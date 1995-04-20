Force Index Flat Detector m
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 1.55
- Activaciones: 10
Indicador Crypto_Forex "FORCE Index FLAT Detector": ¡una herramienta auxiliar eficiente para operar! Sin necesidad de repintar.
Le ofrezco mejorar sus métodos de trading con este excelente indicador para MT4.
- El indicador muestra las zonas de precio planas en el gráfico. Cuenta con el parámetro "Sensibilidad plana", responsable de la detección de planos.
- "FORCE Index FLAT Detector" puede utilizarse para confirmar entradas de Price Action o en combinación con otros indicadores.
- Puede utilizarse en sistemas de seguimiento de tendencias para detectar zonas planas y evitar operar en ellas.
- Puede utilizarse para scalping de reversión: para operar reversiones desde límites planos.
- Existen muchas oportunidades para usar "FORCE Index FLAT Detector" en lugar del oscilador estándar de FORCE Index.
- Force Index es uno de los principales indicadores que combina datos de precio y volumen en un único valor.
Este producto original se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.