OrionBTC
- Asesores Expertos
- Pierre Paul Amoussou
- Versión: 1.8
- Actualizado: 11 octubre 2025
- Activaciones: 5
OrionBTC es un Asesor Experto diseñado para el trading automático del par BTCUSD en MetaTrader 5. Combina una estrategia de ruptura dinámica, gestión de riesgos basada en la volatilidad (ATR), y un filtro de tendencia configurable en marcos temporales superiores.
Características técnicas:
-
Marco temporal recomendado: M15
-
Símbolo: BTCUSD
-
Estrategia: ruptura controlada con stop loss y trailing stop dinámicos (basados en ATR)
-
Límite diario de operaciones: 2 máximas por día
-
Horario de trading: 00:00 a 21:00, con cierre automático a las 20:45
-
Filtro de tendencia basado en marcos superiores (personalizable)
-
Stop Loss: 1,5 × ATR o 500 puntos – Take Profit: 3 × ATR o 1000 puntos
-
Trailing Stop activado: 200 puntos con paso de 50
Resultados del backtest (1 de enero de 2021 – 11 de julio de 2025)
-
Beneficio neto total: 42.090,59 USD
-
Total de operaciones: 987
-
Porcentaje de aciertos: 84,30 %
-
Profit Factor: 6.10
-
Drawdown máximo (saldo): 5,36 %
-
Drawdown relativo (equidad): 28,07 %
-
Mayor operación ganadora: 1.648,90 USD
-
Mayor pérdida: -505,02 USD
-
Sharpe Ratio: 41.70
-
Recovery Factor: 63.26
Requisitos recomendados:
-
Broker: cualquier broker que ofrezca cuenta Zero Spread
-
Capital mínimo recomendado: 100 USD
Nota importante: OrionBTC es una herramienta avanzada de trading algorítmico. Se recomienda encarecidamente probarlo en cuenta demo antes de operar en real. Los resultados pasados no garantizan beneficios futuros.