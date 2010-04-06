Piggy Bank EA MT5

期間限定オファー: 8 か月ごとにリース価格が 240 ドル増加し、最終価格は 1,190 ドルになります。

チャンネル登録はこちら：https://www.mql5.com/en/channels/sqrcltd (最新の製品プロモーションとEAリリース情報をいち早く入手してください)


1.) 取引シグナル


2.) 製品の特徴

  1. これはMQL5では珍しいSPX500 + XAUUSDポートフォリオです。これは単一の取引戦略ではありません。
  2. 6つのSPX500取引戦略と4つのXAUUSD取引戦略、合計10の取引戦略で構成されています。 
  3. SPX500とXAUUSDは長期的に上昇する傾向があるため、EAはロングポジションのみを保有し、全体的なトレンドとの整合性を確保します。
  4. 安全第一！この戦略はマーチンゲール法やグリッドトレード戦略を採用していないため、資金の安全性が確保されます。適切な資金管理により、マージンコールを回避できます。
  5. バックテストの結果に基づくと、利益率は約2.56、長期勝率は約50%、リスクリワードレシオは約1:5です。
  6. 各取引は24時間以内で、ポジションの平均保有時間は約4時間です。
  7. 各取引では、実際のストップロス、テイクプロフィット、およびトレーリングストップロスとテイクプロフィットの設定を含む成行注文を使用します。
  8. Prop Firm Trading Challengesに適した数少ないEAの1つです。
  9. 最低開始資金は41.16ドルから82.32ドルです。
  10. GMTタイムゾーンやサマータイムの変換設定、ニュースフィルタリングは不要です。
  11. 複雑なパラメータ設定は不要です。資金管理の設定を行うだけです。
  12. お客様は必要に応じてマーチンゲール方式の資金管理を有効化できます。デフォルトでは無効化されています。
  13. EAは最適化機能を提供しており、お客様はブローカーのヒストリーデータに基づいて最適化を行うことができます。
  14. ブローカーの種類、口座の種類、ブローカーのスプレッド、ネットワークの遅延に関する要件は最小限です。
  15. 実際のスプレッドとスリッページの影響を排除することで、実際の取引結果はティックデータを用いたバックテスト結果とほぼ同じになります。
  16. バックテストレポートはQuantAnalyzer4経由でインポートでき、他の低相関EAと組み合わせて使用できます。
  17. EAはバグが取引結果に影響を与えない限り更新されないため、運用の安定性が確保されます。

3.) 取引要件

  • ブローカーの種類：ECN、STP、MMはすべて制限なくご利用いただけます。
  • 口座の種類：スタンダード、ゼロスプレッド、イスラム口座はすべて制限なくご利用いただけます。
  • ヘッジ口座：ヘッジ口座である必要があります。
  • ブローカーのタイムゾーン：制限なし。
  • 投資対象：SPX500、XAUUSD
  • チャート設定：EURUSDチャートにインストールして実行することをお勧めします。
  • チャートタイムゾーン：M15
  • 開始資金：41.16 USD～82.32 USD
  • 最小レバレッジ：1:10～1:250
  • 最大スプレッド：スプレッド制限なし。ただし、低いほど望ましい。
  • 最大レイテンシ：2000ms以下。ただし、低いほど望ましい。
  • VPSタイプ：Windows VPSが必要です。

4.) バックテスト設定

  1. 実際の取引結果がバックテスト結果と一致することを確認するため、少なくとも1分足のローソク足またはティックのヒストリカルデータを使用してバックテストを実施してください。
  2. ヒストリカルデータの品質が98.00%以上であることを確認してください。ヒストリカルデータの損失が過度に大きい場合は、設定エラーの可能性があります。
  3. ThinkMarkets/ThinkCapitalでのバックテストを推奨します。このEAは、このブローカーのヒストリカルデータを使用して開発されました。
  4. ブローカーが古い履歴データを保持していない場合は、QuantDataManager を使用して外部の履歴データをインポートし、共同バックテストを行うことができます。
  5. 以下は、私がEAを開発する際に使用した履歴データ設定です。バックテスト設定の参考としてご利用ください。
Symbol Spread Commission Buy swap Sell swap Decimal
 Data Source
SPX500 60 0.00 USD -171.00 USD -47.00 USD 0.01 Dukascopy
XAUUSD 50 0.00 USD -73.00 USD -27.00 USD 0.01 Dukascopy

