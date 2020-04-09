Visión general

AlertTrader

AlertTrader es un potente Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 (MT5) diseñado para automatizar las operaciones basadas en alertas generadas por el indicador Trend Catcher. Este EA escucha los mensajes de alerta, analiza los detalles de la operación (símbolo, señal de compra/venta, precio, stop loss y take profit) y ejecuta las operaciones en consecuencia, asegurando precisión y eficiencia.

Características principales

Ejecución automática de operaciones : Coloca órdenes de compra o venta basándose en las alertas de Trend Catcher.

: Coloca órdenes de compra o venta basándose en las alertas de Trend Catcher. Tamaño de lote personalizable : Ajusta el tamaño del lote para adaptarlo a tu estrategia de gestión del riesgo.

: Ajusta el tamaño del lote para adaptarlo a tu estrategia de gestión del riesgo. Procesamiento de alertas en tiempo real : Interpreta instantáneamente los datos de las alertas y actúa en consecuencia.

: Interpreta instantáneamente los datos de las alertas y actúa en consecuencia. Gestión de SL y TP: Establece automáticamente los niveles de stop loss y take profit especificados en la alerta.

Cómo funciona

AlertTrader se integra perfectamente con el indicador personalizado. Cuando se activa una alerta (por ejemplo, "Custom indicator /BTCUSD M1 BUY = 118104.13 @ 117872.58 sl @ 118567.23 tp"), el EA extrae los datos relevantes y coloca la operación con los niveles definidos de stop loss (SL) y take profit (TP).

Uso

Establezca el tamaño de lote deseado en los ajustes del EA.

Supervise las alertas del indicador personalizado.

El EA ejecutará automáticamente operaciones basadas en los datos de alerta.

Requisitos

Plataforma MetaTrader 5.

Indicador personalizado instalado y configurado para generar alertas.

Soporte

Para cualquier problema o pregunta, por favor póngase en contacto conmigo directamente



