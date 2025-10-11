OrionBTC

OrionBTC ist ein Expert Advisor für den automatisierten Handel des BTCUSD-Paares auf der MetaTrader 5 Plattform. Er kombiniert eine dynamische Ausbruchstrategie, volatilitätsbasierte Risikosteuerung (ATR) und einen konfigurierbaren Trendfilter auf höheren Zeitrahmen.

Technische Merkmale:

  • Empfohlener Zeitrahmen: M15

  • Symbol: BTCUSD

  • Strategie: Kontrollierter Ausbruch mit ATR-basiertem Stop Loss und Trailing Stop

  • Maximal 2 Trades pro Tag

  • Handelszeit: 00:00 bis 21:00, automatische Schließung aller Positionen um 20:45

  • Trendfilter basierend auf einem höheren Zeitrahmen (konfigurierbar)

  • Stop Loss: 1,5 × ATR oder 500 Punkte – Take Profit: 3 × ATR oder 1000 Punkte

  • Trailing Stop aktiviert: 200 Punkte, Schrittweite 50 Punkte

Backtest-Ergebnisse (1. Januar 2021 – 11. Juli 2025)

  • Gesamtnettogewinn: 42.090,59 USD

  • Anzahl der Trades: 987

  • Gewinnquote: 84,30 %

  • Profit Factor: 6.10

  • Max. Drawdown (Kontostand): 5,36 %

  • Relativer Drawdown (Eigenkapital): 28,07 %

  • Höchster Gewinntrade: 1.648,90 USD

  • Höchster Verlusttrade: -505,02 USD

  • Sharpe-Ratio: 41.70

  • Recovery-Faktor: 63.26

Empfohlene Voraussetzungen:

  • Broker: Jeder Broker mit Zero Spread Konto

  • Empfohlenes Mindestkapital: 100 USD

Wichtiger Hinweis: OrionBTC ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem. Wie bei allen automatisierten Systemen wird dringend empfohlen, es zunächst in einem Demokonto zu testen. Frühere Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Gewinne.


