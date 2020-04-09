AlertTrader
Übersicht
AlertTrader ist ein leistungsstarker MetaTrader 5 (MT5) Expert Advisor (EA), der den Handel auf der Grundlage der vom Trend Catcher-Indikator generierten Warnmeldungen automatisiert. Dieser EA lauscht auf Warnmeldungen, analysiert die Handelsdetails (Symbol, Kauf-/Verkaufssignal, Preis, Stop Loss und Take Profit) und führt den Handel entsprechend aus, um Präzision und Effizienz zu gewährleisten.
Hauptmerkmale
- Automatisierte Handelsausführung: Platziert Kauf- oder Verkaufsaufträge auf der Grundlage von Trend Catcher-Warnungen.
- Anpassbare Losgröße: Passen Sie die Lot-Größe an Ihre Risikomanagement-Strategie an.
- Alert-Verarbeitung in Echtzeit: Interpretiert und reagiert sofort auf Alarmdaten.
- SL- und TP-Verwaltung: Setzt automatisch Stop-Loss- und Take-Profit-Levels wie in der Warnung angegeben.
Wie es funktioniert
AlertTrader lässt sich nahtlos in den Custom Indikator integrieren. Wenn ein Alert ausgelöst wird (z.B. "Custom indicator /BTCUSD M1 BUY = 118104.13 @ 117872.58 sl @ 118567.23 tp"), extrahiert der EA die relevanten Daten und platziert den Handel mit den definierten Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Levels.
Verwendung
- Legen Sie die gewünschte Losgröße in den EA-Einstellungen fest.
- Überwachen Sie die Alarme des Custom-Indikators.
- Der EA führt automatisch Trades auf der Grundlage der Alarmdaten aus.
Anforderungen
- MetaTrader 5-Plattform.
- Benutzerdefinierter Indikator installiert und konfiguriert, um Alarme zu generieren.
Unterstützung
Bei Problemen oder Fragen, kontaktieren Sie mich bitte direkt