OrionBTC

OrionBTC è un Expert Advisor sviluppato per il trading automatico della coppia BTCUSD sulla piattaforma MetaTrader 5. Combina una strategia di breakout dinamica, una gestione del rischio basata sulla volatilità (ATR) e un filtro di tendenza configurabile su timeframe superiori.

Caratteristiche tecniche:

  • Timeframe consigliato: M15

  • Simbolo: BTCUSD

  • Strategia: breakout controllato con stop loss e trailing stop dinamici basati su ATR

  • Limite massimo di operazioni al giorno: 2

  • Fascia oraria operativa: 00:00 – 21:00, con chiusura automatica delle posizioni alle 20:45

  • Filtro di tendenza su timeframe superiore (personalizzabile)

  • Stop Loss: 1.5 × ATR o 500 punti – Take Profit: 3 × ATR o 1000 punti

  • Trailing Stop attivo: 200 punti, step 50 punti

Risultati del backtest (1 gennaio 2021 – 11 luglio 2025)

  • Profitto netto totale: 42.090,59 USD

  • Numero di trade: 987

  • Percentuale di operazioni vincenti: 84,30%

  • Profit Factor: 6.10

  • Drawdown massimo (saldo): 5,36%

  • Drawdown relativo (equity): 28,07%

  • Maggior profitto in un trade: 1.648,90 USD

  • Maggior perdita in un trade: -505,02 USD

  • Sharpe Ratio: 41.70

  • Recovery Factor: 63.26

Requisiti consigliati:

  • Broker: qualsiasi broker che offra un conto Zero Spread

  • Capitale minimo consigliato: 100 USD

Nota importante:
OrionBTC è uno strumento avanzato per il trading algoritmico. Come per qualsiasi sistema di trading automatico, si consiglia vivamente di testarlo prima su conto demo. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.