Empfohlene Produkte
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Experten
STARTPROMO: NUR 34 9 $ statt 990$! Nur noch wenige Exemplare zu diesem Aktionspreis verfügbar! Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog an   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live-Ergebnisse mit geringem Risiko Live-Ergebnisse hohes Risiko Willkommen bei STABILITY PRO   : Eines der fortschrittlichsten, stabilsten und risikoärmsten Gittersysteme auf dem Markt! Dieser EA wurde über die gesamte verfügbare Historie der von ihm verwendeten Forex
Cyberosaur
Maryna Shulzhenko
Experten
Der Cyberosaurus-Bot ist ein innovativer Bot der nächsten Generation, der als leistungsstarkes Werkzeug für den Handel auf dem klassischen Forex-Markt und mit Kryptowährungen (bei entsprechenden Brokern) dient. Er funktioniert mit den meisten Paaren, daher ist es ratsam, ihn zu testen, bevor Sie ihn für ein bestimmtes Paar verwenden. Er wurde speziell für die Arbeit mit diesen Märkten entwickelt, ohne die Möglichkeit, andere Vermögenswerte wie Aktien oder Indizes zu handeln. Die wichtigsten St
US30 Dow Jones EA
Babak Alamdar
4.3 (10)
Experten
Kaufen Sie keinen Backtest, sondern ein echtes Handelssystem    Live Signal Dieser Preis ist für die Dauer der Aktion befristet und wird in Kürze erhöht Backtesting sollte NUR mit ECHTEN TICKS durchgeführt werden, da es sonst zu Fehlern führt. Treten Sie der öffentlichen Chat-Gruppe bei: Klicken Sie hier Willkommen beim US30 Dow Jones EA US30 Dow Jones EA: Meistern Sie den dynamischen Dow Jones Der US30, auch bekannt als Dow Jones, ist einer der beliebtesten Indizes auf dem Markt. Trotz der F
Keep CALM and Trade SMART
Tomas Michalek
5 (1)
Experten
Just Keep CALM and Trade SMART Dieser EA ist nur für ernsthafte Trader, die wirklich robuste Strategie für langfristige und nachhaltige Gewinne will. Die Strategie verwendet MACD Richtungswechsel für die Suche nach Handelsmöglichkeiten. Es ist vollautomatisch und erfordert keine Aktion von Ihnen. Hängen Sie ihn einfach an den EURUSD H1 Chart und lassen Sie diesen EA für sich arbeiten. Dieser EA hat 9 Robustheitstests bestanden, was auf eine Qualitätsstrategie hinweist. Vorteile für Sie Plug &
Advanced ORBS
Dodong Christian Arnon
Experten
ADVANCED ORB Retest EA v4.2 - Fortgeschrittenes Wiederherstellungssystem Einführungspreis: $499 | Erhöht sich alle 5 Verkäufe um 25% - Sichern Sie sich jetzt Ihren Preis! Smart Trading System mit intelligentem Schutz Professionelle H1 Opening Range Breakout Strategie, ausgestattet mit #SmartRecovery und #AutoRecoverySystem , das die Losgröße bei SL-Treffern verdoppelt, bis der Gewinn erreicht ist - entwickelt, um Verluste intelligent auszugleichen, ohne Overtrading. Hauptmerkmale: Echtzeit-
Bot DayLong Completo
VINI INVEST
Experten
️ ÜBER DIE STRATEGIE ‍ Der DayLong-Roboter wurde auf der Grundlage der Strategie programmiert, die der Ingenieur Vinicius Reis nach jahrelangem Handel, der Ausbildung von Hunderten von Studenten und Tausenden von Handelsstunden entwickelt hat. Sie verwenden in ihrer Formel einige parametrisierte Indikatoren und Oszillatoren, um die explosiven Ausgangspunkte des brasilianischen Index-Futures-Trends vorherzusagen. Mit ihren Parametern, die durch die Bewegungshistorie des Vermögenswerts
UT Master
Suresh Pargunam
Experten
UT Bot LineReg EA (M5) - Strategie Beschreibung Der UT Bot LineReg EA (v9.3.4) ist ein fortschrittliches , trendfolgendes und reversal-geschütztes automatisiertes Handelssystem , das in MQL5 entwickelt wurde und für den M5-Zeitrahmen optimiert ist. Er kombiniert lineare Regressionspreisverfolgung , adaptive ATR-Volatilitätskontrolle und eine sichere Reversal-Engine , um kontrollierte, risikogeleitete Einstiege mit starker Trendbestätigung zu liefern. Kern-Handelslogik 1. Lineare Regression Preis
HFT SP500 Master
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Experten
Erkunden Sie einzigartige Chancen mit Präzision in entscheidenden Momenten des Finanzmarktes. Sie werden in der Lage sein, Trades mit einer Strategie auszuführen, die große Banken und Broker durch Hochfrequenz-Handelsroboter nutzen. Breaking News hat sich seit Jahren bewährt - die Strategie wurde zunächst manuell entwickelt und dann sorgfältig automatisiert, um sicherzustellen, dass sie genau so funktioniert, wie es für eine hohe Performance erforderlich ist. Als ich diese Strategie entwickelt
