Piggy Bank EA MT5

2.) Ürün Özellikleri
- Bu, MQL5'te nadir bulunan bir SPX500 + XAUUSD portföyüdür. Bu tek bir işlem stratejisi değildir.
- Toplam 10 işlem stratejisi olmak üzere 6 SPX500 işlem stratejisi ve 4 XAUUSD işlem stratejisinden oluşur.
- SPX500 ve XAUUSD uzun vadede yükselme eğilimindedir, bu nedenle EA, genel trendle uyumlu kalmak için yalnızca uzun pozisyon alır.
- Önce güvenlik! Bu strateji, Martingale veya grid işlem stratejisi kullanmaz ve sermaye güvenliğini sağlar. Doğru para yönetimi, marj çağrılarını önler.
- Geriye dönük test sonuçlarına göre, kâr faktörü yaklaşık 2,56, uzun vadeli kazanç oranı yaklaşık %50 ve risk-ödül oranı yaklaşık 1:5'tir.
- Her işlem 24 saatten uzun sürmez ve ortalama pozisyon tutma süresi yaklaşık dört saattir.
- Her işlemde gerçek zarar durdur, kâr al ve takip eden zarar durdur ve kâr al ayarlarına sahip piyasa emirleri kullanılır.
- Özel Firma İşlem Zorlukları için uygun birkaç EA'dan biri.
- Minimum başlangıç sermayesi 41,16 ila 82,32 ABD Doları arasındadır.
- GMT saat dilimi veya yaz saati uygulaması dönüştürme ayarları veya haber filtrelemesi gerekmez.
- Karmaşık parametre ayarları gerekmez; Para yönetimi ayarlarınızı yapmanız yeterli.
- Müşteriler, Martingale para yönetimini ihtiyaç duyduklarında etkinleştirebilirler; varsayılan olarak devre dışıdır.
- EA, müşterilerin aracı kurumlarının geçmiş verilerine göre optimizasyon yapmalarını sağlayan bir optimizasyon özelliği sunar.
- Aracı kurum türü, hesap türü, aracı kurum spread'i veya ağ gecikmesi için minimum gereksinimlere sahiptir.
- Gerçek spread ve kaymanın etkisini ortadan kaldıran gerçek işlem sonuçları, tick verileri kullanılarak yapılan geriye dönük test sonuçlarıyla neredeyse aynıdır.
- Geri dönük test raporları QuantAnalyzer4 aracılığıyla içe aktarılabilir ve diğer düşük korelasyonlu EA'larla birlikte kullanılabilir.
- Aracı kurum, işlem sonuçlarını etkileyen bir hata olmadığı sürece güncellenmez ve operasyonel istikrar sağlanır.
3.) İşlem Gereksinimleri
- Aracı Kurum Türü: ECN, STP ve MM, kısıtlama olmaksızın kabul edilir.
- Hesap Türü: Standart, Sıfır Spread ve İslami hesaplar, kısıtlama olmaksızın kabul edilir.
- Hedge Hesabı: Hedging hesabı olmalıdır.
- Aracı Kurum Saat Dilimi: Kısıtlama yoktur.
- Yatırım Hedefi: SPX500, XAUUSD.
- Grafik Kurulumu: EURUSD grafiğine kurulum ve çalıştırma önerilir.
- Grafik Saat Dilimi: M15
- Başlangıç Sermayesi: 41,16 USD - 82,32 USD
- Minimum Kaldıraç: 1:10 - 1:250
- Maksimum Spread: Spread sınırı yok, ancak ne kadar düşükse o kadar iyi.
- Maksimum Gecikme: 2000 ms'nin altında, ancak ne kadar düşükse o kadar iyi.
- VPS Türü: Windows VPS gereklidir.
4.) Geriye Dönük Test Ayarları
- Gerçek işlem sonuçlarının geriye dönük test sonuçlarıyla tutarlı olduğundan emin olmak için en az 1 dakikalık mum veya tik geçmiş verileri kullanarak geriye dönük test yapın.
- Lütfen geçmiş verilerin kalitesinin %98,00'in üzerinde olduğundan emin olun. Aşırı geçmiş veri kaybı varsa, bir yapılandırma hatası olabilir.
- ThinkMarkets/ThinkCapital üzerinde geriye dönük test önerilir. Bu EA, bu aracı kurumun geçmiş verileri kullanılarak geliştirilmiştir.
- Aracı kurumunuzda daha eski geçmiş veriler yoksa, QuantDataManager'ı kullanarak ortak geçmiş testler için harici geçmiş verileri içe aktarabilirsiniz.
- Aşağıda, EA'mı geliştirirken kullandığım geçmiş veri yapılandırması bulunmaktadır; geçmiş test ayarları için referans olarak kullanılabilir.
|Symbol
|Spread
|Commission
|Buy swap
|Sell swap
|Decimal
|Data Source
|SPX500
|60
|0.00 USD
|-171.00 USD
|-47.00 USD
|0.01
|Dukascopy
|XAUUSD
|50
|0.00 USD
|-73.00 USD
|-27.00 USD
|0.01
|Dukascopy
5.) Teknik Detaylar
- Geçmiş veri kaynağını işaretleyin: Dukascopy + ThinkMarkets/ThinkCapital.
- Örneklem içi dönem: 2012.01.01 - 2020.01.01, Dukascopy geçmiş verileri kullanılarak.