Prodotti consigliati
Sora Adaptive MT5
Zaky Hamdoun
Experts
Sora Adaptive – Un modo più intelligente per operare controtrend Sora Adaptive è un Expert Advisor (EA) all’avanguardia progettato esclusivamente per il trading FOREX ad alte prestazioni. Costruito da zero con algoritmi adattativi avanzati, modelli matematici non lineari e tecniche di ottimizzazione ispirate alla meccanica quantistica, Sora non è un semplice robot, ma l’arma segreta dei trader professionisti. Al centro, Sora identifica, analizza e si adatta al momentum di mercato in tempo reale
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Experts
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. WARNING: EA has Optimised  sets for GOLD (XAUUSD) ONLY (Minimum Capital: $1000) Download sets below: Use these sets for XAUUSD:  https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Professional Grid-Hedge Trading System with Advanced Risk Management This sophisticated Expert Advisor employs a dual-directional grid strategy designed for consistent performance in volatile markets. The system opens positions in both directi
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Experts
PROMOZIONE LANCIO: SOLO 34 9 $ invece di 990$! Sono rimaste solo poche copie a questo prezzo promozionale! Assicurati di dare un'occhiata al nostro "   Pacchetto combinato EA definitivo   " nel nostro   blog promozionale   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Risultati in tempo reale a basso rischio Risultati dal vivo ad alto rischio Benvenuti in STABILITY PRO   : uno dei sistemi di rete più avanzati, stabili e a basso rischio sul mercato! Questo EA è stato sottoposto a stress test sull'inter
Bot DayLong Completo
VINI INVEST
Experts
️ SOBRE A ESTRATÉGIA ‍ O robô DayLong foi programado a partir da estratégia desenvolvida pelo engenheiro Vinicius Reis após anos de trading, centenas de alunos formados e milhares de horas operando. Eles utilizam em sua fórmula alguns indicadores e osciladores parametrizados de maneira a prever os pontos explosivos de início de tendência do índice futuro brasileiro.  Com seus parâmetros otimizados pelo histórico de movimentação do ativo, foram configurados para entrar em trades
CGTxau
Ciaran Alan Butcher
Experts
CGT XAU EA  I have been developing this expert  advisor for the last two years and the results have been exceptional, the expert is built to catch all of the trends on XAUUSD, while aiming to maintain breakeven in-between.  This EA comes with a range of settings around trade and risk management.  The EA CAN be used with prop firms with adjusted settings or specifically an FTMO swing account with the recommended settings.  Recommendations: Main Pair: XAUUSD Timeframe: M5 Minimum deposit : $500-10
Buda MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Buda The Enlightened One è una strategia pensata per fare trading senza preoccupazioni per tutti coloro che vogliono qualcosa di stabile e determinato. dove possono posizionare la loro dimensione di investimento X senza preoccupazioni di rischio, ogni voce avrà in precedenza una forte analisi consultando modelli e indicatori segreti progettati da me, ha un sistema di intelligenza artificiale, dove imparerà e consulterà tutte le gamme che gli abbiamo insegnato e regolare il rischio, se necessari
Cyborg Bot
Maryna Shulzhenko
Experts
The     Cyberosaurus  bot is an innovative next-generation bot that serves as a powerful tool for trading in the classic Forex market and with cryptocurrencies (for corresponding brokers). It operates with the majority of pairs, so it is advisable to test it before using it on a specific pair. It is specifically designed to work with these markets, without the ability to trade other assets such as stocks or indices. The main control parameters of the bot are presented in a convenient and conci
Golden Lucks
Godbless C Nygu
Experts
The GOLDEN LUCKS is a cutting-edge Expert Advisor that pushes the boundaries of modern trading by integrating advanced artificial intelligence with the latest trading technologies. Built on the state-of-the-art GPT-4o platform, it leverages the unparalleled power of neural networks to adapt dynamically to ever-changing market conditions. What sets this EA apart is its use of advanced discrete Fourier visualization within the ATFNet framework. This innovative feature equalizes the frequency spec
Ichimoku OBX25 Trader
Cedric Christian Michel Carpentier
Experts
Ichimoku OBX25 Trader - Descrizione dettagliata Join the Ichimoku OBX25 Trader group signal direct trading Introduzione Ichimoku OBX25 Trader è un Expert Advisor che abbiamo progettato e ottimizzato per il trading dell’indice norvegese OBX25. Dopo diversi anni di ricerca e ottimizzazione, abbiamo sviluppato questo EA utilizzando l’indicatore Ichimoku Kinko Hyo con impostazioni specifiche per ogni giorno della settimana, catturando efficacemente i movimenti del mercato. Storia e sviluppo Abbi
