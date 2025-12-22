AlgoRadar
- Utilitys
- Stephen J Martret
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Der leistungsfähigste On-Chart Performance Analyzer für MetaTrader 5
KEINE EXTERNE SOFTWARE. KEIN WÜHLEN IN DATEIEN. LIVE-STATISTIKEN DIREKT AUF IHREM CHART.
Im Gegensatz zu anderen Portfolio-Analysatoren, die Sie dazu zwingen, eigenständige Anwendungen auszuführen oder MT5-Ordner nach Berichten zu durchsuchen, zeigt AlgoRadar Ihre gesamte Handelsperformance direkt auf Ihrem Chart in Echtzeit an.
ANALYSE & RANKEN SIE ALLE IHRE EAs AUF EINEM CHART!
Betreiben Sie mehrere Expert Advisors? Welcher ist eigentlich Ihr bester Performer? AlgoRadar gibt Ihnen das komplette Bild! Sehen Sie sofort, welche Strategien Geld verdienen und welche Sie in den Ruin treiben - alles LIVE auf Ihrem MT5-Chart angezeigt.
- EIN Dashboard für ALLE Ihre Konten
- EIN Klick um die besten/schlechtesten Performer zu sehen
- NULL Konfiguration - klicken Sie einfach auf "Scannen"!
EINZIGARTIGES EA RANKING & SCORING SYSTEM
Endlich wissen Sie EXAKT, wie Ihre EAs im Vergleich zueinander abschneiden!
Visuelle Ranglisten - Gold-, Silber- und Bronzemedaillen für die besten Spieler
Composite Score - Proprietäre Formel, die Gewinnrate, Gewinnfaktor, Sharpe Ratio & Drawdown gewichtet
Click-to-Sort - Sofortige Neuordnung nach Gewinn, Trades, Win%, PF, DD% oder Score
Side-by-Side-Vergleich - Alle Strategien in einer sortierbaren Rangliste
Erkennen Sie die Gewinner - Identifizieren Sie Ihren Vorteil, streichen Sie Underperformer
Kein Raten mehr, welcher EA Ihr Konto führt. AlgoRadar zeigt Ihnen die ECHTEN Rankings basierend auf umfassenden Leistungsdaten!
SCHLÜSSEL-FEATURES
Automatische EA-Erkennung - identifiziert sofort alle Ihre Strategien
Smart Ranking - Klicken Sie auf eine beliebige Spalte, um nach Profit, Win%, PF, DD%, Score zu sortieren
Multi-Broker Aggregation - Unbegrenzte Anzahl von Konten in einer Ansicht
Prop Firm Mode - Verfolgung von Zielen, Drawdown-Limits, Challenge Phase
6 Zeiträume - Heute, Gestern, Woche, Monat, Jahr, Alle Zeiten + Benutzerdefiniert
Stündliche Heatmap - Finden Sie Ihre profitabelsten Handelszeiten
Symbol Performance - Beste/schlechteste Paare für jeden EA
Ein-Klick-Screenshots - Sofortiges Erfassen und Weitergeben
7 LEISTUNGSSTARKE REGISTERKARTEN
Übersicht - Live-Saldo-Diagramm, Schlüsselstatistiken, Periodenkarten
EA-Karten - Visuelle Schnappschüsse mit Mini-Aktienkurven und Medaillen
EA-Rangliste - Sortierbare Rangliste mit Gewinn/Verlust-Balken
Kalender - Tägliche P/L-Heatmap, erkennen Sie Ihre besten Handelstage
Charts - Überlagern Sie alle Strategien, vergleichen Sie die Leistung visuell
Prop Firm - Challenge Tracking mit 4 Methoden zur Berechnung des Drawdowns
Einstellungen - EAs scannen, Strategien umbenennen, Anzeige konfigurieren
MULTI-ACCOUNT-LEISTUNG
Betreiben Sie EAs über mehrere Prop-Konten oder Broker? AlgoRadar bringt ALLES zusammen!
- Aggregieren Sie unbegrenzt Konten und Broker
- Kombinierte Rankings für Ihr gesamtes Portfolio
- VPS, Heim-PC, Laptop - alles wird automatisch synchronisiert
KOSTENLOSER AlgoRadar Exporter für Multi-Account-Synchronisation enthalten!
PROP-FIRM-MODUS
- Setzen Sie Gewinnziele und Drawdown-Limits als Prozentsätze
- Phase 1 / Phase 2 / Funded-Verfolgung
- 4 tägliche Drawdown-Methoden (deckt alle wichtigen Prop-Firm-Regeln ab)
- Visuelles Fortschrittsdiagramm mit Ziel- & DD-Linien
- Monatliche Zielverfolgung
VERFOLGTE METRIKEN
Nettogewinn/-verlust, Gewinnrate in %, Gewinnfaktor, maximaler Drawdown ($,%), Sharpe Ratio, Erwartungswert, durchschnittlicher Gewinn, durchschnittlicher Verlust, Risiko/Belohnungs-Verhältnis, bester Handel, schlechtester Handel, Gesamthandel, aufeinanderfolgende Gewinne, aufeinanderfolgende Verluste, Composite Score, bestes Symbol, schlechtestes Symbol, Gewinn pro Stunde, täglicher Drawdown, Gleichgewichtskurve, Eigenkapitalkurve
EINRICHTUNG IN 60 SEKUNDEN
- Ziehen Sie AlgoRadar auf einen beliebigen Chart
- Klicken Sie auf "Scannen & Konfigurieren".
- Erledigt! Alle Ihre EAs werden automatisch erkannt und eingestuft.
WAS ENTHALTEN IST
- AlgoRadar - Haupt-Analyse Dashboard
- AlgoRadar Exporter - KOSTENLOS (für Multi-Account-Synchronisation) - kontaktieren Sie den Entwickler, um ihn zu erhalten
- Benutzerhandbuch (PDF)
- Lebenslange Updates & Support
HÖREN SIE AUF ZU RATEN. START KNOWING.
Man kann nicht verbessern, was man nicht misst. Wissen Sie, welche EAs erfolgreich sind. Streichen Sie die Verlierer. Maximieren Sie Ihren Vorsprung.
HOLEN SIE SICH ALGORADAR JETZT!
