OrionBTC ist ein Expert Advisor für den automatisierten Handel des BTCUSD-Paares auf der MetaTrader 5 Plattform. Er kombiniert eine dynamische Ausbruchstrategie, volatilitätsbasierte Risikosteuerung (ATR) und einen konfigurierbaren Trendfilter auf höheren Zeitrahmen.

Technische Merkmale:

Empfohlener Zeitrahmen: M15

Symbol: BTCUSD

Strategie: Kontrollierter Ausbruch mit ATR-basiertem Stop Loss und Trailing Stop

Maximal 2 Trades pro Tag

Handelszeit: 00:00 bis 21:00 , automatische Schließung aller Positionen um 20:45

Trendfilter basierend auf einem höheren Zeitrahmen (konfigurierbar)

Stop Loss: 1,5 × ATR oder 500 Punkte – Take Profit: 3 × ATR oder 1000 Punkte

Trailing Stop aktiviert: 200 Punkte, Schrittweite 50 Punkte

Backtest-Ergebnisse (1. Januar 2021 – 11. Juli 2025)

Gesamtnettogewinn: 42.090,59 USD

Anzahl der Trades: 987

Gewinnquote: 84,30 %

Profit Factor: 6.10

Max. Drawdown (Kontostand): 5,36 %

Relativer Drawdown (Eigenkapital): 28,07 %

Höchster Gewinntrade: 1.648,90 USD

Höchster Verlusttrade: -505,02 USD

Sharpe-Ratio: 41.70

Recovery-Faktor: 63.26

Empfohlene Voraussetzungen:

Broker: Jeder Broker mit Zero Spread Konto

Empfohlenes Mindestkapital: 100 USD

Wichtiger Hinweis: OrionBTC ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem. Wie bei allen automatisierten Systemen wird dringend empfohlen, es zunächst in einem Demokonto zu testen. Frühere Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Gewinne.



