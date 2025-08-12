Piggy Bank EA MT5

1.) Segnali di trading


2.) Caratteristiche del prodotto

  1. Questo è un raro portafoglio SPX500 + XAUUSD su MQL5. Non si tratta di una singola strategia di trading.
  2. È composto da 6 strategie di trading SPX500 e 4 strategie di trading XAUUSD, per un totale di 10 strategie di trading. 
  3. SPX500 e XAUUSD tendono a salire nel lungo termine, quindi l'EA opera solo in posizioni lunghe per garantire di rimanere in linea con il trend più ampio.
  4. La sicurezza prima di tutto! Questa strategia non utilizza una strategia Martingala o di grid trading, garantendo la sicurezza del capitale. Una corretta gestione del denaro impedisce le richieste di margine.
  5. In base ai risultati del backtesting, il fattore di profitto è di circa 2,56, il tasso di vincita a lungo termine è di circa il 50% e il rapporto rischio-rendimento è di circa 1:5.
  6. Ogni operazione non dura più di 24 ore, con un tempo medio di mantenimento della posizione di circa quattro ore.
  7. Ogni operazione utilizza ordini di mercato con impostazioni reali di stop-loss, take-profit e trailing stop-loss e take-profit.
  8. Uno dei pochi EA adatti alle sfide di trading Prop Firm.
  9. Il capitale iniziale minimo varia da $41,16 a $82,32.
  10. Non sono richieste impostazioni di fuso orario GMT o di conversione dell'ora legale, né è richiesto il filtraggio delle notizie.
  11. Non sono richieste impostazioni di parametri complessi; Imposta semplicemente le impostazioni di gestione del denaro.
  12. I clienti possono abilitare la gestione del denaro Martingale secondo necessità; è disabilitata di default.
  13. L'EA offre una funzione di ottimizzazione, che consente ai clienti di ottimizzare in base ai dati storici del proprio broker.
  14. Prevede requisiti minimi per tipo di broker, tipo di conto, spread del broker o latenza di rete.
  15. Eliminando l'impatto degli spread e dello slippage effettivi, i risultati di trading effettivi sono quasi identici ai risultati di backtesting utilizzando i dati tick.
  16. I report di backtest possono essere importati tramite QuantAnalyzer4 e utilizzati insieme ad altri EA a bassa correlazione.
  17. L'EA non verrà aggiornato a meno che un bug non influisca sui risultati di trading, garantendo la stabilità operativa.

3.) Requisiti di trading

  1. Tipo di broker: ECN, STP e MM sono tutti accettati, senza restrizioni.
  2. Tipo di conto: Standard, Zero Spread e conti islamici sono tutti accettati, senza restrizioni.
  3. Conto di copertura: Deve essere un conto di copertura.
  4. Fuso orario del broker: Nessuna restrizione.
  5. Obiettivo di investimento: SPX500, XAUUSD.
  6. Configurazione del grafico: si consiglia di installare ed eseguire su un grafico EURUSD.
  7. Fuso orario del grafico: M15
  8. Capitale iniziale: da 41,16 USD a 82,32 USD
  9. Leva minima: da 1:10 a 1:250
  10. Spread massimo: nessun limite di spread, ma più basso è meglio è.
  11. Latenza massima: inferiore a 2000 ms, ma più basso è meglio è.
  12. Tipo di VPS: è richiesto un VPS Windows.

4.) Impostazioni di backtest

  1. Eseguire il backtest utilizzando dati storici di almeno 1 minuto, come candele o tick, per garantire che i risultati di trading reali siano coerenti con i risultati del backtest.
  2. Assicurarsi che la qualità dei dati storici sia superiore al 98,00%. In caso di eccessiva perdita di dati storici, potrebbe esserci un errore di configurazione.
  3. Si consiglia il backtest su ThinkMarkets/ThinkCapital. Questo EA è stato sviluppato utilizzando i dati storici di questo broker. 
  4. Se il tuo broker non dispone di dati storici più vecchi, puoi utilizzare QuantDataManager per importare dati storici esterni per il backtesting congiunto.
  5. Quella che segue è la configurazione dei dati storici che ho utilizzato durante lo sviluppo del mio EA; può servire come riferimento per le impostazioni di backtesting.
Symbol Spread Commission Buy swap Sell swap Decimal
 Data Source
SPX500 60 0.00 USD -171.00 USD -47.00 USD 0.01 Dukascopy
XAUUSD 50 0.00 USD -73.00 USD -27.00 USD 0.01 Dukascopy

