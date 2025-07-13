Supertrend G5

5

Visión general:

Supertrend G5 es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está optimizado para XAUUSD y es efectivo en múltiples marcos temporales (M1, M5, M15, H1, etc.). El EA también se puede aplicar a los principales pares de divisas (EURUSD, USDJPY, GBPUSD), pero requiere el ajuste de parámetros para obtener los mejores resultados.

Cómo funciona el EA:

Sólo sigue tendencias. Supertrend G5 funciona mejor en mercados con fuertes tendencias.

Filtro EMA 200 D1. El EA opera en la dirección de la EMA 200 en el marco de tiempo D1. Si el precio está por encima de la EMA 200 D1, el EA sólo abrirá órdenes de COMPRA. Si el precio está por debajo de la EMA 200 D1, el EA sólo abrirá órdenes de VENTA.

Reglas de salida. Las posiciones se cierran cuando se alcanza el Take Profit o cuando la tendencia se invierte, por ejemplo, cuando la señal cambia de compra a venta.

Ajustes sugeridos:

Una configuración comúnmente utilizada es SL = 0 y TP = 5000 puntos. Esto permite al EA bloquear continuamente los beneficios y reducir la posibilidad de stop outs durante las tendencias fuertes.

Qué ocurre cuando la tendencia se invierte:

Cuando la EMA 200 D1 cambia de dirección, el EA cerrará automáticamente las posiciones que ya no estén alineadas y comenzará a abrir operaciones en la nueva dirección.

Esta fase de transición puede ocasionar pérdidas temporales. Es posible que vea una reducción antes de que la nueva tendencia sea rentable. Si la nueva tendencia persiste, el EA normalmente se recupera y entra en un nuevo ciclo de crecimiento.

Por qué es importante la gestión monetaria:

Supertrend G5 no incluye funciones avanzadas de protección del capital para limitar las pérdidas potenciales. Durante periodos de fuertes o repetidos retrocesos del mercado, pueden producirse detracciones que pueden llegar a ser significativas, especialmente para cuentas pequeñas de menos de 2.000 USD.

Esta estrategia funciona mejor en condiciones de mercado de tendencia clara. Los usuarios deben aplicar una gestión monetaria adecuada y un estricto control del riesgo cuando la utilicen.

Opciones de protección de la cuenta:

Supertrend G5 Prime : mejorado con funciones avanzadas de protección del capital para una negociación más segura y eficiente.

La función FundingPips Loss Limits del EA Supertrend G5 Prime permite establecer una pérdida máxima como porcentaje del saldo inicial (por ejemplo, 20%), ayudando a preservar el capital durante retrocesos consecutivos y dando tiempo a la cuenta para recuperarse antes de que surja la siguiente tendencia.

Supertrend G5 Pro - EA completo para XAUUSD (M5): Supertendencia basada en ATR + filtros EMA multi-marco de tiempo, gestión automática del dinero (DynamicLot), punto de equilibrio y trailing stops, límites de pérdida automáticos, y un panel en el gráfico.

Resumen de características principales:

Lógica de Supertendencia. Abrir compra cuando la supertendencia cambia de bajista a alcista. Abrir venta cuando la supertendencia cambia de alcista a bajista.

Filtros opcionales. EMA de tendencia corta y larga, EMA HTF, límites de spread.

Gestión avanzada de órdenes. Habilitación y deshabilitación separada para Compra o Venta. Cierre automático de posiciones contrarias cuando aparece una nueva señal. Límites en el número de órdenes y volumen total.

Dimensionamiento de lotes por riesgo. Dimensionamiento fijo o automático del porcentaje de capital.

Funcionamiento en un solo gráfico. Evita la duplicación de órdenes cuando el EA se adjunta a varios gráficos.

Ejemplo de configuración y ejemplo de backtest:

Símbolo: XAUUSD
Timeframe: M5 ejemplo
Parámetros de ejemplo: LotSize=0.01 StopLoss=0 TakeProfit=5000 UseHTFTrendFilter=true HTF = D1
Ejemplo de saldo mínimo: 1.000 USD
Apalancamiento: hasta 1:500
Broker: se recomienda utilizar ECN o cuentas con spread bajo

Nota:

Por defecto, Supertrend G5 opera dentro de la ventana horaria 12:00-17:00 (hora del servidor). Este horario predeterminado está preconfigurado para proporcionar un entorno de negociación estable y controlado.

Los usuarios pueden activar o desactivar este comportamiento mediante el filtro Horario de negociación, y también pueden personalizar el horario de la sesión de negociación según sus propias preferencias de negociación.

Inicio rápido:

  1. Adjunte el EA a un gráfico XAUUSD M5 o al símbolo y marco temporal de su elección.

  2. Elija un tamaño de lote fijo o habilite el tamaño basado en el riesgo.

  3. Configure los filtros, SL, TP y el modo de gráfico único.

  4. Supervise los registros de señales de Supertendencia, advertencias de símbolo y marco temporal, y alertas de filtro y spread.

Soporte y descargo de responsabilidad:

El soporte está disponible a través de la página del producto en MQL5 a través de comentarios o mensajes privados.

