OrionBTC

OrionBTC — это эксперт-советник (EA), разработанный для автоматической торговли парой BTCUSD в терминале MetaTrader 5. Он сочетает в себе динамическую стратегию пробоя, волатильностное управление рисками на основе ATR, а также настраиваемый фильтр тренда на старших таймфреймах.

Технические характеристики:

  • Рекомендуемый таймфрейм: M15

  • Символ: BTCUSD

  • Стратегия: контролируемый пробой с использованием динамических уровней Stop Loss и Trailing Stop (на основе ATR)

  • Максимум 2 сделки в день

  • Время торговли: с 00:00 до 21:00, автоматическое закрытие позиций в 20:45

  • Тренд-фильтр (настраиваемый, на старшем ТФ)

  • Stop Loss: 1.5 × ATR или 500 пунктов – Take Profit: 3 × ATR или 1000 пунктов

  • Trailing Stop: включён (200 пунктов, шаг — 50 пунктов)

Результаты тестирования (1 января 2021 — 11 июля 2025 г.)

  • Общая чистая прибыль: 42 090.59 USD

  • Количество сделок: 987

  • Процент прибыльных сделок: 84.30 %

  • Profit Factor: 6.10

  • Максимальная просадка (баланс): 5.36 %

  • Относительная просадка (по эквити): 28.07 %

  • Самая прибыльная сделка: 1 648.90 USD

  • Самый убыточный ордер: -505.02 USD

  • Sharpe Ratio: 41.70

  • Recovery Factor: 63.26

Рекомендуемые условия:

  • Брокер: любой, предоставляющий счёт с нулевым спредом (Zero Spread)

  • Минимальный рекомендуемый депозит: 100 USD

Важно: OrionBTC — это продвинутый инструмент алгоритмической торговли. Настоятельно рекомендуется тестировать его сначала на демо-счёте. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.


