Pivot Killer BLODSALGO LIMITED 4.63 (24) エキスパート

長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。 グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです