Force Index Flat Detector m
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.55
- Активации: 10
Crypto_Forex Индикатор "FORCE Index FLAT Detector" - эффективный вспомогательный инструмент в торговле! Не перерисовывается.
Предлагаю вам усовершенствовать свои методы торговли с помощью этого замечательного индикатора для MT4.
- Индикатор показывает на графике области флета цены. Он имеет параметр "Flat Sensitivity", который отвечает за обнаружение флета.
- "FORCE Index FLAT Detector" можно использовать для подтверждения входов Price Action или в сочетании с другими индикаторами.
- Вы можете использовать его для систем следования за трендом, чтобы обнаруживать зоны флета и избегать торговли в них.
- Вы можете использовать его для скальпинга на развороте - для торговли разворотами от границ флета.
- Существует множество возможностей использовать "FORCE Index FLAT Detector" вместо стандартного осциллятора FORCE Index.
- Сам индекс силы является одним из лучших индикаторов, который объединяет данные о цене и объеме в одно значение.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.