TheresLevelstoThisAI
Abel Demeke Kidane
Experten
Levels AI Expert Advisor Es gibt verschiedene Levels. Empfohlenes Paar: GBPUSD Empfohlener Zeitrahmen: H1 Empfohlene Lotsize: 0.01 für Empfohlenes Kapital: $100 0.1 Lot für $1000 Kapital 1 Lot für $10,000 usw... Levels AI ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA) für Forex-Händler, die Präzision, Effizienz und intelligentes Risikomanagement suchen. Dieser hochmoderne EA ist darauf spezialisiert, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren und um diese herum zu handeln,
MultiORB EA Prop Edition
Brian Mutuku Mwanthi
Experten
MULTI ORB EA - PROP FIRM EDITION mit FOREX FACTORY NEWS FILTER DER EINZIGE MULTI-SESSION ORB EA MIT INTEGRIERTEM FOREX FACTORY NEWS SCHUTZ Bestehen Sie Ihre Prop-Firm-Herausforderung mit dem fortschrittlichsten Opening Range Breakout EA, der speziell für FTMO, FundedNext, The5ers und andere Funded Trader Programme entwickelt wurde CUSTOM PRES
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5
Tola Moses Hector
Experten
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — Intelligentes bidirektionales Gittersystem Ein fortschrittlicher EA, der automatisch hochwahrscheinliche Handelszonen (PP, R1, S1) erkennt und dynamische Kauf-/Verkaufs-Gitter erstellt. Enthält Trailing, Equity-Lock, Profit-Lock-Freeze und die Funktion „Schließen nach X Handelstagen“. Die BUY-, SELL- und CLOSE ALL-Schaltflächen auf dem Chart ermöglichen sofortige manuelle Kontrolle. --- Übersicht Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 ist ein professioneller Exp
EA Trend Following Passed FTMO Challenge
Dao Thanh Tan
Experten
Liebe Benutzer! - Dies ist ein Forrex Trading Expert Advisor, der der Trendhandelsmethode folgt. Er hat seine Wirksamkeit bei der Überwindung von 2 Runden der FTMO-Fonds-Herausforderungen bewiesen. Dies ist eine modifizierte und optimierte Version nach Abschluss des Prozesses des Bestehens von 2 Runden der FTMO Herausforderungen. - Der maximale Drawdown wird automatisch nach der anfänglichen Risikoeinstellung kalkuliert. Telegramm-Anweisung für Backtest und Verwendung: https://t.me/+0lDs0UXiJU
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Experten
Aureus Trader ist ein automatisierter Scalping-Roboter für MetaTrader 5, der für den aktiven Handel mit liquiden Devisen- und Krypto-Paaren mit strenger Risikokontrolle und geringer Latenzzeit entwickelt wurde. Was Aureus Trader macht Aureus Trader konzentriert sich auf kurzfristige Kursbewegungen und eröffnet und schließt Trades häufig während Sitzungen mit hoher Liquidität. Der Algorithmus verwendet technische Filter, um abnormale Spreads und Perioden mit geringer Volatilität zu vermeiden, un
Horus AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Händler, ich habe dieses Tool mit echten Ergebnissen konsequent entwickelt, ein Tool, das auf mehreren meiner vorherigen Strategien basiert und es an den Forex-Markt angepasst hat. Daher ist es an die künstliche Intelligenz des maschinellen Lernens angepasst, das heißt, die KI wird lesen Parameter und konsultiere sie dann meiner Strategie, dann wird es lernen, damit die Einträge von besserer Qualität sind, es hat auch einen Knoten, in dem Sie Positionen wiederherstellen können, eine weite
AlphaOneTrader
Frode Kristian Skar
3 (1)
Experten
Hallo, ich bin Alpha One von YouTube. Ich arbeite seit Jahren mit Forex und Binären Optionen und habe schließlich einen Roboter entwickelt, den man einfach aktivieren und dann unbeaufsichtigt lassen kann. Dieser Roboter arbeitet mit mehreren Strategien, so dass, wenn eine Strategie strauchelt, andere weiterhin Gewinne generieren werden. Dieser Roboter ist nicht eine, die viele Trades nehmen wird. Es kann 2-3 Tage ohne Handel sein, aber keine Sorge, er tut dies nur, um die besten Trades zu nehmen
Insight AInvestor
Oleksii Ferbei
Experten