HFT SP500 Master
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Experts
Explore unique opportunities with precision in decisive moments of the financial market. You will be able to execute trades using a strategy that major banks and brokers utilize through high-frequency trading robots. Breaking News has been validated for years—its strategy was initially crafted manually and then carefully automated to ensure it performs exactly as needed to achieve high performance. When I was creating this strategy, I recorded over 40 screen videos to ensure everything was wor
Gold Heaven
Hiroaki Mitsuta
Experts
*self-introduction Hey guy's, myname is Hiroaki Mitstuda. I'm one hundred milione trader. and finace wizard class engineer. I was also interviewed as an investor. https://youtu.be/5Tx9bZrdQtA?si=_JOLnWeBVaDQpTzN Advisor's advantages: Expert Advisor trades during testing fully correspond to the trades in real trading, which is very important.  Does not use parasitic strategies.  Suitable for   PROP FIRMS   ( Works automatically with just one button switch).  Suitable for both beginners and prof
Ragnarok
Warin Wongdao
Experts
This strategy is a trend-following trading system that utilizes two EMAs in combination with the Stochastic indicator and candlestick trend direction. Orders are modified based on a predefined distance and the candlestick's closing price. Entries are aligned with candlestick momentum that matches the current trend direction. Take Profit targets are placed using a two-stage approach. For example: The first stage includes 4 orders with a combined Take Profit aiming for a 1,000-point gain. The se
US30 Dow Jones EA
Babak Alamdar
4.3 (10)
Experts
Acquista non un backtest, ma un vero sistema di trading  Live Signal Questo prezzo è temporaneo per la durata della promozione e verrà aumentato a breve Il backtesting dovrebbe essere effettuato SOLO su TICK REALI, altrimenti sarà errato. Unisciti al gruppo di chat pubblico: clicca qui Benvenuti nel Dow Jones EA degli Stati Uniti30 US30 Dow Jones EA: padroneggiare il dinamico Dow Jones L’US30, noto anche come Dow Jones, è uno degli indici più popolari sul mercato. Nonostante la pletora di co
Bober Lannister MT5
Arnold Bobrinskii
4.54 (13)
Experts
Bober Lannister MT5  - is fully automated trading robot.    This robot exists more  than 3 years and proved its work on a long term distance.  The thing is many of night scalpers on mql5 market place has been made by newbies without proper researches . Don't be fooled by beautiful tester pictures or short term results. Why Bober Lannister MT5 better then other night scalpers on mql5 market? -It trades in a wide range of night time 3-6 hours per day.  (not just 1 hour catching swaps/high spread
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
AI Gold Master
Jian Jie
Experts
AI Gold Master is an exceptional Expert Advisor specifically designed for trading XAUUSD (GOLD) on M1 and M5 timeframes. By harnessing the power of advanced GPT-based models and the deep learning capabilities of DeepSeek, AI Gold Master has been trained on over ten years of historical data, spanning from 2014 to February 2025. This strategy, tested with an initial investment of just $1000, has proven to be an absolute powerhouse, showing a staggering return of 46,000 times its original value in
British Fakeout
Burak Enes Aydin
Experts
Not Profitable, i couldnt a find good optimisation, you can try -Recommended Time Frame: 4H -Currency: GBPUSD -for 1000 USD is 0.02 -Recommended equity lots for 50x leverage = 200 -Recommended equity lots for 100x leverage = 100 -Recommended equity lots for 200x leverage = 50 -Recommended equity lots for 50x leverage = 200 -Recommended equity lots for 100x leverage = 100 -Recommended equity lots for 200x leverage = 50 BUT YOU CAN CHANGE YOUR OWN RISK SETTINGS You can test using it in other tim
EA Dance BTC h1
Sergey Demin
Experts
Automatic Advisor for the   Bitcoin   instrument.   Timeframe H1. Terminal MT5 I created this Advisor specifically for a prop company. All the efforts of five years went into creating a safe product. The Advisor consists of 8 small Advisors and is a ready-made Portfolio. Attention: The Advisor uses two large trading strategies (!): Trend Trading; Trading by Seasonal Patterns (time cycles) The Advisor   DOES NOT use   toxic strategies: Strategy Availability                                      
Forex Mentor Ex
Andriy Sydoruk
Experts
