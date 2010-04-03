OrionBTC — это эксперт-советник (EA), разработанный для автоматической торговли парой BTCUSD в терминале MetaTrader 5. Он сочетает в себе динамическую стратегию пробоя, волатильностное управление рисками на основе ATR, а также настраиваемый фильтр тренда на старших таймфреймах.

Технические характеристики:

Рекомендуемый таймфрейм: M15

Символ: BTCUSD

Стратегия: контролируемый пробой с использованием динамических уровней Stop Loss и Trailing Stop (на основе ATR)

Максимум 2 сделки в день

Время торговли: с 00:00 до 21:00 , автоматическое закрытие позиций в 20:45

Тренд-фильтр (настраиваемый, на старшем ТФ)

Stop Loss: 1.5 × ATR или 500 пунктов – Take Profit: 3 × ATR или 1000 пунктов

Trailing Stop: включён (200 пунктов, шаг — 50 пунктов)

Результаты тестирования (1 января 2021 — 11 июля 2025 г.)

Общая чистая прибыль: 42 090.59 USD

Количество сделок: 987

Процент прибыльных сделок: 84.30 %

Profit Factor: 6.10

Максимальная просадка (баланс): 5.36 %

Относительная просадка (по эквити): 28.07 %

Самая прибыльная сделка: 1 648.90 USD

Самый убыточный ордер: -505.02 USD

Sharpe Ratio: 41.70

Recovery Factor: 63.26

Рекомендуемые условия:

Брокер: любой, предоставляющий счёт с нулевым спредом (Zero Spread)

Минимальный рекомендуемый депозит: 100 USD

Важно: OrionBTC — это продвинутый инструмент алгоритмической торговли. Настоятельно рекомендуется тестировать его сначала на демо-счёте. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.



