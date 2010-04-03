OrionBTC
- 专家
- Pierre Paul Amoussou
- 版本: 1.8
- 更新: 11 十月 2025
- 激活: 5
OrionBTC 是专为 MetaTrader 5 平台上 BTCUSD 交易对开发的自动化交易专家顾问（EA）。它结合了动态突破策略、基于波动率的风险控制（ATR）以及可配置的趋势过滤器（支持更高周期图表）。
技术特点：
-
推荐周期：M15
-
交易品种：BTCUSD
-
策略逻辑：基于 ATR 的动态止损与移动止盈机制
-
每日最多交易次数：2次
-
交易时间段：00:00 至 21:00，系统将于 20:45 自动平仓
-
趋势过滤器：支持用户自定义高周期趋势过滤
-
止损设置：1.5 倍 ATR 或 500 点
-
止盈设置：3 倍 ATR 或 1000 点
-
启用移动止损（Trailing Stop）：200 点，步长 50 点
回测结果（2021年1月1日 – 2025年7月11日）
-
总净利润：42,090.59 USD
-
总交易次数：987
-
胜率：84.30%
-
盈利因子（Profit Factor）：6.10
-
最大账户回撤（余额）：5.36%
-
最大相对回撤（净值）：28.07%
-
单笔最大盈利：1,648.90 USD
-
单笔最大亏损：-505.02 USD
-
夏普比率（Sharpe Ratio）：41.70
-
回撤恢复因子（Recovery Factor）：63.26
推荐使用条件：
-
交易商：任何提供 Zero Spread（零点差账户） 的平台
-
最低建议启动资金：100 USD
**重要提示：**OrionBTC 是一款高级算法交易工具。强烈建议您在实际使用前，先通过模拟账户进行充分测试。历史表现不能保证未来盈利。