Insight Investor: Fortgeschrittener Multi-Währungs-Devisenhandels-Bot Einführung In der schnelllebigen Welt des Devisenhandels können die richtigen Werkzeuge Ihre Handelserfahrung erheblich verbessern. Insight Investor ist ein fortschrittlicher Multiwährungs-Handels-Bot, der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen zu automatisieren und zu optimieren. Dieser Expert Advisor setzt moderne Algorithmen ein, um die Marktbedingungen zu analysieren und Trades auszuführen, mit dem Ziel, konsistente
HFT Indicador Economico
Mauricio Bornancin Cit
Experten
Präsentation: - Der Expert "HFT Economic Indicator" der CIT Group ist ein spezieller Indikator für die brasilianische Börse (B3). Zweck: - Speziell entwickelt für Personen, die auf die Zeit von Wirtschaftsindikatoren auf dem Futures-Markt (Index und/oder Dollar) handeln. Funktionsweise: - Unter Verwendung der Zeiten im Wirtschaftskalender macht der Expert den exakten Einstieg während des Trends des Indikators, mit vorher festgelegten Zeiten/Stopps. - Roboter, der nur BRL- und USD-Währung
Gold xauusd Shark Attack
Anselmo Passagem Franco
Experten
Roboter, den ich ausschließlich für den Einsatz auf XAUUSD gebaut. Es sollte mit ECN-Konten mit niedrigen Spreads (Vantage gut) verwendet werden. Der Roboter sucht nach Volumen und Preis-Aktion-Momentum, die Suche nach Signalen für Kauf oder Verkauf Bewegungen. Ich verwende ihn mit einem Ladder-System. Es gibt Tage, an denen er viele Trades macht, Tage, an denen er wenig Trades macht, und es kann Tage geben, an denen er überhaupt keine Trades macht. Das hängt stark von der "Aktivität" des Markt
Iron Trader MT5
Volodymyr Hrybachov
Experten
universeller Berater. Funktioniert als Scalper und dynamisches Auftragsraster. Wendet Level für das Setzen von Stop-Orders, Stop-Loss, Take-Profit und Trailing Stop an, die für den Broker unsichtbar sind. Level-Werte können in Pips oder als Prozentsatz der durchschnittlichen Preisvolatilität (ATR) festgelegt werden. Es kann zu einem bestimmten Zeitpunkt arbeiten, hat einen Schutz gegen Verrutschen und Spreizungsaufweitung. Der Chart zeigt Informationen über die Qualität der Auftragsausführung,
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Experten
Flex Gold System ist ein Reversal EA, der die Umkehrung des Goldpreises mit hoher Genauigkeit in einem Zeitrahmen von 30 Minuten finden kann. Der EA ist an das Verhalten des Goldpreises angepasst und kann in Situationen hoher Volatilität überleben. Händler können die Losgröße anpassen, um mehr Gewinn zu erzielen, aber auf der anderen Seite wird das Risiko höher sein, so dass Sie einen Stop-Loss mit USD oder einem Prozentsatz des Guthabens setzen können. Der EA wurde von einem professionellen Gol
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Experten
Fortschrittliches automatisiertes Handelssystem für Gold Gold Catalyst EA MT5 ist eine vollständig automatisierte Handelslösung, speziell optimiert für XAU/USD (Gold) . Durch die Kombination von Trendfolge-Strategien , Preisaktions-Bestätigungen und einer dynamischen Risikosteuerung zeigte dieser EA während über einjähriger Tests unter realen Marktbedingungen eine stabile und zuverlässige Performance. 1. Strategieüberblick Gold Catalyst EA MT5 verfolgt einen systematischen Ansatz, der Folgendes
EA OrgBaseHedge3
John Wangombe
Experten
Dies ist ein Experte Berater gedacht, um kleine Konten mit geringem Risiko Handelsstrategie zu wachsen, gebaut, um den Handel Bereich Chart-Symbole und hat eine breite Palette von Multiplikatoren, um mit Ihrem Konto wachsen. Trades mit martinagale, Grid und Hedging zu scalp den Markt,. Sollte der Handel mit "ENABLE_TRAILING" im Eingabefeld auf true gestellt werden. Feinabstimmung der Eingaben wird auch empfohlen, je nach dem Chart zu handeln. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Ratschläge und
Naked Bitcoin Scalper
Jestoni Santiago
5 (1)
Experten
[NEW BITCOIN SPECIAL FEATURES UNDER DEVELOPMENT] Suchen Sie einen sicheren Bitcoin-Scalper? Setzen Sie diesen Bot ein und handeln Sie mühelos mit der größten Kryptowährung der Welt. Hinweis: Das neueste Update ist bereits Plug and Play für Prop-Firmen und Live-Konten. Wenn Sie den EA mehr Trades für Live-Konten machen lassen wollen, deaktivieren Sie einfach die Drawdown Protection Settings. Verwenden Sie NICHT nakedbitcoinscalper2.0.set aus dem Kommentarbereich. Diese ist nicht mehr gültig.