Forex Mentor: Your Reliable Partner in Automated Trading Introduction Forex Mentor   is a revolutionary trading bot designed to automate strategies in the dynamic Forex market. With a focus on trend trading, this bot serves as a powerful tool for traders, enabling them to effectively capitalize on market opportunities while minimizing risks and simplifying decision-making processes. Its versatility and extensive customizable parameters make it the ideal choice for both novice traders and experie
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.38 (29)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
TheresLevelstoThisAI
Abel Demeke Kidane
Experts
Levels AI Expert Advisor There’s levels to this. Recommended pair: GBPUSD Recommended Timeframe: H1 Recommended Lotsize: 0.01  for Recommended Capital: $100 0.1 Lot for $1000 Capital  1 Lot for $10,000 etc...  Levels AI is an advanced Expert Advisor (EA) designed for Forex traders seeking precision, efficiency, and intelligent risk management. This cutting-edge EA specializes in identifying and trading around key support and resistance levels, leveraging artificial intelligence to optimize stop
PropFirm Range EA
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Experts
Range Breakout Expert Advisor – Precision Breakout Trading The Range Breakout Expert Advisor is designed to capture powerful market movements following consolidation phases. It automatically identifies ranges, places pending orders above resistance and below support, and manages trades with disciplined risk control. Many traders miss the strongest moves because they enter too late. This EA ensures you are positioned before the market makes its decisive breakout. Important Pricing Notice To rewa
Sydney MT5
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
3.26 (19)
Experts
Sydney è un algoritmo complesso e innovativo che utilizza l'intelligenza artificiale in combinazione con l'analisi tecnica tradizionale per prevedere i futuri movimenti di mercato dei simboli GBPUSD e USDJPY . Questo Expert Advisor si avvale di reti neurali ricorrenti, in particolare di cellule a memoria a lungo termine, che vengono addestrate utilizzando i dati degli indicatori dell'analisi tecnica. Grazie a questo metodo, l'EA è in grado di apprendere quali indicatori sono più rilevanti per i
Swag EA
Joshua Didas Taban
Experts
Overview Swag Expert Advisor Pro is an advanced trading tool designed to help you make informed buy and sell decisions in the forex market. This expert advisor analyzes price movements in relation to the Exponential Moving Averages (EMAs) to identify optimal entry points, ensuring you stay ahead of market trends. Key Features EMA Analysis: Executes buy orders when the price is above the 200 EMA and when the 25, 30, 35, 40, 45, and 50 EMAs cross upwards on candle ID 1. The opposite is true for s
AU 79 Gold EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (1)
Experts
AU 79 Gold EA è un consulente esperto nel trading di oro progettato appositamente per il trading di oro. È uno scalper con intervallo temporale di 5 minuti e la sua strategia è unica e utilizzata dalle istituzioni per scambiare oro, viene scambiato di notte per poche ore quando il volume è basso e non ci sono notizie per massimizzare la sua precisione e minimizzare il rischio. Unisciti al nostro       Gruppo MQL5       per scaricare gli ultimi file impostati che saranno necessari per eseguire i
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
Gold Impulse Scalper
Norapan Tonphim
Experts
Description (Full) Gold Impulse Scalper v6.4  is a highly optimized, momentum-based Expert Advisor (EA) designed exclusively for scalping XAUUSD (Gold) on MT5 . Built for traders who seek precision, automation, and strict risk control in volatile markets, this EA combines proven technical filters and price action logic to find high-probability breakout entries with minimal risk. Ideal for: Scalpers and day traders targeting gold (XAUUSD) ECN/Raw spread brokers with low-latency execution U
Nusa Patterns MT5
John Folly Akwetey
Experts
Expert advisor trades by breaking up fractals or down fractals. It is used   “Fractals ST Patterns Strategy”   or   “4.0 Fractals Direction ST Patterns MT5”   fractal indicators. Also expert advisor uses standard trailing stop. Below is description of some inputs. Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Fractal Indicator   – option of used fractal indicator (“Fractals ST Patterns” – indicator   “Fractals ST Patterns Strategy” , “Fractals Direction ST Patterns”
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Experts
