Piggy Bank EA MT5

기간 한정 특가: 8개월마다 임대 가격이 240달러씩 인상되어 최종 가격은 1,190달러가 됩니다.
1.) 트레이딩 시그널
2.) 제품 특징
- MQL5 기반의 희귀한 SPX500 + XAUUSD 포트폴리오입니다. 단순한 단일 트레이딩 전략이 아닙니다.
- 6개의 SPX500 트레이딩 전략과 4개의 XAUUSD 트레이딩 전략으로 구성되어 총 10개의 트레이딩 전략을 제공합니다.
- SPX500과 XAUUSD는 장기적으로 상승하는 경향이 있으므로, EA는 전반적인 추세를 유지하기 위해 롱 포지션만 거래합니다.
- 안전 제일! 이 전략은 마틴게일이나 그리드 트레이딩 전략을 사용하지 않아 자본 안정성을 보장합니다. 적절한 자금 관리는 마진콜을 예방합니다.
- 백테스팅 결과에 따르면, 수익률은 약 2.56, 장기 승률은 약 50%, 위험 대비 수익률은 약 1:5입니다.
- 각 거래는 24시간을 넘지 않으며, 평균 포지션 유지 시간은 약 4시간입니다.
- 각 거래는 실제 손절매, 이익실현, 그리고 후행 손절매 및 이익실현 설정이 있는 시장가 주문을 사용합니다.
- Prop Firm Trading Challenges에 적합한 몇 안 되는 EA 중 하나입니다.
- 최소 시작 자본금은 $41.16에서 $82.32입니다.
- GMT 시간대 또는 일광 절약 시간제 변환 설정이 필요하지 않으며, 뉴스 필터링도 필요하지 않습니다.
- 복잡한 매개변수 설정이 필요하지 않습니다. 자금 관리 설정을 간편하게 설정하세요.
- 고객은 필요에 따라 마틴게일 자금 관리를 활성화할 수 있으며, 기본적으로 비활성화되어 있습니다.
- EA는 최적화 기능을 제공하여 고객이 브로커의 과거 데이터를 기반으로 최적화할 수 있도록 합니다.
- 브로커 유형, 계좌 유형, 브로커 스프레드 또는 네트워크 지연 시간에 대한 요구 사항이 최소화되어 있습니다.
- 실제 스프레드 및 슬리피지의 영향을 제거하여 실제 거래 결과는 틱 데이터를 사용한 백테스트 결과와 거의 동일합니다.
- 백테스트 보고서는 QuantAnalyzer4를 통해 가져와 다른 저상관관계 EA와 함께 사용할 수 있습니다.
- EA는 버그로 인해 거래 결과에 영향을 미치지 않는 한 업데이트되지 않으므로 운영 안정성이 보장됩니다.
3.) 거래 요건
- 브로커 유형: ECN, STP, MM 모두 제한 없이 사용 가능합니다.
- 계좌 유형: 일반 계좌, 제로 스프레드, 이슬람 계좌 모두 제한 없이 사용 가능합니다.
- 헤지 계좌: 헤지 계좌여야 합니다.
- 브로커 시간대: 제한 없음.
- 투자 목표: SPX500, XAUUSD.
- 차트 설정: EURUSD 차트에 설치하고 실행하는 것이 좋습니다.
- 차트 시간대: M15
- 시작 자본금: 41.16 USD ~ 82.32 USD
- 최소 레버리지: 1:10 ~ 1:250
- 최대 스프레드: 스프레드 제한은 없지만, 낮을수록 좋습니다.
- 최대 지연 시간: 2000ms 미만이지만, 낮을수록 좋습니다.
- VPS 유형: Windows VPS가 필요합니다.
4.) 백테스팅 설정
- 실제 거래 결과가 백테스팅 결과와 일치하는지 확인하기 위해 최소 1분 단위의 캔들 또는 틱 과거 데이터를 사용하여 백테스팅하십시오.
- 과거 데이터의 품질이 98.00% 이상인지 확인하십시오. 과거 데이터 손실이 과도한 경우 구성 오류일 수 있습니다.
- ThinkMarkets/ThinkCapital에서 백테스팅하는 것이 좋습니다. 이 EA는 해당 브로커의 과거 데이터를 사용하여 개발되었습니다.
- 브로커에 이전 과거 데이터가 없는 경우, QuantDataManager를 사용하여 외부 과거 데이터를 가져와 공동 백테스팅을 수행할 수 있습니다.
- 다음은 제가 EA 개발에 사용한 과거 데이터 구성입니다. 백테스팅 설정의 참고 자료로 활용할 수 있습니다.
|Symbol
|Spread
|Commission
|Buy swap
|Sell swap
|Decimal
|Data Source
|SPX500
|60
|0.00 USD
|-171.00 USD
|-47.00 USD
|0.01
|Dukascopy
|XAUUSD
|50
|0.00 USD
|-73.00 USD
|-27.00 USD
|0.01
|Dukascopy
5.) 기술 세부 정보
- 틱 과거 데이터 출처: Dukascopy + ThinkMarkets/ThinkCapital
- 샘플 기간: 2012.01.01 - 2020.01.01, Dukascopy 과거 데이터 사용
- 샘플 외 기간: 2020.01.01 - 2025.07.01, ThinkMarkets/ThinkCapital 과거 데이터 사용
- 진입 조건: 여러 SMA, CCI, Williams 지표의 조합
- 청산 조건: 트레일링 스톱 및 시간제 청산
- 연평균 거래량: 47.00건
- 최장 무거래일: 259.62일
- 최장 무거래 기간: 2015.06.18 - 2016.03.04
- 신고가까지 평균 일수: 38.19일
- 신고가까지 최장 일수: 373.05일
- 최장 신고가 기간:2016.03.22 - 2017.03.30
6.) 자금 관리
다음 백테스트 결과는 ThinkMarkets/ThinkCapital의 사전 설정된 매개변수를 기반으로 합니다. 결과는 브로커마다 다를 수 있으며 참고용으로만 제공됩니다. 실제 거래 실적을 나타내는 것으로 간주하지 마십시오.
|Risk Definition
|Balance
|Minimum initial capital
|Compound annual growth rate
|Max drawdown
|Minimum leverage requirement
|Applicable situations
|High risk
|65 USD
|82.32 USD
|CAGR 148.88 %
|MDD 50.00 %
|1 : 250
|Small capital account speculation
|Medium risk
|350 USD
|350.00 USD
|CAGR 29.77 %
|MDD 10.00 %
|1 : 50
|Deposit trading, Prop Firm trading challenge period
|Low risk
|1900 USD
|1900.00 USD
|CAGR 5.95 %
|MDD 2.00 %
|1 : 10
|Prop Firm Real Account
|Fixed lot size
|0.01 Lots
|82.32 USD
|122.56 USD
|41.16 USD
|1 : 50
|Measure real performance
7.) 매수 공지
- 자금 관리를 제외하고, 공개적으로 표시되는 거래 신호 및 백테스트 성과는 다음과 같습니다.
- EA의 기본 매개변수를 기반으로 하며 추가 구성 파일이 필요하지 않습니다.실제 거래 결과는 브로커마다 상당한 차이가 있습니다. ThinkMarkets/ThinkCapital 이외의 브로커를 사용하는 경우, 브로커의 과거 데이터를 기반으로 최적화할 수 있습니다.
- 구매 전에 본인의 재정 상황을 고려하십시오. 백테스트된 성과는 미래의 성과를 보장하지 않습니다. 무료 체험판을 다운로드하여 백테스트 및 최적화를 진행한 후, 만족스러우면 대여 또는 구매할 수 있습니다.
- 도움이 필요하거나 버그가 발견되면 저에게 연락해 주십시오. FAQ 지식 기반은 EA 토론 포럼이나 블로그를 방문하실 수도 있습니다.
- 버그가 거래 결과에 영향을 미치지 않는 한, 제품에 새로운 기능을 추가하지 않습니다. 잦은 업데이트는 많은 고객을 불편하게 할 수 있습니다.
- 브로커가 MQL5.com에서 구매한 EA 사용을 지원하지 않는 경우, 즉시 저에게 연락해 주시면 문제 해결을 도와드리겠습니다.
- 현재 저는 MQL5.com에서만 제 EA를 판매하고 있습니다. 다른 웹사이트에서 제 EA를 판매하는 사람을 발견하시면 사기입니다. 속지 않도록 주의하십시오.
8.) 지원팀에 문의
9.) 사기 주의
- EA의 실제 샘플 시작 시간은 판매자가 주장하는 시작 날짜가 아니라 MQL5 판매 페이지에 EA가 게시된 시간을 기준으로 해야 합니다.
- 구매 전에 판매자가 표시하는 거래 신호가 백테스트 결과와 거의 일치하는지 확인하여 판매자가 코드에서 백테스트 결과를 의도적으로 조작한 상황을 방지하십시오.
- MQL5가 아닌 판매 채널은 주의하십시오. 판매자가 MQL5에서 판매하지 않는 경우, EA의 실제 출시일에 대한 공정한 제3자 기록이 없으므로 EA의 실제 샘플 외 시작 시간을 확인하기 어렵습니다.
- 판매자가 제공하는 거래 신호는 판매 페이지에 나열된 EA와 동일합니다. 이러한 유형의 사기는 예방하기 어렵습니다.
- 수익과 수익을 보장한다는 마케팅 홍보는 피하십시오. 투자와 사기 사이에는 분명한 경계가 있습니다. 판매자는 모든 투자에는 손실 및 수익 손실 가능성이 있음을 구매자에게 미리 알릴 의무가 있습니다.