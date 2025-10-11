OrionBTC
- Experten
- Pierre Paul Amoussou
- Version: 1.8
- Aktualisiert: 11 Oktober 2025
- Aktivierungen: 5
OrionBTC ist ein Expert Advisor für den automatisierten Handel des BTCUSD-Paares auf der MetaTrader 5 Plattform. Er kombiniert eine dynamische Ausbruchstrategie, volatilitätsbasierte Risikosteuerung (ATR) und einen konfigurierbaren Trendfilter auf höheren Zeitrahmen.
Technische Merkmale:
-
Empfohlener Zeitrahmen: M15
-
Symbol: BTCUSD
-
Strategie: Kontrollierter Ausbruch mit ATR-basiertem Stop Loss und Trailing Stop
-
Maximal 2 Trades pro Tag
-
Handelszeit: 00:00 bis 21:00, automatische Schließung aller Positionen um 20:45
-
Trendfilter basierend auf einem höheren Zeitrahmen (konfigurierbar)
-
Stop Loss: 1,5 × ATR oder 500 Punkte – Take Profit: 3 × ATR oder 1000 Punkte
-
Trailing Stop aktiviert: 200 Punkte, Schrittweite 50 Punkte
Backtest-Ergebnisse (1. Januar 2021 – 11. Juli 2025)
-
Gesamtnettogewinn: 42.090,59 USD
-
Anzahl der Trades: 987
-
Gewinnquote: 84,30 %
-
Profit Factor: 6.10
-
Max. Drawdown (Kontostand): 5,36 %
-
Relativer Drawdown (Eigenkapital): 28,07 %
-
Höchster Gewinntrade: 1.648,90 USD
-
Höchster Verlusttrade: -505,02 USD
-
Sharpe-Ratio: 41.70
-
Recovery-Faktor: 63.26
Empfohlene Voraussetzungen:
-
Broker: Jeder Broker mit Zero Spread Konto
-
Empfohlenes Mindestkapital: 100 USD
Wichtiger Hinweis: OrionBTC ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem. Wie bei allen automatisierten Systemen wird dringend empfohlen, es zunächst in einem Demokonto zu testen. Frühere Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Gewinne.