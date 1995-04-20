Force Index Flat Detector m

Indicador Crypto_Forex "FORCE Index FLAT Detector": ¡una herramienta auxiliar eficiente para operar! Sin necesidad de repintar.

Le ofrezco mejorar sus métodos de trading con este excelente indicador para MT4.





- El indicador muestra las zonas de precio planas en el gráfico. Cuenta con el parámetro "Sensibilidad plana", responsable de la detección de planos.

- "FORCE Index FLAT Detector" puede utilizarse para confirmar entradas de Price Action o en combinación con otros indicadores.

- Puede utilizarse en sistemas de seguimiento de tendencias para detectar zonas planas y evitar operar en ellas.

- Puede utilizarse para scalping de reversión: para operar reversiones desde límites planos.

- Existen muchas oportunidades para usar "FORCE Index FLAT Detector" en lugar del oscilador estándar de FORCE Index.

- Force Index es uno de los principales indicadores que combina datos de precio y volumen en un único valor.





