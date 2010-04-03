OrionBTC
- Versione: 1.7
- Aggiornato: 25 settembre 2025
- Attivazioni: 5
OrionBTC è un Expert Advisor sviluppato per il trading automatico della coppia BTCUSD sulla piattaforma MetaTrader 5. Combina una strategia di breakout dinamica, una gestione del rischio basata sulla volatilità (ATR) e un filtro di tendenza configurabile su timeframe superiori.
Caratteristiche tecniche:
-
Timeframe consigliato: M15
-
Simbolo: BTCUSD
-
Strategia: breakout controllato con stop loss e trailing stop dinamici basati su ATR
-
Limite massimo di operazioni al giorno: 2
-
Fascia oraria operativa: 00:00 – 21:00, con chiusura automatica delle posizioni alle 20:45
-
Filtro di tendenza su timeframe superiore (personalizzabile)
-
Stop Loss: 1.5 × ATR o 500 punti – Take Profit: 3 × ATR o 1000 punti
-
Trailing Stop attivo: 200 punti, step 50 punti
Risultati del backtest (1 gennaio 2021 – 11 luglio 2025)
-
Profitto netto totale: 42.090,59 USD
-
Numero di trade: 987
-
Percentuale di operazioni vincenti: 84,30%
-
Profit Factor: 6.10
-
Drawdown massimo (saldo): 5,36%
-
Drawdown relativo (equity): 28,07%
-
Maggior profitto in un trade: 1.648,90 USD
-
Maggior perdita in un trade: -505,02 USD
-
Sharpe Ratio: 41.70
-
Recovery Factor: 63.26
Requisiti consigliati:
-
Broker: qualsiasi broker che offra un conto Zero Spread
-
Capitale minimo consigliato: 100 USD
Nota importante:
OrionBTC è uno strumento avanzato per il trading algoritmico. Come per qualsiasi sistema di trading automatico, si consiglia vivamente di testarlo prima su conto demo. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.