OrionBTC

OrionBTC est un Expert Advisor conçu pour le trading automatique de la paire BTCUSD sur MetaTrader 5. Il utilise une stratégie de breakout dynamique, une gestion des risques adaptative basée sur la volatilité (ATR), ainsi qu’un filtre de tendance configurable sur les timeframes supérieurs.

Caractéristiques techniques :

  • Périodicité recommandée : M15

  • Instrument : BTCUSD

  • Stratégie : breakout contrôlé avec stop loss et trailing stop dynamiques (basés sur ATR)

  • Trading journalier limité à 2 opérations

  • Plage horaire de trading : 00:00 à 21:00, avec fermeture automatique des positions à 20h45

  • Filtre de tendance basé sur un timeframe supérieur (paramétrable)

  • Stop Loss : 1,5 × ATR ou 500 pts – Take Profit : 3 × ATR ou 1000 pts

  • Trailing Stop activé (200 pts avec pas de 50 pts)

Résultats du backtest (01 janvier 2021 – 11 juillet 2025)

Testé sur BTCUSDz (qualité de données : 100 %, M15) avec un dépôt initial de 50 USD et un effet de levier de 1:500.

  • Profit net total : 42 090,59 USD

  • Nombre de trades : 987

  • Taux de réussite : 84,30 %

  • Profit Factor : 6.10

  • Drawdown maximal (solde) : 5,36 %

  • Drawdown relatif (équité) : 28,07 %

  • Plus gros gain : 1 648,90 USD

  • Plus grosse perte : -505,02 USD

  • Sharpe Ratio : 41.70

  • Facteur de récupération : 63.26

  • Gains moyens par trade gagnant : 60,51 USD

  • Pertes moyennes par trade perdant : -20,91 USD

Conditions d’utilisation recommandées :

  • Broker : tout courtier proposant un compte Zero Spread

  • Capital minimum recommandé : 100 USD

Remarque importante : OrionBTC est un système algorithmique avancé. Comme pour tout outil de trading automatisé, il est recommandé de l’évaluer en compte démo avant toute utilisation réelle. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.