Compruebe todos mis productos: https://www.mql5.com/en/users/minhnguyen1504/seller
Contacte conmigo para soporte: https: //www.mql5.com/en/users/minhnguyen1504

Descargo de responsabilidad: Supertrend G5 no incluye una gestión completa del riesgo y no garantiza beneficios en todas las condiciones de mercado. Los usuarios son responsables de realizar pruebas en cuentas demo y aplicar una gestión del riesgo adecuada.

Comentarios 13
232568705
14
232568705 2025.12.01 15:27 
 

稳定的EA

Nezo Eliot
588
Nezo Eliot 2025.11.28 02:57 
 

Amazing performance from this EA. After adjusting the settings for XAUUSD, my trades have been consistently profitable. Thank you to the developer for making this possible.

Dariusz
34
Dariusz 2025.11.08 19:24 
 

Hi. This is one of the best EA games I've tested. The free version, with the right settings, really works and is quite profitable. Thanks, Van, for the great work! You're a great person for sharing your knowledge and EA. Many thanks and appreciation. Since I want to upgrade to a live account, I'm planning to buy the Pro version :)

Productos recomendados
Hedge DCA Master MT5
Benny Subarja
Asesores Expertos
La riqueza obtenida apresuradamente disminuirá, pero quien la acumule poco a poco la aumentará. Este Experto está utilizando DCA y Estrategia de Cobertura. Cuenta real con startlot 0.04 : Hedge DCA Master HighRisk x4 Cuenta Real con Riesgo Medio y recuperación de pérdidas otro EA : https://www.mql5.com/en/signals/2289704 www.myfxbook. com/portfolio/hedge-dca-master/11230507 borrar espacio antes de com Corté la pérdida y cambiar la demo a Oro m15 porque más sucediendo en oro par El punto cl
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Asesores Expertos
Nuestro innovador Expert Advisor (EA) está diseñado para aprovechar las oportunidades de pullback en el mercado de divisas, con el respaldo del indicador de Rango Medio Verdadero (ATR). Esta estrategia se centra en identificar momentos en los que el precio retrocede temporalmente dentro de una tendencia dominante, ofreciendo posibles puntos de entrada con un riesgo controlado. El ATR es un indicador de volatilidad que mide la amplitud de los movimientos de precios en un determinado período de ti
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
Asesores Expertos
Esta es mi última versión gratuita para Gold. Con parámetros optimizados y características amigables, esta versión es probablemente muy fácil de usar y altamente efectiva. Usted puede personalizar los parámetros TP y SL como desee, pero la configuración por defecto debería funcionar bien para usted sin necesidad de ajustes adicionales. Esta versión está diseñada para el M5. Esta versión no requiere una gran inversión de capital; sólo $100-$200 son suficientes para que Golden Square X funcione y
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Asesores Expertos
Descubra el poder del trading automatizado con **SimpleTradeGioeste**, un Asesor Experto (EA) diseñado para optimizar sus operaciones de trading en el mercado Forex. Este innovador EA combina estrategias de trading avanzadas con indicadores técnicos probados, ofreciendo una experiencia de trading sin igual. video backtest : https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Fuerzas**** - Estrategia Multi-Indicador**: SimpleTradeGioeste emplea un enfoque integrado que combina cuatro indicado
FREE
ForceBB Expert
Nikolaos Pantzos
Asesores Expertos
ForceBB_Expert está estructurado en base a dos indicadores específicos de análisis técnico ( Bandas de Bollinger e Índice de Fuerza ). Dispone de numerosos parámetros para que cada usuario pueda encontrar la configuración adecuada que se adapte a su perfil inversor. Puede trabajar sobre 28 pares diferentes. La configuración de los parámetros por defecto es orientativa, Recomiendo que cada usuario experimente para encontrar sus propios ajustes.
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
Asesores Expertos
La característica especial de Brent Trend Bot son sus sencillas herramientas básicas y su lógica de funcionamiento. No hay muchas estrategias y docenas de ajustes, como otros EAs, funciona de acuerdo a un algoritmo. El principio de funcionamiento es una estrategia de seguimiento de tendencia con un intento de obtener la máxima rentabilidad ajustada al riesgo. Por lo tanto, puede ser recomendado para principiantes. Su punto fuerte es el principio de cierre de operaciones. Su objetivo no es perse
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) de Estrategia de Compra Automática Basada en RSI está diseñado para abrir automáticamente posiciones de compra cuando el indicador RSI entra en la zona de sobreventa. Espacia inteligentemente las nuevas operaciones manteniendo una distancia mínima entre las posiciones abiertas para evitar una exposición excesiva. Con niveles de toma de ganancias (TP) y tamaños de lote ajustables, este EA está específicamente diseñado para el par XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Este
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
Expert Alligator
MetaQuotes Ltd.
3.17 (6)
Asesores Expertos
La estrategia está basada en la intersección de las líneas del indicador técnico Alligator descrito en el libro B. Williams titulado "Trading chaos". Este sistema representa la combinación de tres medias móviles desplazadas (líneas Lips, Teeth y Jaw) y osciladores construidos sobre su base. Las líneas del indicador Alligator generan la señal para abrir la posición cuando se cruzan en un punto y salen de él colocándose de acuerdo con sus períodos. Cuando el mercado se mueve hacia arriba, la media
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
Asesores Expertos
Utilice este asesor experto cuya estrategia se basa esencialmente en el indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI), así como un toque personal. Otros asesores expertos gratuitos están disponibles en mi espacio personal así como señales, no dudes en visitarme y dejar un comentario, me hará feliz y me dará ganas de ofrecer contenidos. Asesores expertos disponibles actualmente: LVL Creator LVL Creador Pro LVL Bandas de Bollinger El trading no es una solución mágica, así que antes de utilizar este
