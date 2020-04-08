Force Index Flat Detector m
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.55
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi "FORCE Index FLAT Detector" - ticarette etkili bir yardımcı araçtır! Yeniden Boyama Yok.
MT4 için bu harika göstergeyle ticaret yöntemlerinizi yükseltmenizi öneriyorum.
- Gösterge, grafikte fiyat Düz alanlarını gösterir. Düz algılamadan sorumlu olan "Düz duyarlılık" parametresine sahiptir.
- "FORCE Index FLAT Detector", Fiyat Hareketi girişlerinin onaylanması veya diğer göstergelerle birlikte kullanılabilir.
- Düz bölgeleri algılamak ve orada işlem yapmaktan kaçınmak için trend takip sistemlerinde kullanabilirsiniz.
- Ters scalping için kullanabilirsiniz - düz sınırlardan ters dönüşleri ticaret etmek için.
- Standart FORCE Index osilatörü yerine "FORCE Index FLAT Detector" kullanmak için birçok fırsat vardır.
- Force Index, fiyat ve hacim verilerini tek bir değerde birleştiren en iyi göstergelerden biridir.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.