Produits recommandés
Sora Adaptive MT5
Zaky Hamdoun
Experts
Sora Adaptive – Une nouvelle façon intelligente de contrer la tendance Sora Adaptive est un expert advisor (EA) de nouvelle génération, ultra-réactif et conçu pour le trading FOREX de haute performance. Développé depuis zéro avec des algorithmes adaptatifs avancés, des mathématiques non linéaires et des techniques d’optimisation inspirées du quantum computing, Sora n’est pas un simple robot de trading – c’est l’arme secrète des traders éclairés. Au cœur de son fonctionnement, Sora identifie, an
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Experts
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. WARNING: EA has Optimised  sets for GOLD (XAUUSD) ONLY (Minimum Capital: $1000) Download sets below: Use these sets for XAUUSD:  https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Professional Grid-Hedge Trading System with Advanced Risk Management This sophisticated Expert Advisor employs a dual-directional grid strategy designed for consistent performance in volatile markets. The system opens positions in both directi
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Experts
PROMO DE LANCEMENT : SEULEMENT 34 9 $ au lieu de 990$ ! Il ne reste que quelques exemplaires à ce prix promo ! N'oubliez pas de consulter notre "   Pack combo Ultimate EA   " sur notre   blog promotionnel   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Résultats en direct à faible risque Résultats en direct à haut risque Bienvenue chez STABILITY PRO  : l'un des systèmes de réseau les plus avancés, stables et à faible risque du marché ! Cette EA a été soumise à des tests de résistance sur l'historique
Bot DayLong Completo
VINI INVEST
Experts
️ SOBRE A ESTRATÉGIA ‍ O robô DayLong foi programado a partir da estratégia desenvolvida pelo engenheiro Vinicius Reis após anos de trading, centenas de alunos formados e milhares de horas operando. Eles utilizam em sua fórmula alguns indicadores e osciladores parametrizados de maneira a prever os pontos explosivos de início de tendência do índice futuro brasileiro.  Com seus parâmetros otimizados pelo histórico de movimentação do ativo, foram configurados para entrar em trades
CGTxau
Ciaran Alan Butcher
Experts
CGT XAU EA  I have been developing this expert  advisor for the last two years and the results have been exceptional, the expert is built to catch all of the trends on XAUUSD, while aiming to maintain breakeven in-between.  This EA comes with a range of settings around trade and risk management.  The EA CAN be used with prop firms with adjusted settings or specifically an FTMO swing account with the recommended settings.  Recommendations: Main Pair: XAUUSD Timeframe: M5 Minimum deposit : $500-10
Buda MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Buda The Enlightened One est une stratégie conçue pour trader sans soucis pour tous ceux qui veulent quelque chose de stable et de déterminé. où ils peuvent placer leur investissement de taille X sans soucis de risque, chaque entrée aura préalablement une analyse solide consultant des modèles et des indicateurs secrets conçus par moi, il dispose d'un système d'IA, où il apprendra et consultera toutes les gammes que nous lui avons enseignées et ajuster le risque si nécessaire lorsque le stop los
Cyborg Bot
Maryna Shulzhenko
Experts
The     Cyberosaurus  bot is an innovative next-generation bot that serves as a powerful tool for trading in the classic Forex market and with cryptocurrencies (for corresponding brokers). It operates with the majority of pairs, so it is advisable to test it before using it on a specific pair. It is specifically designed to work with these markets, without the ability to trade other assets such as stocks or indices. The main control parameters of the bot are presented in a convenient and conci
Golden Lucks
Godbless C Nygu
Experts
Présentation de notre EA conçu pour négocier XAUUSD sur le marché des changes. Ce conseiller expert utilise une combinaison de cinq indicateurs, principalement dérivés de stratégies de support et de résistance, atteignant un taux de précision louable de plus de 60 %. Grâce à des tests rigoureux sur un backtest de 5 ans avec un capital de départ de 500 $, les résultats ont généré plus de 200 000 $ de bénéfice, démontrant son potentiel de gains substantiels. Principales caractéristiques: Intègre c
Ichimoku OBX25 Trader
Cedric Christian Michel Carpentier
Experts
Ichimoku OBX25 Trader - Description détaillée Rejoindre le groupe Ichimoku OBX25 Trader signal direct trading Introduction Ichimoku OBX25 Trader est un Expert Advisor que nous avons conçu et optimisé pour le trading de l’indice norvégien OBX25. Après plusieurs années de recherche et d’améliorations, nous avons mis au point cet EA en exploitant l’indicateur Ichimoku Kinko Hyo avec des paramétrages ajustés pour chaque jour de la semaine, permettant de capter avec précision les mouvements du marc