FREE
NasCore Scalper
Mbuso Nkosi
Asesores Expertos
Bienvenido al futuro del trading algorítmico. El Nascore Scalper EA es un robot de scalping diseñado con precisión e inspirado en la IA y construido exclusivamente para operar con el NAS100 (US Tech 100 Index) . Analiza las huellas del dinero inteligente, las zonas de ruptura y el sesgo del marco temporal alto para capturar entradas de scalping de alta probabilidad. Características principales: Optimizado para NAS100 (US100) - Negociación de índices rápidos basados en el Nasdaq. Conceptos de di
FREE
Bitbot V6 Ultimate Grid
Roelof Roy Methorst
Asesores Expertos
30 DÍAS DE PRUEBA COMPLETAMENTE FUNCIONAL - ¡EXPERIMENTE EL PODER DE BITBOT V6 ULTIMATE GRID & NEURAL MODEL BRAIN! Bitbot V6 Ultimate Grid es el sistema de trading grid más avanzado y flexible para MetaTrader 5, ahora mejorado con nuestro Neural Model Brain impulsado por IA para decisiones de trading verdaderamente adaptativas e inteligentes. Tanto si es un trader algorítmico profesional como un novato ambicioso, Bitbot V6 le ofrece el rendimiento, la seguridad y la transparencia que necesita p
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Asesores Expertos
El EA Go Long implementa una estrategia avanzada de trading intradía basada en el principio de trading diario sistemático con múltiples confirmaciones técnicas. Mientras muchos traders buscan algoritmos complejos, este EA combina conceptos simples pero efectivos con una gestión sofisticada del riesgo y múltiples filtros técnicos. El EA abre posiciones en un momento específico cada día, pero solo cuando las condiciones del mercado se alinean con múltiples indicadores técnicos. Este enfoque sist
FREE
Neuro Edge
Agus Wahyu Pratomo
5 (3)
Asesores Expertos
Por favor, dar revisión para apoyar el desarrollo de este Asesor Experto NeuroEdge EA es un avanzado scalper de seguimiento de tendencias diseñado para adaptarse dinámicamente al comportamiento del mercado. Construido con algoritmos de precisión y la lógica de promedios inteligentes, que mantiene la reducción mínima, mientras que la captura de configuraciones de alta probabilidad en condiciones de tendencia. NeuroEdge analiza continuamente el flujo del mercado para garantizar entradas y salidas
FREE
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Asesores Expertos
Fibo Trader es un asesor experto que le permite crear preajustes automatizados para patrones de oscilación en referencia a los valores de los retrocesos de Fibonacci utilizando una cuadrícula totalmente automatizada y creada dinámicamente. El proceso se logra optimizando primero el EA, y luego ejecutándolo en modo automatizado. EA le permite cambiar entre el modo automático y manual. Cuando está en modo manual el usuario utilizará un panel gráfico que permite gestionar las condiciones actuales d
FREE
UsdJpy RangeBot Pro
Kwaku Appenteng Wiredu
Asesores Expertos
UsdJpy RangeBot Pro - Asesor Experto para Operaciones de Ruptura UsdJpy RangeBot Pro es un Asesor Experto basado en la ruptura desarrollado para el par USDJPY. Identifica oportunidades de trading durante las primeras horas de la sesión de Londres analizando un rango definido y ejecutando órdenes pendientes por encima o por debajo del mismo. El EA aplica una lógica fija, elementos visuales claros y controles de riesgo incorporados. Esta herramienta está diseñada para la negociación disciplina
FREE
Neural network 2 Moving Averages
Vladimir Mikhailov
5 (6)
Asesores Expertos
Un Asesor Experto de red neuronal basado en dos medias móviles con el modo de entrenamiento. Entrene el Asesor Experto en ejemplos seleccionados y obtenga beneficios en la vida real. El EA puede trabajar en cualquier instrumento y en cualquier marco de tiempo. Algoritmo de negociación del EA Dos medias móviles son analizadas por el núcleo de la red neuronal, que produce comandos para comprar o vender. Los valores de dos medias móviles, rápida (FMA) y lenta (SMA), se proporcionan a la primera ca
FREE
PZ Flexible Breakout EA MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (2)
Asesores Expertos
Opere con breakouts donchianos con total libertad. Este EA puede operar en cualquier periodo de ruptura, en cualquier marco temporal, con órdenes pendientes o a mercado -según se desee- e implementa muchas otras características útiles para el trader exigente, como sesiones de trading y días de la semana personalizables, un modo martingala y un modo martingala inversa [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de usar y supervisar Di
FREE
ZigZag Fibo EA MT5
Andrey Tatarinov
3.93 (15)
Asesores Expertos
El asesor opera con la tendencia. La dirección de la tendencia está determinada por el indicador   ZigZag . La cuadrícula de   Fibonacci   se superpone en la dirección de la tendencia. En un nivel de   Fibonacci   determinado, se coloca una orden límite en la dirección de la tendencia. Los siguientes niveles están disponibles para realizar un pedido: 23.6 38.2 50.0 61.8 78.6 El stop loss se establece en el nivel de Fibo de 100 o lo especifica el usuario en la configuración del asesor. La tom
FREE
MA Udemy
Jefferson Judge Metha
Asesores Expertos
Este Asesor Experto (EA) es un proyecto integral vinculado a un curso Udemy diseñado para guiarle a través del proceso paso a paso de subir su producto al Mercado MQL5. El curso no sólo le enseña los aspectos técnicos del desarrollo de EA, sino que también incluye conocimientos prácticos sobre la creación de un producto listo para el mercado, la adhesión a las estrictas normas de publicación de MQL5, y la optimización de sus posibilidades de éxito en el mercado.
FREE
EV Divergence Sniper
Enrique Valeros Muriana
Asesores Expertos
