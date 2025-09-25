OrionBTC est un Expert Advisor conçu pour le trading automatique de la paire BTCUSD sur MetaTrader 5. Il utilise une stratégie de breakout dynamique, une gestion des risques adaptative basée sur la volatilité (ATR), ainsi qu’un filtre de tendance configurable sur les timeframes supérieurs.

Caractéristiques techniques :

Périodicité recommandée : M15

Instrument : BTCUSD

Stratégie : breakout contrôlé avec stop loss et trailing stop dynamiques (basés sur ATR)

Trading journalier limité à 2 opérations

Plage horaire de trading : 00:00 à 21:00 , avec fermeture automatique des positions à 20h45

Filtre de tendance basé sur un timeframe supérieur (paramétrable)

Stop Loss : 1,5 × ATR ou 500 pts – Take Profit : 3 × ATR ou 1000 pts

Trailing Stop activé (200 pts avec pas de 50 pts)

Résultats du backtest (01 janvier 2021 – 11 juillet 2025)

Testé sur BTCUSDz (qualité de données : 100 %, M15) avec un dépôt initial de 50 USD et un effet de levier de 1:500.

Profit net total : 42 090,59 USD

Nombre de trades : 987

Taux de réussite : 84,30 %

Profit Factor : 6.10

Drawdown maximal (solde) : 5,36 %

Drawdown relatif (équité) : 28,07 %

Plus gros gain : 1 648,90 USD

Plus grosse perte : -505,02 USD

Sharpe Ratio : 41.70

Facteur de récupération : 63.26

Gains moyens par trade gagnant : 60,51 USD

Pertes moyennes par trade perdant : -20,91 USD

Conditions d’utilisation recommandées :

Broker : tout courtier proposant un compte Zero Spread

Capital minimum recommandé : 100 USD

Remarque importante : OrionBTC est un système algorithmique avancé. Comme pour tout outil de trading automatisé, il est recommandé de l’évaluer en compte démo avant toute utilisation réelle. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.



