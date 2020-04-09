AlertTrader

AlertTrader

Visión general

AlertTrader es un potente Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 (MT5) diseñado para automatizar las operaciones basadas en alertas generadas por el indicador Trend Catcher. Este EA escucha los mensajes de alerta, analiza los detalles de la operación (símbolo, señal de compra/venta, precio, stop loss y take profit) y ejecuta las operaciones en consecuencia, asegurando precisión y eficiencia.

Características principales

  • Ejecución automática de operaciones: Coloca órdenes de compra o venta basándose en las alertas de Trend Catcher.
  • Tamaño de lote personalizable: Ajusta el tamaño del lote para adaptarlo a tu estrategia de gestión del riesgo.
  • Procesamiento de alertas en tiempo real: Interpreta instantáneamente los datos de las alertas y actúa en consecuencia.
  • Gestión de SL y TP: Establece automáticamente los niveles de stop loss y take profit especificados en la alerta.

Cómo funciona

AlertTrader se integra perfectamente con el indicador personalizado. Cuando se activa una alerta (por ejemplo, "Custom indicator /BTCUSD M1 BUY = 118104.13 @ 117872.58 sl @ 118567.23 tp"), el EA extrae los datos relevantes y coloca la operación con los niveles definidos de stop loss (SL) y take profit (TP).

    Uso

    • Establezca el tamaño de lote deseado en los ajustes del EA.
    • Supervise las alertas del indicador personalizado.
    • El EA ejecutará automáticamente operaciones basadas en los datos de alerta.

    Requisitos

    • Plataforma MetaTrader 5.
    • Indicador personalizado instalado y configurado para generar alertas.

    Soporte

    Para cualquier problema o pregunta, por favor póngase en contacto conmigo directamente