5.) Dettagli tecnici

  • Fonte dati storici tick: Dukascopy + ThinkMarkets/ThinkCapital.
  • Periodo di campionamento: 2012.01.01 - 2020.01.01, utilizzando i dati storici di Dukascopy.
  • Periodo fuori campione: 2020.01.01 - 2025.07.01, utilizzando i dati storici di ThinkMarkets/ThinkCapital.
  • Condizioni di ingresso: Combinazione di più indicatori SMA, CCI e Williams.
  • Condizioni di uscita: Trailing stop e uscita a tempo.
  • Media delle negoziazioni annuali: 47,00
  • Giorno più lungo senza negoziazioni: 259,62 giorni
  • Periodo più lungo senza negoziazioni: 2015.06.18 - 2016.03.04
  • Numero medio di giorni prima di un nuovo massimo: 38,19 giorni
  • Numero più lungo di giorni prima di un nuovo massimo: 373,05 giorni
  • Periodo più lungo con nuovo massimo: 2016.03.22 - 2017.03.30

6.) Gestione del denaro

I seguenti risultati del backtest si basano su parametri preimpostati su ThinkMarkets/ThinkCapital. I risultati possono variare a seconda del broker e sono forniti solo a scopo di riferimento. Non si deve presumere che rappresentino le reali performance di trading.
Risk Definition Balance Minimum initial capital Compound annual growth rate Max drawdown Minimum leverage requirement  Applicable situations
High risk 65 USD 82.32 USD CAGR 148.88 % MDD 50.00 %  1 : 250 Small capital account speculation
Medium risk 350 USD 350.00 USD CAGR 29.77 % MDD 10.00 %  1 : 50 Deposit trading, Prop Firm trading challenge period
Low risk 1900 USD 1900.00 USD CAGR 5.95 % MDD 2.00 %  1 : 10 Prop Firm Real Account
Fixed lot size 0.01 Lots 82.32 USD 122.56 USD 41.16 USD  1 : 50 Measure real performance

7.) Avviso di acquisto

  1. Ad eccezione della gestione del denaro, i segnali di trading visualizzati pubblicamente e le prestazioni backtested sono Si basano sui parametri predefiniti dell'EA e non richiedono file di configurazione aggiuntivi.
  2. I risultati di trading effettivi variano significativamente da un broker all'altro. Se utilizzi un broker diverso da ThinkMarkets/ThinkCapital, puoi ottimizzare in base ai dati storici del tuo broker.
  3. Ti preghiamo di valutare le tue capacità finanziarie prima dell'acquisto. Le prestazioni backtested non rappresentano le prestazioni future. Puoi scaricare una versione di prova gratuita per effettuare backtest e ottimizzare, quindi noleggiarla o acquistarla se la ritieni soddisfacente.
  4. In caso di difficoltà o bug, contattami. Puoi anche visitare il forum di discussione o il blog degli EA per la knowledge base delle FAQ.
  5. Non aggiungerò nuove funzionalità al prodotto a meno che un bug non influisca sui risultati di trading. Aggiornamenti frequenti infastidiranno molti clienti.
  6. Se il tuo broker non supporta l'utilizzo di un EA acquistato su MQL5.com, contattami immediatamente e ti assisterò nella risoluzione del problema. 
  7. Attualmente, vendo i miei EA solo su MQL5.com. Se vedi qualcuno che vende i miei EA su altri siti web, si tratta di una truffa. Fai attenzione a non cascarci.

8.) Contatta l'assistenza

  • Finestra di contatto: https://www.mql5.com/en/users/sqrc
  • Metodo di contatto: clicca sul pulsante "Invia messaggio" sulla pagina per contattare lo sviluppatore o lascia le tue domande nel forum di discussione del prodotto.
  • Tempo di contatto: Tempo di risposta: il tempo di risposta è di soli cinque minuti e non superiore a 24 ore, sette giorni su sette, 365 giorni all'anno.

9.) Attenzione alle truffe

  1. L'orario di inizio effettivo fuori dal campione di un EA dovrebbe basarsi sull'orario di pubblicazione dell'EA sulla pagina di vendita di MQL5, non semplicemente sulla data di inizio dichiarata dal venditore.
  2. Prima dell'acquisto, verifica che i segnali di trading visualizzati dal venditore siano approssimativamente coerenti con le prestazioni backtested per evitare situazioni in cui il venditore abbia deliberatamente manipolato i risultati del backtesting nel codice. 
  3. Fai attenzione ai canali di vendita non MQL5. Se il venditore non vende in MQL5, non esiste una registrazione imparziale di terze parti della vera data di rilascio dell'EA, rendendo difficile verificare il vero orario di inizio fuori campione dell'EA.
  4. Si prega di notare che i segnali di trading forniti dal venditore sono gli stessi EA elencati nella pagina di vendita. Questo tipo di frode è difficile da prevenire.
  5. Evitate le proposte di marketing che promettono profitti e rendimenti garantiti. C'è una linea sottile tra investimento e frode. I venditori hanno l'obbligo di informare in anticipo gli acquirenti che qualsiasi investimento comporta il potenziale di perdita e perdita di rendimento.

