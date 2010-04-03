OrionBTC
- Experts
- Pierre Paul Amoussou
- Versão: 1.8
- Atualizado: 11 outubro 2025
- Ativações: 5
OrionBTC é um Expert Advisor (EA) desenvolvido para realizar negociações automatizadas com o par BTCUSD na plataforma MetaTrader 5. Ele combina uma estratégia de rompimento dinâmica, gestão de risco baseada na volatilidade (ATR) e um filtro de tendência configurável usando timeframes superiores.
Características técnicas:
Timeframe recomendado: M15
Símbolo: BTCUSD
Estratégia: rompimento controlado com stop loss e trailing stop dinâmicos baseados em ATR
Limite diário: máximo de 2 operações por dia
Horário de operação: 00:00 às 21:00, com fechamento automático às 20:45
Filtro de tendência com base em timeframe superior (ajustável)
Stop Loss: 1,5 × ATR ou 500 pontos – Take Profit: 3 × ATR ou 1000 pontos
Trailing Stop ativado: 200 pontos com passo de 50
Resultados do backtest (1º de janeiro de 2021 – 11 de julho de 2025)
Lucro líquido total: 42.090,59 USD
Total de operações: 987
Taxa de acerto: 84,30%
Fator de lucro: 6.10
Drawdown máximo (saldo): 5,36%
Drawdown relativo (equidade): 28,07%
Maior lucro por operação: 1.648,90 USD
Maior perda por operação: -505,02 USD
Índice de Sharpe: 41.70
Recovery Factor: 63.26
Requisitos recomendados:
Corretora: qualquer uma que ofereça conta com Zero Spread
Capital mínimo recomendado: 100 USD
Aviso importante: OrionBTC é uma ferramenta de trading algorítmico avançada. Como qualquer sistema automático, é altamente recomendável testá-lo em conta demo antes de operar com dinheiro real. Resultados passados não garantem desempenho futuro.