    Productos recomendados
    Bober Real MT5
    Arnold Bobrinskii
    4.76 (17)
    Asesores Expertos
    Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Asesores Expertos
    SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
    Green Mower 1 MT5
    Yaakov Markos
    Utilidades
    Por :ForextraderEanow Cortacésped Verde 10.0 Este EA es Famoso Grid Estrategia que la rejilla abierta de los oficios con el mismo tamaño (no martingala) y obtener beneficios, incluso cuando el precio de Forex se mueve en la dirección equivocada. Su objetivo es Mower más de tendencia y no tendencia del mercado (automático) aprovechando todas las subidas y bajadas . La nueva subida será aún mejor antes de que la recuperación tenga lugar. Las operaciones perdedoras sólo con los pares más agresivo
    Exp TickSniper PRO FULL
    Vladislav Andruschenko
    3.97 (58)
    Asesores Expertos
    Exp-TickSniper: scalper de alta velocidad con selección automática de parámetros para cada par de divisas automáticamente. Sueña con un asesor que calculará automáticamente los parámetros comerciales? ¿Optimizado y sintonizado automáticamente? La versión completa del sistema para MetaTrader 4:    TickSniper  scalper   para MetaTrader 4 Desarrollador de herramientas forex  TickSniper - Full Description  + DEMO + PDF El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de p
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Asesores Expertos
    | Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
    SmartRisk MA Pro
    Oleg Polyanchuk
    Asesores Expertos
    SmartRisk MA Pro Visión general de la estrategia: SmartRisk MA Pro es una estrategia de negociación automatizada optimizada y orientada al riesgo (Asesor Experto) desarrollada para la plataforma MetaTrader 5. Está diseñada para identificar oportunidades de negociación basadas en las desviaciones de los precios con respecto a las medias móviles e incorpora un completo sistema de gestión del capital. El Asesor Experto opera con una lógica de "nueva barra", lo que garantiza la estabilidad y previs
    Bear vs Bull EA MT5
    Nguyen Nghiem Duy
    Asesores Expertos
    Bear vs Bull EA Es un asesor automatizado para la operación diaria del mercado de divisas FOREX en un mercado volátil y tranquilo. Adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes. Funciona con cualquier corredor, incluyendo corredores americanos, que requieren FIFO para cerrar principalmente las transacciones previamente abiertas. *Para habilitar el panel, es necesario establecer el parámetro DRAW_INFORMATION = true en la configuración; - Recomendaciones Antes de utilizarlo
    SMC Strategy EA
    Lim Kang Ming
    Asesores Expertos
    NO Grid, NO Martingale, NO Averaging!!! Backtest con ticks reales, 99.9% de calidad de modelado. Diseñado específicamente para superar desafíos de Prop Firms (FTMO, The5ers, etc.). FTMO SMC Pro está construido sobre Smart Money Concepts (SMC) y Price Action. Evita estrictamente métodos peligrosos como Martingale o Grid. En su lugar, se centra en configuraciones de alta relación riesgo/beneficio (1:2.5+) identificando Fair Value Gaps (FVG) alineados con la tendencia dominante. Características pri
    SmartScalp Pro MT5
    Serhii Shtepa
    Asesores Expertos
    Bot de scalping para el par oro/dólar (XAU/USD) : una solución potente y versátil para operadores, diseñada para ofrecer la máxima eficiencia en un mercado dinámico. Este bot está diseñado específicamente para el scalping: analiza los cambios de precios y coloca operaciones incluso antes de que comiencen los movimientos significativos del mercado. Esto le permite asegurar posiciones ventajosas con antelación y capitalizar incluso las fluctuaciones más pequeñas del mercado. Características princi
    Gyroscopes mt5
    Nadiya Mirosh
    5 (2)
    Asesores Expertos
    Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
    Supertrend G5 Prime
    Van Minh Nguyen
    Asesores Expertos
    Trend Trading - Protección del capital - Optimizado para tendencias fuertes Supertrend G5 Prime es una versión mejorada de Supertrend G5 para MetaTrader 5. Está diseñado para explotar las fuertes tendencias del mercado, mientras que la protección del capital con herramientas profesionales de gestión de riesgos. El EA utiliza el indicador Supertrend combinado con un filtro EMA 200 en el marco de tiempo D1 para abrir operaciones sólo en la dirección de la tendencia principal. Estrategia principa
    Super Euro FX
    Michael Prescott Burney
    Asesores Expertos
