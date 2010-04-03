OrionBTC

OrionBTC é um Expert Advisor (EA) desenvolvido para realizar negociações automatizadas com o par BTCUSD na plataforma MetaTrader 5. Ele combina uma estratégia de rompimento dinâmica, gestão de risco baseada na volatilidade (ATR) e um filtro de tendência configurável usando timeframes superiores.

Características técnicas:

  • Timeframe recomendado: M15

  • Símbolo: BTCUSD

  • Estratégia: rompimento controlado com stop loss e trailing stop dinâmicos baseados em ATR

  • Limite diário: máximo de 2 operações por dia

  • Horário de operação: 00:00 às 21:00, com fechamento automático às 20:45

  • Filtro de tendência com base em timeframe superior (ajustável)

  • Stop Loss: 1,5 × ATR ou 500 pontos – Take Profit: 3 × ATR ou 1000 pontos

  • Trailing Stop ativado: 200 pontos com passo de 50

Resultados do backtest (1º de janeiro de 2021 – 11 de julho de 2025)

  • Lucro líquido total: 42.090,59 USD

  • Total de operações: 987

  • Taxa de acerto: 84,30%

  • Fator de lucro: 6.10

  • Drawdown máximo (saldo): 5,36%

  • Drawdown relativo (equidade): 28,07%

  • Maior lucro por operação: 1.648,90 USD

  • Maior perda por operação: -505,02 USD

  • Índice de Sharpe: 41.70

  • Recovery Factor: 63.26

Requisitos recomendados:

  • Corretora: qualquer uma que ofereça conta com Zero Spread

  • Capital mínimo recomendado: 100 USD

Aviso importante: OrionBTC é uma ferramenta de trading algorítmico avançada. Como qualquer sistema automático, é altamente recomendável testá-lo em conta demo antes de operar com dinheiro real. Resultados passados não garantem desempenho futuro.