Рекомендуем также
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: ВСЕГО 34 9 $ вместо 990$! По акции осталось всего несколько экземпляров! Обязательно ознакомьтесь с нашим «   Комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Живые результаты с низким риском Живые результаты с высоким риском Добро пожаловать в STABILITY PRO   : одну из самых передовых, стабильных и безопасных сетевых систем на рынке! Этот советник прошел стресс-тестирование на всей доступной истории валютных пар, которые он использует.
Cyberosaur
Maryna Shulzhenko
Эксперты
Бот   Cyberosaurus  - инновационный бот нового поколения представляет собой мощное средство для торговли на рынке классического Форекса и Криптовалютного (для соответствующих брокеров). Работает с большынством валютных пар, тестируйте перед использованием на конкретной паре. Cyberosaurus специально разработан для работы с этими рынками, не умеет торговать другими активами, такими как акции или индексы и т.п. Основные параметры управления ботом выведены в удобный и лаконичный интерфейс управлен
US30 Dow Jones EA
Babak Alamdar
4.3 (10)
Эксперты
Покупайте не бэктест, а настоящую торговую систему  Live Signal Эта цена является временной на время акции и в ближайшее время будет повышена. Тестирование на исторических данных должно проводиться ТОЛЬКО на РЕАЛЬНЫХ ТИКАХ, в противном случае оно будет некорректным. Присоединяйтесь к публичной чат-группе: Нажмите здесь Добро пожаловать в советник US30 Dow Jones! US30 Dow Jones EA: овладейте динамичным индексом Доу-Джонса US30, также известный как Dow Jones, является одним из самых популярных
Keep CALM and Trade SMART
Tomas Michalek
5 (1)
Эксперты
Just Keep CALM and Trade SMART This EA is only for serious traders, who wants really robust strategy for longterm and sustainable profits.  Strategy uses MACD direction change for finding trading opportunities. It is fully automatic and doesn't require any action from you. Just attach it to the EURUSD H1 chart and let this EA works for you. This EA has passed   9 robustness tests , indicating a quality strategy. Benefits for you Plug & Play system  - just attach to the chart, configure your ri
Advanced ORBS
Dodong Christian Arnon
Эксперты
Important: Do not use default , please refer to comments for recmmended settings ADVANCED ORBS EA - Professional Breakout Trading System specialized for GOLD & USDJPY USE M1 TIME FRAME ONLY,PLEASE CHECK COMMENTS FOR THE INSTRUCTIONS USE THE SAME SETTING AND TIME FRAME FOR GOLD AND USDJPY   Recomended Broker >   https://tickmill.link/3Y1QeAK&nbsp ;                                            https://icmarkets.com/?camp=76649                                              THE NEXT G
Bot DayLong Completo
VINI INVEST
Эксперты
️ SOBRE A ESTRATÉGIA ‍ O robô DayLong foi programado a partir da estratégia desenvolvida pelo engenheiro Vinicius Reis após anos de trading, centenas de alunos formados e milhares de horas operando. Eles utilizam em sua fórmula alguns indicadores e osciladores parametrizados de maneira a prever os pontos explosivos de início de tendência do índice futuro brasileiro.  Com seus parâmetros otimizados pelo histórico de movimentação do ativo, foram configurados para entrar em trades
HFT SP500 Master
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Эксперты
Explore unique opportunities with precision in decisive moments of the financial market. You will be able to execute trades using a strategy that major banks and brokers utilize through high-frequency trading robots. Breaking News has been validated for years—its strategy was initially crafted manually and then carefully automated to ensure it performs exactly as needed to achieve high performance. When I was creating this strategy, I recorded over 40 screen videos to ensure everything was wor
TheresLevelstoThisAI
Abel Demeke Kidane
Эксперты
Levels AI Expert Advisor There’s levels to this. Recommended pair: GBPUSD Recommended Timeframe: H1 Recommended Lotsize: 0.01  for Recommended Capital: $100 0.1 Lot for $1000 Capital  1 Lot for $10,000 etc...  Levels AI is an advanced Expert Advisor (EA) designed for Forex traders seeking precision, efficiency, and intelligent risk management. This cutting-edge EA specializes in identifying and trading around key support and resistance levels, leveraging artificial intelligence to optimize stop
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5
Tola Moses Hector
Эксперты
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — Умная Двусторонняя Сетка Продвинутый торговый советник, который автоматически определяет зоны с высокой вероятностью торговли (PP, R1, S1) и строит динамические сетки Buy/Sell. Включает трейлинг, защиту через блокировку капитала, заморозку прибыли и функцию «закрыть позиции после X торговых дней». На графике доступны кнопки BUY, SELL и CLOSE ALL для мгновенного ручного управления. --- Обзор Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — профессиональный эксперт на осн
EA Trend Following Passed FTMO Challenge
Dao Thanh Tan
Эксперты
Dear users! - This is a Forrex trading expert advisor following the trend trading method. It has proven its effectiveness in overcoming 2 rounds of FTMO fund challenges. This is a modified and optimized version after completing the process of passing 2 rounds of FTMO challenges. - Max drawndown auto caculate by risk initial setting. Telegram instruction for backtest and using: https://t.me/ +0lDs0UXiJUVjM2Jl  I. Application Highlights: 1. Safe and easy to use. 2. Martigale and grid are not app