    Super Euro FX es un Asesor Experto diseñado específicamente para el par de divisas EURUSD en el marco temporal H1. Su filosofía de diseño central gira en torno a la consecución de una alta tasa de ganancias, mientras que al mismo tiempo la integración de protocolos avanzados de gestión de riesgos para mantener la reducción más baja posible en relación con su rendimiento. El sistema está impulsado por un complejo motor que ejecuta 225 estrategias de negociación distintas. Este enfoque multiestra
    Tiger Lite
    Dang Cong Duong
    Utilidades
    Tiger Lite recrear la historia de las órdenes de entrada y salida. El objetivo es que usted pueda comprender su estrategia de cómo jugar. Soporta el formato CSV para las plataformas WEB, MT4 y MT5. La secuencia de pasos se describe en la foto. Nota: Por favor, elija la fecha y el símbolo existente en el archivo CSV. Para MT4/5, exporte los datos históricos y copie los registros a excel, guárdelo con la extensión CSV. Para MT4/MT5/WEB, guarde el nombre con el formato mt4.csv/mt5.csv/web.csv Si o
    FREE
    PSAR Expert Extended MT5
    Alexander Fedosov
    Asesores Expertos
    Este robot opera basado en el indicador Parabolic SAR. Verion para MetaTrader4 aquí . La versión avanzada del EA incluye los siguientes cambios y mejoras: El comportamiento del EA ha sido monitorizado en varios tipos de cuentas y en diferentes condiciones (spread fijo/flota, cuentas ECN/cent, etc.) Se ha ampliado la funcionalidad del EA. Presenta mayor flexibilidad y eficiencia, mejor monitoreo de las posiciones abiertas. Funciona con brokers de 4 y 5 dígitos. El EA no utiliza martingala, rejill
    Tensline
    Vladimir Karputov
    Asesores Expertos
    Simple, Eficiente, Rentable - un Asesor Experto que trabaja para usted . Este EA está diseñado para los traders que valoran la simplicidad y el control . Con ajustes mínimos, es increíblemente fácil de configurar y lanzar - no requiere optimización compleja. Mantiene sólo una posición de mercado a la vez - sin desorden, sin superposición. Selección flexible de estrategias - elige la que mejor se adapte a tu estilo de trading. Los resultados de las pruebas retrospectivas revelan : Cie
    Super Rebate Mix System
    Mr Punnatorn Tunbee
    Asesores Expertos
    Los principios básicos de funcionamiento de EA tendrán 2 sistemas principales. 1. Apertura de orden temporizada. La apertura temporizada de órdenes significa que a la hora especificada el EA abrirá 1 orden de Compra y 1 orden de Venta. 2. Cuando el gráfico es fuerte, el EA recordará la velocidad del gráfico. es el número de puntos por segundo que se puede determinar Se puede establecer el número de órdenes en la función ( Loop Order ). El sistema de cierre de ordenes utiliza el sistema de trail
    RSI Master PRO EA
    Luis Corso
    Asesores Expertos
    RSI Master PRO – Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5 Descripción general: RSI Master PRO es un Asesor Experto (EA) desarrollado para MT5 , diseñado para operar de forma automática en los mercados financieros utilizando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) como principal motor de decisiones. Su diseño modular y parámetros completamente configurables lo convierten en una herramienta poderosa y flexible para traders que basan su estrategia en este indicador de momentum.   ️ Característic
    DeepGold Neural Trader
    Zan Jiang
    Asesores Expertos
    DeepGold Neural Trader – Un sistema de trading inteligente basado en reconocimiento de tendencias y redes neuronales profundas, especialmente optimizado para operar oro en M15. DeepGold Neural Trader es un sistema automatizado diseñado para entornos de tendencia. Utiliza redes neuronales profundas junto con múltiples filtros de tendencia para analizar en tiempo real la estructura del mercado, la volatilidad y la fuerza direccional. Con medias móviles adaptativas, control de riesgo dinámico y mód
    Kabuto Golden Balls 4
    Tham Horanop
    Asesores Expertos
    Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
    MadoCryptoXPro
    Mohamad Taha
    Asesores Expertos
    Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
    CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
    Fabio Rodrigues
    Asesores Expertos
    CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
    Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
    Rodrigo Oliveira Malaquias
    Asesores Expertos
    La Inside Bar e one es una formación de vela de inversión/continuación, y es uno de los patrones de velas más negociados. Robot F1 le permite configurar diferentes estrategias de trading, Day Trade o swing trade, basadas en la Inside Bar como punto de partida. Este patrón sólo requiere dos velas para realizarse. Robot F1 utiliza este patrón extremadamente eficiente para identificar oportunidades de trading. Para hacer más efectivas las operaciones, cuenta con indicadores que pueden ser config