HFT SP500 Master
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Experts
Explore unique opportunities with precision in decisive moments of the financial market. You will be able to execute trades using a strategy that major banks and brokers utilize through high-frequency trading robots. Breaking News has been validated for years—its strategy was initially crafted manually and then carefully automated to ensure it performs exactly as needed to achieve high performance. When I was creating this strategy, I recorded over 40 screen videos to ensure everything was wor
Gold Heaven
Hiroaki Mitsuta
Experts
*self-introduction Hey guy's, myname is Hiroaki Mitstuda. I'm one hundred milione trader. and finace wizard class engineer. I was also interviewed as an investor. https://youtu.be/5Tx9bZrdQtA?si=_JOLnWeBVaDQpTzN Advisor's advantages: Expert Advisor trades during testing fully correspond to the trades in real trading, which is very important.  Does not use parasitic strategies.  Suitable for   PROP FIRMS   ( Works automatically with just one button switch).  Suitable for both beginners and prof
Ragnarok
Warin Wongdao
Experts
This strategy is a trend-following trading system that utilizes two EMAs in combination with the Stochastic indicator and candlestick trend direction. Orders are modified based on a predefined distance and the candlestick's closing price. Entries are aligned with candlestick momentum that matches the current trend direction. Take Profit targets are placed using a two-stage approach. For example: The first stage includes 4 orders with a combined Take Profit aiming for a 1,000-point gain. The se
US30 Dow Jones EA
Babak Alamdar
4.3 (10)
Experts
N'achetez pas un backtest, mais un véritable système commercial    Live Signal Ce prix est temporaire pendant la durée de la promotion et sera augmenté prochainement Le backtesting doit être effectué UNIQUEMENT sur des TICKS RÉELS, sinon il sera incorrect. Rejoignez le groupe de discussion public : Cliquez ici Bienvenue dans l'EA US30 Dow Jones US30 Dow Jones EA : Maîtrisez le Dow Jones dynamique L'US30, également connu sous le nom de Dow Jones, est l'un des indices les plus populaires du mar
Bober Lannister MT5
Arnold Bobrinskii
4.54 (13)
Experts
Bober Lannister MT5  - is fully automated trading robot.    This robot exists more  than 3 years and proved its work on a long term distance.  The thing is many of night scalpers on mql5 market place has been made by newbies without proper researches . Don't be fooled by beautiful tester pictures or short term results. Why Bober Lannister MT5 better then other night scalpers on mql5 market? -It trades in a wide range of night time 3-6 hours per day.  (not just 1 hour catching swaps/high spread
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
AI Gold Master
Jian Jie
Experts
AI Gold Master is an exceptional Expert Advisor specifically designed for trading XAUUSD (GOLD) on M1 and M5 timeframes. By harnessing the power of advanced GPT-based models and the deep learning capabilities of DeepSeek, AI Gold Master has been trained on over ten years of historical data, spanning from 2014 to February 2025. This strategy, tested with an initial investment of just $1000, has proven to be an absolute powerhouse, showing a staggering return of 46,000 times its original value in
British Fakeout
Burak Enes Aydin
Experts
Not Profitable, i couldnt a find good optimisation, you can try -Recommended Time Frame: 4H -Currency: GBPUSD -for 1000 USD is 0.02 -Recommended equity lots for 50x leverage = 200 -Recommended equity lots for 100x leverage = 100 -Recommended equity lots for 200x leverage = 50 -Recommended equity lots for 50x leverage = 200 -Recommended equity lots for 100x leverage = 100 -Recommended equity lots for 200x leverage = 50 BUT YOU CAN CHANGE YOUR OWN RISK SETTINGS You can test using it in other tim
EA Dance BTC h1
Sergey Demin
Experts
Automatic Advisor for the   Bitcoin   instrument.   Timeframe H1. Terminal MT5 I created this Advisor specifically for a prop company. All the efforts of five years went into creating a safe product. The Advisor consists of 8 small Advisors and is a ready-made Portfolio. Attention: The Advisor uses two large trading strategies (!): Trend Trading; Trading by Seasonal Patterns (time cycles) The Advisor   DOES NOT use   toxic strategies: Strategy Availability                                      
Forex Mentor Ex
Andriy Sydoruk
Experts
Forex Mentor: Your Reliable Partner in Automated Trading Introduction Forex Mentor   is a revolutionary trading bot designed to automate strategies in the dynamic Forex market. With a focus on trend trading, this bot serves as a powerful tool for traders, enabling them to effectively capitalize on market opportunities while minimizing risks and simplifying decision-making processes. Its versatility and extensive customizable parameters make it the ideal choice for both novice traders and experie
