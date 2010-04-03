OrionBTC é um Expert Advisor (EA) desenvolvido para realizar negociações automatizadas com o par BTCUSD na plataforma MetaTrader 5. Ele combina uma estratégia de rompimento dinâmica, gestão de risco baseada na volatilidade (ATR) e um filtro de tendência configurável usando timeframes superiores.

Características técnicas:

Timeframe recomendado: M15

Símbolo: BTCUSD

Estratégia: rompimento controlado com stop loss e trailing stop dinâmicos baseados em ATR

Limite diário: máximo de 2 operações por dia

Horário de operação: 00:00 às 21:00 , com fechamento automático às 20:45

Filtro de tendência com base em timeframe superior (ajustável)

Stop Loss: 1,5 × ATR ou 500 pontos – Take Profit: 3 × ATR ou 1000 pontos

Trailing Stop ativado: 200 pontos com passo de 50

Resultados do backtest (1º de janeiro de 2021 – 11 de julho de 2025)

Lucro líquido total: 42.090,59 USD

Total de operações: 987

Taxa de acerto: 84,30%

Fator de lucro: 6.10

Drawdown máximo (saldo): 5,36%

Drawdown relativo (equidade): 28,07%

Maior lucro por operação: 1.648,90 USD

Maior perda por operação: -505,02 USD

Índice de Sharpe: 41.70

Recovery Factor: 63.26

Requisitos recomendados:

Corretora: qualquer uma que ofereça conta com Zero Spread

Capital mínimo recomendado: 100 USD

Aviso importante: OrionBTC é uma ferramenta de trading algorítmico avançada. Como qualquer sistema automático, é altamente recomendável testá-lo em conta demo antes de operar com dinheiro real. Resultados passados não garantem desempenho futuro.