    Neopips Engine EA
    Md Billal Hossain
    Asesores Expertos
    NeoPips Engine EA: ¡La revolución definitiva del trading ya está aquí! “El verdadero poder del trading reside en ver lo que otros pasan por alto. NeoPips Engine no sigue al mercado, lo domina.” Acerca de NeoPips Engine EA: Tu aliado inteligente para el trading NeoPips Engine EA no es un robot de trading cualquiera. Es un asesor experto multidimensional, optimizado con IA, diseñado para traders que exigen precisión, adaptabilidad y rendimiento a largo plazo. A diferencia de los bots ob
    Sonic R Pro Enhanced
    Huu Thuong Nguyen
    Asesores Expertos
    Sonic R Pro Enhanced EA - Versión 2025 ¡249$ solo para los primeros 5 compradores! Señal en vivo Comprueba el rendimiento en vivo de Sonic R Pro Enhanced: Estrategia de Trading Sonic R Pro Enhanced es una versión mejorada de la estrategia Sonic R, automatizando operaciones basadas en la Banda del Dragón (EMA 34 y EMA 89) e incorporando algoritmos avanzados para maximizar el rendimiento. Timeframes: M15, M30 Pares compatibles: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trad
    Green Hawk
    Rashed Samir
    Asesores Expertos
    Green Hawk es un experto profesional en scalping. La estrategia se basa en algoritmos inteligentes de scalping que opera en determinados periodos del mercado. El sistema no utiliza estrategias arriesgadas como grid o martingala. El trading se realiza en base al retorno del precio en periodos cortos. Todas las operaciones se cierran en cuestión de horas. Voy a aumentar el precio en un futuro próximo. Próximo precio: $700 El precio final será de 2000 $. Venta sólo a través del sitio mql5 MT4 Ver
    Exp Tick Hamster MT5
    Vladislav Andruschenko
    3.59 (17)
    Asesores Expertos
    Experto en optimización automática de todos los parámetros para cualquier símbolo comercial para MetaTrader 5. ¡T rading EA sin ajustes! Garrapata   Hamster   : este es un   experto en comercio automatizado para principiantes y usuarios que no desean configurar un asesor. La estrategia comercial de este asesor comercial se ha probado durante   7 años. Opere más fácil que nunca con nuestro experto en trading automatizado, diseñado especialmente para principiantes. Despídase de la molestia de conf
    Enjoy Dax40 Scaper Mt5
    Pankaj Kapadia
    Asesores Expertos
    Futuro del Enjoy Dax40 Scalper: Libere el potencial de su viaje de trading con el Enjoy Dax40 Scalper EA, meticulosamente diseñado para estrategias de scalping a través de las tendencias de marcos de tiempo más altos. Este potente EA destaca en la navegación por las complejidades de los índices Dax40 (De40) o Ger40, extendiendo su competencia a los mercados UsTec (Nasdaq100) y US30 (DJ IND). Con una mezcla estratégica de nuestro indicador de tendencia personalizado y otros indicadores de tendenc
    Grid Balance
    Tan Au Phuong
    3.67 (3)
    Asesores Expertos
    Estrategia Automatizada de Trading con Rejillas Grid Balance EA es una herramienta de grid trading potente y altamente personalizable desarrollada en MQL5 . Abre automáticamente órdenes de compra y venta, asigna niveles de take-profit individuales a cada operación y cierra todas las posiciones cuando se alcanza el objetivo global de beneficios, agilizando y optimizando todo el proceso de trading automatizado. Es un asistente fiable para el grid trading que requiere eficiencia y disciplina. Consi
    Spike Catcher Counter
    BILLY ARANDUQUE ABCEDE
    Asesores Expertos
    Nombre EA : Spike Catcher Counter Marco de tiempo: 1 minuto Saldo mínimo de cada activo : 200$ Indicadores/Parámetros: Volumen: El número de operaciones ejecutadas durante cada barra de precios de 1 minuto. Envolventes: Un indicador técnico que consiste en bandas superiores e inferiores alrededor de una media móvil para identificar potenciales niveles de sobrecompra y sobreventa. SAR parabólico: Indicador de seguimiento de tendencia que proporciona posibles puntos de entrada y salida trazando pu
    The Bitcoin Reaper
    Profalgo Limited
    3.67 (33)
    Asesores Expertos
    PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo un número muy limitado de copias estará disponible al precio actual! Precio final: 999$ NUEVO (desde 349$) --> OBTENGA 1 EA GRATIS (para 2 números de cuenta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO ¡Bienvenido a BITCOIN REAPER!   Después del tremendo éxito de Gold Reaper, decidí que era hora de aplicar los mismos principios ganadores al mercado de Bitc