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.38 (29)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
TheresLevelstoThisAI
Abel Demeke Kidane
Experts
Levels AI Expert Advisor There’s levels to this. Recommended pair: GBPUSD Recommended Timeframe: H1 Recommended Lotsize: 0.01  for Recommended Capital: $100 0.1 Lot for $1000 Capital  1 Lot for $10,000 etc...  Levels AI is an advanced Expert Advisor (EA) designed for Forex traders seeking precision, efficiency, and intelligent risk management. This cutting-edge EA specializes in identifying and trading around key support and resistance levels, leveraging artificial intelligence to optimize stop
PropFirm Range EA
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Experts
Range Breakout Expert Advisor – Precision Breakout Trading The Range Breakout Expert Advisor is designed to capture powerful market movements following consolidation phases. It automatically identifies ranges, places pending orders above resistance and below support, and manages trades with disciplined risk control. Many traders miss the strongest moves because they enter too late. This EA ensures you are positioned before the market makes its decisive breakout. Important Pricing Notice To rewa
Sydney MT5
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
3.26 (19)
Experts
Sydney est un algorithme complexe et novateur qui utilise l'intelligence artificielle en combinaison avec l'analyse technique traditionnelle pour prédire les mouvements futurs du marché des symboles GBPUSD et USDJPY . Ce conseiller expert utilise des réseaux neuronaux récurrents, en particulier des cellules à mémoire à long terme, qui sont formés à l'aide de données provenant d'indicateurs d'analyse technique. Grâce à cette méthode, l'EA est capable d'apprendre quels indicateurs sont les plus pe
Swag EA
Joshua Didas Taban
Experts
Overview Swag Expert Advisor Pro is an advanced trading tool designed to help you make informed buy and sell decisions in the forex market. This expert advisor analyzes price movements in relation to the Exponential Moving Averages (EMAs) to identify optimal entry points, ensuring you stay ahead of market trends. Key Features EMA Analysis: Executes buy orders when the price is above the 200 EMA and when the 25, 30, 35, 40, 45, and 50 EMAs cross upwards on candle ID 1. The opposite is true for s
AU 79 Gold EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (1)
Experts
AU 79 Gold EA est un conseiller expert en trading d'or conçu spécialement pour le trading de l'or. Il s'agit d'un scalper de 5 minutes et sa stratégie est unique et utilisée par les institutions pour négocier l'or, il se négocie la nuit pendant quelques heures lorsque le volume est faible et qu'il n'y a pas de nouvelles afin de maximiser sa précision et de minimiser le risque. Rejoignez notre       Groupe MQL5       afin de télécharger les derniers fichiers définis qui seront nécessaires pour e
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
Gold Impulse Scalper
Norapan Tonphim
Experts
Description (Full) Gold Impulse Scalper v6.4  is a highly optimized, momentum-based Expert Advisor (EA) designed exclusively for scalping XAUUSD (Gold) on MT5 . Built for traders who seek precision, automation, and strict risk control in volatile markets, this EA combines proven technical filters and price action logic to find high-probability breakout entries with minimal risk. Ideal for: Scalpers and day traders targeting gold (XAUUSD) ECN/Raw spread brokers with low-latency execution U
Nusa Patterns MT5
John Folly Akwetey
Experts
Expert advisor trades by breaking up fractals or down fractals. It is used   “Fractals ST Patterns Strategy”   or   “4.0 Fractals Direction ST Patterns MT5”   fractal indicators. Also expert advisor uses standard trailing stop. Below is description of some inputs. Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Fractal Indicator   – option of used fractal indicator (“Fractals ST Patterns” – indicator   “Fractals ST Patterns Strategy” , “Fractals Direction ST Patterns”
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Experts
Flex Gold System is a reversal EA that can find the reversal gold price with high accuracy in a timeframe of 30 minutes. The EA is fit for the gold price behavior and can survive in high volatility situations. Traders could adjust a lot size to gain more profit but on the other hand, the risk will be higher so you can set a stop loss with USD or a percentage of the balance. The EA was made by a professional gold trader who has lots of experience in the gold market. Recommend the minimum capital
Trend DCA
Pham Khanh Duy
5 (3)
Experts