5.) テクニカル詳細

  • 履歴データソース：Dukascopy + ThinkMarkets/ThinkCapital。
  • サンプル期間：2012年1月1日～2020年1月1日、Dukascopyの履歴データを使用。
  • サンプル期間外：2020年1月1日～2025年7月1日、ThinkMarkets/ThinkCapitalのヒストリカルデータを使用。
  • エントリー条件：複数のSMA、CCI、Williams指標の組み合わせ。
  • エグジット条件：トレーリングストップとタイムドエグジット。
  • 年間平均取引回数：47.00回
  • 最長取引なし日数：259.62日
  • 最長取引なし期間：2015年6月18日～2016年3月4日
  • 最高値更新までの平均日数：38.19日
  • 最高値更新までの最長日数：373.05日
  • 最長最高値更新期間：2016年3月22日～2017年3月30日

6.) 資金管理

以下のバックテスト結果は、ThinkMarkets/ThinkCapitalの設定パラメータに基づいています。結果はブローカーによって異なる場合があり、参考情報としてのみ提供されています。実際の取引パフォーマンスを反映しているとは限りません。
Risk Definition Balance Minimum initial capital Compound annual growth rate Max drawdown Minimum leverage requirement  Applicable situations
High risk 65 USD 82.32 USD CAGR 148.88 % MDD 50.00 %  1 : 250 Small capital account speculation
Medium risk 350 USD 350.00 USD CAGR 29.77 % MDD 10.00 %  1 : 50 Deposit trading, Prop Firm trading challenge period
Low risk 1900 USD 1900.00 USD CAGR 5.95 % MDD 2.00 %  1 : 10 Prop Firm Real Account
Fixed lot size 0.01 Lots 82.32 USD 122.56 USD 41.16 USD  1 : 50 Measure real performance

7.) 購入に関するお知らせ

  1. 資金管理を除き、公開されている取引シグナルはバックテストされたパフォーマンスはEAのデフォルトパラメータに基づいており、追加の設定ファイルは必要ありません。
  2. 実際の取引結果はブローカーによって大きく異なります。ThinkMarkets/ThinkCapital以外のブローカーをご利用の場合は、ブローカーの履歴データに基づいて最適化できます。
  3. ご購入前に、ご自身の財務状況を考慮してください。バックテストされたパフォーマンスは将来のパフォーマンスを示すものではありません。無料トライアル版をダウンロードしてバックテストと最適化を行い、ご満足いただけた場合はレンタルまたはご購入いただけます。
  4. 問題が発生したり、バグを見つけた場合は、ご連絡ください。EAディスカッションフォーラムまたはブログのFAQナレッジベースもご覧ください。
  5. バグが取引結果に影響を与えない限り、製品に新しい機能を追加することはありません。頻繁なアップデートは多くのお客様にご迷惑をおかけします。
  6. ご利用のブローカーがMQL5.comで購入したEAの使用をサポートしていない場合は、すぐにご連絡ください。問題のトラブルシューティングをお手伝いいたします。
  7. 現在、私はEAをMQL5.comでのみ販売しています。他のウェブサイトで私のEAを販売している人を見かけたら、それは詐欺です。騙されないようにご注意ください。

8.) サポートへのお問い合わせ

  • お問い合わせ窓口：https://www.mql5.com/en/users/sqrc
  • お問い合わせ方法：ページ上の「メッセージを送信」ボタンをクリックして開発者に連絡するか、製品ディスカッションフォーラムにご質問を残してください。
  • お問い合わせ時間：返信時間は最短5分、最長24時間以内、年中無休です。

9.) 詐欺にご注意ください

  1. EAの実際のサンプル外開始時間は、販売者が主張する開始日ではなく、MQL5販売ページにEAが公開された時間に基づいています。
  2. 購入前に、販売者が表示する取引シグナルがバックテストのパフォーマンスと概ね一致していることを確認してください。販売者がコード内で故意にバックテスト結果を操作しているような事態を避けるためです。
  3. MQL5以外の販売チャネルにはご注意ください。販売者がMQL5で販売していない場合、EAの真のリリース日に関する公平な第三者記録がないため、EAの真のサンプル外開始時刻を確認することが困難です。
  4. 販売者が提供する取引シグナルは、販売ページに掲載されているEAと同一のものであることにご注意ください。この種の詐欺は防止が困難です。
  5. 利益とリターンの保証を約束するマーケティングの売り文句には近づかないでください。投資と詐欺の間には微妙な境界線があります。販売者は、いかなる投資にも損失とリターンの喪失の可能性があることを購入者に事前に通知する義務があります。
おすすめのプロダクト
Gold Zone EA
Simon Reger
4.5 (8)
エキスパート
Gold Zone EA は、供給ゾーンと需要ゾーン（Supply & Demand）を用いて市場構造を分析し、あらかじめ定義された価格反応に基づいて自動的に取引を行う Expert Advisor です。 本EAは、ゾーン検出、モメンタム分析、EMA フィルター、複数のテイクプロフィット、ブレークイーブン、トレーリングストップ、さらにチャート上で操作可能な手動トレードパネルを統合しています。 対応銘柄の例： XAUUSD、EURUSD、GBPUSD、USDJPY、BTCUSD およびその他の多くの通貨ペア、指数、CFD に対応しています。 外部 DLL は不要です。 取引ロジック 供給・需要ゾーンの検出 EA は以下を用いて構造的な価格領域を識別します： ベースキャンドル（Base High / Base Low） キャンドルパターンフィルター オプションの EMA トレンド強度 ゾーンサイズと重複チェック 無効化されたゾーンの自動除去 価格が複数回ゾーンを突破する、または無効化カウンターに達するとゾーンは非アクティブになります。 ゾーンのアクティベーション 価格が以下を満たすとゾー
FREE
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
エキスパート
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
BigBankSmc ICT Concept
John Muguimi Njue
エキスパート
BIGBANKSmc ICT CONCEPT PROP - Institutional Intelligence Meets Smart Money Architecture WHERE CENTRAL BANK LOGIC MEETS ALGORITHMIC PRECISION SET FILE:   MQL5 CHAT LINK ON SALE: $977.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $9977.00 HURRY SYSTEM OVERVIEW BIGBNKSmc ICT CONEPT PROP represents the convergence of two dominant market paradigms: Inner Circle Trader (ICT) methodology and Smart Money Concepts (SMC)—synthesized into a unified, autonomous trading framework that mirrors institutional or
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
エキスパート
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
エキスパート
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
Maxi Daxi
Malhar Utpalkumar Jivrajani
エキスパート
Introducing Maxi Daxi, a meticulously crafted Expert Advisor designed for consistent, long-term success in the Germany Index (DAX) market. Maxi Daxi will NOT BLOW your account. No Grid, No Martingale, No Averaging, No AI/ML, No Quantum gimmicks. We made it to be steady and not risky. DO NOT WORRY! WE ARE NOT GOING TO INCREASE THE PRICE! Instead, we will stop selling this once we reach to the 30 sales. After purchasing, DM me for LIVE SIGNAL (myfxbook).  LIVE TRADES match 100% with myfxbook . In
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
エキスパート
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
RSI Auto Trader
Harun Benge
エキスパート
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Gold SWmax EA
Sergei Linskii
エキスパート
Gold SWmax EA は、Meta Trader 5 の最高のエキスパート アドバイザーの 1 つです。アドバイザーの独自のアルゴリズムは、技術的および数学的分析の要素を考慮して資産価格の動きを分析し、収益性の高いエントリ ポイントとエグジット ポイントを決定し、高度な資金管理とロット乗数を使用します。 Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimization at any other broker. Trading this EA in the real account >>>  CLICK HERE My Telegram channel >>>   https://t.me/GoldVenamax   推奨： ブローカー：RoboForex , Weltrade またはその他
Gold SDmax EA
Sergei Linskii
エキスパート
Gold SDmax EA は、Meta Trader 5 の最高のエキスパート アドバイザーの 1 つです。アドバイザーの独自のアルゴリズムは、技術的および数学的分析の要素を考慮して資産価格の動きを分析し、収益性の高いエントリ ポイントとエグジット ポイントを決定し、高度な資金管理とロット乗数を使用します。 Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimization at any other broker. Trading this EA in the real account >>>  CLICK HERE My Telegram channel >>>   https://t.me/GoldVenamax   推奨： ブローカー：RoboForex , Weltrade またはその