- Örneklem Dışı Dönem: 2020.01.01 - 2025.07.01, ThinkMarkets/ThinkCapital geçmiş verileri kullanılarak.
- Giriş Koşulları: Birden fazla SMA, CCI ve Williams göstergesinin kombinasyonu.
- Çıkış Koşulları: Takip eden zarar durdurma ve zamanlı çıkış.
- Ortalama Yıllık İşlem Sayısı: 47,00
- En Uzun İşlemsiz Gün: 259,62 gün
- En Uzun İşlemsiz Dönem: 2015.06.18 - 2016.03.04
- Yeni Zirveye Kadar Ortalama Gün Sayısı: 38,19 gün
- Yeni Zirveye Kadar En Uzun Gün Sayısı: 373,05 gün
- En Uzun Yeni Zirve Dönemi: 2016.03.22 - 2017.03.30
6.) Para Yönetimi
|Risk Definition
|Balance
|Minimum initial capital
|Compound annual growth rate
|Max drawdown
|Minimum leverage requirement
|Applicable situations
|High risk
|65 USD
|82.32 USD
|CAGR 148.88 %
|MDD 50.00 %
|1 : 250
|Small capital account speculation
|Medium risk
|350 USD
|350.00 USD
|CAGR 29.77 %
|MDD 10.00 %
|1 : 50
|Deposit trading, Prop Firm trading challenge period
|Low risk
|1900 USD
|1900.00 USD
|CAGR 5.95 %
|MDD 2.00 %
|1 : 10
|Prop Firm Real Account
|Fixed lot size
|0.01 Lots
|82.32 USD
|122.56 USD
|41.16 USD
|1 : 50
|Measure real performance
7.) Satın Alma Bildirimi
- Para yönetimi hariç, halka açık işlem sinyalleri ve geriye dönük test edilmiş performans EA'nın varsayılan parametrelerine dayanır ve ek yapılandırma dosyaları gerektirmez.
- Gerçek işlem sonuçları aracı kurumlar arasında önemli ölçüde farklılık gösterir. ThinkMarkets/ThinkCapital dışında bir aracı kurum kullanıyorsanız, aracı kurumunuzun geçmiş verilerine göre optimizasyon yapabilirsiniz.
- Lütfen satın almadan önce finansal yeteneklerinizi göz önünde bulundurun. Geriye dönük test edilmiş performans, gelecekteki performansı temsil etmez. Geriye dönük test ve optimizasyon için ücretsiz bir deneme sürümü indirebilir ve ardından tatmin edici bulursanız kiralayabilir veya satın alabilirsiniz.
- Zorluklarla karşılaşırsanız veya hatalar bulursanız, lütfen benimle iletişime geçin. Ayrıca SSS bilgi tabanı için EA tartışma forumunu veya blogunu da ziyaret edebilirsiniz.
- Bir hata işlem sonuçlarını etkilemediği sürece ürüne yeni özellikler eklemeyeceğim. Sık güncellemeler birçok müşteriyi rahatsız edecektir.
- Aracı kurumunuz MQL5.com'dan satın alınan bir EA'nın kullanımını desteklemiyorsa, lütfen hemen benimle iletişime geçin; sorunun giderilmesinde size yardımcı olacağım.
- Şu anda EA'larımı yalnızca MQL5.com'da satıyorum. EA'larımı başka web sitelerinde satan birini görürseniz, dolandırıcıdır. Bunlara kanmamaya dikkat edin.
9.) Dolandırıcılıklara Dikkat Edin
- Bir EA'nın gerçek örnek dışı başlangıç saati, satıcının iddia ettiği başlangıç tarihine değil, EA'nın MQL5 satış sayfasında yayınlandığı zamana dayanmalıdır.
- Satın almadan önce, satıcının kodda geriye dönük test sonuçlarını kasıtlı olarak manipüle ettiği durumları önlemek için, satıcı tarafından görüntülenen işlem sinyallerinin geriye dönük test edilen performansla yaklaşık olarak tutarlı olduğundan emin olun.
- MQL5 dışı satış kanallarına karşı dikkatli olun. Satıcı MQL5'te satış yapmıyorsa, EA'nın gerçek çıkış tarihine dair tarafsız bir üçüncü taraf kaydı bulunmaz ve bu da EA'nın gerçek örneklem dışı başlangıç saatini doğrulamayı zorlaştırır.
- Satıcı tarafından sağlanan işlem sinyallerinin, satış sayfasında listelenen EA ile aynı olduğunu lütfen unutmayın. Bu tür dolandırıcılıkların önlenmesi zordur.
- Garantili kâr ve getiri vaat eden pazarlama söylemlerinden uzak durun. Yatırım ve dolandırıcılık arasında ince bir çizgi vardır. Satıcılar, alıcıları herhangi bir yatırımın kayıp ve getiri kaybı potansiyeli taşıdığı konusunda önceden bilgilendirmekle yükümlüdür.
10.) Sorumluluk Reddi
Bu yazılımı kullanmanız, yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme oluşturan tüm hüküm ve koşulları okuyup anladığınızı ve kabul ettiğinizi gösterir. Kullanımınızın yargı bölgenizin yasalarına tamamen uygun olduğunu ve ilgili tüm yasal riskleri ve sorumlulukları üstlendiğinizi kabul ve taahhüt edersiniz.