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Эксперты
Aureus Trader is an automated scalping robot for MetaTrader 5 designed to trade actively on liquid forex and crypto pairs with strict risk control and low latency execution. ​ What Aureus Trader does Aureus Trader focuses on short-term price movements, opening and closing trades frequently during high-liquidity sessions. ​ The algorithm uses technical filters to avoid abnormal spreads and low-volatility periods, aiming to capture quick intraday moves rather than long trends. ​ Risk management T
Horus AI
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Здравствуйте, трейдеры, я тщательно разработал этот инструмент с реальными результатами, инструмент, основанный на нескольких моих предыдущих стратегиях, адаптировав его к рынку Форекс, поэтому он адаптирован к искусственному интеллекту машинного обучения, то есть ИИ будет читать параметры, а затем свериться с ними в моей стратегии, затем он научится, чтобы записи были более высокого качества, у него также есть узел, где вы можете восстанавливать позиции, еще одна инновационная вещь, которую вы
AlphaOneTrader
Frode Kristian Skar
3 (1)
Эксперты
Hi, I'm Alpha One from YouTube. I have been working with Forex and Binary Options for years and have finally developed a robot that you can simply activate and then leave unattended. This robot operates using multiple strategies, so if one strategy falters, others will continue to generate profits. This robot is not one that will take many trades. Can be 2-3 days without trade, But not to worry it do so only to take the best trades.  This robot does not employ any grid or martingale techniques.
Insight AInvestor
Oleksii Ferbei
Эксперты
Insight Investor: Продвинутый Мультивалютный Бот для Торговли на Форекс Введение В динамичном мире торговли на Форекс наличие правильных инструментов может значительно улучшить ваш опыт. Insight Investor — это продвинутый мультивалютный торговый бот, разработанный для автоматизации и оптимизации ваших торговых операций. Этот экспертный советник использует современные алгоритмы для анализа рыночных условий и исполнения сделок, стремясь обеспечить стабильные результаты при контролируемых рисках. О
HFT Indicador Economico
Mauricio Bornancin Cit
Эксперты
Apresentação:  - O Expert "HFT Indicador Econômico" da CIT Group é um indicador especializado na bolsa brasileira (B3). Objetivo:  - Especificamente desenvolvido para o perfil de pessoas que operam no horário dos indicadores econômicos no mercado futuro (Índice e/ou Dólar). Funcionamento:  - Com os horários do calendário econômico o Expert efetua a entrada exata durante a tendência do indicador, com tempo/stops predeterminado  - Robô utilizando apenas eventos da moeda BRL e USD Funciona
Gold xauusd Shark Attack
Anselmo Passagem Franco
Эксперты
Robot that I built exclusively for use on XAUUSD. It should be use with ECN accounts with low spreads (Vantage good). The robot looks for volume and price action momentum, searching for signals for buy or sell movements. I use with a ladder system. There are days when he makes many trades, days when he makes few trades, and there may be days when he makes no trades at all. It depends a lot on the "activity" of the market. You can check MYFXBOOK. IF YOU BUY, PLEASE CONTACT ME FOR THE CORRECT SET
Iron Trader MT5
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Универсальный советник. Работает как скальпер и динамическая сетка ордеров. Применяет невидимые для брокера уровни установки стоп-ордеров, стоп-лосса, тейк-профита и трейлинг-стопа. Значения уровней могут задаваться в пипсах или процентах от средней волатильности цены (ATR). Может работать в заданное время, имеет защиту от проскльзывания и расширения спреда. На графике выводится информация о качестве исполнения приказов, полученной прибыли и текущих открытых позициях (количество ордеров, количес
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Эксперты
Flex Gold System is a reversal EA that can find the reversal gold price with high accuracy in a timeframe of 30 minutes. The EA is fit for the gold price behavior and can survive in high volatility situations. Traders could adjust a lot size to gain more profit but on the other hand, the risk will be higher so you can set a stop loss with USD or a percentage of the balance. The EA was made by a professional gold trader who has lots of experience in the gold market. Recommend the minimum capital
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Эксперты
Передовая автоматизированная торговая система для золота Gold Catalyst EA MT5 — это полностью автоматизированное решение, специально оптимизированное для XAU/USD (Gold) . Объединяя трендовые стратегии , подтверждения ценового движения и динамическое управление рисками , данный советник продемонстрировал стабильную и надежную работу на протяжении более года тестирования в реальных рыночных условиях. 1. Обзор стратегии Gold Catalyst EA MT5 использует системный подход , сочетающий: Анализ тренда: О
EA OrgBaseHedge3
John Wangombe
Эксперты
This is an expert advisor meant to grow small accounts with low risk trading strategy, buit to trade ranging chart symbols and has a wide range of multipliers to grow with your account .  Trades with martinagale, grid and hedging to scalp the market,. Should trade with "ENABLE_TRAILING" in the inputs field turned to true. Fine tuning the inputs is also recommended depending on the chart to trade. kindly reachout for more advise and config after purchasing/subscribing to the EA. Trade safe...
Naked Bitcoin Scalper
Jestoni Santiago
5 (1)
Эксперты
[NEW BITCOIN SPECIAL FEATURES UNDER DEVELOPMENT] Looking for a safe bitcoin scalper? Deploy this bot and trade the largest crypto currency in the world effortlessly. Note:  The latest update is already plug and play for prop firms and live accounts. If you want to let the EA, make more trades for live accounts, just Disable Drawdown Protection Settings.  Do NOT use  nakedbitcoinscalper2.0.set  from the comment section. This is not valid anymore.  Message me if you think that the default settin
RSI 2 Storm
Diego Helio Da Silva
Эксперты
How does it work? IFR 2 Storm checks the value of RSI 2 for each new candle, making only buy entries. When RSI 2 is below the configured parameter, the first entry is made. If the configured take profit is not reached ([default] maximum of the two previous candles ) by the close of the next candle, the second entry is made. If the take profit is not reached by the start of the next candle, the third entry is made. The stop loss is not calculated in price, the stop loss is calculated in candles (
Uranus STO
Encho Enev
Эксперты
Uranus STO expert is developed on the basis of a deep mathematical analysis, using the popular indicators: Stochastic, WPR, ATR, RSI. The Expert is optimized for EURUSD trading . The expert analyzes past periods, comparing them to the current period. According to the degree of probability and market behavior, the expert places orders at levels calculated for the best result. The strategy also features a permeability tool: Impact Bar. It works as a probability filter. The range of the Band is fro
DoubleOB EA
Tomas Dario Fernandez Guzman
Эксперты
DoubleOB - это автоматический советник, предназначенный для торговли EUR/USD M5. Он использует блоки ордеров, динамические выходы и трейлинг-стопы с расширенным управлением рисками. Идеально подходит для безопасного и последовательного скальпинга. Совместим с оптимизацией и VPS. Оптимизирован для EUR/USD (M5) Высоконастраиваемые параметры Блоки ордеров и обнаружение FVG Динамическое управление TP/SL с точками разворота Автоматический трейлинг-стоп и Break Even Фильтрация часовых сессий Встрое
FREE
Ichimoku OBX25 Trader
Cedric Christian Michel Carpentier
Эксперты
Ichimoku OBX25 Trader - Подробное описание Join the Ichimoku OBX25 Trader group signal direct trading Введение Ichimoku OBX25 Trader — это сложный экспертный советник, который мы разработали и оптимизировали для торговли норвежским индексом OBX25. После нескольких лет исследований и оптимизации мы создали этот EA, используя индикатор Ichimoku Kinko Hyo с определенными настройками для каждого дня недели, эффективно фиксируя движения рынка. История и развитие Мы начали разработку этого EA в 20
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Эксперты
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Advisor Flexi Trader
Sabina Fik
Эксперты
FlexiTrade Bot: Торговля по Уму, Не по Интуиции Забудьте о догадках и бесконечных анализах графиков.   FlexiTrade Bot   — это не просто торговый алгоритм, а интеллектуальная система, созданная для тех, кто ценит   точность, адаптивность и скорость . Он анализирует рынок, распознаёт поведенческие шаблоны и моментально принимает решения — быстрее, чем это может сделать человек.   Что Делает FlexiTrade Bot Уникальным? Основа — Интеллектуальное Распознавание Структур Рынка FlexiTrade не полага
Robo Progresso Forex
Mario Caumo Neto
Эксперты
EA Dance BTC h1
Sergey Demin
Эксперты
Автоматический советник для инструмента  Bitcoin . Таймфрейм  H1. Терминал МТ5 Этот советник я создавал специально для проп-фирмы. Все усилия пяти лет ушли на создание безопасного продукта. Советник состоит из 8-ми малых советников и является готовым Портфелем. Внимание: Советник использует две большие торговые стратегии (!): Торговля по Тренду; Торговля по Сезонным Паттернам (временные циклы) Советник   НЕ   использует токсичные стратегии: Стратегия Наличие                                  
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Эксперты
UnoBot EA – Your All-in-One Powerful Trading Solution UnoBot EA is a next-generation automated trading system built for traders who demand consistency, precision, and power . With trend-following intelligence , multi-currency execution , divergence & reversal logic , and harmonic + Fibonacci confluence , UnoBot provides a unique edge in today’s fast-moving markets. Key Features Trend Strategy Core – Trades in sync with the market’s dominant direction, capturing bigger moves with optimized e
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Эксперты
AIQ Версия 5.0 - Автономный Интеллект Через Институциональную Архитектуру Эволюция от автоматизации на основе правил к подлинному автономному интеллекту представляет собой естественное развитие алгоритмической торговли. То, что институциональные количественные отделы начали исследовать более десяти лет назад, созрело до практической реализации. AIQ Версия 5.0 воплощает это созревание: сложный многомодельный AI-анализ, независимая архитектура валидации и системы непрерывного обучения, усовершенс