Flex Gold System is a reversal EA that can find the reversal gold price with high accuracy in a timeframe of 30 minutes. The EA is fit for the gold price behavior and can survive in high volatility situations. Traders could adjust a lot size to gain more profit but on the other hand, the risk will be higher so you can set a stop loss with USD or a percentage of the balance. The EA was made by a professional gold trader who has lots of experience in the gold market. Recommend the minimum capital
Trend DCA
Pham Khanh Duy
5 (3)
Experts
Il Dollar Cost Averaging è un algoritmo di trading molto semplice e vecchio, tuttavia molto utile dal passato fino ad ora. (Nota. Tutti gli utenti che noleggiano e acquistano DCA Pro Trend AI devono inviarmi un messaggio per ottenere la Guida per l'utente e ricevere la configurazione consigliata prima dello scambio) Sono un trader, ho iniziato a fare trading nel 2009 e oggi il commercio è la mia vita. Ho codificato questo EA sulla base di tutta la mia conoscenza, tutta la mia esperienza nel co
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Presentazione di AIQ Versione 3.0+ — L'Intelligenza di Trading Autonoma Più Avanzata Mai Costruita Sono lieto di presentare AIQ (Intelligenza Autonoma) Versione 3.0+, un salto monumentale nella tecnologia di trading alimentata dall'IA. Questa versione offre accesso a oltre 300 modelli di IA, inclusi oltre 55 modelli di IA integrati GRATIS, più modelli premium come il potente nuovo Grok 4, capacità di ricerca web massicciamente potenziate, nuovi ruoli di Analista/Gestore del Rischio, controlli i
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Opera su coppie di valute correlate come AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD ed EURGBP , sfruttando il ritorno del prezzo alla media dopo movimenti direzionali marcati. Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di configurazione. Segnale live:  CLICCA QUI Prezzo attuale — solo $1337 per i prossimi 10 acquirenti. Prezzo finale: $2937 — il pr
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Experts
MultiWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Grazie a un’ampia diversificazione su nove coppie di valute correlate (e persino alcune tipicamente “trend-following”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — cattura i movimenti di prezzo verso la media dopo forti impulsi direzionali. Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di installazion
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.38 (45)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Experts
️ Possiedi già il  Boring Pips EA ? Hai diritto a uno   sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump   ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di   dazi doganali su larga scala   che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente   sono aumentate — recentemente tra   Israele e Iran   — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (12)
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World. Crude Oil Robot is the undisputed, top-tier trading robot designed for the XTIUSD or any crude instrument offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a highly specialized system built exclusively for the crude oil market, utilizing unique technologies not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Filter, Geopolitical
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.95 (38)
Experts
Presentazione di Mean Machine GPT Versione 9.0+—Un Salto Rivoluzionario nella Tecnologia di Trading con IA Sono orgoglioso di annunciare l'aggiornamento più significativo di Mean Machine GPT fino ad oggi: la Versione 9.0+. Questa versione rivoluzionaria introduce l'accesso a oltre 300 modelli di IA, inclusi oltre 55 modelli di IA integrati GRATIS, più modelli premium come il potente nuovo Grok 4, capacità di ricerca web massicciamente potenziate, il nuovo ruolo di Analista, controlli iniziali p
Doctor Winston mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Experts
Doctor Winsto n Bot Description General Features: Name: Doctor Winston Type: State-of-the-art Forex trading bot Tools: Supports most currency pairs and trading instruments Timeframe: Can work on any timeframe Bot Settings: Money Management: MMOn: Enable/disable money management (true/false) DefaultVolume: Default trade volume (0.01) MMCalc: Basic amount for money management (1000) Indicators: ALength, BLength, CLength, DLength, ELength: Parameters for different indicators by length ADimension
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.41 (17)
Experts
NEXUS — un Expert Advisor che evolve con il mercato Molti EA funzionano… finché il mercato non cambia. Il motivo è spesso semplice: regole fisse come “compra con RSI < 30”. Funzionano per un po’, poi diventano cieche quando il regime cambia. NEXUS combina regole quantitative e validazione out-of-sample: costruisce combinazioni in tempo reale dai dati. Analizza una finestra configurabile (ad es. 500 periodi in H1 o D1) e genera migliaia di combinazioni tra indicatori e contesto. Se una combinazi