EV Divergence Sniper es un Asesor Experto orientado a la precisión, diseñado para identificar inversiones de mercado de alta probabilidad a través de divergencias de precios reales confirmadas por el RSI y el Estocástico. El sistema se centra en las condiciones estructurales del mercado y entra sólo cuando el precio y el impulso muestran un claro desequilibrio, reduciendo significativamente las entradas falsas y mejorando la calidad de la señal. El EA utiliza un stop loss estructural situado más
FREE
SafeGuard Trader EA
Marin Stoyanov
4 (1)
Asesores Expertos
GRATIS SafeGuard Trader EA - Estrategia profesional de seguimiento de tendencias. Creado por el equipo de EA Trading Academy utilizando Expert Advisor Studio, este robot de trading gratuito implementa una estrategia profesional de seguimiento de tendencias con características de seguridad incorporadas para proteger su cuenta. Puede encontrar una documentación detallada sobre las propiedades y entradas en nuestra base de conocimientos . Características clave de la estrategia: Combina los indic
FREE
Divergence Rsi Trader EA
Igor Widiger
4.33 (6)
Asesores Expertos
Divergence RSI Trader se basa en divergencias en el gráfico y el indicador (RSI Nivel 14). La estrategia de Divergence RSI Trader para encontrar mínimos y máximos en el gráfico y el indicador RSI, analizarlos y luego abrir posiciones. EA fue probado en el EURUSD H1 en el probador de estrategias y ajustado a esta moneda por defecto. EA también ha sido probado con otros ajustes en GBPUSD M5 durante 10 años y completado con buenos resultados. Debido a que esta es una versión gratuita, no habrá más
FREE
Range Breakout EA PRO
Kabelo Frans Mampa
Asesores Expertos
Probar antes de usar... En el mercado de divisas, un rango se refiere a un periodo de tiempo durante el cual el precio de un par de divisas permanece relativamente estable, fluctuando dentro de una banda estrecha. Esto se puede contrastar con una tendencia, que se refiere a un movimiento sostenido en el precio de un par de divisas en una dirección particular. Durante un rango, el precio del par de divisas puede moverse hacia arriba y hacia abajo dentro de un rango definido, pero no está tendiend
FREE
HydraAlchemist
Haruki Teranaka
Asesores Expertos
Este Asesor Experto examina las señales de indicadores como el MACD, el Estocástico y el RSI para identificar las tendencias del mercado y los puntos de inflexión. Incorpora múltiples estrategias y funciona a la perfección. El Asesor analiza la situación del mercado en tiempo real y ejecuta automáticamente las operaciones a niveles predefinidos de stop loss y take profit. HydraAlchemist también es fácil de usar. La pantalla de configuración intuitiva y fácil de entender le permite ejecutar estra
FREE
WaveTraderMA
ANTON KOMISSARENKO
Asesores Expertos
Sistema de negociación totalmente automatizado basado en el indicador de medias móviles. Admite tres señales de negociación clásicas y utiliza un sistema flexible de gestión de posiciones. Es apto para varios instrumentos de negociación y se adapta a cualquier condición de mercado. Características principales Tres señales de entrada para una personalización flexible de la estrategia Tres tipos de órdenes de entrada: Orden de mercado Orden de mercado pendiente Orden de mercado limitada Configura
FREE
Envelopev1
Paul Conrad Carlson
Asesores Expertos
1 hora EurUsd Estrategia - probado más de 16yrs Lógica de negociación: Condición de Entrada : El EA abre una posición larga cuando el Indicador de Momentum cruza la línea de Nivel hacia abajo. Momento : Un indicador popular que mide la velocidad o la fuerza de los movimientos de los precios. Cuando el impulso cruza la línea de nivel hacia abajo, normalmente indica una desaceleración de los movimientos alcistas de los precios y podría sugerir un cambio inminente en la dirección del mercado, seña
FREE
TrendFollowMT Free
King Lok Leung
Asesores Expertos
TrendFollowMT es un sistema de comercio totalmente automatizado que está utilizando gran marco de tiempo para determinar la tendencia y el uso de marco de tiempo pequeño para encontrar el punto de entrada . Una vez que la tendencia cambia al lado opuesto, el sistema esperará otro punto de entrada para recuperar con un tamaño de lote más grande. El objetivo es cubrir el coste del tiempo de espera y el riesgo. La versión gratuita sólo opera con señales de compra y bloquea el tamaño de lote inicia
FREE
PZ Stochastic EA MT5
PZ TRADING SLU
2.6 (5)
Asesores Expertos
Este EA opera utilizando el indicador estocástico. Ofrece muchos escenarios de negociación y ajustes flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables, un modo de martingala y martingala inversa. [ Guía de Instalación | Guía de Actualización | Solución de Problemas | FAQ | Todos los Productos ] Fácil de usar y supervisar Implementa tres estrategias de entrada diferentes Punto de equilibrio, SL, TP y trailing-stop personalizab
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Asesores Expertos
Babel asistente 1 El robot "Babel_assistant_1" de MT5 utiliza el indicador ZigZag para generar niveles Fibonacci en los periodos M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 de los gráficos , calcula la fuerza de las tendencias para comprar y vender. Abre una posición con "Lote para abrir una posición" si se supera el nivel de tendencia especificado 4,925. A continuación, Babel coloca órdenes pendientes en algunos niveles de Fibonacci y coloca Stop Loss y Take Profit especificados. La pantalla muestra los resul
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
Supertrend G5 Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Asesores Expertos
Supertrend G5 Pro - Profesional para XAUUSD Visión general: Supertrend G5 Pro es un sistema de trading automatizado con todas las funciones optimizado para XAUUSD, construido para el trading intradía y a corto plazo con un enfoque principal en el marco temporal M5 (también efectivo en M1, M15 y H1 con ajustes de parámetros). Combina señales Supertrend basadas en ATR, confirmación de tendencias en múltiples marcos temporales y herramientas profesionales de gestión monetaria para perseguir un crec
