OrionBTC
- エキスパート
- Pierre Paul Amoussou
- バージョン: 1.8
- アップデート済み: 11 10月 2025
- アクティベーション: 5
OrionBTC は、MetaTrader 5プラットフォーム上で BTCUSD を自動取引するために設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。ダイナミックなブレイクアウト戦略、ATR（平均真の範囲）に基づくボラティリティリスク管理、および上位時間足に基づくトレンドフィルターを組み合わせています。
技術仕様:
-
推奨時間足：M15
-
対象通貨ペア：BTCUSD
-
戦略：ATRに基づく動的なストップロスとトレーリングストップを備えたブレイクアウト手法
-
1日の最大取引数：2回
-
取引時間：00:00～21:00（20:45にすべてのポジションを自動決済）
-
トレンドフィルター：カスタマイズ可能（上位足）
-
ストップロス：1.5×ATR または 500ポイント
-
テイクプロフィット：3×ATR または 1000ポイント
-
トレーリングストップ：有効（200ポイント、ステップ50）
バックテスト結果（2021年1月1日〜2025年7月11日）
-
総純利益：42,090.59 USD
-
総取引数：987回
-
勝率：84.30%
-
プロフィットファクター：6.10
-
最大ドローダウン（残高）：5.36%
-
最大相対ドローダウン（有効証拠金）：28.07%
-
最大利益トレード：1,648.90 USD
-
最大損失トレード：-505.02 USD
-
シャープレシオ：41.70
-
リカバリーファクター：63.26
推奨条件：
-
ブローカー：Zero Spread（ゼロスプレッド）口座を提供している業者
-
最低推奨資金：100 USD
重要事項： OrionBTCは高度なアルゴリズム取引ツールです。ライブ運用前に、必ずデモ口座での十分なテストを行ってください。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。