Piggy Bank EA MT5

1.) İşlem Sinyalleri


2.) Ürün Özellikleri

  1. Bu, MQL5'te nadir bulunan bir SPX500 + XAUUSD portföyüdür. Bu tek bir işlem stratejisi değildir.
  2. Toplam 10 işlem stratejisi olmak üzere 6 SPX500 işlem stratejisi ve 4 XAUUSD işlem stratejisinden oluşur. 
  3. SPX500 ve XAUUSD uzun vadede yükselme eğilimindedir, bu nedenle EA, genel trendle uyumlu kalmak için yalnızca uzun pozisyon alır.
  4. Önce güvenlik! Bu strateji, Martingale veya grid işlem stratejisi kullanmaz ve sermaye güvenliğini sağlar. Doğru para yönetimi, marj çağrılarını önler.
  5. Geriye dönük test sonuçlarına göre, kâr faktörü yaklaşık 2,56, uzun vadeli kazanç oranı yaklaşık %50 ve risk-ödül oranı yaklaşık 1:5'tir.
  6. Her işlem 24 saatten uzun sürmez ve ortalama pozisyon tutma süresi yaklaşık dört saattir.
  7. Her işlemde gerçek zarar durdur, kâr al ve takip eden zarar durdur ve kâr al ayarlarına sahip piyasa emirleri kullanılır.
  8. Özel Firma İşlem Zorlukları için uygun birkaç EA'dan biri.
  9. Minimum başlangıç sermayesi 41,16 ila 82,32 ABD Doları arasındadır.
  10. GMT saat dilimi veya yaz saati uygulaması dönüştürme ayarları veya haber filtrelemesi gerekmez.
  11. Karmaşık parametre ayarları gerekmez; Para yönetimi ayarlarınızı yapmanız yeterli.
  12. Müşteriler, Martingale para yönetimini ihtiyaç duyduklarında etkinleştirebilirler; varsayılan olarak devre dışıdır.
  13. EA, müşterilerin aracı kurumlarının geçmiş verilerine göre optimizasyon yapmalarını sağlayan bir optimizasyon özelliği sunar.
  14. Aracı kurum türü, hesap türü, aracı kurum spread'i veya ağ gecikmesi için minimum gereksinimlere sahiptir.
  15. Gerçek spread ve kaymanın etkisini ortadan kaldıran gerçek işlem sonuçları, tick verileri kullanılarak yapılan geriye dönük test sonuçlarıyla neredeyse aynıdır.
  16. Geri dönük test raporları QuantAnalyzer4 aracılığıyla içe aktarılabilir ve diğer düşük korelasyonlu EA'larla birlikte kullanılabilir.
  17. Aracı kurum, işlem sonuçlarını etkileyen bir hata olmadığı sürece güncellenmez ve operasyonel istikrar sağlanır.

3.) İşlem Gereksinimleri

  • Aracı Kurum Türü: ECN, STP ve MM, kısıtlama olmaksızın kabul edilir.
  • Hesap Türü: Standart, Sıfır Spread ve İslami hesaplar, kısıtlama olmaksızın kabul edilir.
  • Hedge Hesabı: Hedging hesabı olmalıdır.
  • Aracı Kurum Saat Dilimi: Kısıtlama yoktur.
  • Yatırım Hedefi: SPX500, XAUUSD.
  • Grafik Kurulumu: EURUSD grafiğine kurulum ve çalıştırma önerilir.
  • Grafik Saat Dilimi: M15
  • Başlangıç Sermayesi: 41,16 USD - 82,32 USD
  • Minimum Kaldıraç: 1:10 - 1:250
  • Maksimum Spread: Spread sınırı yok, ancak ne kadar düşükse o kadar iyi.
  • Maksimum Gecikme: 2000 ms'nin altında, ancak ne kadar düşükse o kadar iyi.
  • VPS Türü: Windows VPS gereklidir.

4.) Geriye Dönük Test Ayarları

  1. Gerçek işlem sonuçlarının geriye dönük test sonuçlarıyla tutarlı olduğundan emin olmak için en az 1 dakikalık mum veya tik geçmiş verileri kullanarak geriye dönük test yapın.
  2. Lütfen geçmiş verilerin kalitesinin %98,00'in üzerinde olduğundan emin olun. Aşırı geçmiş veri kaybı varsa, bir yapılandırma hatası olabilir.
  3. ThinkMarkets/ThinkCapital üzerinde geriye dönük test önerilir. Bu EA, bu aracı kurumun geçmiş verileri kullanılarak geliştirilmiştir. 
  4. Aracı kurumunuzda daha eski geçmiş veriler yoksa, QuantDataManager'ı kullanarak ortak geçmiş testler için harici geçmiş verileri içe aktarabilirsiniz.
  5. Aşağıda, EA'mı geliştirirken kullandığım geçmiş veri yapılandırması bulunmaktadır; geçmiş test ayarları için referans olarak kullanılabilir.
Symbol Spread Commission Buy swap Sell swap Decimal
 Data Source
SPX500 60 0.00 USD -171.00 USD -47.00 USD 0.01 Dukascopy
XAUUSD 50 0.00 USD -73.00 USD -27.00 USD 0.01 Dukascopy

5.) Teknik Detaylar

  • Geçmiş veri kaynağını işaretleyin: Dukascopy + ThinkMarkets/ThinkCapital.
  • Örneklem içi dönem: 2012.01.01 - 2020.01.01, Dukascopy geçmiş verileri kullanılarak. 
  • Örneklem Dışı Dönem: 2020.01.01 - 2025.07.01, ThinkMarkets/ThinkCapital geçmiş verileri kullanılarak.
  • Giriş Koşulları: Birden fazla SMA, CCI ve Williams göstergesinin kombinasyonu.
  • Çıkış Koşulları: Takip eden zarar durdurma ve zamanlı çıkış.
  • Ortalama Yıllık İşlem Sayısı: 47,00
  • En Uzun İşlemsiz Gün: 259,62 gün
  • En Uzun İşlemsiz Dönem: 2015.06.18 - 2016.03.04
  • Yeni Zirveye Kadar Ortalama Gün Sayısı: 38,19 gün
  • Yeni Zirveye Kadar En Uzun Gün Sayısı: 373,05 gün
  • En Uzun Yeni Zirve Dönemi: 2016.03.22 - 2017.03.30

6.) Para Yönetimi

Aşağıdaki geri test sonuçları, ThinkMarkets/ThinkCapital'da önceden ayarlanmış parametrelere dayanmaktadır. Sonuçlar aracı kurumlar arasında değişiklik gösterebilir ve yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek işlem performansını temsil ettiklerini varsaymayın.
Risk Definition Balance Minimum initial capital Compound annual growth rate Max drawdown Minimum leverage requirement  Applicable situations
High risk 65 USD 82.32 USD CAGR 148.88 % MDD 50.00 %  1 : 250 Small capital account speculation
Medium risk 350 USD 350.00 USD CAGR 29.77 % MDD 10.00 %  1 : 50 Deposit trading, Prop Firm trading challenge period
Low risk 1900 USD 1900.00 USD CAGR 5.95 % MDD 2.00 %  1 : 10 Prop Firm Real Account
Fixed lot size 0.01 Lots 82.32 USD 122.56 USD 41.16 USD  1 : 50 Measure real performance