Dracula MT5
Anatoliy Lukanin
エキスパート
Fully automated, which does not use grid strategies, martingale, averaging positions, waiting out a loss, etc. The idea is not complicated, when flat, 2 limit orders are set when using USE_LIMIT_ORDERS = true, otherwise it trades by market. When an order is triggered, the position is closed by TAKE_PROFIT, SIGNAL_TRAILING_TAKE_PROFIT in an unsuccessful situation by STOP_LOSS_VIRTUAL. Or the orders are deleted. After closing a position, the expert looks at how the position closed, with a pr
Golden Osiris EA
Luis Corso
エキスパート
What is Golden Osiris EA? Golden Osiris EA is a high-performance Expert Advisor (trading robot) specifically designed for trading XAUUSD (gold) on MetaTrader 5. It combines a powerful algorithmic structure with adaptive logic to fully capitalize on market movements in the current trading environment. Developed using the latest algorithmic updates, this EA analyzes key level breakouts, price action, and signals from technical indicators specially tuned for the gold market. Key Features:
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
エキスパート
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
ScorpionGrid
Evgenii Kuznetsov
5 (3)
エキスパート
Multi-currency grid Expert Advisor, in most cases it receives quite accurate entries. If an entry is not accurate enough, the positions are managed using an elaborate martingale strategy. Work on real account:  http://tiny.cc/nkaqmz Entries are performed using the signals of RSI and Stochastic indicators, in the overbought/oversold areas, plus additional entry conditions based on a proprietary algorithm. Recommended timeframe - М15. Input parameters SetName - name of the current settings file Ma
Tech EA
Heiko Kendziorra
エキスパート
Buy the dip - sell the spike of the US Tech 100 Index No martingale, no grid, always just one order open with StopLoss.  Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2196371 The starting price is only for the first buyers, next price USD 399 and every week that ends with a profit, it increases by another 100. The default settings  are for the US 100 Tech(Cash) CFD   M15  chart, the default lotsizes are for an account of USD 10000.   The minimum account balance is USD 100 to trade 0.01 buy and
ADX Cross Sell
Jorge Rodriguez Redondo
エキスパート
ADX Cross Sell - Precisión con lógica direccional y gestión dinámica avanzada   Versión actual: 6.63 ️ Autor: Jorge Rodríguez “Kium” ️ Compatible con: MetaTrader 5 ️ Tipo: Expert Advisor (EA) automático Estrategia: Tendencial con validación de momentum y filtros temporales Protección: Gestión dinámica de riesgos (SL/TP/BE)   Descripción general ADX Cross Buy es un Expert Advisor de tipo tendencial que busca oportunidades de compra sólidas mediante el cruce del indicador   ADX
Exotics Adv
Ivan Simonika
エキスパート
Exotic Bot   is a multi -cream multifunctional adviser working on any time frame and in any market conditions. The robot’s work is taken as a system of averaging with the non -geometric progression of the construction of a trading grid. Built -in protection systems: special filters, spreading, internal restriction of trading time. Building a trading grid, taking into account important internal levels. The ability to configure trading aggressiveness. Work postponed orders with trailing orders. T
