Übersicht

AlertTrader

AlertTrader ist ein leistungsstarker MetaTrader 5 (MT5) Expert Advisor (EA), der den Handel auf der Grundlage der vom Trend Catcher-Indikator generierten Warnmeldungen automatisiert. Dieser EA lauscht auf Warnmeldungen, analysiert die Handelsdetails (Symbol, Kauf-/Verkaufssignal, Preis, Stop Loss und Take Profit) und führt den Handel entsprechend aus, um Präzision und Effizienz zu gewährleisten.

Hauptmerkmale

Automatisierte Handelsausführung : Platziert Kauf- oder Verkaufsaufträge auf der Grundlage von Trend Catcher-Warnungen.

: Platziert Kauf- oder Verkaufsaufträge auf der Grundlage von Trend Catcher-Warnungen. Anpassbare Losgröße : Passen Sie die Lot-Größe an Ihre Risikomanagement-Strategie an.

: Passen Sie die Lot-Größe an Ihre Risikomanagement-Strategie an. Alert-Verarbeitung in Echtzeit : Interpretiert und reagiert sofort auf Alarmdaten.

: Interpretiert und reagiert sofort auf Alarmdaten. SL- und TP-Verwaltung: Setzt automatisch Stop-Loss- und Take-Profit-Levels wie in der Warnung angegeben.

Wie es funktioniert

AlertTrader lässt sich nahtlos in den Custom Indikator integrieren. Wenn ein Alert ausgelöst wird (z.B. "Custom indicator /BTCUSD M1 BUY = 118104.13 @ 117872.58 sl @ 118567.23 tp"), extrahiert der EA die relevanten Daten und platziert den Handel mit den definierten Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Levels.

Verwendung

Legen Sie die gewünschte Losgröße in den EA-Einstellungen fest.

Überwachen Sie die Alarme des Custom-Indikators.

Der EA führt automatisch Trades auf der Grundlage der Alarmdaten aus.

Anforderungen

MetaTrader 5-Plattform.

Benutzerdefinierter Indikator installiert und konfiguriert, um Alarme zu generieren.

Unterstützung

Bei Problemen oder Fragen, kontaktieren Sie mich bitte direkt