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Asesores Expertos
Trend Trading - Protección del capital - Optimizado para tendencias fuertes Supertrend G5 Prime es una versión mejorada de Supertrend G5 para MetaTrader 5. Está diseñado para explotar las fuertes tendencias del mercado, mientras que la protección del capital con herramientas profesionales de gestión de riesgos. El EA utiliza el indicador Supertrend combinado con un filtro EMA 200 en el marco de tiempo D1 para abrir operaciones sólo en la dirección de la tendencia principal. Estrategia principa
VM Heiken Ashi Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicadores
VM Heiken Ashi Pro  Heiken-Ashi suavizado (HMA o EMA) para filtrar el ruido y generar señales claras de BUY/SELL, no repinta (opcional ConfirmOnClosedBar). Muestra velas HA en el gráfico (las velas originales se pueden ocultar), colocación de flechas por ATR o desplazamiento fijo, envía alertas (popup, email, push) con manejo anti-spam. Propósito principal Convertir velas crudas en Heiken-Ashi suavizadas para detectar cambios de color (bear a bull / bull a bear) y dibujar flechas para las entr
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicadores
SuperScalp Pro – scalping más rápido, más preciso y más sencillo que nunca. Scalper Supertrend híbrido con confirmación multi-filtro SuperScalp Pro amplía el concepto clásico de Supertrend y lo convierte en una herramienta de scalping híbrida diseñada para configuraciones de trading a corto y medio plazo en múltiples marcos temporales. No solo proporciona señales de trading, sino que también incluye un Simulador de Estadísticas de Trading, que le permite evaluar el rendimiento de su estrategia
Volume Profile Pro Signals
Van Minh Nguyen
Indicadores
Volume Profile Pro Signals  Análisis de volumen de precisión con generación automática de señales. Qué hace Volume Profile Pro Signals construye una representación en vivo y basada en datos de dónde se concentra realmente el volumen de trading — revelando zonas donde el precio es aceptado o rechazado. Resalta POC, VAH, VAL e identifica con exactitud zonas HVN/LVN. A partir de ello genera señales de ruptura en tiempo real (VAH/VAL) y traza niveles SL/TP inteligentes calculados según la volatili
SmartScalp M1
Van Minh Nguyen
Indicadores
SmartScalp M1 - Scalping rápido con tendencias precisas y señales limpias SmartScalp M 1 fusiona el poder de Supertrend y Heiken Ashi para identificar claros cambios de fase de tendencia mientras filtra el ruido del mercado utilizando indicadores complementarios. El indicador genera señales de COMPRA/VENTA cuando un giro de Supertendencia es confirmado por velas Heiken Ashi. Traza automáticamente niveles SL/TP basados en ATR, muestra etiquetas SL/TP en el gráfico y puede enviar alertas a través
VM SuperAshi Trend
Van Minh Nguyen
Indicadores
Tendencia VM SuperAshi Precision Trend Sniper utilizando Heiken Ashi suavizado, Supertrend y EMA Trend Optimizado para M1-M5 Scalping Visión general VM SuperAshi Trend es un indicador que combina una Supertendencia estandarizada con velas Heiken-Ashi suavizadas para ofrecer señales de compra/venta claras, confirmadas y sin repintado directamente en el gráfico. Dibuja automáticamente flechas de Compra/Venta, muestra líneas EMA Rápidas, Lentas y de Tendencia, y proporciona notificaciones Popup, E
SuperScalp Pro EA
Van Minh Nguyen
Asesores Expertos
SuperScalp Pro EA - Asistente de operaciones de scalping automatizado para XAUUSD SuperScalp Pro EA es un asistente de operaciones automatizado diseñado para ejecutar y gestionar operaciones de scalping en XAUUSD utilizando el marco temporal M15. El EA se centra en la automatización de la ejecución de operaciones y la gestión de riesgos, ayudando a los operadores a reducir las operaciones manuales y mantener la disciplina de negociación. ¿Cómo funciona el EA? SuperScalp Pro EA analiza las condic
FREE
Gold Trend M1
Van Minh Nguyen
Indicadores
Gold Trend M1 - Herramienta de scalping optimizada para el oro (XAUUSD) Gold Trend M1 es un indicador de trading de alta frecuencia para la plataforma MetaTrader 4, optimizado específicamente para el marco temporal M1 en el mercado del Oro. Combina un potente filtro de tendencia SuperTrend con señales de compra/venta derivadas de la lógica de cálculo Heiken Ashi, ayudando a los operadores a identificar puntos de entrada precisos y disciplinados para un rendimiento óptimo de las operaciones. Car
VM Breakout BB
Van Minh Nguyen
Indicadores
VM Breakout BB: Indicador de rompimientos basado en probabilidad con Bandas de Bollinger VM Breakout BB es un indicador de detección de rompimientos que combina Bandas de Bollinger con análisis estadístico de probabilidad (Z-score y la función acumulada de la distribución normal, CDF) y filtros de confirmación inteligentes como RSI, ADX y Volume SMA. El indicador busca ofrecer señales con una base estadística clara, reducir ruido y confirmar rompimientos con mayor probabilidad de éxito. Lógica d
FREE
VM Auto SLTP Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Utilidades
VM Auto SLTP Pro - Gestión avanzada de órdenes y riesgos EA Visión general: VM Auto SLTP Pro es una actualización profesional de la edición VM Auto SLTP Basic, diseñada para ofrecer un rendimiento sólido, herramientas avanzadas de gestión de operaciones y un panel de control intuitivo en el gráfico. Este Asesor Experto establece y gestiona automáticamente los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) para las posiciones existentes, ya sean abiertas manualmente o por otros EAs, utilizando r
Volume Profile Flex
Van Minh Nguyen
Indicadores
Volume Profile Flex - POC, VAH y VAL con visualización del nivel de precios Volume Profile Flex es un indicador de perfil de volumen flexible y de rendimiento optimizado, diseñado para ayudar a los operadores a identificar los niveles de precios importantes basándose en el volumen negociado y no en el tiempo. El indicador proporciona una visión clara de las zonas de aceptación del mercado, las zonas de rechazo de precios y los niveles de precios negociados más activamente directamente en el grá