    Los compradores de este producto también adquieren
    Trade Assistant MT5
    Evgeniy Kravchenko
    4.41 (205)
    Utilidades
    Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
    Forex Trade Manager MT5
    InvestSoft
    4.97 (579)
    Utilidades
    Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
    Local Trade Copier EA MT5
    Juvenille Emperor Limited
    4.96 (116)
    Utilidades
    Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
    TradePanel MT5
    Alfiya Fazylova
    4.86 (146)
    Utilidades
    Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
    Ultimate Extractor
    Clifton Creath
    5 (7)
    Utilidades
    Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
    Telegram To MT5 Signal Trader
    Lukas Roth
    5 (13)
    Utilidades
    Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
    Trade Dashboard MT5
    Fatemeh Ameri
    4.96 (103)
    Utilidades
    ¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
    Smart Stop Scanner MT5
    Daniel Stein
    5 (2)
    Utilidades
    Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
    Smart Stop Manager MT5
    Daniel Stein
    5 (1)
    Utilidades
    Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
    The News Filter MT5
    Leolouiski Gan
    4.74 (19)
    Utilidades
    Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
    Copy Cat More Trade Copier MT5
    Dilwyn Tng
    5 (6)
    Utilidades
    Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
    MT5 to Telegram Signal Provider
    Lukas Roth
    4.86 (28)
    Utilidades
    MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
    VirtualTradePad One Click Trading Panel
    Vladislav Andruschenko
    4.58 (72)
    Utilidades
    Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
    Seconds Chart MT5
    Boris Sedov
    4.59 (17)
    Utilidades
    Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
    Grid Manual MT5
    Alfiya Fazylova
    4.9 (20)
    Utilidades
    Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
    Exp COPYLOT CLIENT for MT5
    Vladislav Andruschenko
    3.82 (34)
    Utilidades
    La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
    HINN MagicEntry Extra
    ALGOFLOW OÜ
    4.64 (11)
    Utilidades
    HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones! Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuer
    EasyInsight AIO MT5
    Alain Verleyen
    4.91 (11)
    Utilidades
    EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
    Crypto Charting
    Rajesh Kumar Nait
    5 (4)
    Utilidades
    Crypto Charting for MT5 – Integración de gráficos de criptomonedas en MetaTrader 5 Descripción general Crypto Charting for MT5 proporciona gráficos OHLC en tiempo real mediante WebSocket. Compatible con múltiples exchanges y actualización automática del historial en MT5. Características Datos en tiempo real vía WebSocket Actualización automática del historial Sincronización programada tras cortes de conexión Compatibilidad con todos los marcos de tiempo de MT5 Datos OHLCV completos Soporte para
    Telegram To MT5 Copier
    Trinh Dat
    5 (49)
    Utilidades
    El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
    Trade Manager DaneTrades
    Levi Dane Benjamin
    4.33 (27)
    Utilidades
    Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
    HINN Lazy Trader
    ALGOFLOW OÜ
    5 (2)
    Utilidades
    Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
    Zentral Trading Manager
    Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
    5 (4)
    Utilidades
    Gestor comercial central Su centro de mando para el trading de precisión: ahora más fuerte que nunca Tome el control de sus operaciones como nunca antes. Zentral Trading Manager es su panel de operación manual todo-en-uno para MetaTrader 5 - construido para scalpers, day traders, y ejecución de estrategias serias. Totalmente compatible con portátiles Mac y Windows . Alto-DPI seguro. No más problemas de diseño. Características principales (Última actualización 2025): - One-Click Close - Cierre i
    Trade Assistant 38 in 1
    Makarii Gubaydullin
    4.91 (22)
    Utilidades
    Ultimate Trade Assistant MT5 — Asistente de Trading Multifuncional Más de 66 herramientas profesionales integradas en una sola interfaz para operar de forma más inteligente, rápida y segura. Este asistente de trading combina gestión del riesgo, automatización de órdenes, control de posiciones y análisis del mercado en un panel intuitivo y potente. Diseñado tanto para principiantes como para traders experimentados, optimiza el flujo de trabajo y mejora la precisión en la toma de decisiones. Por q
