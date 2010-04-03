OrionBTC es un Asesor Experto diseñado para el trading automático del par BTCUSD en MetaTrader 5. Combina una estrategia de ruptura dinámica, gestión de riesgos basada en la volatilidad (ATR), y un filtro de tendencia configurable en marcos temporales superiores.

Características técnicas:

Marco temporal recomendado: M15

Símbolo: BTCUSD

Estrategia: ruptura controlada con stop loss y trailing stop dinámicos (basados en ATR)

Límite diario de operaciones: 2 máximas por día

Horario de trading: 00:00 a 21:00 , con cierre automático a las 20:45

Filtro de tendencia basado en marcos superiores (personalizable)

Stop Loss: 1,5 × ATR o 500 puntos – Take Profit: 3 × ATR o 1000 puntos

Trailing Stop activado: 200 puntos con paso de 50

Resultados del backtest (1 de enero de 2021 – 11 de julio de 2025)

Beneficio neto total: 42.090,59 USD

Total de operaciones: 987

Porcentaje de aciertos: 84,30 %

Profit Factor: 6.10

Drawdown máximo (saldo): 5,36 %

Drawdown relativo (equidad): 28,07 %

Mayor operación ganadora: 1.648,90 USD

Mayor pérdida: -505,02 USD

Sharpe Ratio: 41.70

Recovery Factor: 63.26

Requisitos recomendados:

Broker: cualquier broker que ofrezca cuenta Zero Spread

Capital mínimo recomendado: 100 USD

Nota importante: OrionBTC es una herramienta avanzada de trading algorítmico. Se recomienda encarecidamente probarlo en cuenta demo antes de operar en real. Los resultados pasados no garantizan beneficios futuros.



