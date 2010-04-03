OrionBTC

OrionBTC es un Asesor Experto diseñado para el trading automático del par BTCUSD en MetaTrader 5. Combina una estrategia de ruptura dinámica, gestión de riesgos basada en la volatilidad (ATR), y un filtro de tendencia configurable en marcos temporales superiores.

Características técnicas:

  • Marco temporal recomendado: M15

  • Símbolo: BTCUSD

  • Estrategia: ruptura controlada con stop loss y trailing stop dinámicos (basados en ATR)

  • Límite diario de operaciones: 2 máximas por día

  • Horario de trading: 00:00 a 21:00, con cierre automático a las 20:45

  • Filtro de tendencia basado en marcos superiores (personalizable)

  • Stop Loss: 1,5 × ATR o 500 puntos – Take Profit: 3 × ATR o 1000 puntos

  • Trailing Stop activado: 200 puntos con paso de 50

Resultados del backtest (1 de enero de 2021 – 11 de julio de 2025)

  • Beneficio neto total: 42.090,59 USD

  • Total de operaciones: 987

  • Porcentaje de aciertos: 84,30 %

  • Profit Factor: 6.10

  • Drawdown máximo (saldo): 5,36 %

  • Drawdown relativo (equidad): 28,07 %

  • Mayor operación ganadora: 1.648,90 USD

  • Mayor pérdida: -505,02 USD

  • Sharpe Ratio: 41.70

  • Recovery Factor: 63.26

Requisitos recomendados:

  • Broker: cualquier broker que ofrezca cuenta Zero Spread

  • Capital mínimo recomendado: 100 USD

Nota importante: OrionBTC es una herramienta avanzada de trading algorítmico. Se recomienda encarecidamente probarlo en cuenta demo antes de operar en real. Los resultados pasados no garantizan beneficios futuros.