Nasdaq Scalper V1 MT5
Benrashi Sagev Jacobson
エキスパート
PROP FIRM READY!   -> Ask for set file | Price increases 100$ after each purchase | Final price 999$ |    Darwinex zero live account -   Link 100 Thousand profit firm allocation contact for more information. Key Features: Forward optimization, monte carlo, Sequencial optimization, and walk forward matrix stress testing uses trailing stop and no set TP so profit isn't capped Symbol: NASDAQ M15 CFD or futures No martingale & grid based trading. Contact me to learn more about the reasoning behind
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
エキスパート
Expert Advisor Description EA TugOfWar will open both buy and sell positions at different times according to the triggered signal, the most positions and in accordance with the market direction that will win and profit.  Profit target per war is 1% to 5%. Warmode normal = Longterm strategy Warmode extreme = Shortterm strategy Parameter Description StartTrade =  Time to start trading / open position EndTrade =  Time to end trading / open position WarMode =  1 -> Normal, 2 -> Extreme (lots of tr
FREE
Golden Retracement
Raza Khan
エキスパート
Harness the power of the universe's most perfect number. Golden Retracement is an Expert Advisor meticulously engineered to identify and trade precise reversals at key Fibonacci retracement levels. It automatically detects significant market swings and calculates the golden ratio levels (38.2%, 50.0%, 61.8%), waiting for the price to "bounce" with a powerful confirmation. This bot brings mathematical elegance and disciplined execution to your trading, helping you capitalize on deep corrections a
Maximum Infinity Pro
Jatuporn Kamwang
エキスパート
Maximum Infinity Pro – MT5用 高度グリッドEA Maximum Infinity Proは、MetaTrader 5用に設計されたプロフェッショナルグレードのエキスパートアドバイザー（EA）であり、高度なグリッド取引ロジックと堅牢なリスク管理および適応型エントリー/エグジット戦略を組み合わせています。このEAは、信頼性が高く、柔軟で、完全に自動化された取引ソリューションを求める初心者から経験豊富なトレーダーまで適しています。 主な特徴 スマートグリッドシステム (Smart Grid System): 様々な市場状況で最適なパフォーマンスを発揮するために、動的なロットサイズとグリッド間隔で売買グリッドを自動的に管理します。 適応型エントリーロジック (Adaptive Entry Logic): 複数のインジケーターとフィルターを使用して、確率の高い取引エントリーを特定し、不要な取引を減らし、勝率を向上させます。 バスケットテイクプロフィット＆トレーリング (Basket Take Profit & Trailing): 目標利益に達すると全てのグリッドポジ
TradeGhost
Stefano Padovano
エキスパート
Vi Presento TradeGhost ! e' un Ea molto potente con una strategia che preferisco tenere nascosta! comunque spiego il funzionamento in breve! Questo ea grazie al controllo di vari fattori  crea un trade Fantasma che ovviamente non viene aperto ! ma viene registrato in modo da capire se quel trade era stato perdente o vincente. ( posso aggiungere che questo è un p'o' il Segreto del trading messo in questo ea, NoN fa scalping però quando apre hai una sorte di tranquillità che se anche fa il DD il p
DAI Breakout Matrix EA
Phatcharawat Muangchiengwan
エキスパート
DAI Breakout Matrix EA DAI Breakout Matrix EA is a multi-timeframe breakout and grid engine designed for gold and volatile symbols. It combines breakout entries, 2-timeframe Williams %R confirmation, adaptive grid management, profit-locking and manual integration via chart buttons, all monitored by a clear on-chart HUD. Recommended symbol: XAUUSD Recommended base timeframe: M10 (custom 10-minute chart) This EA is a professional tool, not a “set and forget” solution. Proper money management and t
SmartEdgeAnalyzer
