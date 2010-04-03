Horus AI Nestor Alejandro Chiariello エキスパート

トレーダーの皆さん、私はこのツールを実際の結果を厳密に設計しました。これまでのいくつかの戦略に基づいて、外国為替市場に適応させたツールです。したがって、機械学習の人工知能に適応しています。つまり、AI が読み取ります。パラメータを設定して私の戦略に合わせて参照すると、エントリの品質が高くなるように学習します。ポジションを回復できるノードもあります。もう 1 つの革新的な点は、すべてが .html ファイルにカプセル化されることです。仮想的な方法、つまり、ストップロスやテイクプロフィットなどのサーバーにデータが送信されることはなく、非常に人道的な方法になります。 Horus AI は大規模なノード データベースを備えており、私のノード サーバーに接続して、市場の構造化と破壊に関するより多くの情報を保存し続け、私の特別な預言者指標などを参照します。 これにより、新しいノード情報 API、インジケーター、ニュースのおかげでユニークになります。 重要なお読みください。API はバックテストで動作できないため、バックテストは実行できません。バックテストは実際にのみ動作します。パフォーマンス