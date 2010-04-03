OrionBTC
- Эксперты
- Pierre Paul Amoussou
- Версия: 1.8
- Обновлено: 11 октября 2025
- Активации: 5
OrionBTC — это эксперт-советник (EA), разработанный для автоматической торговли парой BTCUSD в терминале MetaTrader 5. Он сочетает в себе динамическую стратегию пробоя, волатильностное управление рисками на основе ATR, а также настраиваемый фильтр тренда на старших таймфреймах.
Технические характеристики:
-
Рекомендуемый таймфрейм: M15
-
Символ: BTCUSD
-
Стратегия: контролируемый пробой с использованием динамических уровней Stop Loss и Trailing Stop (на основе ATR)
-
Максимум 2 сделки в день
-
Время торговли: с 00:00 до 21:00, автоматическое закрытие позиций в 20:45
-
Тренд-фильтр (настраиваемый, на старшем ТФ)
-
Stop Loss: 1.5 × ATR или 500 пунктов – Take Profit: 3 × ATR или 1000 пунктов
-
Trailing Stop: включён (200 пунктов, шаг — 50 пунктов)
Результаты тестирования (1 января 2021 — 11 июля 2025 г.)
-
Общая чистая прибыль: 42 090.59 USD
-
Количество сделок: 987
-
Процент прибыльных сделок: 84.30 %
-
Profit Factor: 6.10
-
Максимальная просадка (баланс): 5.36 %
-
Относительная просадка (по эквити): 28.07 %
-
Самая прибыльная сделка: 1 648.90 USD
-
Самый убыточный ордер: -505.02 USD
-
Sharpe Ratio: 41.70
-
Recovery Factor: 63.26
Рекомендуемые условия:
-
Брокер: любой, предоставляющий счёт с нулевым спредом (Zero Spread)
-
Минимальный рекомендуемый депозит: 100 USD
Важно: OrionBTC — это продвинутый инструмент алгоритмической торговли. Настоятельно рекомендуется тестировать его сначала на демо-счёте. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.