Abenathi Ntwana
エキスパート
Smart Edge Analyzer — Edge Your Risk. Master Your Market. Smart Edge Analyzer is a powerful fully automated trading robot designed for traders who want intelligent, precision-driven market entries — without lifting a finger. Originally created as a manual signal tool, Smart Edge Analyzer has been fully upgraded to place real trades automatically based on advanced technical conditions. It combines robust market analysis with a smart execution engine that protects your capital while capturing
TRDR Bot1
Musa Mampondo
エキスパート
Multi-Indicator MT5 Expert Advisor Designed for Trend, Reversal & Momentum Alignment TRDR Bot-1 is a versatile Expert Advisor developed by TRADEWYZE, engineered for traders who want a robust, rules-driven system that blends trend-following, reversal detection, momentum confirmation, and strict risk protections. The EA combines multiple indicators—MACD, Stochastic, CCI, Moving-Average Oscillator (MAO), Pin Bar detection, and Candle Color patterns—to identify high-quality trade setups across For
SmartSMC Liquidity Sweep
Gooi Meng Liang
エキスパート
SmartSMC EA – Liquidity Sweeps For over 10 years in the Gold market I’ve watched how price hunts liquidity before the real move. SmartSMC EA is my distilled version of that edge: a simple, disciplined SMC liquidity-sweep engine that trades XAUUSD with clean risk and professional execution. Why choose SmartSMC? Because it blends Smart Money Concepts with rock-solid automation. You don’t need to second-guess the chart—attach the EA, choose your risk, and let it handle entries, exits, sizing and
AdaFibo Trader
Van Dao Lai
エキスパート
Ada Fibo Trader is an automated trading system for MetaTrader 5, designed around a risk-controlled Fibonacci pullback DCA strategy . MY SIGNAL ON MQL5 The Expert Advisor focuses on capital protection, disciplined trade execution, and long-term stability , rather than aggressive or high-risk trading. The system limits trade frequency, controls exposure at all times, and avoids risky techniques such as martingale or unlimited grid. Key Features Fibonacci-based pullback DCA strategy Maximum one tra
TW Wolf Martingale MT5
Altan Karakaya
エキスパート
プロフェッショナル グリッド & マーチンゲール EA TW Wolf Martingale MT5 は、正確なリスク管理、柔軟な執行、そしてさまざまな市場環境における安全な自動取引を求めるトレーダー向けに設計された、プロフェッショナルなグリッド & マーチンゲール EA 兼 高度なスマートグリッド取引 EA です。 この高度なマーチンゲール EA は、構造化されたグリッドロジックとスマートなリスク管理を組み合わせ、攻撃的または固定設定を使用せずに、複数の銘柄と時間足で低リスクのグリッド取引を可能にします。制御された執行と適応型取引戦略に重点を置いた、信頼性の高いプロフェッショナル Forex ロボット MT5 です。 TW Wolf Martingale MT5 の主な機能 1- デュアルエントリーシステム グリッドベースおよびインジケーターベースの両方のエントリーに対応し、最大限の柔軟性と適応型取引戦略を提供します。 2- マルチタイムフレーム対応 トレーダーのリスク設定および選択したグリッドまたはマーチンゲール戦略に応じて、あらゆる時間足で稼働します。 3- マルチマー
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
エキスパート
This is a Hedge EA for Sideways Markets The market is sideways 80% of the time. This EA performs well during this phase and accepts stop-losses (SL) during periods of strong news and strong trends. The full-time backtest shows good results, but if you run it live and turn the EA on and off during critical periods, its efficiency will be even higher. Advantages: Take Profit (TP) for individual orders , which is highly beneficial for minimizing slippage. Trims orders to reduce risks when the mark