FREE
Supertrend G5 indicator
Van Minh Nguyen
Indicadores
Indicador Supertrend G5 Supertrend G5 es una herramienta de seguimiento de tendencias de alto rendimiento diseñada para identificar con precisión los puntos de inversión del mercado. Al mostrar una línea codificada por colores directamente en el gráfico, este indicador le ayuda a reconocer rápidamente las tendencias alcistas (verde) y bajistas (rojo), apoyando los puntos óptimos de entrada y salida. Características principales: Señales claras de compra/venta Compre cuando la línea de Supertenden
FREE
VM Auto SLTP Basic
Van Minh Nguyen
5 (1)
Utilidades
VM Auto SLTP Basic - Gestión inteligente de operaciones para scalpers Mejore su estrategia de scalping a un nivel superior. VM Auto SLTP Basic gestiona automáticamente los Stop Loss y Take Profit de las órdenes abiertas manualmente o por otros Asesores Expertos. Esta herramienta no abre operaciones por sí misma, lo que le permite mantener un control total mientras disfruta de una gestión precisa del riesgo. Características principales SL/TP basado en ATR o precio fijo Movimiento automático del S
FREE
Price Action Matrix
Van Minh Nguyen
Indicadores
PriceActionMatrix - Asistente de Scalping Multi-Patrón  PriceActionMatrix es un indicador orientado al scalping que detecta y valida automáticamente múltiples patrones de acción del precio a corto plazo. En lugar de presentar cada vela como una señal independiente, la herramienta agrega patrones como Pin Bar, Engulfing, Inside Bar, zonas de consolidación y mechas de rechazo, y luego los somete a capas de confirmación configurables (verificaciones de tendencia y EMA, rango ATR, indicadores de mom
SuperScalp Pro MT4
Van Minh Nguyen
Indicadores
SuperScalp Pro - Indicador de Supertendencia para MetaTrader 4 SuperScalp Pro es un potente indicador de scalping basado en la Supertendencia, mejorado con múltiples filtros técnicos y herramientas visuales para ayudar a los operadores a identificar fácilmente señales de COMPRA/VENTA de alta calidad en gráficos MT4. Además de trazar la Supertendencia, el indicador calcula automáticamente el SL/TP basándose en el ATR, muestra etiquetas de precios, dibuja líneas discontinuas de SL/TP y envía alert
TrendMaster ADX
Van Minh Nguyen
Asesores Expertos
TrendMaster ADX - Sistema de Trading Automatizado Multi-Estrategia Visión General: TrendMaster ADX es un Asesor Experto (EA) automatizado multi-estrategia optimizado para XAUUSD en el marco de tiempo M5. Utiliza la lógica de seguimiento de tendencias basada en ADX y EMA, combinada con la confirmación de un marco de tiempo superior (HTF) para mejorar la precisión de entrada. Se ha integrado un sistema profesional de gestión de riesgos, con un mecanismo automático de parada de operaciones cuand
VM Heiken Ashi Pro EA
Van Minh Nguyen
Asesores Expertos
Heiken Ashi Pro v1.9 - Estrategia de suavizado Heiken-Ashi para XAUUSD H1 Heiken Ashi Pro es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado basado en velas Heiken-Ashi suavizadas utilizando suavizado EMA o HULL. El EA combina Stop Loss y Take Profit dinámicos basados en ATR con filtros de tendencia multicapa y una gestión integral del riesgo para equilibrar la frecuencia de las operaciones y la estabilidad en el entorno altamente volátil del XAUUSD H1. Comprueba el diferencial y el margen antes
Golden Buy Sniper
Van Minh Nguyen
Asesores Expertos
Golden Buy Sniper - precisión en cada señal Golden Buy Sniper es un Asesor Experto para MetaTrader 5 que aplica una estrategia de Breakout combinada con Bandas de Bollinger, especialmente optimizada para operar con XAUUSD en el marco temporal M1 . El sistema utiliza 11 filtros de señal avanzados junto con un marco de gestión monetaria multicapa para ofrecer una alta precisión, un fuerte control del riesgo y un rendimiento estable tanto para operadores nuevos como experimentados. El EA se centra
ADX Sniper
Van Minh Nguyen
Indicadores
Captar tendencias fuertes - Filtrado inteligente del ruido - Señales claras ADX Sniper es un indicador de señales para MetaTrader 5, desarrollado utilizando la lógica avanzada de ADX y DI, combinada con un filtro de tendencia EMA. Ayuda a los operadores a identificar cuándo el mercado comienza a formar una tendencia fuerte y proporciona señales sólo cuando las condiciones del mercado son realmente adecuadas para operar. ADX Sniper no genera señales aleatorias. El indicador se activa sólo cuando
Trend Eye MT5
Van Minh Nguyen
Indicadores
Trend Eye - Vea la tendencia. Opere con confianza Análisis inteligente de tendencias combinado con señales de trading automatizadas. Qué hace Trend Eye: Trend Eye proporciona una solución integral para la identificación de tendencias de mercado combinando a la perfección el RSI estocástico, las velas de colores basadas en tendencias y un intuitivo sistema de visualización. El indicador no sólo detecta señales de compra y venta cuando el RSI estocástico sale de las zonas de sobrecompra o sobreven
Filtro:
Leitsgeheier
14
Leitsgeheier 2025.12.20 23:55 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Van Minh Nguyen
9986
Respuesta del desarrollador Van Minh Nguyen 2025.12.21 06:06
Hi,
Thank you for your feedback and for your positive evaluation of my product. This Supertrend G5 version does not include advanced account protection features.
The fixed trading session (12:00–17:00) is intentionally designed to provide a stable, low-risk testing environment, especially for new users. 24/7 trading (including crypto such as BTC) is available only in other upgraded Supertrend versions, which are equipped with enhanced capital protection mechanisms. This Supertrend G5 version is designed to provide core basic functionality only. Thank you for your understanding and continued support.
Evgeny Belyaev
90926
Evgeny Belyaev 2025.12.19 19:06 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