RSI 2 Storm
Diego Helio Da Silva
Experten
Wie funktioniert es? IFR 2 Storm prüft den Wert des RSI 2 für jede neue Kerze und nimmt nur Käufe vor. Wenn der RSI 2 unter dem konfigurierten Parameter liegt, wird der erste Einstieg getätigt. Wenn der konfigurierte Take-Profit bis zum Schluss der nächsten Kerze nicht erreicht ist ([Standard] Maximum der beiden vorherigen Kerzen ), wird der zweite Einstieg vorgenommen. Wird der Take-Profit bis zum Beginn der nächsten Kerze nicht erreicht, erfolgt der dritte Einstieg. Der Stop-Loss wird nicht in
Uranus STO
Encho Enev
Experten
Der Uranus STO-Experte wurde auf der Grundlage einer tiefgreifenden mathematischen Analyse entwickelt, die die gängigen Indikatoren verwendet: Stochastik, WPR, ATR, RSI. Der Experte ist für den EURUSD-Handel optimiert . Der Experte analysiert vergangene Perioden und vergleicht sie mit der aktuellen Periode. Je nach Wahrscheinlichkeitsgrad und Marktverhalten platziert der Experte Orders auf Niveaus, die für das beste Ergebnis berechnet wurden. Die Strategie verfügt auch über ein Durchlässigkeits-
DoubleOB EA
Tomas Dario Fernandez Guzman
Experten
DoubleOB ist ein automatisierter EA für den Handel mit EUR/USD M5. Er verwendet Order-Blöcke, dynamische Ausstiege und Trailing-Stops mit fortschrittlichem Risikomanagement. Ideal für sicheres und konsistentes Scalping. Kompatibel mit Optimierung und VPS. Optimiert für EUR/USD (M5) Hochgradig anpassbare Parameter Order Blocks und FVGs-Erkennung Dynamisches TP/SL-Management mit Pivot-Punkten Automatischer Trail Stop & Break Even Stündliche Session-Filterung Integriertes tägliches Risikomanagem
FREE
Ichimoku OBX25 Trader
Cedric Christian Michel Carpentier
Experten
Ichimoku OBX25 Trader - Detaillierte Beschreibung Join the Ichimoku OBX25 Trader group signal direct trading Einführung Ichimoku OBX25 Trader ist ein Expert Advisor, den wir speziell für den Handel mit dem norwegischen OBX25-Index entwickelt und optimiert haben. Nach mehreren Jahren der Forschung und Optimierung haben wir diesen EA unter Verwendung des Ichimoku Kinko Hyo-Indikators mit spezifischen Einstellungen für jeden Wochentag erstellt, um Marktbewegungen effektiv zu erfassen. Geschichte
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experten
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, eine hochmoderne Handelsstrategie, die sorgfältig auf der Grundlage des Bullen-/Bärenkerzenansatzes und der Divergenzanalyse entwickelt wurde. Dieses leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um Sie zu befähigen, das Leben zu gestalten, das Sie sich wünschen. Um sich auf diese transformative Reise zu begeben, laden Sie es einfach herunter und integrieren Sie es nahtlos in Ihre MetaTrader 4-Plattform, indem Sie es in d
Advisor Flexi Trader
Sabina Fik
Experten
FlexiTrade Bot: Handeln Sie intelligent, nicht blind FlexiTrade Bot ist mehr als nur ein Handelswerkzeug - es ist eine intelligente Handelsmaschine, die für Trader entwickelt wurde, die Wert auf Geschwindigkeit, Präzision und Anpassungsfähigkeit legen. Mit Echtzeit-Marktanalyse und Mustererkennung liefert FlexiTrade umsetzbare Signale mit messerscharfer Genauigkeit, so dass Sie sich auf Ergebnisse und nicht auf Reaktionen konzentrieren können. Was macht FlexiTrade so besonders? Bewusstsein fü
Robo Progresso Forex
Mario Caumo Neto
Experten
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Experten
Willkommen       GoldSKY EA   ist ein leistungsstarkes Daytrading-Programm für XAUUSD (Gold). Entwickelt von unserem Team,...       Girokonto, gedecktes Geschäftskonto, Geschäftsanrufe!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSky   verwendet 1-Minute
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experten
MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experten
BLACK FRIDAY 50% RABATT - NANO MACHINE GPT Regulärer Preis: $997 bis Black Friday: $498.50 (Der reduzierte Preis wird während der Aktion angezeigt.) Verkaufsstart: 27. November 2025 - zeitlich begrenztes Black Friday Event. Black Friday Verlosung: Alle Nano Machine GPT Käufer während des Black Friday Events können an einer Zufallsverlosung für folgende Preise teilnehmen: 1 x Syna Aktivierung 1 x AiQ Aktivierung 1 x Mean Machine GPT Aktivierung Teilnahmebedingungen: 1) Nach Ihrem Kauf senden S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.5 (26)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