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.75 (61)
Эксперты
Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD, XAUUSD и AUDCAD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное обучение, и технологии анализа данных на основе ИИ, предо
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Эксперты
Добро пожаловать в       GoldSKY EA   — это высокопроизводительная внутридневная торговая программа для XAUUSD (золота). Разработанная нашей командой, она направлена на…       Обычные счета, финансируемые профессиональные счета и профессиональные вызовы!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  GoldSky использует   графики с минутным таймфреймом. Результаты тестирования за 5 и 10 лет доступны в разделе комм
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Эксперты
Торговая Система AI MAP Торговая Система AI MAP AI MAP — это автоматизированный торговый советник, разработанный для анализа рыночных условий и выполнения сделок на основе алгоритмической логики. Система использует многоуровневую аналитическую структуру для оценки ценового движения, объема и рыночных настроений без ручного вмешательства. Онлайн-мониторинг (+ 3 месяца)    || Чат-группа    Архитектура Системы EA включает специализированные модули обработки для работы с различными аспектами рынка
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Эксперты
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Точная торговля на XAUUSD Live Signal Avalut X1 — это профессиональный советник (Expert Advisor) для автоматической торговли на XAUUSD (золото) в MetaTrader 5. Система объединяет четыре взаимодополняющие стратегии в одном EA, чтобы работать в различных рыночных режимах. Решение автономно для MT5 и не требует внешних DLL или установщиков третьих лиц. Ключевые возможности Четыре стратегии в одном EA: согласованные и взаимодополняющие стратегии для
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цен
Другие продукты этого автора
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Эксперты
OrionXAU — это алгоритмический торговый робот, разработанный для рынка XAUUSD (золото) и US100 / Nasdaq . Он сочетает две стратегии (скальпинг и свинг-трейдинг) в рамках дисциплинированного управления рисками. Основные поддерживаемые рынки • XAUUSD (золото) • US100 / Nasdaq Двойная логика стратегии 1. Скальпинг • Внутридневные сделки • Короткое время удержания позиций • Оптимизирован для небольших движений рынка • Чёткий контроль риска 2. Свинг-трейдинг • Захват продолжительных трендов • Меньша
ProVolaBot
Pierre Paul Amoussou
Эксперты
ProVolaBot — это алгоритмический торговый робот, разработанный для работы на синтетических индексах. Он показывает наилучшие результаты на следующих рынках: Основные и наиболее эффективные рынки • Boom 900 и Crash 1000 (Deriv) • GainX 999 и PainX 999 (WellTrade) Именно на этих рынках ProVolaBot продемонстрировал наибольшую стабильность, лучшие статистические показатели и наиболее высокую потенциальную прибыльность. Дополнительный совместимый рынок • Volatility 100 (1s) Index (Deriv) ProVolaBot
App system signals
Pierre Paul Amoussou
Индикаторы
APP System Signals — это технический индикатор, предназначенный для активных пользователей финансовых рынков. Он предоставляет сигналы на покупку и продажу на основе комбинации инструментов, таких как экспоненциальные скользящие средние (EMA), простые скользящие средние (SMA) и анализ тренда. Индикатор имеет полностью настраиваемые параметры, что позволяет адаптировать его под индивидуальные предпочтения и подход к торговле. Он разработан с учетом удобства использования и подходит как для начина
FREE
Malaysian Levels
Pierre Paul Amoussou
Индикаторы
Malaysian Levels   - это пользовательский индикатор, предназначенный для отображения уровней поддержки и сопротивления на графике. Эти уровни основаны на теории малайзийской поддержки и сопротивления, которая определяет уровни не как области, а как конкретные ценовые уровни, происходящие из пиков и впадин линейного графика. Особенности: Три типа уровней: A-Level, V-Level и уровень разрыва. Индикация свежести для уровней: свежие уровни более значимы, чем незаполненные уровни. Настраиваемый цвет
XtremeGold MT4
Pierre Paul Amoussou
Эксперты
XtremeGold - Автоматизированный торговый робот для золота (XAUUSD) XtremeGold - это передовой торговый робот, разработанный для использования возможностей рынка золота при минимизации рисков. С использованием стратегии, основанной на уровнях поддержки и сопротивления, а также с применением простых (SMA) и экспоненциальных (EMA) скользящих средних, XtremeGold анализирует несколько временных интервалов для выявления точных сигналов и выполнения сделок в оптимальных условиях. Непрерывный анализ, с
MSnR Lines
Pierre Paul Amoussou
Индикаторы
MSnR Lines - это пользовательский индикатор, предназначенный для отображения уровней поддержки и сопротивления на графике. Эти уровни основаны на теории малайзийской поддержки и сопротивления, которая определяет уровни не как области, а как конкретные ценовые уровни, происходящие из пиков и впадин линейного графика. Особенности: Три типа уровней: A-Level, V-Level и уровень разрыва. Индикация свежести для уровней: свежие уровни более значимы, чем незаполненные уровни. Настраиваемый цвет и стиль д
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв