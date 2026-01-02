Solid Gold H1
- Experten
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Version: 1.26
- Aktivierungen: 5
Solid Gold H1 ist ein automatisiertes Handelssystem für den Forex-Markt, das für den Handel mit Gold ( XAUUSD ) auf dem stündlichen Zeitrahmen (H1) optimiert ist .
Wichtigste Merkmale
- Handelsinstrument: Gold (XAUUSD).
- Zeitrahmen: H1 (Stundentafel).
- Logik: Der Roboter basiert häufig auf einer Kombination mehrerer Strategien (z. B. 5-in-1), um die langfristige Stabilität zu verbessern .
Nachrichten-Filterfunktion
In den Versionen 2026 und den aktuellen Updates erfüllt der Nachrichtenfilter folgende Aufgaben:
- Automatische Unterbrechung: Der Berater stoppt die Eröffnung neuer Aufträge eine bestimmte Zeit vor der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsnachrichten und nimmt die Arbeit nach einer bestimmten Zeit nach dem Ereignis wieder auf.
- Kapitalschutz: Der Filter vermeidet die Volatilität und die unvorhersehbaren Preisbewegungen, die für Gold bei der Veröffentlichung von Inflations- oder Zinsdaten typisch sind.
- Datenquellen: Der Roboter lädt den Ereigniskalender von Quellen wie http://calendar.fxstreet.com/ herunter.
- Visualisierung: Anstehende Nachrichten werden oft direkt im Chart als vertikale Linien oder in einem Dashboard angezeigt .
Damit der Nachrichtenfilter im MetaTrader-Terminal (MT4/MT5) korrekt funktioniert, müssen Sie in den Advisor-Einstellungen Webanfragen an die entsprechenden Kalender-URLs zulassen .