3.67 (15)
Experten
Zenith FX – Fortschrittliches Mechanisches KI-System Übersicht Zenith FX repräsentiert die nächste Generation algorithmischer Handelsarchitekturen, entwickelt für institutionelle Präzision beim Handel mit XAUUSD (Gold) und USDJPY (US-Dollar/Japanischer Yen) . Aufbauend auf den analytischen Grundlagen von Axon Shift und Vector Prime integriert das System ein verstärktes neuronales Framework, das sich in Echtzeit an Marktvolatilität, Liquiditätsveränderungen und Cross-Asset-Korrelationen zwischen
Weitere Produkte dieses Autors
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Experten
OrionXAU ist ein algorithmisches Handelssystem, das für die Märkte XAUUSD (Gold) und US100 / Nasdaq entwickelt wurde. Es kombiniert zwei unterschiedliche Handelsansätze (Scalping und Swing Trading) innerhalb eines strukturierten, risiko­kontrollierten Rahmens, der auf langfristige Stabilität ausgelegt ist. Unterstützte Hauptmärkte • XAUUSD (Gold) • US100 / Nasdaq Diese Märkte bilden das natürliche Einsatzgebiet des Entscheidungsmodells von OrionXAU. Dualer Strategieaufbau 1. Scalping • Intraday
ProVolaBot
Pierre Paul Amoussou
Experten
ProVolaBot ist ein algorithmischer Handelsroboter, der für den Einsatz auf synthetischen Indizes entwickelt wurde. Er zeigt besonders gute Ergebnisse auf den folgenden Märkten: Hauptmärkte mit bester Leistungsfähigkeit • Boom 900 und Crash 1000 (Deriv) • GainX 999 und PainX 999 (WellTrade) Diese Märkte haben sich als die stabilsten erwiesen und bieten die zuverlässigsten statistischen Eigenschaften sowie das höchste Gewinnpotenzial für ProVolaBot. Zusätzlich kompatibler Markt • Volatility 100 (
App system signals
Pierre Paul Amoussou
Indikatoren
APP System Signals ist ein technischer Indikator, der für aktive Nutzer auf den Finanzmärkten entwickelt wurde. Er verwendet eine Kombination aus exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA), einfachen gleitenden Durchschnitten (SMA) und Trendanalysen, um Kauf- und Verkaufssignale auf der Grundlage historischer Kursbewegungen und Marktstrukturen zu identifizieren. Alle Parameter sind vollständig anpassbar, sodass der Nutzer das Werkzeug individuell auf seine bevorzugte Analyse- oder Handelsmet
FREE
Malaysian Levels
Pierre Paul Amoussou
Indikatoren
Malaysian Levels   ist ein benutzerdefinierter Indikator, der dazu dient, Unterstützungs- und Widerstandsebenen auf einem Chart anzuzeigen. Diese Ebenen basieren auf der malaysischen Theorie zu Unterstützung und Widerstand, die Ebenen nicht als Bereiche, sondern als spezifische Preisniveaus definiert, die aus Spitzen und Tälern von Liniendiagrammen abgeleitet sind. Eigenschaften: Drei Arten von Ebenen: A-Level, V-Level und Gap Level. Frische-Anzeige für Ebenen: Frische Ebenen sind signifikanter
XtremeGold MT4
Pierre Paul Amoussou
Experten
XtremeGold - Der automatisierte Trading-Roboter für Gold (XAUUSD) XtremeGold ist ein fortschrittlicher Trading-Roboter, der entwickelt wurde, um vom Goldmarkt zu profitieren und gleichzeitig Risiken zu minimieren. Mit einer Strategie, die auf Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basiert und den Einsatz von einfachen (SMA) und exponentiellen (EMA) gleitenden Durchschnitten umfasst, analysiert XtremeGold mehrere Zeitrahmen, um präzise Signale zu erfassen und profitable Trades auszuführen. Konti
MSnR Lines
Pierre Paul Amoussou
Indikatoren
MSnR Lines ist ein benutzerdefinierter Indikator, der dazu dient, Unterstützungs- und Widerstandsebenen auf einem Chart anzuzeigen. Diese Ebenen basieren auf der malaysischen Theorie zu Unterstützung und Widerstand, die Ebenen nicht als Bereiche, sondern als spezifische Preisniveaus definiert, die aus Spitzen und Tälern von Liniendiagrammen abgeleitet sind. Eigenschaften: Drei Arten von Ebenen: A-Level, V-Level und Gap Level. Frische-Anzeige für Ebenen: Frische Ebenen sind signifikanter als unfr
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension