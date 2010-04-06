Piggy Bank EA MT5
- エキスパート
- Hong Yi Li
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
期間限定オファー: 8 か月ごとにリース価格が 240 ドル増加し、最終価格は 1,190 ドルになります。
1.) 取引シグナル
2.) 製品の特徴
- これはMQL5では珍しいSPX500 + XAUUSDポートフォリオです。これは単一の取引戦略ではありません。
- 6つのSPX500取引戦略と4つのXAUUSD取引戦略、合計10の取引戦略で構成されています。
- SPX500とXAUUSDは長期的に上昇する傾向があるため、EAはロングポジションのみを保有し、全体的なトレンドとの整合性を確保します。
- 安全第一！この戦略はマーチンゲール法やグリッドトレード戦略を採用していないため、資金の安全性が確保されます。適切な資金管理により、マージンコールを回避できます。
- バックテストの結果に基づくと、利益率は約2.56、長期勝率は約50%、リスクリワードレシオは約1:5です。
- 各取引は24時間以内で、ポジションの平均保有時間は約4時間です。
- 各取引では、実際のストップロス、テイクプロフィット、およびトレーリングストップロスとテイクプロフィットの設定を含む成行注文を使用します。
- Prop Firm Trading Challengesに適した数少ないEAの1つです。
- 最低開始資金は41.16ドルから82.32ドルです。
- GMTタイムゾーンやサマータイムの変換設定、ニュースフィルタリングは不要です。
- 複雑なパラメータ設定は不要です。資金管理の設定を行うだけです。
- お客様は必要に応じてマーチンゲール方式の資金管理を有効化できます。デフォルトでは無効化されています。
- EAは最適化機能を提供しており、お客様はブローカーのヒストリーデータに基づいて最適化を行うことができます。
- ブローカーの種類、口座の種類、ブローカーのスプレッド、ネットワークの遅延に関する要件は最小限です。
- 実際のスプレッドとスリッページの影響を排除することで、実際の取引結果はティックデータを用いたバックテスト結果とほぼ同じになります。
- バックテストレポートはQuantAnalyzer4経由でインポートでき、他の低相関EAと組み合わせて使用できます。
- EAはバグが取引結果に影響を与えない限り更新されないため、運用の安定性が確保されます。
3.) 取引要件
- ブローカーの種類：ECN、STP、MMはすべて制限なくご利用いただけます。
- 口座の種類：スタンダード、ゼロスプレッド、イスラム口座はすべて制限なくご利用いただけます。
- ヘッジ口座：ヘッジ口座である必要があります。
- ブローカーのタイムゾーン：制限なし。
- 投資対象：SPX500、XAUUSD
- チャート設定：EURUSDチャートにインストールして実行することをお勧めします。
- チャートタイムゾーン：M15
- 開始資金：41.16 USD～82.32 USD
- 最小レバレッジ：1:10～1:250
- 最大スプレッド：スプレッド制限なし。ただし、低いほど望ましい。
- 最大レイテンシ：2000ms以下。ただし、低いほど望ましい。
- VPSタイプ：Windows VPSが必要です。
4.) バックテスト設定
- 実際の取引結果がバックテスト結果と一致することを確認するため、少なくとも1分足のローソク足またはティックのヒストリカルデータを使用してバックテストを実施してください。
- ヒストリカルデータの品質が98.00%以上であることを確認してください。ヒストリカルデータの損失が過度に大きい場合は、設定エラーの可能性があります。
- ThinkMarkets/ThinkCapitalでのバックテストを推奨します。このEAは、このブローカーのヒストリカルデータを使用して開発されました。
- ブローカーが古い履歴データを保持していない場合は、QuantDataManager を使用して外部の履歴データをインポートし、共同バックテストを行うことができます。
- 以下は、私がEAを開発する際に使用した履歴データ設定です。バックテスト設定の参考としてご利用ください。
|Symbol
|Spread
|Commission
|Buy swap
|Sell swap
|Decimal
|Data Source
|SPX500
|60
|0.00 USD
|-171.00 USD
|-47.00 USD
|0.01
|Dukascopy
|XAUUSD
|50
|0.00 USD
|-73.00 USD
|-27.00 USD
|0.01
|Dukascopy
5.) テクニカル詳細
- 履歴データソース：Dukascopy + ThinkMarkets/ThinkCapital。