232568705
14
232568705 2025.12.01 15:27 
 

稳定的EA

Nezo Eliot
588
Nezo Eliot 2025.11.28 02:57 
 

Amazing performance from this EA. After adjusting the settings for XAUUSD, my trades have been consistently profitable. Thank you to the developer for making this possible.

Van Minh Nguyen
9986
Respuesta del desarrollador Van Minh Nguyen 2025.11.28 08:54
Thank you for sharing your positive experience. I’m glad the EA has helped you achieve good results on XAUUSD. If you need any further support, feel free to message me. Best regards!
Ivan Privalov
289
Ivan Privalov 2025.11.26 07:15 
 

The Supertrend G5 is great! It shows awesome results in Testing. Bellow are some of its downside that would be nice to fix: It seems like the Max Risk Percentage settings are locked in this version. Additionally, the 'Lot Size' maximum value is locked to 0.1 and the EA is useless on Cents accounts ( Even if you set the 'Timeframe allowed for operation' setting to 5 Minutes, the free 'Supertrend G5' EA will still run on the timeframe of the actual chart you attached it to - try testing this EA with this setting on various timeframes.

.

Update:

Hello Van. Thank you for a response.

Try running the Test with the following settings:

- Chart XAUUSD, M5 and 'Supertrend G5' settings: 'Timeframe allowed for operation' = M5

Then change only test Chart's settings to XAUUSD, M1 and you will get absolutely different results!