Le Dollar Cost Averaging est un algorithme de trading très basique et ancien, mais très utile depuis le passé jusqu'à aujourd'hui. (Remarque. Tous les utilisateurs qui louent et achètent DCA Pro Trend AI doivent m'envoyer un message pour obtenir le guide de l'utilisateur, obtenir la configuration recommandée avant l'échange) Je suis commerçant, j'ai commencé le commerce en 2009 et aujourd'hui le commerce est ma vie. J'ai codé cette EA en me basant sur toutes mes connaissances, toute mon expéri
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles que  XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques d
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Présentation d'AIQ Version 3.0+ — L'Intelligence de Trading Autonome la Plus Avancée Jamais Créée J'ai le plaisir de présenter AIQ (Intelligence Autonome) Version 3.0+, un bond monumental dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès à plus de 300 modèles d'IA, y compris plus de 55 modèles d'IA intégrés GRATUITS, plus des modèles premium comme le puissant nouveau Grok 4, des capacités de recherche web massivement améliorées, de nouveaux rôles d'Analyste/Gestion
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (13)
Experts
MultiWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Grâce à une large diversification sur neuf paires de devises corrélées (et même certaines typiquement “tendancielles”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP et GBPCAD — il capture les mouvements de prix revenant à la moyenne après de forts impulsions directionnelles. Après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir les inst
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.38 (45)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Experts
️ Déjà propriétaire du  Boring Pips EA  ? Vous êtes éligible à une   réduction supplémentaire de 30 %   ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump   a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient   se sont intensifiées — plus récemment entre   Israël et l’Iran   — ce qui pourrait influencer la haus
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (12)
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World. Crude Oil Robot is the undisputed, top-tier trading robot designed for the XTIUSD or any crude instrument offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a highly specialized system built exclusively for the crude oil market, utilizing unique technologies not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Filter, Geopolitical
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La version la plus avancée de notre EA à ce jour, entièrement reconstruite avec prise de décision basée sur l’IA , vote multi-IA et logique de trading dynamique . Désormais, il n’est plus limité uniquement à XAUUSD (Or) en M1, mais prend également en charge BTCUSD et ETHUSD , avec des entrées haute fréquence, une gestion intelligente du risque et une adaptabilité totale. Cet EA combine des IA gratuites connectées via OpenRouter avec des filtres avancés pour un tradin
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.41 (17)
Experts
NEXUS — un Expert Advisor qui évolue avec le marché Beaucoup d’EAs fonctionnent… jusqu’à ce que le marché change. La raison est souvent simple : ils utilisent des règles fixes comme « acheter avec RSI < 30 ». Cela fonctionne un temps puis devient inefficace lorsque le régime change. NEXUS combine des règles quantitatives avec une validation hors échantillon : il construit en temps réel des combinaisons à partir des données. Il analyse un historique configurable (par exemple 500 périodes en H1 o
Mean Machine
William Brandon Autry
4.95 (38)
Experts
Présentation de Mean Machine GPT Version 9.0+ — Un Bond Révolutionnaire dans la Technologie de Trading IA Je suis fier d'annoncer la mise à jour la plus significative de Mean Machine GPT à ce jour : la Version 9.0+. Cette version révolutionnaire introduit l'accès à plus de 300 modèles d'IA, y compris plus de 55 modèles d'IA intégrés GRATUITS, plus des modèles premium comme le puissant nouveau Grok 4, des capacités de recherche web massivement améliorées, le nouveau rôle d'Analyste, des vérifica
Doctor Winston mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Experts
Doctor Winsto n Bot Description General Features: Name: Doctor Winston Type: State-of-the-art Forex trading bot Tools: Supports most currency pairs and trading instruments Timeframe: Can work on any timeframe Bot Settings: Money Management: MMOn: Enable/disable money management (true/false) DefaultVolume: Default trade volume (0.01) MMCalc: Basic amount for money management (1000) Indicators: ALength, BLength, CLength, DLength, ELength: Parameters for different indicators by length ADimension
Remstone
Remstone
5 (1)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 6 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain. Rejoign
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Experts
