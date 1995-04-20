Force Index Flat Detector m

Der Crypto_Forex-Indikator „FORCE Index FLAT Detector“ ist ein effizientes Hilfsmittel für den Handel! Kein Repainting erforderlich.

Ich biete Ihnen an, Ihre Handelsmethoden mit diesem hervorragenden Indikator für MT4 zu verbessern.





- Der Indikator zeigt Kursflauten im Chart an. Er verfügt über den Parameter „Flat Sensitivity“, der für die Erkennung von Flats zuständig ist.

- Der „FORCE Index FLAT Detector“ kann zur Bestätigung von Price-Action-Einträgen oder in Kombination mit anderen Indikatoren verwendet werden.

- Der Indikator eignet sich für Trendfolgesysteme, um Flatzonen zu erkennen und den Handel dort zu vermeiden.

- Der Indikator eignet sich für Reversal-Scalping, um Umkehrungen von Flat-Boardern zu handeln.

- Der „FORCE Index FLAT Detector“ bietet zahlreiche Möglichkeiten, den Standard-FORCE-Index-Oszillator zu ersetzen.

- Der Force Index selbst ist einer der Top-Indikatoren, der Preis- und Volumendaten in einem einzigen Wert kombiniert.