Van Minh Nguyen
9986
Respuesta del desarrollador Van Minh Nguyen 2025.11.26 08:54
Thank you for your feedback! I would like to clarify the points you mentioned as follows: “Max Risk Percentage” appears to be locked:
The Supertrend G5 does not lock this feature. This situation usually occurs when SL = 0, which forces the EA to calculate a very small lot size.
Please try setting the Stop Loss to around 10,000 points and increase Max Risk Percentage per trade to 10%.
You will then see the lot size increase significantly.
Also, make sure your account balance is large enough to allow higher lot sizes. The maximum value of “Lot Size” is limited to 0.1:
You can adjust this by increasing the Maximum total lot size parameter.
I have checked, and the EA can open unlimited lot sizes (within your broker’s limits), as long as the Maximum total lot size is set high enough. “Timeframe allowed for operation” does not work correctly:
Please ensure that the Symbol allowed for operation exactly matches the chart symbol where the EA is attached, and set Enable/disable operation only on the assigned chart = true.
I have tested this again, and the function is working correctly. If you need help setting up these features, feel free to message me via MQL5 messages and I will assist you. Best regards.
Dariusz
34
Dariusz 2025.11.08 19:24 
 

Hi. This is one of the best EA games I've tested. The free version, with the right settings, really works and is quite profitable. Thanks, Van, for the great work! You're a great person for sharing your knowledge and EA. Many thanks and appreciation. Since I want to upgrade to a live account, I'm planning to buy the Pro version :)

Van Minh Nguyen
9986
Respuesta del desarrollador Van Minh Nguyen 2025.11.09 01:45
Hi! I’m really happy to know the EA works well for you. The Pro version is more optimized for live trading — wish you successful trading!
panordvi
69
panordvi 2025.10.30 11:17 
 

Very Nice EA, great strategy, and I think one of the best!

Van Minh Nguyen
9986
Respuesta del desarrollador Van Minh Nguyen 2025.10.30 15:19
Thank you for your kind feedback! I’m glad you find the EA and strategy helpful. I’ll keep improving it for better performance.
Vladimir Padre
21
Vladimir Padre 2025.10.25 15:25 
 

This EA is one the best free for MT5. I tried it for backtest and it seems profitable. unlike other EA that's very complicated settings. Keep it up Van!

Van Minh Nguyen
9986
Respuesta del desarrollador Van Minh Nguyen 2025.10.27 05:18
Thank you so much for your kind feedback! Glad you find it useful
akra001
14
akra001 2025.10.13 13:41 
 

For sure one of the best EAs out there! Congratulations and big thanks to Van Minh Nguyen and his development team :)

Van Minh Nguyen
9986
Respuesta del desarrollador Van Minh Nguyen 2025.10.13 15:19
Thank you so much for your kind words and support! I'm really glad to know that you’re satisfied with the EA. Your feedback truly motivates me and my team to keep improving and developing even better tools.
Farrukh Khan
109
Farrukh Khan 2025.09.16 10:09 
 

i connected the trade almost 14 hours ago or even more and the ea has not made a single trade. it was working on the demo account earlier but not taking any trade since i moved it to live account with the same set file.

Van Minh Nguyen
9986
Respuesta del desarrollador Van Minh Nguyen 2025.09.16 14:06
Please adjust your settings as follows: Symbol allowed for operation (symbol recognition function): you need to enter the exact symbol name used by your broker, for example: XAUUSDc, XAUUSDm, XAUUSD… Enable/disable operation only on the assigned chart (function to allow the EA to run only on the assigned chart): if you want the EA to trade only XAUUSD, set this to true. If you set it to false, the EA will run automatically without symbol recognition. So, there are two ways for the EA to recognize and trade: Turn Enable/disable operation only on the assigned chart = false → the EA will automatically run on the attached chart without checking the symbol. Keep Enable/disable operation only on the assigned chart = true, and make sure to input the correct symbol in Symbol allowed for operation. With either method, the EA will be able to identify the chart and start trading properly.
Atul Garg
18
Atul Garg 2025.08.28 17:53 
 

SIR i have backtested this EA on xauusd later i test it on live account your EA is wonderful but i have notice every time its taking only buy no sell position is opening kindly update is there any other settings

Van Minh Nguyen
9986
Respuesta del desarrollador Van Minh Nguyen 2025.08.29 02:38
The EA is configured to trade in the direction of the trend using the 200 EMA on the D1 timeframe. Currently, gold is in an uptrend and above the 200 EMA (D1), which is why you only see Buy trades and no Sell trades. If gold falls below the 200 EMA (D1), Sell trades will be triggered. You can adjust this filter to lower timeframes such as M15 or H1..., but based on my backtest results, trading with the D1 trend provides more reliable performance
mountassir1973
51
mountassir1973 2025.08.18 20:54 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Van Minh Nguyen
9986
Respuesta del desarrollador Van Minh Nguyen 2025.08.19 07:27
"Thanks a lot for downloading! 🙏 Take your time testing it, I’ll be happy to hear your review later. Glad you like how it looks so far!"
[Eliminado] 2025.08.16 02:21 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Van Minh Nguyen
9986
Respuesta del desarrollador Van Minh Nguyen 2025.08.16 03:22
Thank you very much for your very positive feedback. I am pleased to hear that, with the NZDUSD H1 settings, the EA is delivering steady profits — this is a great encouragement to me and the development team.
If you need technical support, would like to optimize the settings, or have any suggestions, please feel free to message me directly — I am ready to assist.
Respuesta al comentario