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況や時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12、W1）でトリガーされる 9つ の独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 EAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの中核となるロジックは、特定のシグナルを識別することに重点を置いています。Golden Hen EAは、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン（averaging）手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべてのトレードは、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルをダウンロード v2.5 9つの戦略の概要 EAは複数の時間枠で同時にXAUUSDチャートを分析します： 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に、潜在的な強気（bullish）反転シグナルを識別するために、直近のバーの特
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
エキスパート
実運用シグナル（リアル口座） IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   本 EA は、MQL5 に表示されている 検証済みのリアルトレードシグナル と同一のロジックおよび執行ルールを使用しています。 推奨された最適化設定 を使用し、 信頼性の高い ECN / RAW スプレッドブローカー を利用した場合、実際の取引動作は当該リアルシグナルのパフォーマンスおよび取引構造に近いものとなります。 なお、ブローカー条件、スプレッド、約定品質、VPS 環境の違いにより、個々の結果は異なる場合があります。 本 EA は数量限定販売となっており、価格 USD 499 にて残り 2 本のみです；ご購入後、プライベートメッセージにてご連絡いただければ、ユーザーマニュアルおよび推奨設定をお渡しします。 過度なグリッド取引なし、危険なマーチンゲールなし、ナンピン（平均取得単価引き下げ）なし。 重要：GoldWave は実際の市場環境向けに設計されています。 本システムは AI 補助型の適応ロジ
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
エキスパート
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
エキスパート
Vortex Turbo — 「嵐を操り、Vortexを制する」 Vortex Turboは、最先端のAIアーキテクチャ、適応型市場ロジック、そして精密なリスク管理を融合した独自の開発技術であり、インテリジェントトレーディングの新たな進化段階を体現しています。実績のあるアルゴリズム原理に基づき、複数の戦略を、新たなレベルの予測インテリジェンスを備えた統合型高速エコシステムに統合します。金（XAUUSD(GOLD)）のスキャルピングエキスパートとして設計されたVortex Turboは、制御されたマーチンゲール法と平均化グリッドを採用し、各 ポジションは内蔵のストップロスによって完全に保護されています 。これにより、パワー、精度、安全性の完璧なバランスが確保されています。 非常に重要です！エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した説明書をお送りします。 価格 $555 は 1月19日（月）まで有効です。 その後、価格は $675 に上がります。（最終価格 $1999） Vortex Turbo   Expert Advisorを 購
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
エキスパート
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 [機能と推奨事項] 取引対象 : XAUUSD（金） 時間軸 : 30分（反応速度とシグナル品質の
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
エキスパート
クォンタムバロンEA 石油が「黒い金」と呼ばれるのには理由があります。Quantum Baron EA を使用すれば、比類のない精度と信頼性で石油を活用できます。 M30 チャートの XTIUSD (原油) の高オクタン価の世界を支配するように設計された Quantum Baron は、レベルアップしてエリート精度で取引するための究極の武器です。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引   価格 。       10回購入するごとに価格が50ドルずつ上がります。最終価格は4999ドルです。 ライブ信号:       ここをクリック クォンタムバロンチャンネル:       ここをクリック ***Quantum Baron MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます！*** 詳細については、プライベートでお問い合わせくださ
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
エキスパート
プロップファーム準備完了！ 短期的なアカウント転売や短期的な利益獲得を目的として設計されていない マーチンゲールなし / グリッドなし / AIなし 長期的な一貫性を重視するトレーダー向けに設計 ライブ結果: ライブシグナル | メインポートフォリオ |   FTMO結果   |  パブリックコミュニティ 発売価格: 249 ドル、次回価格: 349 ドル (残り 6 部のみ) ゴールドアトラスとは何ですか？ Gold Atlasは、金（XAUUSD）のプロフェッショナルな自動取引システムです。マルチエントリーブレイクアウトアプローチを採用し、日中の動きと大きなトレンドブレイクアウトの両方を捉えます。 このシステムは指標や固定時間枠に基づかず、最小限の最適化を使用して曲線のフィッティングを減らし、堅牢性を向上させます。 Gold Atlas は 5 つの異なるブレイクアウト レベルで動作し、それぞれに独自のストップ ロスとトレーリング ストップ ロジックがあり、強力な内部分散を実現しています。 この戦略は、さまざまな市場体制と市況をカバーし、2006 年まで遡って 10,000 件
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
エキスパート
Autorithm AI 技術仕様  AUTORITHM は、MetaTrader 5向けに設計された高度なAI搭 Strategy Testerに関する重要なお知らせ: MetaTraderの技術的制限により、Strategy Tester環境ではインターネットアクセスが許可されていません。そのため、バックテスト中、EAはリアルタイムのAIデータではなく、固定された事前学習済みデータセットを使用します。 これは以下を意味します： • 異なるパラメータの組み合わせでもバックテスト結果が静的または同一に見える場合があります。 • ダイナミックで適応型のAI機能を活用するには、実運用が必要です。 このガイドに従って成功したインストールを行ってください。 [guide line]     [SET FILES]
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.23 (73)
エキスパート
SmartChoise EA – ニューラルネットワーク駆動のXAU/USD（ゴールド）M1タイムフレーム向けトレーディングシステム ユーザーマニュアルはプロフィールページのリンクから入手できます — すべての設定やオプションについて詳細に説明されています。 Telegram チャンネルでは、異なる残高、リスクレベル、設定で SmartChoise を稼働させている複数のアカウントも見つけることができます。これは、EA の実際のパフォーマンスを複数のブローカーや条件で確認する絶好の方法です。 価格は今のところ割引されています。 このEAは長期的で制御された成長を目的としており、その成功にはリスク耐性を理解し、それに合わせて調整することが重要です。 ニューラルネットワークに基づいたエンジンを使用しており、リアルタイムの市場データを継続的に分析し、現在の市場状況に応じてトレーディング戦略を適応させます。このアプローチは、トレードエントリーの最適化、リスク管理の向上、そしてインテリジェントなエクスポージャーの管理に役立ちます。 マーチンゲール戦略に依存するシステムとは異なり、SmartCho
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
エキスパート
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
5 (1)
エキスパート
The Techno Deity — XAUUSD デジタル・ドミナンス プロモーション：Cryon X-9000 アドバイザーをプレゼントとして受け取ることができます。条件の確認とアクセスについては、直接お問い合わせください The Techno Deityは、ゴールド市場の混沌の中に構造的な秩序を求めるトレーダーのために開発されたハイテク・トレーディング・エコシステムです。価格を追うだけでなく、機関投資家の関心ゾーンや市場の不均衡を特定するデジタル直感アルゴリズムを搭載しています。 主なメリット リクイディティ・インテリジェンス：隠れた流動性をスキャンし、急激なインパルスの可能性が高いポイントでエントリーします。 ニューラル・トレンドフィルター：ノイズや偽の調整を排除し、真のトレンドを判別します。 ゼロ・グリッド哲学：ナンピン、グリッド、マーチンゲールを一切使用しません。「ワン・エントリー、ワン・エグジット」の原則に基づきます。 技術仕様 通貨ペア：ゴールド (XAUUSD) 時間足：H1 推奨証拠金：500 USD〜（最小200 USD） 実行タイプ：すべてのブローカーに対応（低
AI Aurum Pivot
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
エキスパート
AI Aurum Pivot ― 長期的な安定性と厳格なリスク管理のために設計された、プロフェッショナル向けゴールド（XAUUSD）取引EA 割引価格のコピーは残りわずかです。完売次第、価格は直ちに $999.99 に引き上げられます。 LIVE SIGNAL: https://www.mql5.com/en/signals/2352634 AI CORE DETAIL: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766725 Download Setfile  |   Prop Firm Testing  |   H2 Time Frame Setting  (Optional) AI Aurum Pivot は、ゴールド（XAUUSD）専用に開発された完全自動売買エキスパートアドバイザー（EA）であり、長期的な安定性、管理されたドローダウン、そして厳格なリスク管理に重点を置いたプロフェッショナルなトレード思想に基づいて構築されています。 本 EA はマーチンゲール手法を使用しません。 グリッド、ナンピン、平均化、リカバリーロジックは一切使用しません。
作者のその他のプロダクト
Virgo EA MT4
Hong Yi Li
エキスパート
限定オファー: 残り 3/10 部、販売される 10 部ごとに価格が 1,200 ドル増加し、最終価格は 29,000 ドルになります。 1.) 取引シグナル Virgo EA 低リスク:       https://www.mql5.com/en/signals/2209017 私のすべてのシグナルのリスト:   https://www.mql5.com/en/users/sqrc/seller 2.) 製品の特徴 バックテスト結果によると、長期勝率は±80%、最大複利年間成長率は±130%となっています。 取引に必要な最低開始資金はわずか 100 ドルです。 面倒なパラメータ設定はなく、取引時間と資金管理を設定するだけです。 お客様は、必要に応じてマーチンゲール資金管理手法を有効にするかどうかを選択できます。 すべての取引で真のトレーリング ストップとトレーリング ストップを使用します。 バックテストの結果に基づいて、各取引は 1 週間以内に開催されます。 大きなトレンドがある場合にのみ取引し、バックテストの結果に基づいて最大 3 か月間取引するのではなく、平均して週に 1
Virgo EA MT5
Hong Yi Li
エキスパート
限定オファー: 残り 3/10 部、販売される 10 部ごとに価格が 1,200 ドル増加し、最終価格は 29,000 ドルになります。 1.) 取引シグナル Virgo EA 低リスク:       https://www.mql5.com/en/signals/2209017 私のすべてのシグナルのリスト:   https://www.mql5.com/en/users/sqrc/seller 2.) 製品の特徴 バックテスト結果によると、長期勝率は±80%、最大複利年間成長率は±130%となっています。 取引に必要な最低開始資金はわずか 100 ドルです。 面倒なパラメータ設定はなく、取引時間と資金管理を設定するだけです。 お客様は、必要に応じてマーチンゲール資金管理手法を有効にするかどうかを選択できます。 すべての取引で真のトレーリング ストップとトレーリング ストップを使用します。 バックテストの結果に基づいて、各取引は 1 週間以内に開催されます。 大きなトレンドがある場合にのみ取引し、バックテストの結果に基づいて最大 3 か月間取引するのではなく、平均して週に 1
Gemini EA MT5
Hong Yi Li
エキスパート
限定オファー: 残り 3/10 部、販売される 10 部ごとに価格が 1,200 ドル増加し、最終価格は 29,000 ドルになります。 チャンネル登録: https://www.mql5.com/en/channels/sqrcltd (最新の製品プロモーションやEAのリリース情報をできるだけ早く入手してください) 1.) 取引シグナル Gemini EA MT5 高リスク: https://www.mql5.com/en/signals/2309494 私のすべてのEAとシグナルのリスト: https://www.mql5.com/en/users/sqrc/seller 2.) 製品の特徴 このSPX500 + XAUUSDポートフォリオは、単一の戦略ではなく、希少なMQL5取引戦略です。 10個のSPX500取引戦略と10個のXAUUSD取引戦略で構成され、合計20個の取引戦略で構成されています。 SPX500とXAUUSDは時間の経過とともに上昇する傾向があるため、EAはロングポジションのみを取引し、全体的なトレンドに沿った長期取引を保証します。 安全第一！この戦略はマ
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信