    Custom Alerts MT5
    Daniel Stein
    5 (8)
    Utilidades
    Custom Alerts: Supervisa múltiples mercados y no pierdas ninguna oportunidad clave Descripción general Custom Alerts es una solución dinámica para traders que desean supervisar posibles configuraciones en múltiples instrumentos desde un solo lugar. Al integrar los datos de nuestras herramientas principales —como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power— Custom Alerts te notifica automáticamente sobre desarrollos importantes del mercado, sin necesidad de cambiar entre gráficos o pe
    Trade Manager DashPlus
    Henry Lyubomir Wallace
    5 (12)
    Utilidades
    DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
    News Filter EA
    Rashed Samir
    Utilidades
    Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
    EasyTrade MT5
    Alain Verleyen
    5 (2)
    Utilidades
    Easy Trade – Gestión de operaciones inteligente, simple y poderosa Easy Trade es la solución integral de gestión de operaciones para usuarios de MetaTrader que desean mantener el riesgo bajo control y una ejecución ultra fluida. Diseñado desde cero con los comentarios de los traders en mente, Easy Trade facilita ejecutar, supervisar y gestionar operaciones en múltiples símbolos, sin complicar tu flujo de trabajo. Ya sea que hagas scalping manual o administres una pequeña cartera de configuraci
    Bots Builder Pro MT5
    Andrey Barinov
    4.17 (6)
    Utilidades
    Es exactamente lo que dice su nombre. Creador de estrategias visuales . Único en su clase. Convierta sus estrategias e ideas en Asesores Expertos sin escribir una sola línea de código. Genere archivos de código fuente mql con unos pocos clics y obtenga sus Asesores Expertos completamente funcionales, que están listos para la ejecución en vivo, el probador de estrategias y la optimización en la nube. Hay muy pocas opciones para aquellos que no tienen conocimientos de programación y no pueden cre
    Remote Trade copieur
    Rashed Samir
    5 (2)
    Utilidades
    Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian instantáneamente, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda menos de 1 segundo. Versión MT4 (sólo local) Versión MT5 (sólo local) Versión MT4 completa (local y remota) El modo local se refiere a que ambas
    Otros productos de este autor
    Advance Gold Pro MT5
    Vikas Rundla
    Asesores Expertos
    Advance Gold Pro EA - Visión general Libere el poder del trading de precisión con Advance Gold Pro , un Asesor Experto (EA) de última generación diseñado exclusivamente para el Oro (XAUUSD) en el marco temporal M30 . Impulsado por algoritmos de inspiración cuántica, este EA redefine la precisión, señalando puntos de entrada y salida de alta probabilidad para maximizar los beneficios al tiempo que protege su capital. Si usted es un principiante o un operador experimentado, Advance Gold Pro ofr
    Dynamic Trade Control
    Vikas Rundla
    Utilidades
    Control Dinámico de Operaciones Domine sus operaciones con precisión Eleve su experiencia de negociación con Dynamic Trade Control , una utilidad de primera calidad diseñada para operadores que exigen control, eficacia y estilo. Este panel de gestión de operaciones todo en uno combina potentes funciones con una interfaz elegante y moderna, lo que lo convierte en la herramienta definitiva para gestionar sus posiciones como un profesional. Características principales: Panel de operaciones intuiti
    Trades hunter
    Vikas Rundla
    Utilidades
    Cazador de Operaciones Trade Hunter es un Asesor Experto especializado para MetaTrader 5, diseñado para proteger su cuenta de operaciones mediante el control de las pérdidas y ganancias globales de todas las operaciones abiertas. Construido como un componente crítico del sistema Trade Hunter, este EA asegura una gestión disciplinada del riesgo para cualquier estrategia de negociación. Características principales : Monitoriza el beneficio/pérdida total de todas las posiciones abiertas en tiempo r
    TheDelta
    Vikas Rundla
    Asesores Expertos
    El Delta - Sistema de precisión de scalping de tendencias El Delta es un Asesor Experto (EA) de nivel profesional construido para MetaTrader 5, diseñado específicamente para capturar oportunidades de scalping de alta probabilidad dentro de las tendencias de mercado establecidas . . Mediante la fusión de filtros técnicos multiindicador con un marco dinámico de riesgo-recompensa, The Delta tiene como objetivo proporcionar una ejecución disciplinada y una protección del capital consistente . . Estr
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario