습니다.
  17. EA는 버그로 인해 거래 결과에 영향을 미치지 않는 한 업데이트되지 않으므로 운영 안정성이 보장됩니다.

3.) 거래 요건

  • 브로커 유형: ECN, STP, MM 모두 제한 없이 사용 가능합니다.
  • 계좌 유형: 일반 계좌, 제로 스프레드, 이슬람 계좌 모두 제한 없이 사용 가능합니다.
  • 헤지 계좌: 헤지 계좌여야 합니다.
  • 브로커 시간대: 제한 없음.
  • 투자 목표: SPX500, XAUUSD.
  • 차트 설정: EURUSD 차트에 설치하고 실행하는 것이 좋습니다.
  • 차트 시간대: M15
  • 시작 자본금: 41.16 USD ~ 82.32 USD
  • 최소 레버리지: 1:10 ~ 1:250
  • 최대 스프레드: 스프레드 제한은 없지만, 낮을수록 좋습니다.
  • 최대 지연 시간: 2000ms 미만이지만, 낮을수록 좋습니다.
  • VPS 유형: Windows VPS가 필요합니다.

4.) 백테스팅 설정

  1. 실제 거래 결과가 백테스팅 결과와 일치하는지 확인하기 위해 최소 1분 단위의 캔들 또는 틱 과거 데이터를 사용하여 백테스팅하십시오.
  2. 과거 데이터의 품질이 98.00% 이상인지 확인하십시오. 과거 데이터 손실이 과도한 경우 구성 오류일 수 있습니다.
  3. ThinkMarkets/ThinkCapital에서 백테스팅하는 것이 좋습니다. 이 EA는 해당 브로커의 과거 데이터를 사용하여 개발되었습니다.
  4. 브로커에 이전 과거 데이터가 없는 경우, QuantDataManager를 사용하여 외부 과거 데이터를 가져와 공동 백테스팅을 수행할 수 있습니다.
  5. 다음은 제가 EA 개발에 사용한 과거 데이터 구성입니다. 백테스팅 설정의 참고 자료로 활용할 수 있습니다.
Symbol Spread Commission Buy swap Sell swap Decimal
 Data Source
SPX500 60 0.00 USD -171.00 USD -47.00 USD 0.01 Dukascopy
XAUUSD 50 0.00 USD -73.00 USD -27.00 USD 0.01 Dukascopy

5.) 기술 세부 정보

  • 틱 과거 데이터 출처: Dukascopy + ThinkMarkets/ThinkCapital
  • 샘플 기간: 2012.01.01 - 2020.01.01, Dukascopy 과거 데이터 사용
  • 샘플 외 기간: 2020.01.01 - 2025.07.01, ThinkMarkets/ThinkCapital 과거 데이터 사용
  • 진입 조건: 여러 SMA, CCI, Williams 지표의 조합
  • 청산 조건: 트레일링 스톱 및 시간제 청산
  • 연평균 거래량: 47.00건
  • 최장 무거래일: 259.62일
  • 최장 무거래 기간: 2015.06.18 - 2016.03.04
  • 신고가까지 평균 일수: 38.19일
  • 신고가까지 최장 일수: 373.05일
  • 최장 신고가 기간:2016.03.22 - 2017.03.30

6.) 자금 관리

다음 백테스트 결과는 ThinkMarkets/ThinkCapital의 사전 설정된 매개변수를 기반으로 합니다. 결과는 브로커마다 다를 수 있으며 참고용으로만 제공됩니다. 실제 거래 실적을 나타내는 것으로 간주하지 마십시오.
Risk Definition Balance Minimum initial capital Compound annual growth rate Max drawdown Minimum leverage requirement  Applicable situations
High risk 65 USD 82.32 USD CAGR 148.88 % MDD 50.00 %  1 : 250 Small capital account speculation
Medium risk 350 USD 350.00 USD CAGR 29.77 % MDD 10.00 %  1 : 50 Deposit trading, Prop Firm trading challenge period
Low risk 1900 USD 1900.00 USD CAGR 5.95 % MDD 2.00 %  1 : 10 Prop Firm Real Account
Fixed lot size 0.01 Lots 82.32 USD 122.56 USD 41.16 USD  1 : 50 Measure real performance

7.) 매수 공지

  1. 자금 관리를 제외하고, 공개적으로 표시되는 거래 신호 및 백테스트 성과는 다음과 같습니다. 
  2. EA의 기본 매개변수를 기반으로 하며 추가 구성 파일이 필요하지 않습니다.실제 거래 결과는 브로커마다 상당한 차이가 있습니다. ThinkMarkets/ThinkCapital 이외의 브로커를 사용하는 경우, 브로커의 과거 데이터를 기반으로 최적화할 수 있습니다.
  3. 구매 전에 본인의 재정 상황을 고려하십시오. 백테스트된 성과는 미래의 성과를 보장하지 않습니다. 무료 체험판을 다운로드하여 백테스트 및 최적화를 진행한 후, 만족스러우면 대여 또는 구매할 수 있습니다.
  4. 도움이 필요하거나 버그가 발견되면 저에게 연락해 주십시오. FAQ 지식 기반은 EA 토론 포럼이나 블로그를 방문하실 수도 있습니다.
  5. 버그가 거래 결과에 영향을 미치지 않는 한, 제품에 새로운 기능을 추가하지 않습니다. 잦은 업데이트는 많은 고객을 불편하게 할 수 있습니다.
  6. 브로커가 MQL5.com에서 구매한 EA 사용을 지원하지 않는 경우, 즉시 저에게 연락해 주시면 문제 해결을 도와드리겠습니다. 
  7. 현재 저는 MQL5.com에서만 제 EA를 판매하고 있습니다. 다른 웹사이트에서 제 EA를 판매하는 사람을 발견하시면 사기입니다. 속지 않도록 주의하십시오.

8.) 지원팀에 문의

  • 연락 창: https://www.mql5.com/en/users/sqrc
  • 연락 방법: 페이지에서 "메시지 보내기" 버튼을 클릭하여 개발자에게 문의하거나 제품 토론 포럼에 질문을 남겨주세요.
  • 연락 시간: 응답 시간: 응답 시간은 최대 5분이며, 연중무휴 24시간을 넘지 않습니다.

9.) 사기 주의

  1. EA의 실제 샘플 시작 시간은 판매자가 주장하는 시작 날짜가 아니라 MQL5 판매 페이지에 EA가 게시된 시간을 기준으로 해야 합니다.
  2. 구매 전에 판매자가 표시하는 거래 신호가 백테스트 결과와 거의 일치하는지 확인하여 판매자가 코드에서 백테스트 결과를 의도적으로 조작한 상황을 방지하십시오. 
  3. MQL5가 아닌 판매 채널은 주의하십시오. 판매자가 MQL5에서 판매하지 않는 경우, EA의 실제 출시일에 대한 공정한 제3자 기록이 없으므로 EA의 실제 샘플 외 시작 시간을 확인하기 어렵습니다.
  4. 판매자가 제공하는 거래 신호는 판매 페이지에 나열된 EA와 동일합니다. 이러한 유형의 사기는 예방하기 어렵습니다.
  5. 수익과 수익을 보장한다는 마케팅 홍보는 피하십시오. 투자와 사기 사이에는 분명한 경계가 있습니다. 판매자는 모든 투자에는 손실 및 수익 손실 가능성이 있음을 구매자에게 미리 알릴 의무가 있습니다.
