OrionBTC

OrionBTC, MetaTrader 5 platformunda BTCUSD paritesi için otomatik alım satım yapmak üzere tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Dinamik breakout stratejisi, volatiliteye (ATR) dayalı uyarlanabilir risk yönetimi ve üst zaman dilimlerinde ayarlanabilir trend filtresi kullanır.

Teknik Özellikler:

  • Önerilen zaman dilimi: M15

  • Enstrüman: BTCUSD

  • Strateji: ATR tabanlı stop loss ve dinamik trailing stop ile kontrollü breakout

  • Günlük işlem limiti: 2 işlem

  • İşlem saatleri: 00:00 - 21:00, pozisyonlar 20:45’te otomatik kapanır

  • Üst zaman dilimine dayalı trend filtresi (ayar yapılabilir)

  • Stop Loss: 1,5 × ATR veya 500 puan – Take Profit: 3 × ATR veya 1000 puan

  • Aktif Trailing Stop (200 puan, 50 puan adım)

Backtest Sonuçları (1 Ocak 2021 – 11 Temmuz 2025)

BTCUSDz üzerinde test edildi (veri kalitesi: %100, M15), başlangıç teminatı 50 USD, kaldıraç 1:500.

  • Toplam net kar: 42.090,59 USD

  • İşlem sayısı: 987

  • Başarı oranı: %84,30

  • Profit Factor: 6,10

  • Maksimum drawdown (bakiye): %5,36

  • Göreceli drawdown (öz sermaye): %28,07

  • En büyük kar: 1.648,90 USD

  • En büyük zarar: -505,02 USD

  • Sharpe Oranı: 41,70

  • Kurtarma Faktörü: 63,26

  • Kazanan işlem başına ortalama kazanç: 60,51 USD

  • Kaybeden işlem başına ortalama zarar: -20,91 USD

Tavsiye Edilen Kullanım Koşulları:

  • Broker: Zero Spread hesap sunan herhangi bir broker

  • Önerilen minimum sermaye: 100 USD

Önemli Not: OrionBTC gelişmiş algoritmik bir sistemdir. Her otomatik ticaret aracında olduğu gibi, gerçek kullanım öncesi demo hesapta test edilmesi tavsiye edilir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.