7.) Satın Alma Bildirimi

  1. Para yönetimi hariç, halka açık işlem sinyalleri ve geriye dönük test edilmiş performans EA'nın varsayılan parametrelerine dayanır ve ek yapılandırma dosyaları gerektirmez.
  2. Gerçek işlem sonuçları aracı kurumlar arasında önemli ölçüde farklılık gösterir. ThinkMarkets/ThinkCapital dışında bir aracı kurum kullanıyorsanız, aracı kurumunuzun geçmiş verilerine göre optimizasyon yapabilirsiniz.
  3. Lütfen satın almadan önce finansal yeteneklerinizi göz önünde bulundurun. Geriye dönük test edilmiş performans, gelecekteki performansı temsil etmez. Geriye dönük test ve optimizasyon için ücretsiz bir deneme sürümü indirebilir ve ardından tatmin edici bulursanız kiralayabilir veya satın alabilirsiniz.
  4. Zorluklarla karşılaşırsanız veya hatalar bulursanız, lütfen benimle iletişime geçin. Ayrıca SSS bilgi tabanı için EA tartışma forumunu veya blogunu da ziyaret edebilirsiniz.
  5. Bir hata işlem sonuçlarını etkilemediği sürece ürüne yeni özellikler eklemeyeceğim. Sık güncellemeler birçok müşteriyi rahatsız edecektir.
  6. Aracı kurumunuz MQL5.com'dan satın alınan bir EA'nın kullanımını desteklemiyorsa, lütfen hemen benimle iletişime geçin; sorunun giderilmesinde size yardımcı olacağım. 
  7. Şu anda EA'larımı yalnızca MQL5.com'da satıyorum. EA'larımı başka web sitelerinde satan birini görürseniz, dolandırıcıdır. Bunlara kanmamaya dikkat edin.

8.) Destek Ekibiyle İletişime Geçin

  • İletişim penceresi: https://www.mql5.com/en/users/sqrc
  • İletişim yöntemi: Geliştiriciyle iletişime geçmek için sayfadaki "Mesaj Gönder" butonuna tıklayın veya sorularınızı ürün tartışma forumunda bırakın.
  • İletişim süresi: Yanıt süresi: Yanıt süresi beş dakika kadar kısadır ve 24 saati geçmez, haftanın yedi günü, yılın 365 günü geçerlidir.

9.) Dolandırıcılıklara Dikkat Edin

  1. Bir EA'nın gerçek örnek dışı başlangıç saati, satıcının iddia ettiği başlangıç tarihine değil, EA'nın MQL5 satış sayfasında yayınlandığı zamana dayanmalıdır.
  2. Satın almadan önce, satıcının kodda geriye dönük test sonuçlarını kasıtlı olarak manipüle ettiği durumları önlemek için, satıcı tarafından görüntülenen işlem sinyallerinin geriye dönük test edilen performansla yaklaşık olarak tutarlı olduğundan emin olun. 
  3. MQL5 dışı satış kanallarına karşı dikkatli olun. Satıcı MQL5'te satış yapmıyorsa, EA'nın gerçek çıkış tarihine dair tarafsız bir üçüncü taraf kaydı bulunmaz ve bu da EA'nın gerçek örneklem dışı başlangıç saatini doğrulamayı zorlaştırır.
  4. Satıcı tarafından sağlanan işlem sinyallerinin, satış sayfasında listelenen EA ile aynı olduğunu lütfen unutmayın. Bu tür dolandırıcılıkların önlenmesi zordur.
  5. Garantili kâr ve getiri vaat eden pazarlama söylemlerinden uzak durun. Yatırım ve dolandırıcılık arasında ince bir çizgi vardır. Satıcılar, alıcıları herhangi bir yatırımın kayıp ve getiri kaybı potansiyeli taşıdığı konusunda önceden bilgilendirmekle yükümlüdür.

10.) Sorumluluk Reddi

Bu program (Uzman Danışman, bundan sonra "Yazılım" olarak anılacaktır) yalnızca algoritmik işlem araştırması ve test amaçlıdır. Sağlanan içerik yalnızca işlem stratejisi modellerinin gösterimi ve analizi içindir ve herhangi bir yatırım tavsiyesi veya menkul kıymet ticareti talebi teşkil etmez. Bu yazılımı işlem yapmak için kullanırken, kullanıcılar kendi risk toleranslarını dikkatlice değerlendirmeli ve işlem eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmelidir. Geliştirici, herhangi bir finansal araç için kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi veya belirli işlem zamanlaması önerileri sunmaz. Tüm işlem sonuçları, piyasa dalgalanmaları ve kullanıcı çalışma koşulları nedeniyle değişiklik gösterebilir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Geliştirici, bu yazılım kullanılarak gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan kayıplardan sorumlu değildir ve herhangi bir garanti vermez.

Ayrıca, bu yazılım yalnızca uluslararası kullanıcılar için tasarlanmıştır ve yerel yasalara tabidir. Aşağıdakiler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki bölgelerde (uyruğu, ikamet yeri veya yasal/vergi yetkisi ne olursa olsun) yaşayan kişilere yönelik değildir:

Abhazya, Afganistan, Arnavutluk, Cezayir, Andorra, Angola, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Ermenistan, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bahamalar, Bahreyn, Bangladeş, Barbados, Belarus, Belçika, Belize, Benin, Butan, Bolivya, Bosna Hersek, Botsvana, Brezilya, Brunei, Bulgaristan, Burkina Faso, Burundi, Kamboçya, Kamerun, Kanada, Yeşil Burun Adaları, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Şili, Çin, Kolombiya, Komorlar, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Cook Adaları (Yeni Zelanda), Kosta Rika, Fildişi Sahili, Hırvatistan, Küba, Kıbrıs Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Cibuti, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Mısır, El Salvador, Ekvator Ginesi, Eritre, Estonya, Eswatini, Etiyopya, Fiji, Finlandiya, Fransa, Gabon, Gambiya, Gürcistan, Almanya, Gana, Yunanistan, Grenada, Guatemala, Gine, Gine-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Macaristan, İzlanda, Hindistan, Endonezya, İran, Irak, İrlanda, İsrail, İtalya, Jamaika, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Kenya, Kiribati, Kosova, Kuveyt, Kırgızistan, Laos, Letonya, Lübnan, Lesotho, Liberya, Libya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Madagaskar, Malavi, Malezya, Maldivler, Mali, Malta, Marshall Adaları, Moritanya Avustralya, Mauritius, Meksika, Mikronezya Federe Devletleri, Moldova, Monako, Moğolistan, Karadağ, Fas, Mozambik, Myanmar, Namibya, Nauru, Nepal, Hollanda, Yeni Zelanda, Nikaragua, Nijer, Nijerya, Niue (Yeni Zelanda), Kuzey Kore, Kuzey Kıbrıs, Kuzey Makedonya, Norveç, Umman, Pakistan, Palau, Filistin, Panama, Papua Yeni Gine Paraguay, Peru, Filipinler, Polonya, Portekiz, Transdinyester, Katar, Romanya, Rusya, Ruanda, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Samoa, San Marino, Sao Tome ve Principe, Suudi Arabistan, Senegal, Sırbistan, Seyşeller, Sierra Leone, Singapur, Slovakya, Slovenya, Solomon Adaları, Somali Asya, Somaliland, Güney Afrika, Güney Kore, Güney Osetya, Güney Sudan, İspanya, Sri Lanka, Sudan, Surinam, İsveç, İsviçre, Suriye, Çin Cumhuriyeti (Tayvan), Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Doğu Timor, Togo, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay, Özbekistan, Vanuatu, Vatikan, Venezuela, Vietnam, Batı Sahra, Yemen, Zambiya, Zimbabve ve çeşitli denizaşırı bölgeler ve özel idari bölgeler, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hong Kong, Makao, Guam, Porto Riko, ABD Virjin Adaları, Britanya Virjin Adaları, Bermuda, Fransız Polinezyası, Saint Pierre ve Miquelon, Martinik, Cayman Adaları, Man Adası, Cebelitarık, Grönland, Yeni Kaledonya, Tokelau vb. ile sınırlı değildir.

Yukarıda belirtilen bölgelerde bulunan gerçek kişi, tüzel kişi veya yasal veya vergi mükellefiyeti bulunmayan bir kişiyseniz, lütfen bu yazılımı indirmeyin, satın almayın, kiralamayın veya kullanmayın. Geliştirici, yukarıda belirtilen bölgelerde herhangi bir tanıtım, satış, hizmet veya tanıtım faaliyetinde bulunmamakta ve bu bölgelerde kasıtlı olarak herhangi bir ticari faaliyette bulunmamaktadır.

Bu yazılımı kullanmanız, yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme oluşturan tüm hüküm ve koşulları okuyup anladığınızı ve kabul ettiğinizi gösterir. Kullanımınızın yargı bölgenizin yasalarına tamamen uygun olduğunu ve ilgili tüm yasal riskleri ve sorumlulukları üstlendiğinizi kabul ve taahhüt edersiniz.


