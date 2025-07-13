Visión general:

Supertrend G5 es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está optimizado para XAUUSD y es efectivo en múltiples marcos temporales (M1, M5, M15, H1, etc.). El EA también se puede aplicar a los principales pares de divisas (EURUSD, USDJPY, GBPUSD), pero requiere el ajuste de parámetros para obtener los mejores resultados.

Cómo funciona el EA:

Sólo sigue tendencias. Supertrend G5 funciona mejor en mercados con fuertes tendencias.

Filtro EMA 200 D1. El EA opera en la dirección de la EMA 200 en el marco de tiempo D1. Si el precio está por encima de la EMA 200 D1, el EA sólo abrirá órdenes de COMPRA. Si el precio está por debajo de la EMA 200 D1, el EA sólo abrirá órdenes de VENTA.

Reglas de salida. Las posiciones se cierran cuando se alcanza el Take Profit o cuando la tendencia se invierte, por ejemplo, cuando la señal cambia de compra a venta.

Ajustes sugeridos:

Una configuración comúnmente utilizada es SL = 0 y TP = 5000 puntos. Esto permite al EA bloquear continuamente los beneficios y reducir la posibilidad de stop outs durante las tendencias fuertes.

Qué ocurre cuando la tendencia se invierte:

Cuando la EMA 200 D1 cambia de dirección, el EA cerrará automáticamente las posiciones que ya no estén alineadas y comenzará a abrir operaciones en la nueva dirección.

Esta fase de transición puede ocasionar pérdidas temporales. Es posible que vea una reducción antes de que la nueva tendencia sea rentable. Si la nueva tendencia persiste, el EA normalmente se recupera y entra en un nuevo ciclo de crecimiento.

Por qué es importante la gestión monetaria:

Supertrend G5 no incluye funciones avanzadas de protección del capital para limitar las pérdidas potenciales. Durante periodos de fuertes o repetidos retrocesos del mercado, pueden producirse detracciones que pueden llegar a ser significativas, especialmente para cuentas pequeñas de menos de 2.000 USD.

Esta estrategia funciona mejor en condiciones de mercado de tendencia clara. Los usuarios deben aplicar una gestión monetaria adecuada y un estricto control del riesgo cuando la utilicen.

Opciones de protección de la cuenta:

Supertrend G5 Prime : mejorado con funciones avanzadas de protección del capital para una negociación más segura y eficiente.



La función FundingPips Loss Limits del EA Supertrend G5 Prime permite establecer una pérdida máxima como porcentaje del saldo inicial (por ejemplo, 20%), ayudando a preservar el capital durante retrocesos consecutivos y dando tiempo a la cuenta para recuperarse antes de que surja la siguiente tendencia.



Supertrend G5 Pro - EA completo para XAUUSD (M5):

Supertendencia basada en ATR + filtros EMA multi-marco de tiempo, gestión automática del dinero (DynamicLot), punto de equilibrio y trailing stops, límites de pérdida automáticos, y un panel en el gráfico.

Resumen de características principales:

Lógica de Supertendencia. Abrir compra cuando la supertendencia cambia de bajista a alcista. Abrir venta cuando la supertendencia cambia de alcista a bajista.

Filtros opcionales. EMA de tendencia corta y larga, EMA HTF, límites de spread.

Gestión avanzada de órdenes. Habilitación y deshabilitación separada para Compra o Venta. Cierre automático de posiciones contrarias cuando aparece una nueva señal. Límites en el número de órdenes y volumen total.

Dimensionamiento de lotes por riesgo. Dimensionamiento fijo o automático del porcentaje de capital.

Funcionamiento en un solo gráfico. Evita la duplicación de órdenes cuando el EA se adjunta a varios gráficos.

Ejemplo de configuración y ejemplo de backtest:

Símbolo: XAUUSD

Timeframe: M5 ejemplo

Parámetros de ejemplo: LotSize=0.01 StopLoss=0 TakeProfit=5000 UseHTFTrendFilter=true HTF = D1

Ejemplo de saldo mínimo: 1.000 USD

Apalancamiento: hasta 1:500

Broker: se recomienda utilizar ECN o cuentas con spread bajo

Nota:

Por defecto, Supertrend G5 opera dentro de la ventana horaria 12:00-17:00 (hora del servidor). Este horario predeterminado está preconfigurado para proporcionar un entorno de negociación estable y controlado.

Los usuarios pueden activar o desactivar este comportamiento mediante el filtro Horario de negociación, y también pueden personalizar el horario de la sesión de negociación según sus propias preferencias de negociación.

Inicio rápido:

Adjunte el EA a un gráfico XAUUSD M5 o al símbolo y marco temporal de su elección. Elija un tamaño de lote fijo o habilite el tamaño basado en el riesgo. Configure los filtros, SL, TP y el modo de gráfico único. Supervise los registros de señales de Supertendencia, advertencias de símbolo y marco temporal, y alertas de filtro y spread.



Soporte y descargo de responsabilidad:

El soporte está disponible a través de la página del producto en MQL5 a través de comentarios o mensajes privados.



Compruebe todos mis productos: https://www.mql5.com/en/users/minhnguyen1504/seller

Contacte conmigo para soporte: https: //www.mql5.com/en/users/minhnguyen1504



Descargo de responsabilidad: Supertrend G5 no incluye una gestión completa del riesgo y no garantiza beneficios en todas las condiciones de mercado. Los usuarios son responsables de realizar pruebas en cuentas demo y aplicar una gestión del riesgo adecuada.