10.) Disclaimer

Questo programma (Expert Advisor, di seguito denominato "Software") è destinato esclusivamente a scopi di ricerca e test sul trading algoritmico. Il contenuto fornito è esclusivamente per la dimostrazione e l'analisi di modelli di strategie di trading e non costituisce alcuna forma di consulenza sugli investimenti o sollecitazione al trading di titoli. Quando si utilizza questo software per il trading, gli utenti devono valutare attentamente la propria tolleranza al rischio e assumersi la piena responsabilità delle proprie azioni di trading. Lo sviluppatore non fornisce alcuna consulenza personalizzata sugli investimenti né raccomandazioni specifiche sui tempi di negoziazione per alcuno strumento finanziario. Tutti i risultati di negoziazione varieranno a causa delle fluttuazioni del mercato e delle condizioni operative dell'utente. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Lo sviluppatore non è responsabile per eventuali perdite derivanti da transazioni effettuate utilizzando questo software e non fornisce alcuna garanzia.

Inoltre, questo software è destinato esclusivamente a utenti internazionali ed è soggetto alle leggi locali. Non è destinato alle persone residenti nelle seguenti regioni (indipendentemente dalla nazionalità, residenza o giurisdizione legale/fiscale), incluse ma non limitate a:

Abcasia, Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Bielorussia, Belgio, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia ed Erzegovina, Botswana, Brasile, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Canada, Capo Verde, Repubblica Centrafricana, Ciad, Cile, Cina, Colombia, Comore, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Isole Cook (Nuova Zelanda), Costa Rica, Costa d'Avorio, Croazia, Cuba, Cipro Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Danimarca, Gibuti, Dominica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Egitto, El Salvador, Guinea Equatoriale, Eritrea, Estonia, Swaziland, Etiopia, Fiji, Finlandia, Francia, Gabon, Gambia, Georgia, Germania, Ghana, Grecia, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Ungheria, Islanda, India, Indonesia, Iran, Iraq, Irlanda, Israele, Italia, Giamaica, Giappone, Giordania, Kazakistan, Kenya, Kiribati, Kosovo, Kuwait, Kirghizistan, Laos, Lettonia, Libano, Lesotho, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madagascar, Malawi, Malesia, Maldive, Mali, Malta, Isole Marshall, Mauritania Australia, Mauritius, Messico, Stati Federati di Micronesia, Moldavia, Monaco, Mongolia, Montenegro, Marocco, Mozambico, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue (Nuova Zelanda), Corea del Nord, Cipro del Nord, Macedonia del Nord, Norvegia, Oman, Pakistan, Palau, Palestina, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Filippine, Polonia, Portogallo, Transnistria, Qatar, Romania, Russia, Ruanda, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine Grenadine, Samoa, San Marino, Sao Tomé e Principe, Arabia Saudita, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Isole Salomone, Somalia Asia, Somaliland, Sudafrica, Corea del Sud, Ossezia del Sud, Sudan del Sud, Spagna, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Svezia, Svizzera, Siria, Repubblica di Cina (Taiwan), Tagikistan, Tanzania, Thailandia, Timor Est, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Vaticano, Venezuela, Vietnam, Sahara Occidentale, Yemen, Zambia, Zimbabwe e vari territori d'oltremare e regioni amministrative speciali, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Hong Kong, Macao, Guam, Porto Rico, Isole Vergini americane, Isole Vergini britanniche, Bermuda, Polinesia francese, Saint Pierre e Miquelon, Martinica, Isole Cayman, Isola di Man, Gibilterra, Groenlandia, Nuova Caledonia, Tokelau, ecc.

Se sei una persona fisica, giuridica o giuridicamente o fiscalmente indipendente e risiedi nelle regioni sopra menzionate, ti preghiamo di non scaricare, acquistare, noleggiare o utilizzare questo software. Lo sviluppatore non intraprende alcuna forma di promozione, vendita, servizio o sollecitazione nelle regioni sopra menzionate, né si rivolge intenzionalmente ad attività commerciali in tali regioni.

L'utilizzo di questo software implica la lettura, la comprensione e l'accettazione di tutti i termini e le condizioni, che costituiscono un contratto legalmente vincolante. Riconosci e garantisci che il tuo utilizzo è pienamente conforme alle leggi della tua giurisdizione e che ti assumi tutti i rischi e le responsabilità legali correlati.


