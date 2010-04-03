Horus AI Nestor Alejandro Chiariello 专家

交易者您好，我根据我之前的几个策略，严格设计了这个工具，并以实际结果为基础，将其适应外汇市场，因此它适应了机器学习的人工智能，即AI会读取参数，然后参考我的策略，然后它会学习，以便条目具有更好的质量，它还有一个节点，您可以在其中恢复仓位，您会发现的另一个创新之处是，所有内容都将封装在一个虚拟方式，即不会有数据发送到止损、止盈等服务器，非常人性化的方式 Horus AI 拥有庞大的节点数据库，并与我的节点服务器连接，以继续存储有关市场结构和解构的更多信息，查阅我的特殊先知指标等。 这得益于其新的节点信息 API、指标和新闻，使其独一无二 重要提示：回测无法进行，因为 API 无法与回测一起使用，它只能在真实情况下工作，要查看性能，请查看真实信号 要真正工作，您必须将配置中的技术更改为基本！ 2个主要的事情是我设计了extractFeatures和trainModel函数，这将负责设计蜡烛，破坏它的Slippage并学习它如何移动以适应Spread 需要说明的是，我的策略开发是我作为专业交易员多年来设计的，加入了人工智能的自适应来优化性能，使其变得更好。 应该高度注意的是，这是