- サンプル期間：2012年1月1日～2020年1月1日、Dukascopyの履歴データを使用。
- サンプル期間外：2020年1月1日～2025年7月1日、ThinkMarkets/ThinkCapitalのヒストリカルデータを使用。
- エントリー条件：複数のSMA、CCI、Williams指標の組み合わせ。
- エグジット条件：トレーリングストップとタイムドエグジット。
- 年間平均取引回数：47.00回
- 最長取引なし日数：259.62日
- 最長取引なし期間：2015年6月18日～2016年3月4日
- 最高値更新までの平均日数：38.19日
- 最高値更新までの最長日数：373.05日
- 最長最高値更新期間：2016年3月22日～2017年3月30日
6.) 資金管理
以下のバックテスト結果は、ThinkMarkets/ThinkCapitalの設定パラメータに基づいています。結果はブローカーによって異なる場合があり、参考情報としてのみ提供されています。実際の取引パフォーマンスを反映しているとは限りません。
|Risk Definition
|Balance
|Minimum initial capital
|Compound annual growth rate
|Max drawdown
|Minimum leverage requirement
|Applicable situations
|High risk
|65 USD
|82.32 USD
|CAGR 148.88 %
|MDD 50.00 %
|1 : 250
|Small capital account speculation
|Medium risk
|350 USD
|350.00 USD
|CAGR 29.77 %
|MDD 10.00 %
|1 : 50
|Deposit trading, Prop Firm trading challenge period
|Low risk
|1900 USD
|1900.00 USD
|CAGR 5.95 %
|MDD 2.00 %
|1 : 10
|Prop Firm Real Account
|Fixed lot size
|0.01 Lots
|82.32 USD
|122.56 USD
|41.16 USD
|1 : 50
|Measure real performance
7.) 購入に関するお知らせ
- 資金管理を除き、公開されている取引シグナルはバックテストされたパフォーマンスはEAのデフォルトパラメータに基づいており、追加の設定ファイルは必要ありません。
- 実際の取引結果はブローカーによって大きく異なります。ThinkMarkets/ThinkCapital以外のブローカーをご利用の場合は、ブローカーの履歴データに基づいて最適化できます。
- ご購入前に、ご自身の財務状況を考慮してください。バックテストされたパフォーマンスは将来のパフォーマンスを示すものではありません。無料トライアル版をダウンロードしてバックテストと最適化を行い、ご満足いただけた場合はレンタルまたはご購入いただけます。
- 問題が発生したり、バグを見つけた場合は、ご連絡ください。EAディスカッションフォーラムまたはブログのFAQナレッジベースもご覧ください。
- バグが取引結果に影響を与えない限り、製品に新しい機能を追加することはありません。頻繁なアップデートは多くのお客様にご迷惑をおかけします。
- ご利用のブローカーがMQL5.comで購入したEAの使用をサポートしていない場合は、すぐにご連絡ください。問題のトラブルシューティングをお手伝いいたします。
- 現在、私はEAをMQL5.comでのみ販売しています。他のウェブサイトで私のEAを販売している人を見かけたら、それは詐欺です。騙されないようにご注意ください。
8.) サポートへのお問い合わせ
- お問い合わせ方法：ページ上の「メッセージを送信」ボタンをクリックして開発者に連絡するか、製品ディスカッションフォーラムにご質問を残してください。
- お問い合わせ時間：返信時間は最短5分、最長24時間以内、年中無休です。
9.) 詐欺にご注意ください
- EAの実際のサンプル外開始時間は、販売者が主張する開始日ではなく、MQL5販売ページにEAが公開された時間に基づいています。
- 購入前に、販売者が表示する取引シグナルがバックテストのパフォーマンスと概ね一致していることを確認してください。販売者がコード内で故意にバックテスト結果を操作しているような事態を避けるためです。
- MQL5以外の販売チャネルにはご注意ください。販売者がMQL5で販売していない場合、EAの真のリリース日に関する公平な第三者記録がないため、EAの真のサンプル外開始時刻を確認することが困難です。
- 販売者が提供する取引シグナルは、販売ページに掲載されているEAと同一のものであることにご注意ください。この種の詐欺は防止が困難です。
- 利益とリターンの保証を約束するマーケティングの売り文句には近づかないでください。投資と詐欺の間には微妙な境界線があります。販売者は、いかなる投資にも損失とリターンの喪失の可能性があることを購入者に事前に通知する義務があります。