Force Index Flat Detector m

L'indicateur Crypto_Forex « FORCE Index FLAT Detector » est un outil auxiliaire efficace pour le trading ! Pas de refonte.

Je vous propose d'améliorer vos méthodes de trading avec cet excellent indicateur pour MT4.





- L'indicateur affiche les zones de prix plates sur le graphique. Il dispose d'un paramètre « Sensibilité plate », qui permet de détecter les zones plates.

- Le « FORCE Index FLAT Detector » peut être utilisé pour confirmer les entrées d'action de prix ou en combinaison avec d'autres indicateurs.

- Il peut être utilisé dans les systèmes de suivi de tendance pour détecter les zones plates et éviter d'y trader.

- Il peut également être utilisé pour le scalping de retournement, pour trader les retournements à partir de zones plates.

- Il existe de nombreuses possibilités d'utiliser le « FORCE Index FLAT Detector » à la place de l'oscillateur standard FORCE Index.

- Force Index est l'un des meilleurs indicateurs combinant les données de prix et de volume en une seule valeur.





// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller

Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.