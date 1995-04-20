Force Index Flat Detector m

Crypto_Forex Индикатор "FORCE Index FLAT Detector" - эффективный вспомогательный инструмент в торговле! Не перерисовывается.

Предлагаю вам усовершенствовать свои методы торговли с помощью этого замечательного индикатора для MT4.





- Индикатор показывает на графике области флета цены. Он имеет параметр "Flat Sensitivity", который отвечает за обнаружение флета.

- "FORCE Index FLAT Detector" можно использовать для подтверждения входов Price Action или в сочетании с другими индикаторами.

- Вы можете использовать его для систем следования за трендом, чтобы обнаруживать зоны флета и избегать торговли в них.

- Вы можете использовать его для скальпинга на развороте - для торговли разворотами от границ флета.

- Существует множество возможностей использовать "FORCE Index FLAT Detector" вместо стандартного осциллятора FORCE Index.

- Сам индекс силы является одним из лучших индикаторов, который объединяет данные о цене и объеме в одно значение.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.