Remstone
Remstone
5 (2)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 6 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illusione. Ma una va
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Experts
Informazioni su APE (Alpha Prop Edge) APE (Alpha Prop Edge) è un Expert Advisor (EA) sviluppato su una strategia di ritorno alla media . Il sistema è progettato per individuare movimenti di prezzo eccessivi ed entrare in posizione nella direzione opposta secondo condizioni predefinite. Integra funzionalità di gestione del rischio come limiti giornalieri di perdita e meccanismi di chiusura automatica dei trade. I parametri sono regolabili in base alla dimensione del conto, all’ambiente operativo
Tree Of Life MT5
Oeyvind Borgsoe
Experts
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid foundation for a robust stra
EA Maling Gold
Felin Sitohang
Experts
EA Maling Gold  is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Suitable for any broker conditions.  Info Working symbol XAUUSD Working Timeframe: D1 Min deposit:  $400   For 0.01 Lot Min leverage 1:200 Features: Martingale Maximum positions at a time is 3 positions. Set your own risk Not sensitive to broker conditions  Easy to install Time Filters And Spread Limits
Altri dall’autore
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
Experts
OrionXAU - Sistema di Trading Algoritmico per XAUUSD (Oro) Descrizione Tecnica: OrionXAU è un sistema di trading algoritmico progettato specificamente per il mercato dell'oro (XAUUSD). La strategia è ottimizzata per le caratteristiche uniche di questo metallo prezioso e ha dimostrato solide performance nei backtest del periodo 2021-2025 (timeframe M15). Caratteristiche Principali: Meccanismo di Trading: Algoritmo adattivo alla volatilità dell'oro Gestione dinamica delle posizioni Protezioni int
ProVolaBot
Pierre Paul Amoussou
Experts
ProVolaBot è un robot di trading algoritmico progettato per operare sull’indice Volatility 100 (1s) tramite la piattaforma Deriv . Si basa su una strategia tecnica di rilevamento di rotture strutturali (breakout), combinata con un filtro di tendenza configurabile. Esegue operazioni in orari specifici e solo in determinati giorni della settimana. ProVolaBot è stato sviluppato per un uso responsabile. Non garantisce risultati né promette profitti . Offre una struttura automatizzata stabile e fles
Malaysian Levels
Pierre Paul Amoussou
Indicatori
Malaysian Levels   è un indicatore personalizzato progettato per visualizzare i livelli di supporto e resistenza su un grafico. Questi livelli si basano sulla teoria del supporto e della resistenza malese, che definisce i livelli non come aree, ma come specifici livelli di prezzo derivati dai picchi e dai valli del grafico a linee. Caratteristiche: Tre tipi di livelli: A-Level, V-Level e Gap Level. Indicazione di freschezza per i livelli: i livelli freschi sono più significativi dei livelli non
App system signals
Pierre Paul Amoussou
Indicatori
APP System Signals è un indicatore tecnico progettato per gli utenti attivi nei mercati finanziari. Utilizza una combinazione di medie mobili esponenziali (EMA), medie mobili semplici (SMA) e analisi delle tendenze per generare segnali di acquisto e vendita basati sul comportamento storico dei prezzi e sulla struttura del mercato. Tutti i parametri sono completamente personalizzabili, permettendo agli utenti di adattarlo al proprio stile di analisi e approccio al trading. L'indicatore può essere
FREE
XtremeGold MT4
Pierre Paul Amoussou
Experts
XtremeGold - Il Robot di Trading Automatizzato per l'Oro (XAUUSD) XtremeGold è un robot di trading avanzato progettato per sfruttare il mercato dell'oro minimizzando i rischi. Grazie a una strategia basata su livelli di supporto e resistenza e all'utilizzo di medie mobili semplici (SMA) ed esponenziali (EMA), XtremeGold analizza più timeframe per catturare segnali precisi ed eseguire operazioni redditizie. Analisi Continua, dall'Asia all'America: Il robot inizia a cercare opportunità già duran
MSnR Lines
Pierre Paul Amoussou
Indicatori
MSnR Lines è un indicatore personalizzato progettato per visualizzare i livelli di supporto e resistenza su un grafico. Questi livelli si basano sulla teoria del supporto e della resistenza malese, che definisce i livelli non come aree, ma come specifici livelli di prezzo derivati dai picchi e dai valli del grafico a linee. Caratteristiche: Tre tipi di livelli: A-Level, V-Level e Gap Level. Indicazione di freschezza per i livelli: i livelli freschi sono più significativi dei livelli non freschi.
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione