OrionBTC

OrionBTC は、MetaTrader 5プラットフォーム上で BTCUSD を自動取引するために設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。ダイナミックなブレイクアウト戦略ATR（平均真の範囲）に基づくボラティリティリスク管理、および上位時間足に基づくトレンドフィルターを組み合わせています。

技術仕様:

  • 推奨時間足：M15

  • 対象通貨ペア：BTCUSD

  • 戦略：ATRに基づく動的なストップロスとトレーリングストップを備えたブレイクアウト手法

  • 1日の最大取引数：2回

  • 取引時間：00:00～21:00（20:45にすべてのポジションを自動決済）

  • トレンドフィルター：カスタマイズ可能（上位足）

  • ストップロス：1.5×ATR または 500ポイント

  • テイクプロフィット：3×ATR または 1000ポイント

  • トレーリングストップ：有効（200ポイント、ステップ50）

バックテスト結果（2021年1月1日〜2025年7月11日）

  • 総純利益：42,090.59 USD

  • 総取引数：987回

  • 勝率：84.30%

  • プロフィットファクター：6.10

  • 最大ドローダウン（残高）：5.36%

  • 最大相対ドローダウン（有効証拠金）：28.07%

  • 最大利益トレード：1,648.90 USD

  • 最大損失トレード：-505.02 USD

  • シャープレシオ：41.70

  • リカバリーファクター：63.26

推奨条件：

  • ブローカー：Zero Spread（ゼロスプレッド）口座を提供している業者

  • 最低推奨資金：100 USD

重要事項： OrionBTCは高度なアルゴリズム取引ツールです。ライブ運用前に、必ずデモ口座での十分なテストを行ってください。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。