À propos de APE (Alpha Prop Edge) APE (Alpha Prop Edge) est un Expert Advisor (EA) basé sur une stratégie de retour à la moyenne . Il est conçu pour détecter les mouvements de prix excessifs et réagir avec une logique contrarienne selon des conditions prédéfinies. Le système intègre des mécanismes de gestion du risque, tels qu’un limiteur de perte quotidienne et une fonction de clôture automatique en cas de profit. Les utilisateurs peuvent ajuster les paramètres en fonction de la taille du comp
Tree Of Life MT5
Oeyvind Borgsoe
Experts
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid foundation for a robust stra
EA Maling Gold
Felin Sitohang
Experts
EA Maling Gold  is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Suitable for any broker conditions.  Info Working symbol XAUUSD Working Timeframe: D1 Min deposit:  $400   For 0.01 Lot Min leverage 1:200 Features: Martingale Maximum positions at a time is 3 positions. Set your own risk Not sensitive to broker conditions  Easy to install Time Filters And Spread Limits
TRocket
Vitalii Kosov
5 (2)
Experts
T_Rocket, based on vector machine learning, is an advanced trading tool that uses the latest advances in computing technology to analyze the forex market and predict future price movements. The Expert Advisor will use vector machine learning to learn huge amounts of historical data and quickly and efficiently detect patterns in the market. It will use a sophisticated and complex proprietary algorithm which uses advanced mathematical calculations to solve complex problems and optimize performance
Plus de l'auteur
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
Experts
OrionXAU - Système Algorithmique pour XAUUSD (Or) Description Technique : Conçu spécifiquement pour le trading de l'or, OrionXAU implémente une stratégie algorithmique optimisée pour les caractéristiques uniques du marché XAUUSD. Le système a démontré une robustesse particulière en backtesting sur la période 2021-2025 (M15). Caractéristiques Clés : Mécanisme de Trading   : Algorithme adaptatif à la volatilité métallurgique Gestion dynamique intégrant les spécificités de l'or Protections Intégrée
ProVolaBot
Pierre Paul Amoussou
Experts
ProVolaBot est un robot de trading algorithmique conçu pour intervenir sur le Volatility 100 (1s) Index , via la plateforme Deriv . Il repose sur une stratégie technique de détection automatique de ruptures de structure (breakouts), associée à un filtre de tendance configurable. Il permet une exécution contrôlée, sur des plages horaires précises et des journées définies. Développé pour une utilisation responsable, ProVolaBot ne garantit aucun résultat et ne fait aucune promesse de performance.
Malaysian Levels
Pierre Paul Amoussou
Indicateurs
Malaysian Levels   est un indicateur personnalisé conçu pour afficher les niveaux de support et de résistance sur un graphique MetaTrader 5. Il utilise une méthode de détermination des niveaux de support et de résistance basée sur les pics (A-Levels), les creux (V-Levels) et les écarts de prix (Gap-Levels). Fonctionnement L'indicateur MSnR Lines identifie trois types de niveaux horizontaux : A-Level (Niveau A)   : Il est situé au sommet du graphique linéaire et prend la forme de la lettre "A".
App system signals
Pierre Paul Amoussou
Indicateurs
APP System Signals est un indicateur technique destiné aux utilisateurs actifs sur les marchés financiers. Il fournit des signaux d’achat et de vente basés sur une combinaison d’indicateurs tels que les moyennes mobiles exponentielles (EMA), les moyennes mobiles simples (SMA) et l’analyse de tendance. L’indicateur dispose de paramètres entièrement personnalisables, permettant à chaque utilisateur de l’ajuster selon ses préférences et méthodes de travail. Il est conçu pour être simple d’utilisati
FREE
XtremeGold MT4
Pierre Paul Amoussou
Experts
XtremeGold - Le Robot de Trading Automatisé sur l'Or (XAUUSD) XtremeGold est un robot de trading avancé, conçu pour exploiter les opportunités du marché de l'or tout en cherchant à minimiser les risques. Grâce à une stratégie fondée sur les niveaux de support et de résistance, ainsi que sur l’utilisation des moyennes mobiles simples (SMA) et exponentielles (EMA), XtremeGold analyse plusieurs timeframes pour identifier des signaux précis et exécuter des trades dans des conditions optimales. Anal
MSnR Lines
Pierre Paul Amoussou
Indicateurs
MSnR Lines est un indicateur personnalisé conçu pour afficher les niveaux de support et de résistance sur un graphique MetaTrader 5. Il utilise une méthode de détermination des niveaux de support et de résistance basée sur les pics (A-Levels), les creux (V-Levels) et les écarts de prix (Gap-Levels). Fonctionnement L'indicateur MSnR Lines identifie trois types de niveaux horizontaux : A-Level (Niveau A)   : Il est situé au sommet du graphique linéaire et prend la forme de la lettre "A". V-Level (
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis